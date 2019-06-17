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Все про:ВР (4980) Зеленський (1724) Париж (83) розпуск (62)

 "Я розпустив Раду і за законом, і за запитом суспільства", - Зеленський журналістам у Парижі

Президент Володимир Зеленський переконаний у законності виданого ним указу про розпуск Верховної Ради і позачергові вибори парламенту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав у понеділок в Парижі, відповідаючи на запитання журналістів.

"Мені здається, що рішення Конституційного суду буде однозначним. Я вважаю, що ми все робили за законом. Я розпустив Раду і за законом, і за запитом суспільства, і думаю, що таке рішення і буде. Я навіть і не думаю, що буде інше рішення", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Україна має асоціюватися не тільки із сільським господарством, але і з IT-індустрією. ВIДЕО

Відповідаючи на запитання про те, як він буде реагувати, якщо теоретично КС визнає указ про розпуск Ради неконституційним, Зеленський сказав: "Дочекаймося рішення. Вони і так затягують, мені здається. Але головне, що я не хочу впливати на суд".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132714
 
   
 Топ коментарі
 
За чий кошт Зеленський возить за собою свою жінку?
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Нет , не он . Идиоты те кто за него голосовал
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во-первых не референдум. есть и повыше, например учредительное собрание...
вы бы для начала учебник купили. ПРАВО называется..)))))))))
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презумпция роспуска парламента.

Ты зебил что ли?
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воно - експерд "Я розпустив Раду і за законом, і за запитом суспільства", - Зеленський журналістам у Парижі - Цензор.НЕТ 1226 Игорь Д


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После "логопеда" Паубия и юриста международника (по алкогольному праву) Юры Прокуора не порохоботным тролить ЗЕ команду ...
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и не всяким лахтинцам под левыми флажками не имеющим никакого отношения к Украине.
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"Презумпція", - це зовсім не те, що робить тобі твій куратор, якщо ти пропускаєш роботу
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Все указы Президента имеют презумпцию конституционности.
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Каким боком ты к Украине. Иди решения Кнесета тлумач. Только боюсь там тебе рот быстро закроют.
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Пороховату забыл спитати !
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Ты так и не ответил каким боком ты беженец дезертир относишься к Украине??? Вышиванку там хоть носишь??
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Жаждешь попасть в бан ?!
Нарушаешь правила форума ?!
Закончились аргументы , сел в лужу - перешел на личность ?!!!
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Да вы прям по яйцам петекантропов ударили.
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Будет решение, что нарушения в отсутствии коалиции типа небыло, что бы не отменять указы Гройсмана, но досрочные выборы нужно проводить, что бы не осталивать процесс.
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Лолитыны порохоботы у них заквар - никак не могут смириться с потерей власти ...

Всё - ваш поезд ушёл навсегда . Рыгоблевота уже это приняла ещё в 2014 году .
И у Пэпы вашего уже никогда не будет больше , чем сегодняшние 7% .
Если уж Славко Вакарчук верит , что Свинарчуки это реальный марадёрский скандал , то это вашему фенита ля комедия .

А КС хорошо понимает, что будет , если он пойдёт против воли народа ... Ведь могут выйти разъяренные толпы на улицы . Пепа ещё успеет убежать , а вот судьи нет !

Тем более , что в существование калолиции верит ровно 7% избирателей .

Т.е. 93% полагают , что перевыборы 21 июля и конституционны и справедливы !
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З точки зору банальної ерудиції ще не відомо хто кому і чого абирвалг і де у агента Лоліти в магазині Рошен знаходиться його Главриба ...
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распустил Раду против закона, и против запроса общества - потому что наперсточник трясет своим 73% полученным не на выборах в Раду - где он НИКОГДА не получит 73% = это также верно, как то, что он клоун игравший своим болтом на рояле = высшая степень его достижений и интеллекта
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Veter Isin
...наперсточник
трясет своим 73% полученным не на выборах в Раду...
"Я розпустив Раду і за законом, і за запитом суспільства", - Зеленський журналістам у Парижі - Цензор.НЕТ 7446
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Вся влада належить народу України (Конституція)
Народ хоче перевиборів. Крапка.

До речі, ті справжні клоуни, що подали до КС про неконституційність розпуску, не надали у позові ніяких доказів, що коаліція існує, а повинні були
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ну народ хочет отменить налоги, народ не хочет платить высокие тарифы..народ не хочет кормить олигархов..народ много чего не хочет. Почему не отменят налоги? Я уверен если провести референдум за снижение тарифов до 0, то 99% с радостью проголосуют ЗА. Ну зебил..так окгда тарифы будут 0?? Ведь ты не забыл что -- Вся влада належить народу України (Конституція). Народ хочет тарифы 0, Зебил так когда??
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С чего ты взял, что народ хочет, чтобы отменили налоги?
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Может быть с того что у нас 80% бизнеса в тени укрываеца от налогов? Кстати клоун по твоему для чего офшорки кипрские завёл, не подскажешь?
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І яким боком населення України до тих 80% бізнесюків, що хочуть бути у тіні? Ви хоч брешіть щось логічне про хотелкі народу.
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1. если патриоты не платят налоги, это не означает, что они хотят отмены налогов. Они просто хотят, чтобы другие платили.
2. Зеленский тогда не был государственным служащим, и свой кипрский счет он внес в декларацию. Порошенко же был при должности, когда выводил бабло в Панаму, и делал он это тайно. Как говорится, прочувствуй разницу.
3. Я не фанат Зели, но считаю его меньшим злом, поэтому и защищаю.
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Дайте ему шаурмы. Может хоть немного рот будет занят. Меньше ахинеи нести сможет.
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Anatoliy A 006b9dda


Дайте ему шаурмы. Может хоть немного рот будет занят. Меньше ахинеи нести сможет.
"Я розпустив Раду і за законом, і за запитом суспільства", - Зеленський журналістам у Парижі - Цензор.НЕТ 5128

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А в это время в одном из чуланов фабрики Рошен слышались чьи-то судорожные всхлипы и шорох перелистываемых страниц книги "Как правильно зайти в камеру (что нужно знать новичку)"
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Да не смешите уже христаради малохольные. Вы той камерой уже погода бредите, полгода слушаем вашу ересь про over900 чартеров Порошенки с золотыми батонами уже улетели из всех аэропортов Украины.
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А можно пруф на эту "ересь" что вы слушаете уже пол года? Я вот первый раз читаю про золотой батон от пети
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не удивительно, на порносайтах об этом не пишут
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Не гони картину, порохосос. Не пришло еще время, подожди до октября, когда после выборов новой Рады в июле будут сформированы новые органы государственной власти, очищенные от соевого дерьма
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вообще-то, те клоуны, что подали иск в КС сильно вредят Украине, при любом решении КС, будут спекуляции и повод расшатать обстановку.
Нормальный выход для КС - тянуть время и вынести вердикт после выборов, признав их состоявшимися
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Это клоуны при власти сильно вредят Украине.
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777 c1ce1aa7
Это клоуны при власти сильно вредят Украине.
"Я розпустив Раду і за законом, і за запитом суспільства", - Зеленський журналістам у Парижі - Цензор.НЕТ 8568

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Что может сказать порохосос левитов на зарплате у рошена? Кстати стець уже в отставке или еще кормит армию шоколадных ублюдков?
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И тут ему рада мешает то родным наших военнопленных плакался что рада ему мешает то французам "Я розпустив Раду і за законом, і за запитом суспільства", - Зеленський журналістам у Парижі - Цензор.НЕТ 5063
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В свій час ВР (піаністи) затягувати і самі не знали на коли по закону назначити інавгурацію президента.Тепер Конституційний суд сам по ідеї не знає коли оголошувати рішення відносно конституційності проведення позачергових виборів ВР. Закони в нас,що дишло,куди закрутять - туди і вийшло.
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Говорит моюет и правильно, но действует не по закону.
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Вляпался ЗЕанализ с роспуском , коалиция была и принимала законы . Свинарки как и клоуны в управлении государством не к добру.
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Теперь оно свою беспросветную дремучесть выволокло на показ международной прессе.
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Radoslav Sikorsky

Теперь оно свою беспросветную дремучесть выволокло на показ международной прессе.
Що поробиш - воно ж

"Я розпустив Раду і за законом, і за запитом суспільства", - Зеленський журналістам у Парижі - Цензор.НЕТ 5765

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Зеленский нагибает КС как и кучма о третьем сроке президентства! Ну НЕТ у КС фактов отсутствия коалиции а есть бред ***************.
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Зайди в зал Верховной Рады в рабочий день и ты поймёшь ,что нету , не то что коалиции,но и вообще депутатов нету .Их просто нету .Так что Зеленский правильно сделал.Но нужно было ещё чтобы они всю зарплату вернули за все года в 10-кратном размере и лишить их всех званий и льгот и приклеить клеймо -позорные уроды в паспорте .
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Попробуй почитать Конституцию, 96ю, насколько помню, статью. Если завтра твой сосед решит, что 'по запросам соседей', то есть общества, ты дожен, например, ему деньги ежемесячно отчислять, то это будет законно, или 'по запросам 'общества'？
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Молодец Зеленский! Дави пропутинскую порошенковскую мразь!
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Распускать Раду и принимать все остальные управленческие решения следует исключительно по законам, а по запросам общества следует оперативно вносить изменения в законы.
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Це право Конституційного Суду виносити вердикт про відповідність Законам тих чи інших державних актів, але ні в якому разі президента. Цікаво, де він отримав юридичну освіту?
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А клоун читав сам хоть один закон???. За короткий термін--тільки брехня і порушення законів, а поведінка гопника-шпанюка. Але ж частині людей це подобається, бо вони самі такі.
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Ага. По какому закону-то？ И в Конституции не прописано право роспуска 'по запросу общества'. Интересно, если у Зе упадет рейтинг через год процентов до 10 этот клоун уйдет 'по запросу общества' или зекоманда будет пищать о ,легитимности' и 'законности'？ Гейклуб с 95 квартала, мля.
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1.Тот кто не хочет кормить собственную армию, будет кормить оккупационную.
"Оптимизаторов" армии нужно давить "на корню"...
В дополнение к собственно армии необходимо развивать отряды местной самообороны,
как резерв для той же армии и организации патриотического воспитания населения.
В условиях российской агрессии это одно из условий выживания Украины как государства.
2.Каждый, кто хочет стать чиновником, должен напрячься и освоить "державну мову".
Тем кто ленится, не хочет, и т.п. с любой мотивацией, категорически нечего делать в госорганах.
Принуждать к этому взрослых "пересiчних громадян" безсмысленно и даже вредно...
Приучать, пропагандировать "рiдну мову" необходимо со всей настойчивостью среди детей и юношества:
детсад, школа, ВУЗы ... Это должна быть долгосрочная программа. Быстро только кошки родятся.
Через пару поколений "языковый" вопрос будет вызывать недоумение...
3."Гундяевская церковь" это пропагандистский филиал ФСБ, и "давить эту скрепу" необходимо со всей решительностью,
всеми доступными способами. Свобода совести не должна переростать в антиукраинскую деятельность.
4.Вектор развития, ориентированный на ЕС и НАТО, должен стать определяющим для Украины как государства.
Американский и российский проекты "исторические одногодки", но где штаты и где московия...
эРэФия превратилась в колониальный уродец московии, куда и нас периодически пытаются затянуть.
Нам не всё может нравиться в "западной цивилизации", но кто сказал, что мы должны её бездумно "копировать"?
Быть игроком, а не фигурой на шахматной доске человеческой цивилизации не просто, но "дорогу осилит идущий"...
Для нас на этом пути определяющими должны стать экономика, технологии, рынки...
Ну и естественно интересы Украины превыше всего...
Не забывая о том, что примат наших интересов, ограничен интересами партнёров,
но и помнить: компромис не должен переростать в капитуляцию. Быть игроком не просто...
Свобода это прежде всего ответственность.
Ответственность всех перед всеми...
Рабам жить ментально проще, если их существование можно назвать жизнью.

И мне, по большому счёту, глубоко наплевать кто персонально из политиков сможет реализовать эти мои "хотелки".
Но и оценивать их я буду по их ДЕЛАМ в соответствии с выше изложеным "кратким" списком.
При этом очень настораживает то, что замаячившие "новые лица" на практике могут оказаться "старыми граблями".
И огорчает лишь то, что "юридически" мой голос обретает хоть какой-то вес раз в 5 лет.
Майдан же это всегда реакция на "капитальный зашквар" в условиях правовой беспомощности...
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дивлюся пресуху: мукає, зебілятина... Питають його про зняття санкцій з параші, про Сущенка - видать, баран.
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Вовочка пока не раду распустил, а губу раскатал! Что за мода у украинских политиков, ехать за тридевять земель и там обсуждать внутриполитические и экономические вопросы?! И чем в этом плане ЗЕбил отличается от своего "папередника"?..
Еще один дебил Рюкзаков в Париже?! покупает украинские самолёты. Бред собачий!
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Нашого барана примушують до переговорів з сепаратистами - але пручається... слава Богу... Поки що пручається... Як надовго - невідомо...
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Порохоботовская клоака продолжает испражняться. Хе-хе.
Уже не знают, чего такого внятного сказать, но непрерывно испражняться знатно научились.
Но самое интересное, что это не они, а Владимир Александрович на них молча и с успехом срет. Они ему больше не в тягость.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Я розпустив Раду і за законом, і за запитом суспільства", - Зеленський журналістам у Парижі
 
 
 
 
 
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