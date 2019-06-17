 125 українців подали документи на отримання громадянства Росії за спрощеною процедурою, - МВС РФ

Так, як пише Цензор.НЕТ, відповіли в прес-службі МВС РФ на запит російського інформагентства ТАСС.
Повідомляється, що розгляд документів і ухвалення рішень щодо них триватиме три місяці, але поки жодного такого рішення ще не прийнято і жодного паспорта громадянина РФ за цими заявами не видано.
Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".
Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).
25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.
У суботу, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.
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Цього ж дня новообраний президент України Володимир Зеленський відповів Путіну, що не радив би намагатися спокусити українців російськими паспортами. І припустив, що у відповідь Україна може спростити отримання свого громадянства для росіян.
29 квітня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення про видачу російських паспортів усім громадянам України ще не ухвалено.
Цього ж дня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.
1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.
Тим часом у Євросоюзі розглядають можливість заборонити в'їзд на свою територію громадянам України, які отримали паспорт Російської Федерації за спрощеною процедурою.
Російські паспорти за спрощеною програмою отримала 14 червня в Ростовській області перша група жителів тимчасово окупованих Росією районів Донецької та Луганської областей.
Зеленский по очевидным электоральным причинам такой закон подать не может, а этим банкротам что мешает?
это будет дискриминация
либо запретить любое второе - либо можно любое
но они там все не готовы отказаться от второго - бежать то куданить надо
патриотично настроенные ?
Это где? Уточните, плиз))
Навіть скажу вашою мовою - не стесняйтесь, чувствуйте себя как нах*й
Не знаю, чи були там довбограї, що втікали на північ (бо там товариш Кім Ір Сен усім безкоштовного рису насипає)... Але ******* Корею - одну з топ-країн світу - побудували ті, хто залишився.
Как пишут в Интернете, за мошенничество незадачливый гид получил 10 лет трудовых лагерей, а спрос на туры в Челябинск подскочил.
Обман вскрылся, когда тур для себя и своей семьи купил глава Минэнерго Китая Ла Миндун. Чиновник сам был в Чернобыле в 1980-х годах и легко распознал подлог.
А тепер лапті в ікла - і за поребрик (або, простіше кажучи, durch die Ostrussischeschweinehundenverbotenlandschlagbaumkontrolliertgrenzenbarrierschrank).
Унд шнель, щоб аж мова з рота теліпалася
Приходить син до батька і питає:
- Дєдю, скажіть мені - як то так: жиєм богацько, хата на три поверхи, дві автівки, маржина, дроб'єта, а курей, качок, індиків - неміряно... А ви ніц ніде не робите, і мати не роблять-єс... Звідки то все беремо-сми?
- Ну, сину... ти вже ходиш до 10 кляси... Муші ті сказати правду: там оно в стодолі за дверима є бартка... Я беру її і кожної ночі йду на дорогу. Там лупаю бартков москалів - що од їх заберу, з того і жиємо-сми. Йди, саняку, спробуй тої справи...
Син нагострив сокиру - пішов.
Зранку вертається:
- Дєдю! Ту щось не то... Я забив 12 москалів, а грошей зібрав 270 гривнів і 34 копійки...
- Ну, сину... Таке воно життє - копієчка до копієчки, копієчка до копієчки...
От і тут - помаленьку, копієчка до копієчки...
ого! аж 125...
такими темпами...их скорее камнями с неба поубивает, чем они гражданами сраши станут)))