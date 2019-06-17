 "Я розпустив Раду і за законом, і за запитом суспільства", - Зеленський журналістам у Парижі

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав у понеділок в Парижі, відповідаючи на запитання журналістів.

"Мені здається, що рішення Конституційного суду буде однозначним. Я вважаю, що ми все робили за законом. Я розпустив Раду і за законом, і за запитом суспільства, і думаю, що таке рішення і буде. Я навіть і не думаю, що буде інше рішення", - сказав Зеленський.

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Відповідаючи на запитання про те, як він буде реагувати, якщо теоретично КС визнає указ про розпуск Ради неконституційним, Зеленський сказав: "Дочекаймося рішення. Вони і так затягують, мені здається. Але головне, що я не хочу впливати на суд".