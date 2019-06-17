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Все про:судова реформа (844) Богдан Андрій (61)

 Створюється робоча група, яка розроблятиме проект нової судової реформи, - Богдан

Підсумки судової реформи, яка реалізується в Україні протягом останніх років, не забезпечили зростання рівня довіри до цієї гілки влади.

Про це повідомив глава Адміністрації Президента Андрій Богдан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

За його словами, в Україні фактично закінчилася судова реформа, яку проводила попередня влада.

"Що ми бачимо - рівень довіри до судової влади не піднявся: українці не вірили, як не бачили результатів, так і не бачать. Недовіра до судової системи і її ефективне функціонування - це саме питання інвесторів в Україну ніколи не прийде інвестор, якщо не буде чесної і некорумпованої судової системи", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні

Богдан повідомив, що команда Президента не хоче йти шляхом перестановки людей з одних місць на інші.

"Якщо не змінюється суть - треба реформувати процеси, які проходять у судовій системі, треба реформувати законодавство, яке відповідає за чесність судової системи, за залучення до відповідальності людей, які приймають рішення не на підставі закону, а на підставі якихось своїх внутрішніх факторів", - зазначив глава Адміністрації.

Богдан наголосив, що вже створюється робоча група, яка розроблятиме проект судової реформи.

"Але ця судова реформа буде спрямована не на те, щоб підняти якихось людей і переставити їх місцями і контролювати судову владу. Вона буде створена для того, щоб це були такі противаги, які б функціонували належним чином, як у нормальній розвиненій країні, яка забезпечувала б саме чесність прийняття рішень, і це б відкрило дорогу для великих інвестицій і розвитку держави", - наголосив Богдан.

Нагадаємо, судова реформа була ініційована в 2014 році. 2 червня 2016 року були прийняті зміни до Конституції в частині правосуддя. За час реформи було створено новий Верховний Суд, Вищий антикорупційний суд і Вищий суд з питань інтелектуальної власності. Діючі судді проходять переатестацію, під час якої перевіряється рівень їхньої компетентності та доброчесності.

На думку Ради Європи, результати судової реформи показують "позитивну тенденцію у підвищенні професіоналізму, ефективності та якості правосуддя, а також зменшення корупції".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132712
 
   
 Топ коментарі
 
Как может профессиональный рейдер,т .е. грабитель,преступник изменять судебную систему Украины? Так же, как изменял Уголовный кодекс с помощью упыря Портнова рецидивист со стажем Янукович, когда сделали его беззубым и смехотворным для главных преступников и рецидивистов.
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Як завжди. А де і коли він не брехав? Питання риторичне.
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Лолиботы , вооогоооооонь Создается рабочая группа, которая будет разрабатывать проект новой судебной реформы, - Богдан - Цензор.НЕТ 2845
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Сказані мудрі слова- потрібно реформувати судове законодавство. КПК імені Портнова тому був і прийнятий ще ригами, щоб було неможливо посадити багату людину. Скільки було закладено в нього підводних каменів та лазівок... .Дивно, що проєвропейська конституційна більшість у ВР за 5 років так і не змогла зробити КПК рівним для всіх.
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Портнов - це той,що партнер Богдана та Коломойського?Скоріше за все він і буде автором цієї "судової реформи".
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Спокон віку суд в Україні вигравав той хто більш заплатить))
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Это красивая украинская традиция.
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так у Фемиды новые "календарные праздники" начинаются..еврейские.... Створюється робоча група, яка розроблятиме проект нової судової реформи, - Богдан - Цензор.НЕТ 7273
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Портнов кваліфікований спеціаліст, чому і ні?
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Підрахуй... без Ківалова там точно не обійдеться! Створюється робоча група, яка розроблятиме проект нової судової реформи, - Богдан - Цензор.НЕТ 4818
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про нього також подумала, другий
там ще є австрійський вигнанець Ємельянов, з тих хто чекає на повернення
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Кваліфікований спеціальний "рєшала", чи ні?
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А Петя казав, що в нас все реформовано!
Він, що, брехав?!
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Як завжди. А де і коли він не брехав? Питання риторичне.
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під керівництвом Портнова, а може Татькова, ні?
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Как может профессиональный рейдер,т .е. грабитель,преступник изменять судебную систему Украины? Так же, как изменял Уголовный кодекс с помощью упыря Портнова рецидивист со стажем Янукович, когда сделали его беззубым и смехотворным для главных преступников и рецидивистов.
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Офігєть!
Богданчик! Працюй! Україна має вистрелити своїм дивом!
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Корбан був теж непоганий менеджер. Дніпро-1 фактично його дитина.
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Офігєть!
Йване, ви маэте вистрілити в кулачок...
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Нема чим стріляти. За 5 років тільки 5 підірваних найбільших арсеналів і ЖОДНОГО заводу набоїв. Скоро застрілитись буде нема чим
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в местные суды нужно позволить избирать судей самим людям как в США.
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Зачем как в США? Как депутатов в местные советы, которые тут же начинают брать хабари за выделение земли и разрешения на бизнесы.
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круговая порука должна быть разорвана и кого выбирать в депутаты люди тоже уже начали понимать.
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зачем ты мне тулиш линк который к теме обсуждения не имеет отношения? это называеться спам
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Обсуждать все нужно системно, а не секторально. А наличие системных планов не просматривается.
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Кроме того, судя по реакции "электората" на новые вброшенные проекты типа "голоса" люди уже вообще перестали понимать, что их опять дурят, но под новыми лозунгами-приманками.
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Ну так довго не "працюють". Вірніше, або працюють, або ні. Або по-українськи є третє - танцюють, махаючи яйцями.
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Виборність суддів буде введена ?
НІ?
А довічний термін буде продовжено ?
так ?
Наглядові ради буде змінено під нову владу ?
ТАК ?

ну !?і в чому новизна ? Створюється робоча група, яка розроблятиме проект нової судової реформи, - Богдан - Цензор.НЕТ 1457
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Как то странно, по уровню доверия к судам складывается впечатление что даже порохоботы ей не доверяют
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Что тот мне подсказывает, что в Барышевском суде команда клована уже провела свою реформу. Створюється робоча група, яка розроблятиме проект нової судової реформи, - Богдан - Цензор.НЕТ 2984
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Ага, реформувати судове законодавство... Ну, да, портновських кодексів, яким захищається права підсудного (який на 99,9% - злочинець); і ігноряться права постраждалої особи - вже недостатньо (кста, от вам і відповідді, чому досі нема судових вироків відносно Єфремова, Штепи, Савченко з Рубаном...)
От тепер вони планують, напевне, ще ліберальніші судові реформи... Проходили...
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так это пэдра хвастался, что провел портновскую судебную реформу?
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Щиро вітаю пане Богдане за цю новину ! Бажаю, щоб при втіленні цієї ідеї був відновлений Інститут представництва громадян в суді, який був, по-перше, потужним інструментом у боротьбі із корупцією в судах першої та апеляційної інстаціях, а по-друге, завдяки вказаному Інституту громадяни нашої країни отримували повноцінний доступ до правосуддя.
Ніхто не буде заперечувати ( прошу всіх на хвилинку абстрагуватись від політичних поглядів та переконань) професіоналізм та авторитет серед правників ( та й серед звичайних українців) Сергія Власенка. Так ось, коли законодавці ухвалили 03.10.2017 р. так звану судову реформу, а конкретно маю на увазі Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» ( Закон № 2147-VІІІ від 03.10 2017 р.), то пан Власенко відразу відреагував на цей Закон, заявивши, що віднині громадянам України закрито доступ до правосуддя.
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ЧАСТИНА 2
1. Згідно ст. 22 Конституції України Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
2. Судовою реформою, ввденою в дію Законом України № 2147-VІІІ від 03.10 2017 р., був ліквідований Інститут представництва громадян в суді, а крім того громадян позбавлено права на вільний вибір правової допомоги. Отже, в порушення ст.22 Конституції України в громадян нашої країни відібрали частину прав.
3. Крім того, Законом України № 1401-VIII від 02.06.2016 року, знову ж таки в порушення ст.22 Конституції України, Конституцію доповненоно ст.131-2, якою введено монополію адвокатури в судах.
4. Монополією адвокатури лікідували не лише Інститут представництва громадян в суді, але й нав"язали адвокатів для Міністерства оборони, СБУ, Національної поліції, ДФС, державних установ та підприємтсв. Наслідки ціє реформи можна побачити на урядовому сайті "Єдиний державний реєстр судових рушень", відповідно до якого суди недопускають юристів МО, НП, ДФС, СБУ і т.д. до участі в судових справах, оскільки вони не є авдкатами. Як законодавець уявляв собі, коли голосував за судову реформу, щоб офіцер СБУ ( або офіцер іншого правоохоронного органу), як це вимагають суди в даний час, одночасно був ще й адвокатом ? Коли вказані відомства будуть проводити тендери для укладання угод з авокатськими конторами, щоб представляли їх інтереси в судах, то вже й судові процеси закінчаться. І чому кошти не були закладені в бюджетах для вказаних тендерів ?
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Це таке спеціалізоване питання, що виносити його на загал, фактично на Майдан, є провокацією. Це питання мають розглядатати нардепи в комітеті з законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.
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ЧАСТИНА 3
Інститут предстпавництва громадян в судах існував з 1588 р. в Центральній та Лівобережній Україні з 1588 р. Саме 1588 року ураїнські ( руські) правники розробили шедевр зводу законів - Третій Литовський Статут, який написано староукраїнською/руською мовою. Існував Інститут представництва громадян в суді і в часи УРСР та в часи новітньої історії України до 03.10.2017 р.

Враховуючи важливість інституту представництва у XVI ст. , автори Статуту 1588 р., у 56 артикулі, детально регламентували процедуру оформлення представництва. Артикул 56 має відповідну назву «Про доручення справи і надання повноважень іншим за себе в суді виступати» і містить наступні положення: «Уставуємо теж, де б хто за позвами не міг бути на суді, як за хворобою, так і за іншими якими причинами і потребами своїми, тоді прокуратора ( тогочасна назва адвоката) або уповноваженого свого має замість себе перед судом поставити, однак уповноважений або прокуратор інший і інакше призначений і в суді прийнятий бути не має, доки йому особисто не буде доручено справу чужу перед врядом будь-яким вести ... і з того вряду він повинен випис із книг взяти ... .і за таким урядовим свідоцтвом можуть бути прокураторами і неосілі люди в цьому панстві, Великому князівстві Литовському. А хто б через хворобу свою або за віддаленістю доручення повноважень на вряді визнати не міг, така людина має уповноваженому своєму ведення' справи доручити листом відкритим».
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П.С.
Правова традиція є елементом етнонаціональної культури, визначає етнонаціональну специфіку, властиву, так чи інакше, українському народові упродовж всієї його історії.

А тому, ліквідовуючи Інститут представництва громадян в суді, ми фактично почали руйнувати етнонаціональну культуру українського народу та його прпавові традиції.
Уявіть собі, коли звичайний українець, будучи учасником Інституту представництва в суді і захищаючи своїх близьких чи друзів, посилається на право мати доступ до правосуддя, яке виборили йому ще праотці, закріпивши це право в Третьому Литовському Статуті ( 1588 рік). Переконаний, що і судді будуть поважати ( у всякому разі будуть змушені поважати) звичайних українців, коли будуть розуміти, що супроти них в суді учасники процесу, які наділені правами, вибореними нашими праотцями ще в сивій давнині.
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Ось цю статтю нехай доповнять, а то дуже багато пи...дять перед виборами, а після виборів кажуть що пожартували:
Стаття 190. Шахрайство

1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) -

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, -

карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

3. Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

4. Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
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Ukr_Che‏ @Ukr_Che 16 июн.

Ті хто скиглили за дорогу цибулю, капусту, та свинарчуків, схоже, померли.
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В кожному суді повинна бути така картина.

А на центральній площі населеного пункту повинно бути лобне місце для публічного покарання державних службовців.
Створюється робоча група, яка розроблятиме проект нової судової реформи, - Богдан - Цензор.НЕТ 5694
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І такий механізм Контролю за СУДОВОЮ гілкою влади в Україні був і мав назву Карвасар ! Пам'ять про це зберіг Котляревський в 6-тій частині "Енеїди ", Карвасари в Країні зруйнував Петро перший ! Але пам'ять про такий демократичний механізм Контролю над гілками Влади Українці НЕ зберегли ! Дуже шкода ! У хабарника - судді і всіх його навіть дальних родичів відбиралось все майно в пользу Громади , його переставав захищати Закон і Сім Поколінь з його роду не могли бути суддями ! То кого він боявся ? Гетьмана чи ГРОМАДУ ! Відповідь більш ніж очевидна ... Громаду! А Країна в який є Справедливий Суд сама стає Справедливою !
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Вердикты по искам Коломойского, как лакмусовая бумажка, кто за Беню в рабочую группу двигать судебную реформу.
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Саме головне це не прийняття Законів чи реформ ,а створення МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛЮ за його ВИКОНАННЯМ і покарання за НЕвиконання Законів України !
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Пункт 1. Зменить всх судей.
Пункт 2. Если опять будут ворвовать см.п.1.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСтворюється робоча група, яка розроблятиме проект нової судової реформи, - Богдан
 
 
 
 
 
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