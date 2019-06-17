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 Політика України, Економіка
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Все про:Німеччина (1218) Росія (17548) Зайберт (14) транзит газу (57)

 Німеччина вимагає від Росії продовження газового транзиту через Україну

Німеччина наполягає на продовженні газового транзиту через територію України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт на брифінгу в Берліні.

"З нашої точки зору, продовження ролі України як транзитної держави є необхідністю. Ми цього вимагаємо. У наших абсолютних інтересах є, і це є нашою вимогою, щоби транзит був і надалі можливим", - заявив Зайберт.

За його словами, Берлін активно підтримує тристоронні переговори щодо продовження транзиту між ЄС, Україною і Росією. Спекулювати на випадок "іншого сценарію" в Німеччині наразі не збираються.

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Зайберт допустив, що тема газопроводу, яку в Німеччині попри все вважають економічною, але з "політичним і геополітичним підтекстом", буде порушена на зустрічі канцлера Ангели Меркель з українським президентом Володимиром Зеленським у вівторок у Берліні. Ця тема постійно порушувалися і під час зустрічей з його попередником Петром Порошенком, зауважив він.

Представник Мінекономіки та енергетики ФРН Анніка Айнхорн також зазначила, що керівник відомства Петер Альтмаєр і заступник глави Єврокомісії Марош Шевкович оприлюднили заяву за результатами їх переговорів з цього питання. Вона також зазначила, що Альтмаєр вимагає збереження транзиту та заявляє таку свою позицію на всіх зустрічах із російськими колегами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132711
 
   
 Топ коментарі
 
https://www.facebook.com/ViktoriaJoy21/videos/2277427889252905/

лютый ппц.. без бАмажки - набор слов..
в Мариуполе - "актер разговорного" жанру...
военные ржут не особо стесняясь...
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Эх, Виктор Федорович и Микола Янович, простите, что считал вас косноязычными и недалекими... Мне просто не с чем было сравнивать.
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тю...так все порохоботы по данным зрады еще 21 апреля в ростов эвакуировались...чего их разгонять то? Германия требует от России продолжения газового транзита через Украину - Цензор.НЕТ 1476
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https://www.facebook.com/ViktoriaJoy21/videos/2277427889252905/

лютый ппц.. без бАмажки - набор слов..
в Мариуполе - "актер разговорного" жанру...
военные ржут не особо стесняясь...
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Вот собственно и сама речь:
«Дуже дякую хлопці, я хочу вас всіх привітати, і всіх людей і всю нашу країну всю Україну, я вас хочу привітати з сьогоденням е-е-е з цим відкриттям е-е-е цього діючого, потужного абсолютно нового е-е-е центру. Ви знаєте, я побачив, найголовніше я побачив що ми з вами розуміємо що зараз в нас війна і ми всі бажаємо, щоби ця війна закінчилась. Але ми розуміємо, що на вас дуже е-е-е дуже серйозна функція тому що після закінчення війни коли ми обов'язково обов'язково повернемо наші теріторії обов'язково повернемо теріторії в состав нашої України, вони наші у нас Україна єдина я розумію що на вас буде дуже серйозна відповідальність тому що наша війна з приводу розмінування буде продовжуватись тисячі гектар, які чекають на вас це великий тягар і велика відповідальність вашої праці.
Я вам всім правда бажаю успіху, бережіть себе, ми будемо робіть все що можемо тому що ви для нас головні ви захищаєте нашу країну захищаєте кожного нас кожну людину наших дітей ми вам дякуємо, дякуємо за все і ви знаєте ... наша найголовніше що я ще побачив це відношення до людини тому людину у цьому центрі розмінування я побачив головні речі це не тіки такий високий технічний стан цього центру це і умови життєдієль-життєдіяльності на саперів ваші умови, і я дуже вдячний всім хто відкриває цю цей центр за те що такий відношення до наших хлопців.
Дякуємо вам, вам успіху, бережіть себе, ще раз я розумію, що у нас дуже гарна країна і бажаю завжди кажуть бажаємо чистого неба, але ви знаєте я вам бажаю не тіки чистого синього неба, я вам бажаю безпечної нашої землі. Так шо ще раз кажу бережіть себе, дякую слава Україні».
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Эх, Виктор Федорович и Микола Янович, простите, что считал вас косноязычными и недалекими... Мне просто не с чем было сравнивать.
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Не мучайте Зе и дайте ему говорить на русском. Тогда и прицепиться не к чему будет. Німеччина вимагає від Росії продовження газового транзиту через Україну - Цензор.НЕТ 746
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может ещё и федерализацию в Конституции замутить? Німеччина вимагає від Росії продовження газового транзиту через Україну - Цензор.НЕТ 9152
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а незнание мови на госпосаде - просто штраф? Німеччина вимагає від Росії продовження газового транзиту через Україну - Цензор.НЕТ 6886
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Питання, а ти петю без суфлера чув хоч раз. Чи без бумажки ?
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у сраши))))
а потом вместе тянут СП-2 и обижаются...вместе, когда кто-то им мешает...
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А было время ...Рашка своих лопухов стреляла.когда те говорили,шо Германия готовится напасть и уже переходит границу ))
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Германия требует продолжения банкета... за счёт погибших воинов Украины
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Ну, ******* - не мешки ворочать, это Мега ПолитикЪ - после достройки СП-2, скажут, чето типа, дорогой транзит через Украину - модернизируйте ГТС лярдов за 5-10 (и это без гарантий загрузки), а потом посмотрим...
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И это ЗЕ еще с Меркель не встречался даже
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Старая шлюха пытается заштопать целку! Как там "Северный поток-2", а товарищ Меркель?
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Не пытается. Это просто дежурные фразы которые должны быть сказаны. А что будет с Украиной, им глубоко пох.
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Не трогаем ни По, ни Зе'...
Что-то ведь произошло, что немцы так поменялись?
Неужели анонс санкций против СП2, которые проглаголили США?
Или ещё что-то?
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Меркель обещала, что транзит сохранится в полном объеме....
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Обещать, не значить жениться!
Решение Меркель было 50/50!!!
Но почему перевес пошёл в пользу Украины?
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Меркель пока в кидалове политическом не была замечена - бережет репутацию и на открытый конфликт с США идти не хочет....и слава Богу...
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тобто - те , що за 5 років ці обидва не сидять - означає , що соєва влада працювала на кремль ? Нарешті і ви це визнали ...
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а чого вони й досі не сидять?зелена влада вже скоро місяць
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а чого вони й досі не сидять? соєва влада була аж 5 років ...
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Так раньше была плохая власть, а сейчас народная и справедливая...или они одинаковые?.. Німеччина вимагає від Росії продовження газового транзиту через Україну - Цензор.НЕТ 609
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Шутки шутками, но с Трамп и Твитер иметь дело мало кому хочется. Он конечно вредит экономике США в краткосрочной перспективе, но ему пофиг, а вот странам с которыми он цепляется явно не очень приятно. Но тут думаю что это просто фраза которая ничего или почти ничего за собой не несёт. Мол мы велели России, а это они плохие отказались.
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вот тут стоит напрячься и посмотреть,шо зелебеня меркельше наобещает
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нічого особливого - просто пообіцяє розігнати мінстець і його кацапських ботів ...))
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тю...так все порохоботы по данным зрады еще 21 апреля в ростов эвакуировались...чего их разгонять то? Германия требует от России продолжения газового транзита через Украину - Цензор.НЕТ 1476
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теперь вы в СМинСтеце работаете на благо Великого преЗЕдента ЗЕ Шестого...!\или забыл...)\
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Транзит и останется в Словакию, Венгрию. Но объёмы...
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Не, с 1 01 2020 ГТС закрывается, сам фуйло сказал, так что 31 ,12 сами начнем на металлолом сдавать.
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Там же несколько ниток. Одна останется, а то как из Словакии газ покупать?
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Все обрежут местные вуйки, почему кому то назло себе можно упустить клиента, который просто покупал по 50 млрд в год, а им нельзя?
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Сказал для замыливания обнимашек с Ордой.
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Сильно требует? Туфлей по трибуне стучит?))
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четвертый рейх с пятым никак не определятся - делить Украину, или пусть пока живет.
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так же, как и Будапештского меморандума????
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Дружно скажем тевтонам ОТКАЗОМ
Не коснемся фашисткого газа
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За Україну переймається, треба ж і українцям десь газ вору.......ой, брати))
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У немцев комплекс вины перед русскими, за 20 миллионов убитых. Поэтому русофобия там считается чем-то неприличным, как расизм.
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Да ладно, тогда русские должны все дружно повеситься, они больше немцев русских поубивали.
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Это да. Но когда-то же они должны поумнеть.
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Какие есть предпосылки для этого? Как 200 лет назад русские солдаты умирали за таможенные интересы британцев, как Суворов был обычным Басаевым конца 19 века, ну или вагнеровцем, так все и осталось.
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и все 20 миллионов были именно мокшанцами?
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Тобто - Німеччина вимагає , аби Україна допомагала агресору заробляти бабло , забезпечуючи їй транзит своєю територією ?
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Трамп о "Северном потоке - 2": Мы защищаем Германию от России. А РФ получает миллиарды долларов из Германии...
ЕС должен каждый год уменьшать покупки энергоносителей из России и так показать свою решимость в поддержке демократический ценностей и целостности Украины, но ЕС это гниль, которая финансирует Россию агрессора.
https://gordonua.com/news/money/tramp-o-severnom-potoke-2-my-zashchishchaem-germaniyu-ot-rossii-a-rf-poluchaet-milliardy-dollarov-iz-germanii-1035757.html
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Одна маленькая Дания, дала соснуть большой раииси. Ведь Дания не дает дальше вести северный поток. Ахахаха
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Ну не то что не дает, просто москалям приходится вилять тем трубопроводом в зависимости от политической ситуации, не удивлюсь если они в итог через Шпицберген поведут.
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Та кто им даст через Гибралтар вести, давай с тылу через Суэцкий канал.
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южного потока вообще не будет , вместо него строится газопровод TANAP из Азербайджана в Италию через Турцию , Грецию , Албанию , срок 2020 год
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Достатньо потягнути з Макви і петелечка затягнеться на біленькій шийці Європи!
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может это хитрость немцев , мы мол хорошие , а датчане - плохие
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Ну вообще то в первом предложении, "Германия настаивает на продолжении газового транзита через территорию Украины", или вы думаете что транзит через Украину проводит Бангладеш?
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при прокачці менше 10 лярдів кубів в рік Україні це стає невигідним.. Ніяка Німеччина не заставить ,хоч би всралась, працювати у збиток ..
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Требовать надо было перед заключением контракта на строительство СП-2 как непременное условие.
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даже , если СП - 2 достроят , то Газпром имеет право использовать только 50% пропускной способности этого газопровода, то есть 27 млрд. кубов газа в год. Через Украину прокачивается 80- 90 млрд. кубов в год . Как прокачать разницу в 50 млрд. кубов в Европу ?
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Как только припекут морозы зимой то Европа согласится на все условия кремля и ЕС будет пох. откуда газ и по чьим трубам лишь бы он поставлялся.
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тогда Трамп смекнёт, что выгодней под атлантикой штук десять потоков кинуть в Европу, чем танкеры со сжиженным туды-сюды гонять.
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та тра' вже ту трубу взірвати нахрєн! Здати на металолом!!! Ото мона піднятись по скорому!!! І перестануть нас сантажирувать тею трубою.
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Дойче комсомолка верить - очень опасная штука
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да будет транзит, будет, потребление в европе растет, просто будет не слишком то много
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Рост потребления в Европе ( если он будет на фоне торговых войн ) будет обеспечен США , о чём договорились Трамп и Юнкер в 2018 году.
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Какие жы вы немцы .ляди
Заставляете украинцев и дальше гнать газ от оккупантов - ну не ссуки ?!
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Да не будет транзита уже никакого как только Рашка с фрицами доделает последний метр СП-2. Максимум Рашка выдвинет такие не выгодные условия что Украина сама откажется от такого транзита. А рашка скажет мол видите европейцы, Украина сама не хочет идти на условия сделки. А Европа засунет язык в жопу и будет помалкивать потому что Рашка пригрозит на зиму прекратить поставки газа в ЕС.
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не откажется
себе же газ тоже надо брать
это только для даунов он Словацкий и дики рост транзита
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Вроде же как уже был контракт с Рашкой до конца 2019 года. Но ето не помешало Рашке его разорвать в одностороннем порядке и прекратить транзит в самые большие морозы 2-3 года назад. Украина была вынуждена собственным газом отапливать пол Европы а сами украинцы должны были ПРЫКРУТЫТЬ. За ето Рашка так и не была наказана. Чего же вы думаете что Рашка на очередной контракт не плюнет и не разотрет своим копытцем?
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лицемерия ФРГ не занимать
это должно научить сначала о себе
потом все остальные дед меркель
сколько украинцев 8 млн. отправил на небо
простили забыли /лучшие друзья /
заняли наше место по импорту в Россию
а мы /умные /самые бедные в ЕС
плюс рабы вес на всех чёрных работах
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Фиг его знает что он имел в виду, у нас например когда в город вошли немцы погибло всего 30 человек гражданских, когда входили советы то первый раз в 1939 погибло около 2000, второй в 1944 погибло 2500 человек, а тот же Тернополь вообще с землей сравняли, так что по цифрам Гитлер явно в проигрыше.
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Не совсем так. За 1939 год не в курсе (возможно громили ОУН Стецька). 1944 год - штурм двенадцатитысячной группировки Вермахта - 22 дня сражений - больше половины города разрушено, все оставшееся повреждено (при таких битвах гибель гражданских неизбежна). А вот за время оккупации (1941-1944) погибло 28 тысяч, так что Гитлер явно не в проигрыше по сравнению с вашими цифрами. Кто были эти 28 тыс? Возможно евреи - их в Тарнополе было прилично. Если прикинуть население (50 тыс в 1939), то больше половины было уничтожено за период 1941-1944. Гитлер на недосягаемой высоте. (Материал из Википедии).
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Надо потихоньку сажать лес. И покупать "дружбу-2", если они еще есть в продаже. "Однажды в студеную зимнюю пору..." И сани на своей тяге (лошадей-то уже нет).
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Киселев отказался платить архитектору, строившему его виллу в Коктебеле




Німеччина вимагає від Росії продовження газового транзиту через Україну - Цензор.НЕТ 6542

Архитектор Владимир Мазурин подал жалобу на одиозного телеведущего Дмитрия Киселева, который отказался выплатить ему 2,5 миллиона рублей задолженности за реконструкцию виллы в Коктебеле, в прокуратуру и службу судебных приставов.
Об этом пишет в понедельник, 17 июня, издание "Новая газета".
"У нас нет другого способа получить ту сумму, которую нам присудили (…) Киселев же так и говорил, что решение суда не обязательно для исполнения. Теперь мы просим поддержки у прокуратуры, чтобы они проследили за исполнением решения суда", - приводит газета слова Мазурина.
Истец добавил, что готовит против ведущего, назвавшего его в эфире "России-1" мошенником, иск о защите чести и достоинства. "За то обилие грязи, что говорилось обо мне, Киселев должен ответить".
В минувшем году Мазурина, автора материала о роскошной вилле телеведущего Дмитрия Киселева в Коктебеле, уволили из строительной компании "Столица", где он работал.
Ранее в городе Феодосия изъяли тираж газеты "Город 24", где была опубликована статья Мазурина о доме Киселева в Коктебеле, в проектировании которого архитектор принимал участие, а также уволили главного редактора этого издания Елену Войтову.
Мазурин утверждал, что Киселев лично потребовал уволить всех, кто имел отношение к выходу статьи, а также подал жалобу в полицию, утверждая, что архитектор "просто мошенник" и "вымогает деньги".
Владелец издания "Город24" заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва", что информация об изъятии тиража и увольнении Войтовой не соответствует действительности.
Сайт телеканала "Дождь" напоминает, что в январе текущего года суд подмосковного Королева частично удовлетворил иск Мазурина к Киселеву и обязал телеведущего выплатить ему 2,586 миллиона рублей.
В заявлении архитектора говорилось, что он занимался реконструкцией виллы телеведущего в 2015-2016 годах, однако не договорился с ним и строителями о ходе работ, из-за чего были допущены ошибки. Архитектор требовал взыскать с журналиста 5,813 миллиона рублей. Киселев в ответ назвал истца "мошенником", и заявил, что написал на него заявление в полицию.
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наконец-то я понял! ФРГ за СП-2, а ГДР - против!
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Дойчен зольдатен, унтер офіццірен - ніхт капітулірен, ніхт капітулірен... (с) Німеччина вимагає від Росії продовження газового транзиту через Україну - Цензор.НЕТ 7218
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Смешные эти немцы.Хотят выглядеть приличными "девушками", согласившись на интим в извращенной форме да еще и за деньги.
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За стільки років не спромоглися позбавитися від газової залежності раши.... тому і "санкції" такі щоб хутіна не сильно зачепило , тому що і нашим і вашим грати намагаються. Підгніває старушка Європа... нажаль
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Так не бывает - одной рукой строить транзит в обход, а другой рукой требовать сохранения старого = бла бла наперсточников меркель+шредер
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