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Все про:Франція (736) Олена Зеленська (18) Макрон Бріжит (1)

 Дружина Президента України Олена Зеленська зустрілася з першою леді Франції Бріжит Макрон. ФОТО

В рамках офіційного візиту Президента України до Французької Республіки Олена Зеленська зустрілася з дружиною Президента Франції Бріжит Макрон в Єлисейському палаці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Дружина Президента України Олена Зеленська зустрілася з першою леді Франції Бріжит Макрон 01

Перші леді України і Франції дружньо поспілкувалися. Бріжит Макрон розповіла про структуру її офісу і Хартії, яка визначає завдання та ініціативи, кураторів першої леді.

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"Дружина Президента Франції поділилася досвідом організації різних проектів, що проходять під патронатом першої леді. Основна увага зосереджена на освіті та охороні здоров'я, питаннях, пов'язаних із дітьми та підлітками.

Олена Зеленська розповіла про свої задуми щодо майбутніх проектів, над якими планує працювати в Україні. Вона запросила Бріжит Макрон відвідати нашу країну", - йдеться в повідомленні.

Дружина Президента України Олена Зеленська зустрілася з першою леді Франції Бріжит Макрон 02

Довідка. Від початку президентства Еммануеля Макрона у Франції було офіціалізовано статус першої леді і в 2017 році представлена ​​"Хартія прозорості статусу дружини глави держави", в якій визначено роль, завдання і засоби їх виконання з боку дружини Президента Франції.

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Так, перша леді Франції займається комунікацією з громадянським суспільством у сфері освіти, зокрема інклюзивної, охорони здоров'я, захисту прав людей з особливими потребами, культури і культурної спадщини, охорони дитинства, боротьби зі шкільним булінгом, гендерної рівності, прав жінок, захисту навколишнього середовища.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132719
 
   
 Топ коментарі
 
Володимир Саркісян
27 мин. ·

Зізнайтеся, ви у глибині душі сподіваєтеся, що сьогодні у Франції нашого Тузика ткнуть носом у калюжу?
Ні. І у Німеччині не ткнуть. І будь-де на континенті. Зеленський - зручний для Європи, бо уособлює не націю, а населення. Для одних він - просто свій, для інших - зручний дурник завдяки якому (і дурному вибору українців) можна позбутися головного болю і знов "дружити з Росією проти США". Це улюблена справа європейців, якою вони займаються на роботі, вдома, на кухні, у ванній, під ковдрою вночі. Аж доки не гряне чергова катастрофа і не прийде час їм бігти по захист до англосаксонського світу.
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Ткнут носом в свое говно они рошена, если не прекратит подрывать мирные инициативы.
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Марфа Порошенко в цей час вишивала хрестиком з Трухановим))
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Француженка с 1653-го, была учительницей Макроши. А так хорошая дамочка. Только французы не захотели, чтоб она называлась *Первая Леди*.
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Їх не можна порівнювати. Це як порівняти Францію з Україною. Там- шарм, у нас- молодість, там- Европа, у нас- надія, там- зрілість, а у нас- КРАСУНЯ))
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Потроху...Оце загнув. Вимовити важко. Зєбіл, клоун, блазень - це ж вимовити набагато простіше. І приємніше.
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Петро Порошенко достойно себе веде, як і всі п'ять років президенства. З'являється на людях, бо йому нема чого соромитись і боятись. А те, що нормальні украінці, з поваги і вдячності, не дають йому проходу, то це вже не від нього залежить. Найкращий президент за всі роки незалежності!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДружина Президента України Олена Зеленська зустрілася з першою леді Франції Бріжит Макрон. ФОТО
 
 
 
 
 
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