 Створюється робоча група, яка розроблятиме проект нової судової реформи, - Богдан

Про це повідомив глава Адміністрації Президента Андрій Богдан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

За його словами, в Україні фактично закінчилася судова реформа, яку проводила попередня влада.

"Що ми бачимо - рівень довіри до судової влади не піднявся: українці не вірили, як не бачили результатів, так і не бачать. Недовіра до судової системи і її ефективне функціонування - це саме питання інвесторів в Україну ніколи не прийде інвестор, якщо не буде чесної і некорумпованої судової системи", - сказав він.

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Богдан повідомив, що команда Президента не хоче йти шляхом перестановки людей з одних місць на інші.

"Якщо не змінюється суть - треба реформувати процеси, які проходять у судовій системі, треба реформувати законодавство, яке відповідає за чесність судової системи, за залучення до відповідальності людей, які приймають рішення не на підставі закону, а на підставі якихось своїх внутрішніх факторів", - зазначив глава Адміністрації.

Богдан наголосив, що вже створюється робоча група, яка розроблятиме проект судової реформи.

"Але ця судова реформа буде спрямована не на те, щоб підняти якихось людей і переставити їх місцями і контролювати судову владу. Вона буде створена для того, щоб це були такі противаги, які б функціонували належним чином, як у нормальній розвиненій країні, яка забезпечувала б саме чесність прийняття рішень, і це б відкрило дорогу для великих інвестицій і розвитку держави", - наголосив Богдан.

Нагадаємо, судова реформа була ініційована в 2014 році. 2 червня 2016 року були прийняті зміни до Конституції в частині правосуддя. За час реформи було створено новий Верховний Суд, Вищий антикорупційний суд і Вищий суд з питань інтелектуальної власності. Діючі судді проходять переатестацію, під час якої перевіряється рівень їхньої компетентності та доброчесності.

На думку Ради Європи, результати судової реформи показують "позитивну тенденцію у підвищенні професіоналізму, ефективності та якості правосуддя, а також зменшення корупції".