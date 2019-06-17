 Зеленський: Україна має асоціюватися не тільки із сільським господарством, але і з IT-індустрією. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".Відео 112
"Завжди було уявлення в усіх у світі, що Україна - це насамперед сільське господарство, шахти, металурги, а туристи завжди говорили, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже красиві люди, особливо жінки. Так, це все є, і воно залишається нашим брендом, але є й інші цифри, які говорять про те, що IT-індустрія, IT-технології та компанії дуже швидко розвиваються в Україні", - сказав він під час відвідування найбільшого у світі кампуса стартапів Station F у понеділок у Парижі.
За словами Зеленського, понад 4% ВВП України нині формується через IT-індустрію. "У нас в Україні близько 150 тис. айтішників, стартаперів. Я думаю, що ми розвиватимемося в цьому напрямі", - зазначив він.
Президент наголосив, що йому дуже близька тема інновацій. "Тому що я вирішив йти в політику, щоб боротися з корупцією як з однією з головних проблем. А для цього потрібні інновації, діджитал. Наша ідея в тому, щоб зробити "країну у смартфоні", і нині ми збираємо потужних молодих людей, зі світлим поглядом, і працюємо над цією програмою", - зазначив він.
Зеленський наголосив, що в Україні наразі немає такого кампуса для стартапів, але над цим працюватимуть. "У нас є багато заводів, які, на жаль, не працюють. Ми знайдемо обов'язково таку велику будівлю", - сказав він.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа з одноденним офіційним візитом.
Зеленський - перший народний президент України !
це вам не розбещений грошима владоможець Петя.
Зе простий хлопець з народу.
большинство пенсионеров не имеет смартофонов
Зебил только им хуже сделает
жопа то какая читать о том что восьмикласник будет рулить остатками промышленности УССР
И как скоро это все окажется в рашке?
Hellis @13Hellis_13 35 мин.35 минут назад
Трамп подтвердил встречу с Путиным. Украина больше не является приоритетом. В новом военном бюджете США предлагается резко урезать военную помощь.
https://t.co/XRd7yeybOL
И потому , зная какой Пепа коррупционер , зная про все его офшоры и мародерство всё равно были вышужденны его частично поддерживать .
США не нужны позёрские декларативные словеса . Им нужны гарантии вложенных средств !
так что без переборов, плз.
с чем с чем. а седой в Украине всегда было за..ись.
а ти вже про буряки на Марсі мариш.
Оперуй пріоритетами.
ну блин перед зеркалом тренируйся!! чмакает, ху..якает, кривится, рожи корчит, слова жует, буквы в слова складывать не получается...
блииин..
Реально, за Яныка и то не было так стыдно..
Украинских программистов признали одними из лучших в мире
8 сентября 2016, Украина заняла 11-е место в рейтинге одного из международных специализированных кадровых порталов, который предлагает разработчикам задачи различной сложности, передает ТСН. По данным исследования, возглавляет рейтинг Китай, а в первую пятерку попали Россия, Польша, Швейцария и Венгрия. Всего в списке 50 стран.
Кроме общих результатов, авторы рейтинга обнародовали данные в разных категориях. Оказалось, что именно украинские программисты в ТОП-5 среди знатоков математики и лучше всех осведомлены в IT-безопасности.
но зеле сие неведомо.
Когда находился в нирване?
Зебилы, а на вскидку, назовите хоть одну компанию!
переигравший ботокс
IT индустрия уже давно в Украине развита, еще задолго до зеленского
Назовите хоть один ит-продукт, который покупается в Украине или мире.
Переоденьте мальчугану шортики, он всцявся!
Шо воно меле?
Чучело косноязычное, оно переводчиков троллит?
Не понял... Так кто там приехал с визитом?
Пане Аваков, вам на вихід
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_9.html
Звідки взялися ці гроші в команді кандидата Зеленського? Де джерело цих грошей.? Може це гроші долю яких зараз уважно вивчає Канцлерський Суд штату Делавер?
а от що думала про це попередня влада - "IT-шники - задроты, их цель жевать бургер и дрочить на порносайт", - депутат БПП Кобцев
А я то по незнанию думал, что борьба с коррупцией это честные суды и честные следаки.
Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!Ударим **ем по клавиатуре! Да здравствует диджитализация!