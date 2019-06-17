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Все про:вибори (3981) Житомирщина (403) Журавський (4) ОПОРА (106) Слуга народу (50)

 Невідомі проводили на Житомирщині опитування, в якому вказували "ексрегіонала" Журавського представником "Слуги народу". Партія подала заяву в поліцію, - "Опора"

В смт Черняхів Житомирської області (ОВО №66) 14 червня невідомі особи проводили опитування серед виборців і поширювали листівки зі списком кандидатів у народні депутати від партії "Слуга народу". Серед прізвищ ймовірних кандидатів - Віталій Журавський. У місцевому осередку партії причетність Журавського до організації заперечують і написали заяву в поліцію.

У коментарі ОПОРІ представник партії "Слуга народу" в смт Черняхів Володимир Ніколайчук розповів, що Віталій Журавський не має стосунку до партії, передає Цензор.НЕТ.

"Я вже написав заяву в поліцію з цього приводу. У нас виявилось, що проводять по Черняхову соцопитування, де надають для ознайомлення дві листівки: першу партійну, а другу зі списком кандидатів, де стоїть навпроти прізвища Журавський Віталій Станіславович – партія "Слуга народу". В оприлюдненому офіційно списку партії, Журавський не є ні членом, ні висуванцем партії", – розповів Володимир Ніколайчук.

Невідомі проводили на Житомирщині опитування, в якому вказували ексрегіонала Журавського представником Слуги народу. Партія подала заяву в поліцію, - Опора 01

На сайті партії "Слуга народу" вказано поки тільки один кандидат по Житомирській області - ВО №62 (м. Житомир) Ігор Герасименко.

Невідомі проводили на Житомирщині опитування, в якому вказували ексрегіонала Журавського представником Слуги народу. Партія подала заяву в поліцію, - Опора 02

У коментарі ОПОРІ Віталій Журавський назвав поширення таких листівок "фейком" і зазначив, що балотуватиметься, як самовисуванець. "Це неправда, мені про це вже сказали, це якийсь фейк. Я планую балотуватися як самовисуванець. Я не знаю хто це робить. Під час цих виборів провокацій дуже багато. Ви вже не перші мені телефонуєте", – зазначив Віталій Журавський.

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Невідомі проводили на Житомирщині опитування, в якому вказували ексрегіонала Журавського представником Слуги народу. Партія подала заяву в поліцію, - Опора 03

У Черняхівському відділенні поліції інформацію про інцидент ОПОРІ підтвердили. "До нас надійшла така інформація, зареєстрована, зараз проходить опитування та встановлення цих чотирьох осіб, хто вони, чи дійсно вони є представниками з боку Журавського. Тому що, коли до них підійшли представники партії "Слуга народу" і почали цікавитися їхньою роботою, то вони повтікали. Зараз встановлюються ці особи і перевіряється інформація з даного приводу", – розповіла Ольга Бондарчук, відповідальна за взаємодію зі ЗМІ Черняхівського відділення поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132706
 
   
 Топ коментарі
 
То шо "слуга урода" сборище недобитых рыгов-украинофобов не удивляет.
Одним больше одним меньше...
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типова провокація в стилі соєвих ПЕСиків ...
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NNN - но только не удивлюсь, если эти неизвестные окажутся из "Слуг Народа"...

Отвлечь внимание общественности одним сепаром, что бы завести в ВР 50 других...
Беня на такие фокусы мастер...
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типова провокація в стилі соєвих ПЕСиків ...
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NNN - но только не удивлюсь, если эти неизвестные окажутся из "Слуг Народа"...

Отвлечь внимание общественности одним сепаром, что бы завести в ВР 50 других...
Беня на такие фокусы мастер...
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всі попередні 5 років соєва влада дбайливо оберігала сєпарів і ригоАналів - в цьому вони справжні майстри !
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Лікуйтесь, болезні. Це ваші партнери по 73% свій лекторат в стійло повертають. А ви думали, що вони пожертвують своїми місцями і впливом в Раді задля якихось "слуг народа"? Це початок. Далі буде
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А яка різниця? слуга урода или уродливая прислуга-один хрен.
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То шо "слуга урода" сборище недобитых рыгов-украинофобов не удивляет.
Одним больше одним меньше...
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прогавкав ПЄСик саздатєля партии недобитых рыгов-украинофобов
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Неизвестные это стопудово от Порошенка,и чем скорее его посадят,тем лучше для всей Украины !
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головне - позбавити їх накраденого майна і грошей - без них вони все одно жити не зможуть !
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Фантазуйте й далі. Не відхиляйтесь від закладеної програми. А риги (кацапи) , тим часом, ваших виборців до себе перетягнуть. Хоча беня з пуйлом можуть й домовитись
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Виталик, не волнуйся!
Станешь слугой - останешься хозяином!)))
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зекретины уже так обоссали зебобиков,что вонь по всей Украине...
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Журавский лезет в ВР из всех щелей, Есть эпическое фото, как его бросали в мусорный контейнер при ВР, но похоже это его нисколько не смущает.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНевідомі проводили на Житомирщині опитування, в якому вказували "ексрегіонала" Журавського представником "Слуги народу". Партія подала заяву в поліцію, - "Опора"
 
 
 
 
 
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