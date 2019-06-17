 Дружина Президента України Олена Зеленська зустрілася з першою леді Франції Бріжит Макрон. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Перші леді України і Франції дружньо поспілкувалися. Бріжит Макрон розповіла про структуру її офісу і Хартії, яка визначає завдання та ініціативи, кураторів першої леді.

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"Дружина Президента Франції поділилася досвідом організації різних проектів, що проходять під патронатом першої леді. Основна увага зосереджена на освіті та охороні здоров'я, питаннях, пов'язаних із дітьми та підлітками.

Олена Зеленська розповіла про свої задуми щодо майбутніх проектів, над якими планує працювати в Україні. Вона запросила Бріжит Макрон відвідати нашу країну", - йдеться в повідомленні.

Довідка. Від початку президентства Еммануеля Макрона у Франції було офіціалізовано статус першої леді і в 2017 році представлена ​​"Хартія прозорості статусу дружини глави держави", в якій визначено роль, завдання і засоби їх виконання з боку дружини Президента Франції.

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Так, перша леді Франції займається комунікацією з громадянським суспільством у сфері освіти, зокрема інклюзивної, охорони здоров'я, захисту прав людей з особливими потребами, культури і культурної спадщини, охорони дитинства, боротьби зі шкільним булінгом, гендерної рівності, прав жінок, захисту навколишнього середовища.