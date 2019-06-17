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 Сьогодні п'яту річницю створення святкує 42-й окремий мотопіхотний батальйон із Кропивницького. ФОТО

Сьогодні, 17 червня, п'яту річницю від дня свого створення відзначає 42-й окремий мотопіхотний батальйон 57-ї окремої мотопіхотної бригади, яка дислокується в Кропивницькому.

Сьогодні пяту річницю створення святкує 42-й окремий мотопіхотний батальйон із Кропивницького 01

"Урочистості розпочалися в Ковалівському парку, звідки учасники заходу пройшлися пішки до Фортечних Валів, де біля військово-меморіального комплексу згадували своїх побратимів", - передає місцеве видання "З перших уст", повідомляє Цензор.НЕТ.

Покладанням квітів та хвилиною мовчання також вшанували пам'ять захисників України на Алеї почесних поховань Рівнянского кладовища Кропивницького.

Сьогодні пяту річницю створення святкує 42-й окремий мотопіхотний батальйон із Кропивницького 02

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Сьогодні пяту річницю створення святкує 42-й окремий мотопіхотний батальйон із Кропивницького 03
Сьогодні пяту річницю створення святкує 42-й окремий мотопіхотний батальйон із Кропивницького 04

42-й окремий мотопіхотний батальйон був сформований із добровольців Кіровоградської області і спочатку називався 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору" і складався з 644 осіб.

На початку серпня 2014 року 42-ий БТрО був відряджений до Краматорська охороняти аеродром. Частину підрозділу відправили на Саур-Могилу.

27.08.14 року загін 42-го батальйону чисельністю 90 осіб перекинули вертольотами з Краматорська в район Докучаєвська, де посилили двома одиницями БМП. Загін мав зустрітися з ротно-тактичною групою 92-ї механізованої бригади в районі селища Колоски, і мала відбутися спроба деблокувати оточені під Іловайськом українські сили. Зведений загін батальйону так і не зустрівся з 92-ою бригадою, - в ніч із 27 на 28 серпня зазнав артилерійських обстрілів. Загинули бійці батальйону Євген Мельничук, Володимир Татомир і Максим Харченко, а більшість бійців загону потрапили в полон.

Також дивіться: Воїнів 34-го батальйону 57-ї ОМБр, які повернулися з передової, урочисто зустріли в Новоолексіївці на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

25-26 січня 2015 року бійці батальйону вели важкі бої, захищаючи висоту 307,5 ​​"Валера" під Санжарівкою в битві за Дебальцеве.

У червні 2015 року на ротацію з боїв повернулося понад 100 бійців батальйону.

У листопаді 2014 року 42-й БТрО був переформатований в 42-й окремий мотопіхотний батальйон 57-ї мотопіхотної бригади, яка сформована на базі 17-го, 34-го і 42-го батальйонів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132717
 
   
 Топ коментарі
 
Правда Жизни,
Светлая и вечная память Вашему другу.........
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нижнє фото , фото могили мого друга Володі Степанка. Загинув під Дебальцевом. Разом пройшли Майдан.
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Правда Жизни,
Светлая и вечная память Вашему другу.........
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С годовщиной.........
Героям Слава!!!..........🇺🇦
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Вашингтонский Обком‏ @_Fashington 15 июн.



Я рад за Зеленского! Ему повезло сейчас побывать в Мариуполе! А ведь всё могло получиться иначе, если бы "российские войска отодвинули границу перед собой" чуть дальше!
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Попользовался заслугами других и поприкалывался в фонтанчике ... А ЗЕбилам лучше опровергайть говно от кумира, а не вешать его уже сегодня его на порохоботов. Их враг не порохоботы - их враг говно от ЗЕ...
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Цензор.НЕТНовиниФоторепортажСьогодні п'яту річницю створення святкує 42-й окремий мотопіхотний батальйон із Кропивницького. ФОТО
 
 
 
 
 
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