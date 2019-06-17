 МВС придбає 13 літаків Ан-178 для Нацгвардії і ДСНС, - Аваков. ФОТО

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сьогодні, 17 червня, на міжнародному авіаційно-космічному салоні "Paris Air Show - 2019", який проходить у Франції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС.

"Міністерство внутрішніх справ закупить 13 українських літаків Ан-178 для бійців Національної гвардії і рятувальників ДСНС. Контракт домовилися підписати вже цієї осені. Це перші літаки з українськими та європейськими, але без російських комплектуючих. Восени буде перший демонстраційний політ нової машини. Через 3 роки літаки вже будуть на службі", - розповів Аваков.

Також глава міністерства внутрішніх справ зазначив, що за технічними характеристиками цей літак - найкращий у своєму класі.

"Ан-178 підходить нам за всіма технічними характеристиками. Він використовуватиметься ДСНС для пожежогасіння, рятувальних операцій, а також для цілей Національної гвардії, починаючи з десантування, закінчуючи перевезеннями. Це класичний військово-транспортний літак, - сказав міністр.

Президент авіаконцерну "Антонов" Олександр Донець розповів, що робота над виготовленням літаків триває.

"Ми досягли консенсусу щодо технологічних моментів, пов'язаних із комплектацією цієї машини. Реальна робота над літаками вже почалася. Це буде сучасний цифровий літак із сертифікатом експлуатації", - зазначив він.

Читайте також: Україна модернізуватиме парк транспортних літаків Ан-32 ВПС Індії