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Все про:Крим (6929) паспорт (393) Путін (9056) Росія (17548)

 125 українців подали документи на отримання громадянства Росії за спрощеною процедурою, - МВС РФ

Перші заяви на отримання російського громадянства надійшли в міграційні підрозділи МВС РФ від колишніх жителів Криму і Севастополя.

Так, як пише Цензор.НЕТ, відповіли в прес-службі МВС РФ на запит російського інформагентства ТАСС.

Повідомляється, що розгляд документів і ухвалення рішень щодо них триватиме три місяці, але поки жодного такого рішення ще не прийнято і жодного паспорта громадянина РФ за цими заявами не видано.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дактилоскопія і складання присяги на вірність РФ: 64 жителі ОРДЛО отримали російські паспорти за "спрощеною програмою" Путіна. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".

Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.

У суботу, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

Читайте: Я б не радив російській владі даремно витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ, - Зеленський

Цього ж дня новообраний президент України Володимир Зеленський відповів Путіну, що не радив би намагатися спокусити українців російськими паспортами. І припустив, що у відповідь Україна може спростити отримання свого громадянства для росіян.

29 квітня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення про видачу російських паспортів усім громадянам України ще не ухвалено.

Цього ж дня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.

1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.

Тим часом у Євросоюзі розглядають можливість заборонити в'їзд на свою територію громадянам України, які отримали паспорт Російської Федерації за спрощеною процедурою.

Російські паспорти за спрощеною програмою отримала 14 червня в Ростовській області перша група жителів тимчасово окупованих Росією районів Донецької та Луганської областей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132716
 
 
 Топ коментарі
 
ну так давай лугандонянен вали на удмуртию , чего ты ждешь?
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а я так надеялся, шо це кацапский фейк
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Утырки в раде, если они такие патриоты, могли бы принять закон о лишении гражданства тех, кто получает гражданство страны-агрессора.
Зеленский по очевидным электоральным причинам такой закон подать не может, а этим банкротам что мешает?
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так нельзя
это будет дискриминация
либо запретить любое второе - либо можно любое
но они там все не готовы отказаться от второго - бежать то куданить надо
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Ну если таки родят закон о колаборантах который Петя так и не удосужился то очень таки можно будет и лишать
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Монополия на патриотизм - ОПАСНО
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Это не монополия на патриотизм, это предохранитель от измены.
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а правИло кто ?
патриотично настроенные ?
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А твоему Зе что мешает? И не надо бухтеть про лекторат Зе! Он типа президент Украины, не?
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от молодці ...пашпорт отримали і ...нах...й на гггодіну в нечерножопье ...гггодина мать ...мать вашу ждёт вас дебилы
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то же считаю это положительным моментом.дамбасское гавно отправится к мордовскому гавну. И даже тупая дамбасня понимает что им жизни не будет в Украине.
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Положительным то положительным, но чего так мало, такими темпами мы от ваты млн лет избавляться будем.
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тоже верно. Нужно максимально ускорять этот процесс. Нужно более активно обихтамнечивать дамбасню - бамбасню. чтобы мотимировать их получать собачий папирец.
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Я бы ввел законодательно субсидию для желающих уехать в мордор, с обязательным отказом от украинского гражданства, лучше так чем воевать с ними, пусть их дети благодарят потом из Сирий с Венесуэлами.
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и чтобы эти подъемные рыжая мразь ахметка выплачивала единовременно.
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Бук, те не понял, это не мы от них, это они от нас избавиться хотят. С помощью российских танков-защитников. Хрнн им, конечно, но мне это вкрай не нравиться. Да, и хотелось бы узнать фамилии и установочные данные предателей. Так, на всякий случай...не хочу ножа в спину.
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Заманчиво...Пенсии тама раза в два-три повыше будут. А здеся уже кранты подходят - уже и овощи не по карману... ЕС в 2035. Не, не дотяну.
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ну так давай лугандонянен вали на удмуртию , чего ты ждешь?
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То добре. Криміналу ж нема? За що ж затримувати?
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Не родит в Чите? Не расстраивайся ***** вам не то шо в 2, в 10 раз нарисует. Тока успевай лопаты зубами гнуть
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Виктор, может нужна помощь в сборах или нет денег на переезд?
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Сходил, посмотрел на грядки, конечно в карман не влезет.
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хороший подсрачник ему нужен,а не деньги..
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В чому проблема?
Навіть скажу вашою мовою - не стесняйтесь, чувствуйте себя как нах*й 125 українців подали документи на отримання громадянства Росії за спрощеною процедурою, - МВС РФ - Цензор.НЕТ 7370
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Думка з приводу: в Південній Кореї ще кілька десятиліть тому життя було не таке, як зараз - гуглимо про повстання в Кванчжу, наприклад.
Не знаю, чи були там довбограї, що втікали на північ (бо там товариш Кім Ір Сен усім безкоштовного рису насипає)... Але ******* Корею - одну з топ-країн світу - побудували ті, хто залишився.


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Я знаю про "феномен тигра". Совкові "аналітегі" вважали що у північних корейців набагато більше шансів підняти економіку. Однак в реалі ми бачимо на півдні LG і Hyundai, а на півночі - чучхе.
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Какие пенсии? Крысчане думали так тоже. Какая может быть пенсия с минималки в 150 баксов? Почти весь козлостан который находится за пределами мААЦквы сиди на минималке, а она в долларовом эквиваленте такая же как и в Украине. У моего сотрудника сестра живет в Крыму, недавно вышла на пенсию, пенсию дали 8 тыШШ деревянных срублей. Только цены на жизнь там, как впрочем и во всем козлостане в 2 - 3 раза выше чем в Украине.
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ты бы что выбрал? зарплату в 2000 евро, но за квартиру платить 1000. или 200 евро и квартплату в 100? там где зарплата но и цены выше? или как?
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самогоном глаза залил уже чтоли? флаг - эстонии. и поскольку ответа не получил, то все твой ответ поняли без слов.
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Это ты глаза залил 125 українців подали документи на отримання громадянства Росії за спрощеною процедурою, - МВС РФ - Цензор.НЕТ 3893 Читай внематОЧНО, речь о козлостане идет, а не о Эстонии. Ты в тему сначала врубись, а потом умничать будеш...
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так хакассы и коми их за своих одноплеменников не принимали. даже чуваши считали дамбасню расово неполноценной.
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Дуже гарно, відразу віявили велику групу зрадників та майбутнії колаборанів. СБУ потрібно іх зразу на замітку взяти.
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с этим проблем нету. с мордовским аусвайсом дамбасне присваивают код платныка податкив. По нему любого такого дамбасоиуду вычислить можно онлайн.
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на балата - расейюшкуу!!!))) не может не радовать !!! отличная новость ! нах - За пАребрик!!!!!
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А слабо нашому харанту взяти,та і позбавити цих уродів українского громадянства?
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Тю, та що ви таке кажете, добродію - то ж target audience 95 кварталу
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А що ж робити з тими що сидять в ВР із паспортами РФ???
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а чо?снег как сошел-так и начали разбирать 125 українців подали документи на отримання громадянства Росії за спрощеною процедурою, - МВС РФ - Цензор.НЕТ 2769.чо раньше заморачиваться то?

125 українців подали документи на отримання громадянства Росії за спрощеною процедурою, - МВС РФ - Цензор.НЕТ 2619
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Предприимчивый китаец возил туристов-соотечественников в тур «по Чернобылю», выдавая за пораженный некогда радиацией город… Челябинск.
Как пишут в Интернете, за мошенничество незадачливый гид получил 10 лет трудовых лагерей, а спрос на туры в Челябинск подскочил.

Обман вскрылся, когда тур для себя и своей семьи купил глава Минэнерго Китая Ла Миндун. Чиновник сам был в Чернобыле в 1980-х годах и легко распознал подлог. 125 українців подали документи на отримання громадянства Росії за спрощеною процедурою, - МВС РФ - Цензор.НЕТ 5717
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ну пользуйтесь пока...все равно у вас все ворованое
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Та нормуль Гиг, у них там недавно еще снег пролетал. Северная страна, что поделаешь.
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я не понимаю. что за хипишь ? Тут кацапам спасибо сказать нужно за эту "инициативу". Сразу понятно кто есть кто ну и самое главное , в кацапстан нормальный и здравомыслящий не поедет . Туда одни отбросы попадают . Так что , великом пжалыста на рех ….
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от бывших жителей Крыма и Севастополя? а этим-то что раньше мешало получить гордое звание "мокшанин"?
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Нельзя было дать паспорта РФ всем желающим "соотечественникам" до войны и без войны?
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рашка и без войны? Ты фишку не сечешь, тут обратная зависимость, раздать паспорта, чтобы потом протестное мясо из рашки утилизировать на полях сражений за новых граждан. Российская геополитика бессмысленная и кровавая
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У нас на західній Україні сотні тисяч мають вже румунське і угорське громадянство і шо ?!
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Чем больше их уедет в Россию, тем лучше для Украины.
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Сколько можна делать вид,что ничего не происходит?Хотя с нынешним презом расчитывать на адекватный ответ обнаглевшим рос.оккупантам и колоборантам не приходится.Предложение - при обнаружении рос.гражданства,лишение украинского - автоматически.Международные нормы не нарушаются т.к. у выявленнго "многоженца" останется мокшанское.Все это параллельно с введением виз с рф.
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Діалектика.***********;"Аж 125".Українці:"Тільки 125?Уйобен,суки,уйобен".
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Ти диви, бавовна добровільно зробила щось реально корисне для Країни і Нації.
А тепер лапті в ікла - і за поребрик (або, простіше кажучи, durch die Ostrussischeschweinehundenverbotenlandschlagbaumkontrolliertgrenzenbarrierschrank).
Унд шнель, щоб аж мова з рота теліпалася 125 українців подали документи на отримання громадянства Росії за спрощеною процедурою, - МВС РФ - Цензор.НЕТ 8310
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А че так мало????? Судя по кол-ву ватоголовых у нас маловатА будет МА-ЛО-ВАТА!!!!!
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З іншого боку - згадаємо анекдот:

Приходить син до батька і питає:
- Дєдю, скажіть мені - як то так: жиєм богацько, хата на три поверхи, дві автівки, маржина, дроб'єта, а курей, качок, індиків - неміряно... А ви ніц ніде не робите, і мати не роблять-єс... Звідки то все беремо-сми?
- Ну, сину... ти вже ходиш до 10 кляси... Муші ті сказати правду: там оно в стодолі за дверима є бартка... Я беру її і кожної ночі йду на дорогу. Там лупаю бартков москалів - що од їх заберу, з того і жиємо-сми. Йди, саняку, спробуй тої справи...
Син нагострив сокиру - пішов.
Зранку вертається:
- Дєдю! Ту щось не то... Я забив 12 москалів, а грошей зібрав 270 гривнів і 34 копійки...
- Ну, сину... Таке воно життє - копієчка до копієчки, копієчка до копієчки...

От і тут - помаленьку, копієчка до копієчки...
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В принципе по отношению к остальному количеству украинцев, цифра на уровне статитстики по шизофреникам на 100 000 населения.
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аж 125 лишенцев (каких еще украинцев? с аткудава?)
ого! аж 125...
такими темпами...их скорее камнями с неба поубивает, чем они гражданами сраши станут)))
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Не нужно врать - это не украинцы, это потомки пришлой кацапни - 5 колона. Я за то, чтоб они все ****** в парашу. Представляете - все они счастливые получили паспорта параши, а параша развалилась, от они локти грызть будут.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України125 українців подали документи на отримання громадянства Росії за спрощеною процедурою, - МВС РФ
 
 
 
 
 
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