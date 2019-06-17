EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  12536  325
Все про:Зеленський (1724) Париж (83) ІТ-індустрія (73)

 В Україні дуже красиві люди, особливо жінки. Так, це все є, і воно залишається нашим брендом", - Зеленський у Парижі. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив під час відвідування кампусу стартапів Station F в Парижі, що Україна повинна асоціюватися не тільки з сільським господарством, шахтами і металургією, красивими людьми, природою і їжею, а й з IT-індустрією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відео 112

"Завжди було уявлення в усіх у світі, що Україна - це насамперед сільське господарство, шахти, металурги, а туристи завжди говорили, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже красиві люди, особливо жінки. Так, це все є, і воно залишається нашим брендом, але є й інші цифри, які говорять про те, що IT-індустрія, IT-технології та компанії дуже швидко розвиваються в Україні", - сказав він під час відвідування найбільшого у світі кампуса стартапів Station F у понеділок у Парижі.

Читайте також: "Українці успішні тут, ми допоможемо їм бути успішними і вдома", - Зеленський на зустрічі в стартап-інкубаторі Station F у Парижі. ФОТО

За словами Зеленського, понад 4% ВВП України нині формується через IT-індустрію. "У нас в Україні близько 150 тис. айтішників, стартаперів. Я думаю, що ми розвиватимемося в цьому напрямі", - зазначив він.

Президент наголосив, що йому дуже близька тема інновацій. "Тому що я вирішив йти в політику, щоб боротися з корупцією як з однією з головних проблем. А для цього потрібні інновації, діджитал. Наша ідея в тому, щоб зробити "країну у смартфоні", і нині ми збираємо потужних молодих людей, зі світлим поглядом, і працюємо над цією програмою", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що в Україні наразі немає такого кампуса для стартапів, але над цим працюватимуть. "У нас є багато заводів, які, на жаль, не працюють. Ми знайдемо обов'язково таку велику будівлю", - сказав він.

Дивіться: Зеленський розпочав офіційний візит до Парижа. ФОТО

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа з одноденним офіційним візитом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132705
 
   
 Топ коментарі
 
" Вову понесло. Он почувствовал прилив новых сил и IT-идей " (с)
Зеленский: Украина должна ассоциироваться не только с сельским хозяйством, но и с IT-индустрией - Цензор.НЕТ 2659
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
https://censor.net.ua/news/3126983/v_ukraine_ispytali_detali_novoyi_raketynositelya_tsiklon4
*****

Изделие " Циклон - 4 " производства корпорации ЮЖ Маш - Украина,

( еще не до конца разграбленной свинарчуками и и иже с ними из БПП. ЕС).
Зеленський: Україна має асоціюватися не тільки із сільським господарством, але і з IT-індустрією - Цензор.НЕТ 6983
 показати весь коментар
 
 
Авиа завод в Киеве " Антонов" почти убитый мародером порошенко с кагалом .
Главный инженер с виднейшими производственниками этого завода выехали в

Азербайджан и развивают авиастроение в этой стране .
А где Украина (вопрос). в производстве новейших самолетов АН 178 и АН 158....

Зеленський: Україна має асоціюватися не тільки із сільським господарством, але і з IT-індустрією - Цензор.НЕТ 8758
 показати весь коментар
 
 
Харьковский авазавод - который производил

крылатые ракеты Х-55 и х - 555 полностью комплектовавшиеся Украинскими предприятиями -
Где он в этом списке нуворишей от кагала свинарчуков .
Ждет заказа на " (ДВА) самолета АН - 74. Это провал всей промышленной политики

виднейшего предпринимателя всех времен и народов - порошеко-
Зеленський: Україна має асоціюватися не тільки із сільським господарством, але і з IT-індустрією - Цензор.НЕТ 3755
 показати весь коментар
 
 
https://bmpd.livejournal.com/2316466.html
А ведь Украина может наладить производство этих ракет по новой технологической схеме
твердотопливные двигатели на Павлоградский химический завод, ГП НПО и
системы управления на Харьковском НПП Хартрон .
Вот вам и новые технологии.
А сколько там АЙ-пишников осталось в Украине и ЧТО они могут поднять для страны и Граждан Украины .( Большой вопрос )

Утилизация крылатых ракет воздушного базирования Х-55 (СМ) на территории Украины.
Зеленський: Україна має асоціюватися не тільки із сільським господарством, але і з IT-індустрією - Цензор.НЕТ 7073
 показати весь коментар
 
 
Будем развивать IT индустрию, - он идиот.
Не будем развивать IT индустрию, - он идиот.
Да, порохоботики?
Дадим пете и дальше грабить страну под прикрытием томаса, безвиза, и путин нападет. - вот это правильно.
Да, порохоботики?
 показати весь коментар
 
 
Чувак, Украина УЖЕ ассоциируется с IT, и это не благодаря государству, а вопреки ему.
 показати весь коментар
 
 
Вообще-то благодаря. Если бы у нас был нормальный уровень жизни и нормальные зарплаты, мы бы не представляли интерес для запада в виде дешевой рабочей силы в том же АйТи.
 показати весь коментар
 
 
"Всегда было представление у всех в мире, что Украина - это, прежде всего, сельское хозяйство" - вот же тупая пархатая макака, с сельским хозяйством Украину начали ассоциировать при его пархатом попереднике вальцмане и нам начали втирать что мы аграрная страна, а промышленность это фигня. А еще 30лет назад мы были индустриально развитой страной со своим автомобилестроением, авиационной, космической промышленностью, агрегатостроением и т.д. Никогда аграрные страны не жили и не будут жить богато (ну разве что в условиях тотального голода, вот только тогда землю придется защищать, а это у аграрной страны наверняка не получится). Точно так же IT индустрия не сможет обеспечить работой широкие слои населения в силу своей специфики, для этого нужно иметь умственные способности выше среднего, а таких людей в любом обществе не так уж и много. Так что единственный путь к улучшению жизни украинцев это индустриализация и создание производств с высокой добавленной стоимостью, а для этого нужны научные разработки и инновации.
 показати весь коментар
 
 
Вуйки це не розуміють, для них ближче аграрна, бідна, не розвинена Україна.
 показати весь коментар
 
А до чого тут вуйки, вазеліна обирала вата та телепузіки, вальцмана також обирали телепузіки, в тому то і проблема що за всі роки незалежності у нас не було дійсно української влади.
 показати весь коментар
 
 
>с сельским хозяйством Украину начали ассоциировать при его пархатом попереднике вальцмане
Это неправда. Откройте англоязычный учебник "Basic Economics" за авторством стэнфордского профессора Томаса Совела (Thomas Sowell). По крайней мере в 4-ом издании (2010 год) Украина упоминается несколько раз только в сельскохозяйственном ключе.

Среди богатых сельскохозяйственных стран можно называть Новую Зеландию, что тоже противоречит вашему утверждению, мол "Никогда аграрные страны не жили и не будут жить богато". Просто нашему сельскому хозяйству нужна тотальная автоматизация, тогда при занятости всего в 5 % населения оно вполне сможет показывать производственные максимумы. Остальные 95 % вы сможете задействовать по своему усмотрению.
 показати весь коментар
 
а как насчёт промышленности??? или как в том анекдоте: " я-фотомодель, видеоблогер,интернет-журналист, читер и т.д."говорила подруга парню, а он ей отвечал: " я тоже не хрена не умею делать" ответил ей друг)
 показати весь коментар
 
 
Да похоже пархатый каганат уже определил нам место - отсталая агроколония с нищим и вымирающим населением, а таким промышленность просто не нужна.
 показати весь коментар
 
 
"Президент подчеркнул, что ему очень близка тема инноваций. "Потому что я решил идти в политику, чтобы бороться с коррупцией как с одной из главных проблем. А для этого нужны инновации, диджитал" - господи, какое же оно тупое, для борьбы с коррупцией нужна ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ, нужно для начать сажать коррупционеров (причем всех без разбора, своих и чужих), а не назначать их главами СВР и не быть марионеткой олигарха-мародера бабломойского. Все это очень напоминает разводняк с реформой милиции имени шоколадки-авакяшки, когда создали для видимости патрульную полицию, а все остальные остались на своих местах.
 показати весь коментар
 
 
https://elektrovesti.net/66164_klyuchevye-momenty-vystupleniya-ilona-maska-na-sobranii-aktsionerov-tesla-spros-na-avtomobili-pikap-strakhovka-i-dezinformatsiya-v-smi
Строительство заводов Tesla Gigafactory по всему миру и более глубокое продвижение в цепочку поставок литий-ионных аккумуляторов.
К стати Васадзе с к а г а л ом отказали И.МАСКУ в стоительстве таких заводов по приизводству литий-ионных аккумуляторов в Украине .
В 2011 году И.МАСК давал Украине безоплатно (т.е. ДАРОМ) лицензию на производство своих бюджетных электрокаров " Тесла 3. Нувориши в отвращением оказались от такого предложения. У нас есть свое бюджетное Авто .
" Таврия " на века .

Так и двигается научный прогресс в Украине .
Изобретатель USA ЭДИСОН со своими 3 000 изобретениями умер бы с украинской налоговой системой бюрократов от г о л о д а !

Зеленський: Україна має асоціюватися не тільки із сільським господарством, але і з IT-індустрією - Цензор.НЕТ 3384
 показати весь коментар
 
Да уж Зеклоун перещеголял всех предыдущих президентов по тупости.
 показати весь коментар
 
 
Наш головний бренд-це й#бнуті президенти...І вован таки це нормально підтверджує...
 показати весь коментар
 
 
вот уже и элемент стабильности.. А вообще - рукалицо..
 показати весь коментар
 
Это полное дно, цепляются к каждому слову в поисках некого скрытого смысла.
 показати весь коментар
 
 
Так про женщин украинских уже было, плагиат однако! Овощ ещё перед Евро 2012 анонсировал! В Україні дуже красиві люди, особливо жінки. Так, це все є, і воно залишається нашим брендом", - Зеленський у Парижі - Цензор.НЕТ 9354
 показати весь коментар
 
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВ Україні дуже красиві люди, особливо жінки. Так, це все є, і воно залишається нашим брендом", - Зеленський у Парижі. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору