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Все про:Росія (17548) Зеркаль (165) транзит газу (60)

 Європі варто готуватися до газової кризи, оскільки Росія відкладає переговори про новий контракт на транзит газу, - Зеркаль

Україна попередила країни ЄС про необхідність підготуватися до газової кризи, оскільки вона навряд чи погодиться на новий транзитний договір із Росією.

Про це в телефонному інтерв'ю Bloomberg повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, передає Цензор.НЕТ.

"Україна попереджає європейські країни про необхідність підготуватися до газової кризи на тлі скептицизму, що вона погодиться на новий транзитний договір з Росією до закінчення терміну дії поточної угоди", - йдеться в повідомленні.

Дуже висока ймовірність, що до 1 січня 2020 року не буде нового контракту, вважає Зеркаль.

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"Поки Росія відкладає переговори щодо майбутнього контракту, похмурий сценарій газової кризи слід розглядати серйозно. Ось чому кожна європейська нація, включно з Україною, збільшує запаси газу в сховищах", - сказала заступник глави МЗС.

Нагадаємо, термін дії контракту на транзит російського газу територією України закінчується 31 грудня 2019 року.

Також читайте: Вважаємо, Україна і Росія домовляться про транзит газу, план "Б" не знадобиться, - Єврокомісія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132720
 
   
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Мінськ підтримав прагнення Києва українізуватись

У Білорусі долучилися до кампанії #KyivNotKiev.
На табло Національного аеропорту "Мінськ" латиницею столиця України позначена як Kyiv, а Львів - Lviv, передає "Радіо Свобода".
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Для населення вистачає українського газу,для чого повввідавали родовища олігархам.Росія відкладає переговори про новий контракт на транзит газу, тому Європі варто готуватися до газової кризи, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2165
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на условиях раши нынешнее правительство договор отказывается заключать, раша ждет парламентских выборов и нового уступчивого правительства. Бойко уже примеряет свой зад на кресло премьера, этим и объясняются его поездки за поребрик и встречи в газпроме. У пацанов руки чешуться делить денежные потоки от газа.
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Vigilant‏ @H_Vigilant 2 часа назад

17 червня.
А ви в курсі, що саме 17 червня 1982 року у виступі на Генеральній Асамблеї ООН президент США Рональд Рейган назвав СРСР імперією зла?
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.....и она (страна ) ВНЕ ЗАКОНА !!! если дословно ((((
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А че Европе беспокоиться? В Словакии полным-полно газа. Украина уже два года там покупает... Да и Штаты помогут, если что. Завезут сжиженный.
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она вряд ли согласится на новый транзитный договор с Россией. Источник: https://censor.net.ua/n3132720
Не корректная формулировка. Не на новый,а продление старого,чего требует газпром. На новый,основанный на правилах еврокомисии,не согласна раша.
Расчет на то,что ЕС додавит нафтогаз на подление транзита по старому контракту.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЄвропі варто готуватися до газової кризи, оскільки Росія відкладає переговори про новий контракт на транзит газу, - Зеркаль
 
 
 
 
 
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