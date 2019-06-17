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Все про:Росія (17548) Зеркаль (165) транзит газу (57)

 Росія відкладає переговори про новий контракт на транзит газу, тому Європі варто готуватися до газової кризи, - Зеркаль

Україна попередила країни ЄС про необхідність підготуватися до газової кризи, оскільки вона навряд чи погодиться на новий транзитний договір із Росією.

Про це в телефонному інтерв'ю Bloomberg повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, передає Цензор.НЕТ.

"Україна попереджає європейські країни про необхідність підготуватися до газової кризи на тлі скептицизму, що вона погодиться на новий транзитний договір з Росією до закінчення терміну дії поточної угоди", - йдеться в повідомленні.

Дуже висока ймовірність, що до 1 січня 2020 року не буде нового контракту, вважає Зеркаль.

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"Поки Росія відкладає переговори щодо майбутнього контракту, похмурий сценарій газової кризи слід розглядати серйозно. Ось чому кожна європейська нація, включно з Україною, збільшує запаси газу в сховищах", - сказала заступник глави МЗС.

Нагадаємо, термін дії контракту на транзит російського газу територією України закінчується 31 грудня 2019 року.

Також читайте: Вважаємо, Україна і Росія домовляться про транзит газу, план "Б" не знадобиться, - Єврокомісія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132720
 
 
 Топ коментарі
 
Молодец , хлопче . Я сам топлю за то , шоб эту сраную трубу отрезать от москалей . Из-за этой трубы , Украина уже 28 лет является колонией москалей . А газа у нас своего полно .
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Новогодние конструкции, какого года? Росія відкладає переговори про новий контракт на транзит газу, тому Європі варто готуватися до газової кризи, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9879
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росія випробовує малі ядерні заряди на Новій Землі і тому Європі та США потрібно готуватись до локальної ядерної війни на території України, Польщі, Білорусі! Все набагато серйозніше ніж просте перекриття газової труби.
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Росія відкладає переговори про новий контракт на транзит газу, тому Європі варто готуватися до газової кризи, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3572Совсем недавно журналисты обнаружили виллу Путина во Франции
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Украина уже взяла в лизинг в Израиле несколько изделий для Московии. Средства доставки тоже есть Росія відкладає переговори про новий контракт на транзит газу, тому Європі варто готуватися до газової кризи, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7719
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Україні газ непотрібен,бо по такій цені він для людей недоступний,а Європа нехай сама чухається))
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Ни сельхозпроизводителям, ни IT-специалистам для работы газ не нужен вообще.
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А тепілам забугорним ..тим більше ! Россия откладывает переговоры о новом контракте на транзит газа, поэтому Европе стоит готовиться к газовому кризису, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5586
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Та й щорічний прибуток від транзиту 2-5 млрд. дол. нафіг нада від клятих москалів ! Піднатужимось,самі заробимо,скинемось !
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Молодец , хлопче . Я сам топлю за то , шоб эту сраную трубу отрезать от москалей . Из-за этой трубы , Украина уже 28 лет является колонией москалей . А газа у нас своего полно .
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Действительно... Раньше как то жили без этой трубы... По большому счету простым людям от этой трубы ничего не перепадает
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...так это пока у тебя горох растет, иканамист диванный...
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Вот она и почухается,достроит СП 2, что потом с трубой делать будешь? В прятки в ней с детьми играть?
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Ну положим газопровод это не только труба. Это целый комплекс который также содержит в себе как оборудование для поддержки давления газа, которое зимой падает, так и газовые хранилища. Можно просто закачивать газ в хранилища летом покупая по более дешевой цене в той же Европе или/и у американцев сжиженный и продавать зимой. И без кацапов можно обойтись. Кроме того напомню, что Украина добывает до 17 млрд. кубов собственного газа в год и добычу можно еще увеличить. Прикол состоит в том, что даже имея СП2 кацапам никак не обойтись без газопровода и газовых хранилищ Украины. Они просто зимой не смогут давление удержать. Сейчас просто идут игрища в стиле кацапов, чтобы Европушка обосралась в очередной раз и надавила на Украину в смысле пойти на кацапские условия по контракту. Это уже проходили. Вопрос хватит ли у нашего руководства воли отстоять интересы Украины.
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хе-хе)) а у нас газовое процветание...чи ми теж Эвропа?))
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По логике нормальных людей, одновременно с прекращением транзита газа прекращается ЛЮБОЙ транзит из параши в Европу через территорию Украины всеми видами транспорта: трубопроводным, авто, ж-д. Но это если у власти нормальные люди, чего не наблюдается. Поэтому готовимся к газовому кризису. Россия откладывает переговоры о новом контракте на транзит газа, поэтому Европе стоит готовиться к газовому кризису, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7428
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Я в курсе. Это который принимает в любом виде и с любой стороны.
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не только. Он еще писюнист, владелец 73% клавиш пианино "УКРАИНА"
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Иногда складывается впечатление, что главная задача Газпрома, это помочь США завоевать газовый рынок ЕС.
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В ответ на введение пошлин на китайские товары от США, Китай ввел пошлину в 20% на газ из США. Да многоходовчка Ксюха.
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только вот США не смогут продавать газ дешевле РФ. А какой европеец захочет платить больше?
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Какая стоимость американского газа?
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сейчас в районе 400$ за 1000 кубов.
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Цена за 1000 кубометров на бирже - 110,63 доллара, доставка на завод превращает их в 127,22. Сжижаем, переливаем в танки зафрахтованного судна, доставляем до Великобритании и для простоты считаем, что переход до Клайпеды ничего не стоит. Судно-регазификатор Independent выполняет свою работу, и итоговая цена 100 кубометров газа на берегу Литвы составляет 298,71 доллара. Все? Разумеется, нет - фрахт судна-регазификатора Литве обходится в 60 млн долларов ежегодно, газ не поступает из порта на кухни жителей Литвы, он отправляется в лучшем случае сразу в газораспределительную сеть, а чаще всего - в подземное хранилище газа "Инчукалнс" на территории Латвии, за использование которого тоже приходится платить, как и за прокачку газа в Латвию и из Латвии. Но и приведенных расчетов вполне достаточно, чтобы увидеть, сколько стоят разговоры литовских политиков об энергетической независимости от России - средняя цена поставок Газпрома в Европу в 2018 году составляет 218 долларов за 1 000 кубометров. Американский газ дороже на 36% без расходов на "Инчукалнс".

https://baltnews.lt/authors/20190116/1018740628/lng-usa-dorozhe-rossia-gaz.html

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До 2014 года нефть стоила 110$ а не 60$ как сейчас.
Сегодня сколько от Газпрома стоит для Литвы газ?
И да Литва сейчас активно покупает сжижженый газ у НОВАТЭКа а не у США почему-то.
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У НОВАТЭКа (частной компании) газ покупают частные компании Литвы. Им правительство Литвы не может это запретить, как бы ей хотелось
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Pocemu tolko s novatek pokupajet?S norvegov pokupajet imeno casnaja kompanija kak vy govoryte kotoraja do togo pokupala s gazproma.Norveski zyzeny gaz stal desevle gazproma
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Kakaja ***** neft 2014 godu vesnoi.V vesnoi 2014 goda Gazprom sņizaet cenu na 20% dla Litvi do 370$ za 1000m3,kak dla Germani,a v oktobre 2014 goda otkrili ********* LNG.
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Otkryli LNG no ruskije mesali daze Achema direktor po stranim obstajatesvom pomer,on byl inciatorom LNG.Sto to poxozeje kak podumajes na novycok variant no togda ecio nikto daze nezadumalsia.Zacytali kak infarkt
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Ne znaju skolko segodnia prodajiot nam gaz gazprom jesly vobce s nix pokupajem,s norvegov pokupajem i novateka no s tex gorazdo mense.V Planax pokupat s amerikancev u nas zyzeny gaz.Jest uze dogovora,kak i Polsa toze samoje
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Если ты не знаешь зачем пишешь? Половину всего потребляемого газа вы покупаете у Газпрома. Еще 25% Achema покупает у российского Новатэка, остальные 25% у норвежсцев.
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Криогаз-Высоцк в Ленинградской области мощностью в 660 тыс. тонн СПГ в год. Как на днях сообщило агентство Reuters, предприятие не только уже вступило в строй, но в период с 31 марта по 16 апреля 2019 года отгрузило семь партий продукции общим объемом в 67 тыс. тонн из порта Высоцк. Из них два газовоза ушли в финские порты Торнио и Тахколуото, еще два отправились в Швецию (в Висби и Нинашамн), а еще три партии СПГ принял... литовский порт Клайпеда.
Литовский государственный холдинг Lietuvos energijos tiekimas (LET) подписал с российским «Газпромом» договор о покупке газа на 2019 год, сообщает Delfi.
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В 2014 году в Швеции норвежский газ для населения стоил 1792$ за 1000 куб. Вам ещё повезло.
Росія відкладає переговори про новий контракт на транзит газу, тому Європі варто готуватися до газової кризи, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9226
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А може нам,нарешті,почати добувати власний газ,бо його запаси в нас оцінюються приблизно в 5,5 трильйонів,Карл, кубічних метрів. Та й продавати потихеньку старушкє-Европі...А кацапія нехай іде на #уй.Все таки в нас друге місце в Европі за запасами газу...Кому цікаво,зайдіть на Уніан,почитайте...
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у нас своего газа как грязи, НО если реально расконсервировать то что было разведано ещё при союзе+ то что разведали сейчас = нам труба вместе с *********** и нах не нужна, но я помню как американцы вели разведку на даунбасе и что сделало перепуганное обосцаное *****.
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Тю, зачем? Ведь скоро снова Новый год))
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Аполитично рассуждаете..(с).. Росія відкладає переговори про новий контракт на транзит газу, тому Європі варто готуватися до газової кризи, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2711
А освоить деньги за сборку и разборку?... Росія відкладає переговори про новий контракт на транзит газу, тому Європі варто готуватися до газової кризи, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8439
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Просто переговоры о транзите в ЕС должно вести ЕС, а Украина затем решать - выгодно это или нет, причем разговаривая только с ЕС
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І це абсолютно логічно. Ми лише транзитери, інтереси яких враховує або покупець, або продавець.
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если бы газ стал бесплатный, то трудно даже представить, как бы взлетела его цена для населения.
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Не заметили,как быстро и легко, решилась проблема власти в Молдове?Вот так же решиться проблема и с транзитным договором! Некто из "незалежних" политиков будет бежать впрыпрыжку туда ,куда скажет Европа!
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Новый контракт будет укладывать Тимошенко Юля,и Пеца ей уже не сможет помешать как когда то Ющара
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.....после ввода в экспло. сев.потока 2 , Украине надо заявить , что все транзит.трубы ВЫКАПЫВАЮТСЯ и УТИЛИЗИРУЮТСЯ !!! пускай НЕ РАССЩИТЫВАЮТ держать нашу "трубу" для ПОДСТРАХОВКИ на случ. аварий на север.потоках 1 и 2 !!! поставить ЖЕСТКИЕ УСЛОВИЯ , нефиг сопли перед ними елозить !!! Европа шлюха !!! Америка с НАМИ !!!
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Для подстраховки есть уже турецкий поток.
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В Грецию и Италию. А оттуда уже дальше в ЕС.
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а храніліща на екстрєний случай та во врємя пікових нагрузок в самойє нужнойє морознойє врємня?
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Всего в Гepмaнии cущecтвуeт cвышe copoкa пoдзeмныx xpaнилищ гaзacoвoкупнoй eмкocтью oкoлo 20 млpд кубoмeтpoв. Bce oни нaxoдятcя в чacтнoй coбcтвeннocти. E.ON Ruhrgas pacпoлaгaeт мoщнocтями пpимepнoнa 5 млpд кубoмeтpoв. Kpупнeйшee ПXГ в Гepмaнии и Зaпaднoй EвpoпeRehden (4,2 млpд кубoмeтpoв) пpинaдлeжит кoмпaнии WINGAS, coвмecтнoму пpeдпpиятию "Гaзпpoмa" и Wintershall.
В Италии существует 10 ПХГ, во Франции - 15, в Австрии - 5, в Нидерландах - 3.
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ставь условия. жесткие. давай чтобы тебя трусливой собакой не считали, завтра с таким плакатом к немецкому посольству выйдешь? подыми народ или молчи в тряпку.
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Куйло еще не всех покупателей просрал, видимо еще есть резерв для громкого пука. Росія відкладає переговори про новий контракт на транзит газу, тому Європі варто готуватися до газової кризи, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2787
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интересно... а как там выплаты по выиграным судебным искам
(нуу... премии за которые...(вы помните)...ушли мамашам за океан)
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Во во,Украина ещё ни одного доллара от Газпрома не получила ,а Коболев больше года назад украл деньги из денег Украинских налогоплательщиков .Ни одному руководителю Нафтогаза , до сих пор не отрубали голову и детишки ихние по заграницам учатся ,а украинцы терпилы всё терпят.Начиная от Бакая , всё руководство Нафтогаза это ворюги и казнокрады .Их надо уничтожать физически вместе с ихними мажёрными детьми =точечно ,по садистски .чтобы твари не размножались на украинской земле .
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ну...к физической расправе призывать не будем (хотя накипело) а вот материальные блага (не надо отобрать и поделить!) надо вернуть на Родину, в казну! другим мамам тоже надо...)))
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Если бы Германия подписала контракт из США на поставку газа ,контракт с Украиной был бы на следующий день .
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причем тут Германия??? Поляки куй ложили на Германию и построили свой газовый хаб, янки баржей газ давно тягают, а нам слабо построить???? нет, построить можно, но ***** обидется и нападёт.
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У нас своего хватает для населения с головой. Для промышенности пусть хозяева сами решают, но они, хитросделанные, до сих пор решали за наш счет.
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Да будут пудрить мозги пока СП не протянут. А потом вентиль на границе нашей на нашу строну перекинут и посмеются. И Европа и не пукнет. Да ясно же как день. Опять что то с ними подписывать??? Мало подписали за 100 лет ???
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может теперь до фрау Рибентроп дойдет, с кем связалась?
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Хто ще сумнівається, що московія фашистська країна?
Списки двох класів однієї і тієї ж школи:




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Мінськ підтримав прагнення Києва українізуватись

У Білорусі долучилися до кампанії #KyivNotKiev.
На табло Національного аеропорту "Мінськ" латиницею столиця України позначена як Kyiv, а Львів - Lviv, передає "Радіо Свобода".
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Для населення вистачає українського газу,для чого повввідавали родовища олігархам.Росія відкладає переговори про новий контракт на транзит газу, тому Європі варто готуватися до газової кризи, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2165
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на условиях раши нынешнее правительство договор отказывается заключать, раша ждет парламентских выборов и нового уступчивого правительства. Бойко уже примеряет свой зад на кресло премьера, этим и объясняются его поездки за поребрик и встречи в газпроме. У пацанов руки чешуться делить денежные потоки от газа.
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