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Все про:Зеленський (1720) Париж (80) ІТ-індустрія (73)

 Зеленський: Україна має асоціюватися не тільки із сільським господарством, але і з IT-індустрією. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив під час відвідування кампусу стартапів Station F в Парижі, що Україна повинна асоціюватися не тільки з сільським господарством, шахтами і металургією, красивими людьми, природою і їжею, а й з IT-індустрією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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"Завжди було уявлення в усіх у світі, що Україна - це насамперед сільське господарство, шахти, металурги, а туристи завжди говорили, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже красиві люди, особливо жінки. Так, це все є, і воно залишається нашим брендом, але є й інші цифри, які говорять про те, що IT-індустрія, IT-технології та компанії дуже швидко розвиваються в Україні", - сказав він під час відвідування найбільшого у світі кампуса стартапів Station F у понеділок у Парижі.

Читайте також: "Українці успішні тут, ми допоможемо їм бути успішними і вдома", - Зеленський на зустрічі в стартап-інкубаторі Station F у Парижі. ФОТО

За словами Зеленського, понад 4% ВВП України нині формується через IT-індустрію. "У нас в Україні близько 150 тис. айтішників, стартаперів. Я думаю, що ми розвиватимемося в цьому напрямі", - зазначив він.

Президент наголосив, що йому дуже близька тема інновацій. "Тому що я вирішив йти в політику, щоб боротися з корупцією як з однією з головних проблем. А для цього потрібні інновації, діджитал. Наша ідея в тому, щоб зробити "країну у смартфоні", і нині ми збираємо потужних молодих людей, зі світлим поглядом, і працюємо над цією програмою", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що в Україні наразі немає такого кампуса для стартапів, але над цим працюватимуть. "У нас є багато заводів, які, на жаль, не працюють. Ми знайдемо обов'язково таку велику будівлю", - сказав він.

Дивіться: Зеленський розпочав офіційний візит до Парижа. ФОТО

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа з одноденним офіційним візитом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132705
 
   
 Топ коментарі
 
" Вову понесло. Он почувствовал прилив новых сил и IT-идей " (с)
Зеленский: Украина должна ассоциироваться не только с сельским хозяйством, но и с IT-индустрией - Цензор.НЕТ 2659
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все вірно сказав - час впроваджувати це в життя ...
Зеленський - перший народний президент України !
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тобто з простого народу - так само харчується - шаурма, так само пересувається - на лісапеті, так само вдягається - шортики і хвудболочка..
це вам не розбещений грошима владоможець Петя.
Зе простий хлопець з народу.
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уровень восьмикласника даже в брехливых обещаниях
большинство пенсионеров не имеет смартофонов
Зебил только им хуже сделает
жопа то какая читать о том что восьмикласник будет рулить остатками промышленности УССР
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Ты опять забыл про народную республику проорать...при народном поезЕденте...должна быть и народная республика...
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Помнится вы и вам подобные вам вот тут также недавно верещали по "все народного" президента януковича. Так вы мени не подскажите, иде отот ваш "усенародный" кондом из Енакиева и що таки ждёт вот это ваше " всенародное" недоразумение из Кривого таки Рога?
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народ в большинстве своем, всех этих ваших айтишных приколов не понимает. Зе.лепут, - президент хипстеров, пока хищная рука Бенциона не добралась до Айти сектора. Зарубят им единый налог (пенсионеров чем-то кормить придется) и хипстеры станут постить в своих уютненьких фейбучках мемасики про тупость нашего карапета.
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и новые галактики будут открывать космические корабли построенные в Украине - що не верите - а почему зеле верите - чем я хуже - по крайней мере честней это точно))))
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А кому сейчас помогать? Зеленскому и Коломойскому?
И как скоро это все окажется в рашке?

Зеленский: Украина должна ассоциироваться не только с сельским хозяйством, но и с IT-индустрией - Цензор.НЕТ 130 Hellis‏ @13Hellis_13 35 мин.35 минут назад
Трамп подтвердил встречу с Путиным. Украина больше не является приоритетом. В новом военном бюджете США предлагается резко урезать военную помощь.

https://t.co/XRd7yeybOL

Зеленский: Украина должна ассоциироваться не только с сельским хозяйством, но и с IT-индустрией - Цензор.НЕТ 1555
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Херня полная , бо даже если гипотетически предположить , что Трамп этого хочет , но он не сможет это протянуть через Сенат и Конгресс , где подавляющее большинство не только не любит ***** , а люто его ненавидит .
И потому , зная какой Пепа коррупционер , зная про все его офшоры и мародерство всё равно были вышужденны его частично поддерживать .
США не нужны позёрские декларативные словеса . Им нужны гарантии вложенных средств !
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Оно конечно таки где то и на минуточку может и да таки где то и нет когда с бумажки чей то текст без времени заучить шо до сценария да ваещ и в момент нохания шаурмы с коксом и консультаций со старухой - колясочницей та за Беню уже молчу таки так и за IT-индустрию, в тот момент когда бабло от номеру в списке идёт от 300 000 до за 2 ляма в офшор на Кипре таки да за народ пострадаю. А шо не таки не так то ЗеДебилы оправдаю. Зеленский: Украина должна ассоциироваться не только с сельским хозяйством, но и с IT-индустрией - Цензор.НЕТ 2911
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А що поганого в сільському господарстві? Але воно і в нас не на високому рівні.
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на НЕДОСТАТОЧНО высоком. А в ЕС по сх продукции - большая конкуренция.
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Олег Беляков 1ee72182 Навіть на низькому рівні,причому.що в нас землі родючі.
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я бы так не сказал. Все кто из РФ к нам приезжают - скупаются на рынках килограммами, молочку нашу и мясо колбасы и сыр очень тепло вспоминают.

так что без переборов, плз.

с чем с чем. а седой в Украине всегда было за..ись.
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В ЕС урожайность с гектара в 2-2.5 раза выше... либо у нас занижают дабы меньше налогов платить, либо есть куда развиваться.
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Vitaly Gorpinyuk Та не занижують.В Європі нормальні зарплати і інфраструктура.В нас же просто скоро не буде кому робити взагалі.Ітішніки ж не підуть туди.
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Будем кормить людей диждитал-продуктами, как Супрун - по телевизору.. Природные, как всегда, завезем из Европы. Вообще, завоз из-за рубежа очень выгодное дело, можно перепродать несколько раз, а для своих нужно хранилища строить.
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Расскажу секрет, там где очень развито с.х. все автоматизировано и ручной труд в основном это нажимать кнопки... а это и есть ИТ, все что можна автоматизировать нужно автоматизировать, это и есть технологии.
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Vitaly Gorpinyuk Та і людський труд задіяний,а не тільки кнопки.
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Проблема в том, шо фермеры и просто селяне в доме не имею роялью. Ну хотябы пеанину или клавесин с ксилофоном. Зеленський: Україна має асоціюватися не тільки із сільським господарством, але і з IT-індустрією - Цензор.НЕТ 281
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народ ,я по началу не понял это он в Париже чешет? он шо зебил - а то у них нет разведки и они не знают какие у нас возможности и реальные шансы - просто смешно слушать - чувак - если не понимаешь не позорь страну - тут не все зебилы - вот идиот
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вот до него не кто не хотел зарабатывать деньги в Украине - а вот при нем все захотят - просто жди когда тебя Ахметов или любой другой олигарх вызовет ленточку перерезать - новый наполеон украинский
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Вова! А ракетні проекти? ЮМЗ фактично в комі
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это хорошо шо ты так думаешь - жаль шо цапы знают шо это не так - ну да ладно))) а еще стань на колени и попроси по нормальному ))))))
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деіндустріалізація України , за останні 5 років , набула катастрофічних масштабів - роки треба , аби це виправити
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Україна, лише п'ять років тому, як тільки вийшла з 23 річної коми,
а ти вже про буряки на Марсі мариш.
Оперуй пріоритетами.
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Дело ведь не выходе из "23 годичной комы"!!!!!!ОТКУДА возьмутся,у тупых советской рабочекрестьянской голоты и КПСС функционеров-умные внуки IТишники?!!!!!!!!!!!!!!
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мамадарагая...

ну блин перед зеркалом тренируйся!! чмакает, ху..якает, кривится, рожи корчит, слова жует, буквы в слова складывать не получается...

блииин..

Реально, за Яныка и то не было так стыдно..
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полностью с вами согласен - а как он по английски шпарил в Брюсселе - пытался показать шо он как яйцо крутое - позор
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как стало известно, его английский текст был написан КИРИЛЛИЦЕЙ...
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то ладно - интонация - он как гвозди забивал - только очень не уверенные люди так поступают
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Ну,Янык не пытался на каждом углу доказывать,что он не как либо что,а что либо как.
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Действительно, янык хотя бы был высокий...
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Это правильно, только Украина уже давно на ведущих ролях в IT-индустрии...
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ну откуда это знать Зеле? ему в сценарии это забыли написать. А потом - хлобысь - через годик ему дадут статистику и наконец он узнает, что украинские программисты на 11 месте в мире. И решит что это его заслуга.

Украинских программистов признали одними из лучших в мире
8 сентября 2016, Украина заняла 11-е место в рейтинге одного из международных специализированных кадровых порталов, который предлагает разработчикам задачи различной сложности, передает ТСН. По данным исследования, возглавляет рейтинг Китай, а в первую пятерку попали Россия, Польша, Швейцария и Венгрия. Всего в списке 50 стран.

Кроме общих результатов, авторы рейтинга обнародовали данные в разных категориях. Оказалось, что именно украинские программисты в ТОП-5 среди знатоков математики и лучше всех осведомлены в IT-безопасности.

Зеленський: Україна має асоціюватися не тільки із сільським господарством, але і з IT-індустрією - Цензор.НЕТ 5709
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Скорее всего,Вова даже не знает,как расшифровывается аббревиатура ИТ.
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Украина начала ассоциироваться не с дигитализацией. А с действующим президентом - олигофреном. Над которым в открытую смеяться не прилично, но уж после "саммитов" европейцы не стесняются! Позор для страны. Стыдно признаться кому, что из Украины..
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IT индустрия уже давно в Украине развита, еще задолго до зеленского, почему он хочет прибрать эти заслуги к себе?, ведь он абсолютно ничего не сделает, а потом будет рассказывать мол смотрите, IT сфера работает и всё благодаря мне 🤭 кстати, именно для этого, еще во время предвыборной программы о6 пытался всех ИТшников обложить дополнительными налогами?
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украинские программисты - 11 место в мире занимают. учитывая бешеную конкуренцию на этом рынке - это очень круто.

но зеле сие неведомо.
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Олег Беляков 1ee72182 Але кацапи вище нас.А ще ці технології потрібно запроваджувати в Україні і випускати різну продукцію.
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Где он в Украине видел эту ит-отрасль?
Когда находился в нирване?
Зебилы, а на вскидку, назовите хоть одну компанию!
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ви вже якось визначиться -
переигравший ботокс

IT индустрия уже давно в Украине развита, еще задолго до зеленского

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Да валом компаний, Вы этого не видите, потому что это небольшие офисы, конечно же собственники иностранные (очень крупная Люксофт). Наши только мозги, олигархи не хотят вкладывать в это дело, да и непросто без стартового капитала выходить на мировой рынок... я говорю о крупном ИТ бизнесе, а не о каких-то разработчиках сайтов, это прошивки для авто, телевизоров и прочей техники.
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Так, спрошу по другому.
Назовите хоть один ит-продукт, который покупается в Украине или мире.
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Самсунг, знаю что были люди которые писали прошивки для телевизоров для этой компании в Украине. Не знаю правда как сейчас.
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Продукты не выпускает одна страна, над одним проектом одновременно работают сотни программистов со всего мира
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"дякую, дякую, я почуваю себе дуже свободним через це" - Ох і ахтунг...............
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Все можна. Головне, щоб потім якись біндюк-чинуша-суддя-мент-прокурор-ога-ага-міськрада-облрада-дфс-кпрс не віджав все що створено важким трудом.
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Или в фонтане простыл или шаурмой траванулся!
Переоденьте мальчугану шортики, он всцявся!
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Новий президент , на відміну від соєвих "папередніков" , буде сприяти розвитку ІТ-індустрію , аби перетворити Україну в потужну державу ! Зеленський: Україна має асоціюватися не тільки із сільським господарством, але і з IT-індустрією - Цензор.НЕТ 1524
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Я читал что компания которая делает Метро, Сталкер перебралась из Украины, если не ошибаюсь, на Кипр, потому что руководство Кипра предложило им выгодные условия. Вот и вcя поддержка IT в Украине. Может ребята просто любят деньги больше Украины. Просто взяли и переехали вместе с семьями.
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Боротьба з корупцією це іновації...))) Зеленський: Україна має асоціюватися не тільки із сільським господарством, але і з IT-індустрією - Цензор.НЕТ 4246
Шо воно меле? Зеленський: Україна має асоціюватися не тільки із сільським господарством, але і з IT-індустрією - Цензор.НЕТ 2692
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Іноваційне експоненційне зростання числа антикорупціонерів!
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Чуваки скажут: "Зачётный пацан, по нашему трёт"
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Цюцюрон во всей красе...😀
Чучело косноязычное, оно переводчиков троллит?
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Макрон обсудил с Аваковым сотрудничество в авиасфере перед встречей с Зеленским



Не понял... Так кто там приехал с визитом?

Пане Аваков, вам на вихід
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_9.html
Звідки взялися ці гроші в команді кандидата Зеленського? Де джерело цих грошей.? Може це гроші долю яких зараз уважно вивчає Канцлерський Суд штату Делавер?



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Сорян, но с таким списком партии "Слуга Народа" нам только сельское хозяйство и светит. Ну и то только чтобы с голоду не умереть. Как Азиров когда-то рекомендовал, не скиглить а брать лопаты и садить огород.
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Руслан Ткаченко 97ef726f Якщо би в нас було розвинене сільське господарство,то це було дуже і дуже добре.
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президент Зеленський все вірно говорить і робить !
а от що думала про це попередня влада - "IT-шники - задроты, их цель жевать бургер и дрочить на порносайт", - депутат БПП Кобцев Зеленський: Україна має асоціюватися не тільки із сільським господарством, але і з IT-індустрією - Цензор.НЕТ 3874
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В IT-индастри сильнее всего индейцы, они все грамашные и умеют писаль Виндовсы на Ассемблере (это как ассасины, но покруче будут)
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20 секунда. "Борьба с коррупцией, это в первую очередь инновации и идиджетел...Ээ наша идея создать страну в смартфоне" О как!
А я то по незнанию думал, что борьба с коррупцией это честные суды и честные следаки.
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всі так думали 28 років - і який результат... ?
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Дедушка Мороз, сделай так, чтобьі Украина ассоциировалась с ІТ сектором, патаму что у миня получается только на сцене перикревлять без миня перикревреленное.
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Зеботы, срочно меняйте Зеле клавиши рояля на клавиатуру компа. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству! Ударим **ем по клавиатуре! Да здравствует диджитализация!
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Из нового: "Мы найдем обязательно такое большое здание", "мы собираем мощных молодых людей, со светлым взглядом". Уверен, продолжения ряда не заставит себя долго ждать. Ну а пока новые ассоциации от Зеленского: табуретка, рояль, шаурма.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський: Україна має асоціюватися не тільки із сільським господарством, але і з IT-індустрією. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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