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Все про:Німеччина (1218) Іспанія (250) оборона (657) Франція (736)

 Найбільший у Європі оборонний проект запустили Німеччина, Франція та Іспанія

До 2040 року в Європі має з'явитися система ведення повітряних боїв нового покоління, у проект передбачається інвестувати до 50 мільярдів євро.

У понеділок, 17 червня, в рамках Паризького авіасалону в Ле-Бурже відбулася церемонія підписання рамкової угоди з виробництва системи ведення боїв у повітрі нового покоління, в якій брали участь міністри оборони трьох країн Урсула фон дер Ляйєн, Флоранс Парлі і Маргарита Роблес, а також президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Крім того, представники трьох країн підписали угоду про проведення аналізу здійсненності спільного оборонного проекту, в рамках якого передбачається оцінити технічні рішення і можливу вартість нової системи. За словами фон дер Ляйєн, тим самим сторони зробили "величезний крок вперед" під час здійснення нового оборонного проекту.

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Так звана система ведення повітряних боїв майбутнього (Future Combat Air System, FCAS) має бути готова до бойового використання до 2040 року. На відміну від європейських винищувачів Eurofighter Typhoon, йдеться не тільки про окремі бойові літаки, а про цілу систему, що включає також супроводжуючі загони безпілотників, флагманські і патрульні літаки, наземні станції і супутники. Весь комплекс систем має обмінюватися даними в режимі реального часу. Загальна вартість проекту оцінюється в суму до 50 мільярдів євро.

Тільки на розробку концепції Німеччина і Франція виділили по 32,5 мільйони євро. В рамках цього дослідження до кінця 2020 року передбачається скласти детальний план того, що буде входити в нову систему. Керівництво проектом здійснює Франція. Міністерство оборони в Парижі в рамках проекту укладатиме окремі угоди з промисловістю. При цьому залишається незрозумілим розподіл частин проекту між окремими країнами.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132728
 
   
 Топ коментарі
 
угомонись убогий Крупнейший в Европе оборонный проект запустили Германия, Франция и Испания - Цензор.НЕТ 2860 там и так по схеме %30 в откаты для нужных фирм Крупнейший в Европе оборонный проект запустили Германия, Франция и Испания - Цензор.НЕТ 7899
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Ровно 75 лет назад Кремль поздравил Гитлера с разгромом Франции!

Помните славные страницы истории двух государств!
Ну, за Дедов!!!
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@_Fashington
🤔
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все будит так же как и с кролем - один миллиард украл - не нашли - но как говорили как говорили
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50 миллиардов евро... Как бы тут Петя со Свинарчуком могли развернуться со своей старой советской техникой - а нельзя
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угомонись убогий Крупнейший в Европе оборонный проект запустили Германия, Франция и Испания - Цензор.НЕТ 2860 там и так по схеме %30 в откаты для нужных фирм Крупнейший в Европе оборонный проект запустили Германия, Франция и Испания - Цензор.НЕТ 7899
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Ему еще не сказали, что Петя не президент, а излишками имущества теперь Апарыш занимается... Найбільший у Європі оборонний проект запустили Німеччина, Франція та Іспанія - Цензор.НЕТ 8553
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Таки уже занимается? Чы это соевые страхополохи пугают?
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все будит так же как и с кролем - один миллиард украл - не нашли - но как говорили как говорили
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Секта свідків офшорної цноти паханату атакує Найбільший у Європі оборонний проект запустили Німеччина, Франція та Іспанія - Цензор.НЕТ 620
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Уже нет Пети и Свинарчуков....через три года у нас будет два атомных авианосца, 200000 "Стугн" и три эскадрильи истребителей поколения "5+", которые Антонов сделает...или ты троль-балабол?... Найбільший у Європі оборонний проект запустили Німеччина, Франція та Іспанія - Цензор.НЕТ 1707
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это очень много рабочих мест для айти специалистов - зеленский видно не знал))))
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не только но и для инженеров и прочих посмотрим что выйдет
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Порошенко валидол пьет, акуеть что в мире происходит, а он не может сказать что это он все создал.
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Деградируете господа, какое то слабое вяканье уже. Орите что Зеленский ничего не сделал для народа, что он уже пять лет при власти а народ живет все хуже даже при подконтрольном ему Правительстве. Давайте, для вас брехать как дышать.
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Мудро-провидча політика сивочолого гетьмана визначила розвиток Європи на десятиліття вперед...
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Які повітряні бої? Каци по трубі лізуть, на землю спустіться.
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а разве проблема в раше? раша - сырьевой придаток нашего потенциального противника.
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Україна могла би укласти окремі угоди для виконання таких робіт, але новій владі нічого не запропонували.
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ну как французы за линией "воевали" Мажино мы знаем
"21 ноября 1939 года правительство Франции создало в вооружённых силах «службу развлечений», от которой требовалось организовывать досуг военнослужащих на фронте. 30 ноября парламент обсудил вопрос о дополнительной выдаче солдатам спиртных напитков"

и чем это закончилось - тоже Найбільший у Європі оборонний проект запустили Німеччина, Франція та Іспанія - Цензор.НЕТ 3874
Найбільший у Європі оборонний проект запустили Німеччина, Франція та Іспанія - Цензор.НЕТ 8466
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Ровно 75 лет назад Кремль поздравил Гитлера с разгромом Франции!

Помните славные страницы истории двух государств!
Ну, за Дедов!!!
(C)
@_Fashington
🤔
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Це перепост, і не моє. Насправді 79 років. Але це не міняє суті
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Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда на 68-м году жизни.

Путину в этом году исполнится 67...
(C)
@_Fashington
🤔
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Значит рашкостан таки за 20 лет не собираются стереть с карты мира? Более того, мордорцы будут спокойно себя чувствовать, так что для их сдерживания понадобятся принципиально новые системы вооружения.
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Готуються воювати з КНР. Парашу Китай до цього часу тихою сапою проковтне
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Згоден, чекайте бої над вами,**************!
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Пусть запускают что хотят, Украине до этого нет никакого дела.
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Ну слава Богу що до їхніх файлів розуму дійшло - що потрібно робити зі скотомордими:
Найбільший у Європі оборонний проект запустили Німеччина, Франція та Іспанія - Цензор.НЕТ 346
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Лучше беженцами займитесь и желтыми жилетами, и с сепаратистами разберитесь. Вояки!
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Кріще обісраним ліфтом займись після вставання з пляшки
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А ты жену научи щи варить, та гльоду назбирай про всяк випадок, а то всяко может быть...Так хоть за своего сойдешь.
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