 У 2019 авіаційну систему МВС України поповнять 5 нових вертольотів Airbus, - Аваков

Про це сьогодні, 17 червня, на Ле-Бурже у Франції домовилися міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і генеральний директор Airbus Helicopters Брюно Івен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС.

"З гордістю повідомляю, що ми створюємо власний сучасний навчальний пілотний центр на базі Кременчуцького університету, завдяки достроковій поставці перших двох H125 і трьох H225, які прибудуть в Україну і функціонуватимуть вже у грудні 2020 року", - сказав Арсен Аваков.

Аваков нагадав, що майже рік тому було підписано контракт з Airbus Helicopters на поставку 55 вертольотів для створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС і вже сьогодні 3 вертольоти Н225 виконують завдання на території України.

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"Зокрема, рятувальний вертоліт Н225 нещодавно брав участь у ліквідації наслідків страшної повені на заході України", - сказав міністр.

Глава МВС зазначив, що Україна зі свого боку виконала всі зобов'язання щодо здійснення попередньої оплати.

"До кінця року ми отримаємо ще 3 вертольоти Н225: 2 із них для Державної служби з надзвичайних ситуацій і ще один - для Національної гвардії, а також два Н125, які працюватимуть у Льотній академії МВС в Кременчуці для підготовки і підвищення кваліфікації наших пілотів. Також у 2020 році отримаємо повний симулятор польоту H225", - підкреслив Аваков.

Він додав, що зараз для МВС України стратегічно важливо підготувати якомога більше кваліфікованих пілотів.

"Ми вийшли на новий етап нашої співпраці з Airbus. Зараз ми звертаємо увагу на підготовку пілотів, техніків і є домовленість, що поставка H125 буде раніше домовлених термінів, практично на півтора року. Наш проект розвивається значно швидше. Льотна академія МВС у Кременчуці підготує техніків і пілотів. Система авіаційної безпеки МВС, завдяки якій ми і реалізуємо цей великий контракт, буде дуже ефективною і впливатиме на якість життя кожного українця", - сказав міністр.