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 МВС придбає 13 літаків Ан-178 для Нацгвардії і ДСНС, - Аваков. ФОТО

Міністерство внутрішніх справ України придбає 13 українських літаків Ан-178 для Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сьогодні, 17 червня, на міжнародному авіаційно-космічному салоні "Paris Air Show - 2019", який проходить у Франції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС.

МВС придбає 13 літаків Ан-178 для Нацгвардії і ДСНС, - Аваков 01

"Міністерство внутрішніх справ закупить 13 українських літаків Ан-178 для бійців Національної гвардії і рятувальників ДСНС. Контракт домовилися підписати вже цієї осені. Це перші літаки з українськими та європейськими, але без російських комплектуючих. Восени буде перший демонстраційний політ нової машини. Через 3 роки літаки вже будуть на службі", - розповів Аваков.

Також глава міністерства внутрішніх справ зазначив, що за технічними характеристиками цей літак - найкращий у своєму класі.

МВС придбає 13 літаків Ан-178 для Нацгвардії і ДСНС, - Аваков 02

"Ан-178 підходить нам за всіма технічними характеристиками. Він використовуватиметься ДСНС для пожежогасіння, рятувальних операцій, а також для цілей Національної гвардії, починаючи з десантування, закінчуючи перевезеннями. Це класичний військово-транспортний літак, - сказав міністр.

Президент авіаконцерну "Антонов" Олександр Донець розповів, що робота над виготовленням літаків триває.

МВС придбає 13 літаків Ан-178 для Нацгвардії і ДСНС, - Аваков 03

"Ми досягли консенсусу щодо технологічних моментів, пов'язаних із комплектацією цієї машини. Реальна робота над літаками вже почалася. Це буде сучасний цифровий літак із сертифікатом експлуатації", - зазначив він.

Читайте також: Україна модернізуватиме парк транспортних літаків Ан-32 ВПС Індії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132722
 
   
 Топ коментарі
 
Репортаж, где ВСУ собирает деньги на ремонт УАЗика-буханки видели?
А МВД тем временем после вертолётов закупает самолёты.
Потому что ВСУ защищают Украину, а МВД защищает власть.
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Для того щоб Ан-178 став серійним літаком і щоб перестали возити поранених та постраждалих старими Ан-26, які трясуться в повітрі і старими Іл-76 які вже розвалюються по дорозі в Катманду! Це потрібно було зробити ще кілька років тому! Тепер ЗСУ має замовити собі нові літаки Ан-178 щоб замінити застарілі Іл-76 та Ан-26.
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Ще б дали пільгове кредитування для виробництва Ан-148/158 для пасажирських авіаліній, а то в українських авіакомпаній середній вік літаків 38,5 років!!!!!!! і вже давно потрібно допомогти українських авіаперевізникам отримати нові ******* українські літаки! І для закордонних замовників теж потрібно передбачити програми лізінгу та пільгового кредитування!
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будет использоваться ГСЧС для пожаротушения, спасательных операций, а также для целей Национальной гвардии, начиная с десантирования, заканчивая перевозками. Источник: https://censor.net.ua/n3132722
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И нах*ра нацхвартии столько самолетов? Рюкзаков и так уже ходит в золотых погонах и срет в золотой унитаз вместе с кастой приближенных. Мусорские собрания скорее на мафиозные сходняки смахивают. И ето в то время когда армия собирает на карбюраторы и колеса для старых 50-ти летних советских рыдванов
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Двое слегка выпивших приезжих русских прогуливались по Харькову в районе метро Академика Павлова. Во время прогулки по городу они завели беседу с местными ребятами и начали спор о том чей Крым и о том, что Путин отличный глава государства. Такая тематика разговора категорически не понравилась группе футбольных фанатов, которые проходили мимо в этот момент. Они набросились на приезжих и жестко избили.
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Можно подумать что если бы двое украинцев в каком то Питере приставали бы к местным с похвалами Бандере, им бы ничего не сделали.
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неправильное освещение события . нужно так : патриотически настроенная группа молодых людей ( увлекающихся спортом . в частности футболом ) дружески похлопывая по плечу ( и по остальным частям тела ) быстро и доходчиво объяснила интуристам кто такой Путин и в чем они не правы МВД приобретет 13 самолетов Ан-178 для Нацгвардии и ГСЧС, - Аваков - Цензор.НЕТ 3620
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Апять зрада... Чи,може,ні... Просто цікаво почути думку цензорівських икспердів...
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а также для целей Национальной гвардии, начиная с десантирования, заканчивая перевозками. МВД приобретет 13 самолетов Ан-178 для Нацгвардии и ГСЧС, - Аваков - Цензор.НЕТ 697 Вы видели мусоров- десантников? И какие перевозки имелись ввиду? Контрабанду возить или что там мусора такое возить собрались закупая десятками вертолеты и самолеты?
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Нацгвардейцы десантируются прямо на головы свинарчуков в их имении наконец то.
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Как всегда мимо и дешево. Макуху кинули---мы и рады. Да пусть сначала самолёты сделают, та все пройдут испытания---а потом уже кому!!!
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Не за свої гроші купить, а за гроші Коломойського, так що не переживайте.
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https://vasylfedorivzaporizhzhya.blogspot.com/…/blog-post_1…МВД приобретет 13 самолетов Ан-178 для Нацгвардии и ГСЧС, - Аваков - Цензор.НЕТ 5809VASYLFEDORIVZAPORIZHZHYA.BLOGSPOT.COMЗверніть увагу на світлину.Ця світлина варта максимального поширення, оскільки її намагаються видалити. Росія - Абсолютне Зло, яке треба негайно знищити. Смерть ро...
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Ето кто ети двое? Петины стратегические друзья и партньоры которые за него голосовали на выборах?
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Авакова обязательно надо в Париж летать для этого?
С улицы Богомольца до проспекта Победы через Париж ближе?!
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Репортаж, где ВСУ собирает деньги на ремонт УАЗика-буханки видели?
А МВД тем временем после вертолётов закупает самолёты.
Потому что ВСУ защищают Украину, а МВД защищает власть.
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Отказной заказ у Антонова решили реанимировать...
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Ну неужели кто-то обратил внимание на Антонов? Не поздновато пить боржоми?
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В артистов , тоже жим-жим .
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"За годы независимости на Серийном заводе "Антонов" (бывший завод "Авиант") было построено 16 новых самолетов. При подсчете не учитывались самолеты-прототипы, в том числе Ан-178, построенные для демонстрации и проведения испытаний, а также самолеты, созданные на Харьковском авиационном заводе, сообщилиЦТС в ГП "Антонов".
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Цитата 1: "Это первые самолеты с украинскими и европейскими, но без российских комплектующих."

Цитата 2: "Мы достигли консенсуса по технологическим моментам, связанным с комплектацией этой машины."
Внимание вопрос: Какие нужны консенсусы, если отсутствуют российские комплектующие?
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ОООО!!!! Вы просто не в курсе. Попробуйте пройти процедуру замены рашинского подшипника на танке на немецкий и сразу прозреете!!! Нужно будет предоставить все сертификаты (включая химию металла) , присвоить код изделия, написать руководство по эксплуатации и т.д. Думаю, что года через два у вас получится, если не обломаетесь. А самое главное, что потом вас обвинят в коррупции, так как немецкие подшипники дороже.
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Вертолеты у Рюкзакова уже есть, самолёты у Рюкзакова вот вот будут, осталось только Рюкзакову ласты склеить! И тогда народ будет доволен. И вертолётами! И самолётами! А больше всего склеенными ластами...
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Национальная гвардия Украины - воинское формирование c правоохранительными функциями, входит в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначено для выполнения задач по охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Зачем полицейским самолеты и танки?
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Скоро вы поймете что, зачем и почему!!!
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Аваков ты лучше спустись на землю ,тут **** порядка не наведешь ,каждый день гибнут люди на дорогах ,менты как брали взятки так и берут ,крышуют незаконную вырубку леса ,распространение наркотиков
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Рюкзаков зовсім окуїв. Мало поліцаї примусів побили,тепер за літаки візьмуться? МВС придбає 13 літаків Ан-178 для Нацгвардії і ДСНС, - Аваков - Цензор.НЕТ 8718
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Аваков "прогрессирует" в бизнесе кражах с откатами - с рюкзаков до вертолетов, а теперь и до самолетов... хм...я боюсь даже предположить что будет за бизнес-проЭкт у него в голове дальше ?!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМВС придбає 13 літаків Ан-178 для Нацгвардії і ДСНС, - Аваков. ФОТО
 
 
 
 
 
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