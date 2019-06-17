 Невідомі проводили на Житомирщині опитування, в якому вказували "ексрегіонала" Журавського представником "Слуги народу". Партія подала заяву в поліцію, - "Опора"

У коментарі ОПОРІ представник партії "Слуга народу" в смт Черняхів Володимир Ніколайчук розповів, що Віталій Журавський не має стосунку до партії, передає Цензор.НЕТ.

"Я вже написав заяву в поліцію з цього приводу. У нас виявилось, що проводять по Черняхову соцопитування, де надають для ознайомлення дві листівки: першу партійну, а другу зі списком кандидатів, де стоїть навпроти прізвища Журавський Віталій Станіславович – партія "Слуга народу". В оприлюдненому офіційно списку партії, Журавський не є ні членом, ні висуванцем партії", – розповів Володимир Ніколайчук.

На сайті партії "Слуга народу" вказано поки тільки один кандидат по Житомирській області - ВО №62 (м. Житомир) Ігор Герасименко.

У коментарі ОПОРІ Віталій Журавський назвав поширення таких листівок "фейком" і зазначив, що балотуватиметься, як самовисуванець. "Це неправда, мені про це вже сказали, це якийсь фейк. Я планую балотуватися як самовисуванець. Я не знаю хто це робить. Під час цих виборів провокацій дуже багато. Ви вже не перші мені телефонуєте", – зазначив Віталій Журавський.

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У Черняхівському відділенні поліції інформацію про інцидент ОПОРІ підтвердили. "До нас надійшла така інформація, зареєстрована, зараз проходить опитування та встановлення цих чотирьох осіб, хто вони, чи дійсно вони є представниками з боку Журавського. Тому що, коли до них підійшли представники партії "Слуга народу" і почали цікавитися їхньою роботою, то вони повтікали. Зараз встановлюються ці особи і перевіряється інформація з даного приводу", – розповіла Ольга Бондарчук, відповідальна за взаємодію зі ЗМІ Черняхівського відділення поліції.