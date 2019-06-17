 Створюється робоча група, яка розроблятиме проект нової судової реформи, - Богдан

Про це повідомив глава Адміністрації Президента Андрій Богдан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.
За його словами, в Україні фактично закінчилася судова реформа, яку проводила попередня влада.
"Що ми бачимо - рівень довіри до судової влади не піднявся: українці не вірили, як не бачили результатів, так і не бачать. Недовіра до судової системи і її ефективне функціонування - це саме питання інвесторів в Україну ніколи не прийде інвестор, якщо не буде чесної і некорумпованої судової системи", - сказав він.
Богдан повідомив, що команда Президента не хоче йти шляхом перестановки людей з одних місць на інші.
"Якщо не змінюється суть - треба реформувати процеси, які проходять у судовій системі, треба реформувати законодавство, яке відповідає за чесність судової системи, за залучення до відповідальності людей, які приймають рішення не на підставі закону, а на підставі якихось своїх внутрішніх факторів", - зазначив глава Адміністрації.
Богдан наголосив, що вже створюється робоча група, яка розроблятиме проект судової реформи.
"Але ця судова реформа буде спрямована не на те, щоб підняти якихось людей і переставити їх місцями і контролювати судову владу. Вона буде створена для того, щоб це були такі противаги, які б функціонували належним чином, як у нормальній розвиненій країні, яка забезпечувала б саме чесність прийняття рішень, і це б відкрило дорогу для великих інвестицій і розвитку держави", - наголосив Богдан.
Нагадаємо, судова реформа була ініційована в 2014 році. 2 червня 2016 року були прийняті зміни до Конституції в частині правосуддя. За час реформи було створено новий Верховний Суд, Вищий антикорупційний суд і Вищий суд з питань інтелектуальної власності. Діючі судді проходять переатестацію, під час якої перевіряється рівень їхньої компетентності та доброчесності.
На думку Ради Європи, результати судової реформи показують "позитивну тенденцію у підвищенні професіоналізму, ефективності та якості правосуддя, а також зменшення корупції".
там ще є австрійський вигнанець Ємельянов, з тих хто чекає на повернення
Він, що, брехав?!
Богданчик! Працюй! Україна має вистрелити своїм дивом!
Йване, ви маэте вистрілити в кулачок...
https://hvylya.net/analytics/economics/crown-agents-na-sluzhbe-interesov-ukrainy-para-urokov-razveivajushhie-illjuzii.html
НІ?
А довічний термін буде продовжено ?
так ?
Наглядові ради буде змінено під нову владу ?
ТАК ?
ну !?і в чому новизна ?
От тепер вони планують, напевне, ще ліберальніші судові реформи... Проходили...
Ніхто не буде заперечувати ( прошу всіх на хвилинку абстрагуватись від політичних поглядів та переконань) професіоналізм та авторитет серед правників ( та й серед звичайних українців) Сергія Власенка. Так ось, коли законодавці ухвалили 03.10.2017 р. так звану судову реформу, а конкретно маю на увазі Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» ( Закон № 2147-VІІІ від 03.10 2017 р.), то пан Власенко відразу відреагував на цей Закон, заявивши, що віднині громадянам України закрито доступ до правосуддя.
1. Згідно ст. 22 Конституції України Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
2. Судовою реформою, ввденою в дію Законом України № 2147-VІІІ від 03.10 2017 р., був ліквідований Інститут представництва громадян в суді, а крім того громадян позбавлено права на вільний вибір правової допомоги. Отже, в порушення ст.22 Конституції України в громадян нашої країни відібрали частину прав.
3. Крім того, Законом України № 1401-VIII від 02.06.2016 року, знову ж таки в порушення ст.22 Конституції України, Конституцію доповненоно ст.131-2, якою введено монополію адвокатури в судах.
4. Монополією адвокатури лікідували не лише Інститут представництва громадян в суді, але й нав"язали адвокатів для Міністерства оборони, СБУ, Національної поліції, ДФС, державних установ та підприємтсв. Наслідки ціє реформи можна побачити на урядовому сайті "Єдиний державний реєстр судових рушень", відповідно до якого суди недопускають юристів МО, НП, ДФС, СБУ і т.д. до участі в судових справах, оскільки вони не є авдкатами. Як законодавець уявляв собі, коли голосував за судову реформу, щоб офіцер СБУ ( або офіцер іншого правоохоронного органу), як це вимагають суди в даний час, одночасно був ще й адвокатом ? Коли вказані відомства будуть проводити тендери для укладання угод з авокатськими конторами, щоб представляли їх інтереси в судах, то вже й судові процеси закінчаться. І чому кошти не були закладені в бюджетах для вказаних тендерів ?
Інститут предстпавництва громадян в судах існував з 1588 р. в Центральній та Лівобережній Україні з 1588 р. Саме 1588 року ураїнські ( руські) правники розробили шедевр зводу законів - Третій Литовський Статут, який написано староукраїнською/руською мовою. Існував Інститут представництва громадян в суді і в часи УРСР та в часи новітньої історії України до 03.10.2017 р.
Враховуючи важливість інституту представництва у XVI ст. , автори Статуту 1588 р., у 56 артикулі, детально регламентували процедуру оформлення представництва. Артикул 56 має відповідну назву «Про доручення справи і надання повноважень іншим за себе в суді виступати» і містить наступні положення: «Уставуємо теж, де б хто за позвами не міг бути на суді, як за хворобою, так і за іншими якими причинами і потребами своїми, тоді прокуратора ( тогочасна назва адвоката) або уповноваженого свого має замість себе перед судом поставити, однак уповноважений або прокуратор інший і інакше призначений і в суді прийнятий бути не має, доки йому особисто не буде доручено справу чужу перед врядом будь-яким вести ... і з того вряду він повинен випис із книг взяти ... .і за таким урядовим свідоцтвом можуть бути прокураторами і неосілі люди в цьому панстві, Великому князівстві Литовському. А хто б через хворобу свою або за віддаленістю доручення повноважень на вряді визнати не міг, така людина має уповноваженому своєму ведення' справи доручити листом відкритим».
Правова традиція є елементом етнонаціональної культури, визначає етнонаціональну специфіку, властиву, так чи інакше, українському народові упродовж всієї його історії.
А тому, ліквідовуючи Інститут представництва громадян в суді, ми фактично почали руйнувати етнонаціональну культуру українського народу та його прпавові традиції.
Уявіть собі, коли звичайний українець, будучи учасником Інституту представництва в суді і захищаючи своїх близьких чи друзів, посилається на право мати доступ до правосуддя, яке виборили йому ще праотці, закріпивши це право в Третьому Литовському Статуті ( 1588 рік). Переконаний, що і судді будуть поважати ( у всякому разі будуть змушені поважати) звичайних українців, коли будуть розуміти, що супроти них в суді учасники процесу, які наділені правами, вибореними нашими праотцями ще в сивій давнині.
Стаття 190. Шахрайство
1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, -
карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
3. Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
4. Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Ті хто скиглили за дорогу цибулю, капусту, та свинарчуків, схоже, померли.
А на центральній площі населеного пункту повинно бути лобне місце для публічного покарання державних службовців.
Пункт 2. Если опять будут ворвовать см.п.1.