 Німеччина вимагає від Росії продовження газового транзиту через Україну

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт на брифінгу в Берліні.
"З нашої точки зору, продовження ролі України як транзитної держави є необхідністю. Ми цього вимагаємо. У наших абсолютних інтересах є, і це є нашою вимогою, щоби транзит був і надалі можливим", - заявив Зайберт.
За його словами, Берлін активно підтримує тристоронні переговори щодо продовження транзиту між ЄС, Україною і Росією. Спекулювати на випадок "іншого сценарію" в Німеччині наразі не збираються.
Зайберт допустив, що тема газопроводу, яку в Німеччині попри все вважають економічною, але з "політичним і геополітичним підтекстом", буде порушена на зустрічі канцлера Ангели Меркель з українським президентом Володимиром Зеленським у вівторок у Берліні. Ця тема постійно порушувалися і під час зустрічей з його попередником Петром Порошенком, зауважив він.
Представник Мінекономіки та енергетики ФРН Анніка Айнхорн також зазначила, що керівник відомства Петер Альтмаєр і заступник глави Єврокомісії Марош Шевкович оприлюднили заяву за результатами їх переговорів з цього питання. Вона також зазначила, що Альтмаєр вимагає збереження транзиту та заявляє таку свою позицію на всіх зустрічах із російськими колегами.
лютый ппц.. без бАмажки - набор слов..
в Мариуполе - "актер разговорного" жанру...
военные ржут не особо стесняясь...
«Дуже дякую хлопці, я хочу вас всіх привітати, і всіх людей і всю нашу країну всю Україну, я вас хочу привітати з сьогоденням е-е-е з цим відкриттям е-е-е цього діючого, потужного абсолютно нового е-е-е центру. Ви знаєте, я побачив, найголовніше я побачив що ми з вами розуміємо що зараз в нас війна і ми всі бажаємо, щоби ця війна закінчилась. Але ми розуміємо, що на вас дуже е-е-е дуже серйозна функція тому що після закінчення війни коли ми обов'язково обов'язково повернемо наші теріторії обов'язково повернемо теріторії в состав нашої України, вони наші у нас Україна єдина я розумію що на вас буде дуже серйозна відповідальність тому що наша війна з приводу розмінування буде продовжуватись тисячі гектар, які чекають на вас це великий тягар і велика відповідальність вашої праці.
Я вам всім правда бажаю успіху, бережіть себе, ми будемо робіть все що можемо тому що ви для нас головні ви захищаєте нашу країну захищаєте кожного нас кожну людину наших дітей ми вам дякуємо, дякуємо за все і ви знаєте ... наша найголовніше що я ще побачив це відношення до людини тому людину у цьому центрі розмінування я побачив головні речі це не тіки такий високий технічний стан цього центру це і умови життєдієль-життєдіяльності на саперів ваші умови, і я дуже вдячний всім хто відкриває цю цей центр за те що такий відношення до наших хлопців.
Дякуємо вам, вам успіху, бережіть себе, ще раз я розумію, що у нас дуже гарна країна і бажаю завжди кажуть бажаємо чистого неба, але ви знаєте я вам бажаю не тіки чистого синього неба, я вам бажаю безпечної нашої землі. Так шо ще раз кажу бережіть себе, дякую слава Україні».
а потом вместе тянут СП-2 и обижаются...вместе, когда кто-то им мешает...
Что-то ведь произошло, что немцы так поменялись?
Неужели анонс санкций против СП2, которые проглаголили США?
Или ещё что-то?
Решение Меркель было 50/50!!!
Но почему перевес пошёл в пользу Украины?
Не коснемся фашисткого газа
ЕС должен каждый год уменьшать покупки энергоносителей из России и так показать свою решимость в поддержке демократический ценностей и целостности Украины, но ЕС это гниль, которая финансирует Россию агрессора.
https://gordonua.com/news/money/tramp-o-severnom-potoke-2-my-zashchishchaem-germaniyu-ot-rossii-a-rf-poluchaet-milliardy-dollarov-iz-germanii-1035757.html
Заставляете украинцев и дальше гнать газ от оккупантов - ну не ссуки ?!
себе же газ тоже надо брать
это только для даунов он Словацкий и дики рост транзита
это должно научить сначала о себе
потом все остальные дед меркель
сколько украинцев 8 млн. отправил на небо
простили забыли /лучшие друзья /
заняли наше место по импорту в Россию
а мы /умные /самые бедные в ЕС
плюс рабы вес на всех чёрных работах
Архитектор Владимир Мазурин подал жалобу на одиозного телеведущего Дмитрия Киселева, который отказался выплатить ему 2,5 миллиона рублей задолженности за реконструкцию виллы в Коктебеле, в прокуратуру и службу судебных приставов.
Об этом пишет в понедельник, 17 июня, издание "Новая газета".
"У нас нет другого способа получить ту сумму, которую нам присудили (…) Киселев же так и говорил, что решение суда не обязательно для исполнения. Теперь мы просим поддержки у прокуратуры, чтобы они проследили за исполнением решения суда", - приводит газета слова Мазурина.
Истец добавил, что готовит против ведущего, назвавшего его в эфире "России-1" мошенником, иск о защите чести и достоинства. "За то обилие грязи, что говорилось обо мне, Киселев должен ответить".
В минувшем году Мазурина, автора материала о роскошной вилле телеведущего Дмитрия Киселева в Коктебеле, уволили из строительной компании "Столица", где он работал.
Ранее в городе Феодосия изъяли тираж газеты "Город 24", где была опубликована статья Мазурина о доме Киселева в Коктебеле, в проектировании которого архитектор принимал участие, а также уволили главного редактора этого издания Елену Войтову.
Мазурин утверждал, что Киселев лично потребовал уволить всех, кто имел отношение к выходу статьи, а также подал жалобу в полицию, утверждая, что архитектор "просто мошенник" и "вымогает деньги".
Владелец издания "Город24" заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва", что информация об изъятии тиража и увольнении Войтовой не соответствует действительности.
Сайт телеканала "Дождь" напоминает, что в январе текущего года суд подмосковного Королева частично удовлетворил иск Мазурина к Киселеву и обязал телеведущего выплатить ему 2,586 миллиона рублей.
В заявлении архитектора говорилось, что он занимался реконструкцией виллы телеведущего в 2015-2016 годах, однако не договорился с ним и строителями о ходе работ, из-за чего были допущены ошибки. Архитектор требовал взыскать с журналиста 5,813 миллиона рублей. Киселев в ответ назвал истца "мошенником", и заявил, что написал на него заявление в полицию.