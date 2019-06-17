 "Я розпустив Раду і за законом, і за запитом суспільства", - Зеленський журналістам у Парижі

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав у понеділок в Парижі, відповідаючи на запитання журналістів.
"Мені здається, що рішення Конституційного суду буде однозначним. Я вважаю, що ми все робили за законом. Я розпустив Раду і за законом, і за запитом суспільства, і думаю, що таке рішення і буде. Я навіть і не думаю, що буде інше рішення", - сказав Зеленський.
Відповідаючи на запитання про те, як він буде реагувати, якщо теоретично КС визнає указ про розпуск Ради неконституційним, Зеленський сказав: "Дочекаймося рішення. Вони і так затягують, мені здається. Але головне, що я не хочу впливати на суд".
вы бы для начала учебник купили. ПРАВО называется..)))))))))
Ты зебил что ли?
Нарушаешь правила форума ?!
Закончились аргументы , сел в лужу - перешел на личность ?!!!
Всё - ваш поезд ушёл навсегда . Рыгоблевота уже это приняла ещё в 2014 году .
И у Пэпы вашего уже никогда не будет больше , чем сегодняшние 7% .
Если уж Славко Вакарчук верит , что Свинарчуки это реальный марадёрский скандал , то это вашему фенита ля комедия .
А КС хорошо понимает, что будет , если он пойдёт против воли народа ... Ведь могут выйти разъяренные толпы на улицы . Пепа ещё успеет убежать , а вот судьи нет !
Тем более , что в существование калолиции верит ровно 7% избирателей .
Т.е. 93% полагают , что перевыборы 21 июля и конституционны и справедливы !
...наперсточник
трясет своим 73% полученным не на выборах в Раду...
Народ хоче перевиборів. Крапка.
До речі, ті справжні клоуни, що подали до КС про неконституційність розпуску, не надали у позові ніяких доказів, що коаліція існує, а повинні були
2. Зеленский тогда не был государственным служащим, и свой кипрский счет он внес в декларацию. Порошенко же был при должности, когда выводил бабло в Панаму, и делал он это тайно. Как говорится, прочувствуй разницу.
3. Я не фанат Зели, но считаю его меньшим злом, поэтому и защищаю.
Дайте ему шаурмы. Может хоть немного рот будет занят. Меньше ахинеи нести сможет.
Нормальный выход для КС - тянуть время и вынести вердикт после выборов, признав их состоявшимися
Это клоуны при власти сильно вредят Украине.
Теперь оно свою беспросветную дремучесть выволокло на показ международной прессе.
Що поробиш - воно ж
"Оптимизаторов" армии нужно давить "на корню"...
В дополнение к собственно армии необходимо развивать отряды местной самообороны,
как резерв для той же армии и организации патриотического воспитания населения.
В условиях российской агрессии это одно из условий выживания Украины как государства.
2.Каждый, кто хочет стать чиновником, должен напрячься и освоить "державну мову".
Тем кто ленится, не хочет, и т.п. с любой мотивацией, категорически нечего делать в госорганах.
Принуждать к этому взрослых "пересiчних громадян" безсмысленно и даже вредно...
Приучать, пропагандировать "рiдну мову" необходимо со всей настойчивостью среди детей и юношества:
детсад, школа, ВУЗы ... Это должна быть долгосрочная программа. Быстро только кошки родятся.
Через пару поколений "языковый" вопрос будет вызывать недоумение...
3."Гундяевская церковь" это пропагандистский филиал ФСБ, и "давить эту скрепу" необходимо со всей решительностью,
всеми доступными способами. Свобода совести не должна переростать в антиукраинскую деятельность.
4.Вектор развития, ориентированный на ЕС и НАТО, должен стать определяющим для Украины как государства.
Американский и российский проекты "исторические одногодки", но где штаты и где московия...
эРэФия превратилась в колониальный уродец московии, куда и нас периодически пытаются затянуть.
Нам не всё может нравиться в "западной цивилизации", но кто сказал, что мы должны её бездумно "копировать"?
Быть игроком, а не фигурой на шахматной доске человеческой цивилизации не просто, но "дорогу осилит идущий"...
Для нас на этом пути определяющими должны стать экономика, технологии, рынки...
Ну и естественно интересы Украины превыше всего...
Не забывая о том, что примат наших интересов, ограничен интересами партнёров,
но и помнить: компромис не должен переростать в капитуляцию. Быть игроком не просто...
Свобода это прежде всего ответственность.
Ответственность всех перед всеми...
Рабам жить ментально проще, если их существование можно назвать жизнью.
И мне, по большому счёту, глубоко наплевать кто персонально из политиков сможет реализовать эти мои "хотелки".
Но и оценивать их я буду по их ДЕЛАМ в соответствии с выше изложеным "кратким" списком.
При этом очень настораживает то, что замаячившие "новые лица" на практике могут оказаться "старыми граблями".
И огорчает лишь то, что "юридически" мой голос обретает хоть какой-то вес раз в 5 лет.
Майдан же это всегда реакция на "капитальный зашквар" в условиях правовой беспомощности...
Еще один дебил Рюкзаков в Париже?! покупает украинские самолёты. Бред собачий!
Уже не знают, чего такого внятного сказать, но непрерывно испражняться знатно научились.
Но самое интересное, что это не они, а Владимир Александрович на них молча и с успехом срет. Они ему больше не в тягость.