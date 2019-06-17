 В Україні дуже красиві люди, особливо жінки. Так, це все є, і воно залишається нашим брендом", - Зеленський у Парижі. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".Відео 112
"Завжди було уявлення в усіх у світі, що Україна - це насамперед сільське господарство, шахти, металурги, а туристи завжди говорили, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже красиві люди, особливо жінки. Так, це все є, і воно залишається нашим брендом, але є й інші цифри, які говорять про те, що IT-індустрія, IT-технології та компанії дуже швидко розвиваються в Україні", - сказав він під час відвідування найбільшого у світі кампуса стартапів Station F у понеділок у Парижі.
За словами Зеленського, понад 4% ВВП України нині формується через IT-індустрію. "У нас в Україні близько 150 тис. айтішників, стартаперів. Я думаю, що ми розвиватимемося в цьому напрямі", - зазначив він.
Президент наголосив, що йому дуже близька тема інновацій. "Тому що я вирішив йти в політику, щоб боротися з корупцією як з однією з головних проблем. А для цього потрібні інновації, діджитал. Наша ідея в тому, щоб зробити "країну у смартфоні", і нині ми збираємо потужних молодих людей, зі світлим поглядом, і працюємо над цією програмою", - зазначив він.
Зеленський наголосив, що в Україні наразі немає такого кампуса для стартапів, але над цим працюватимуть. "У нас є багато заводів, які, на жаль, не працюють. Ми знайдемо обов'язково таку велику будівлю", - сказав він.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа з одноденним офіційним візитом.
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Изделие " Циклон - 4 " производства корпорации ЮЖ Маш - Украина,
( еще не до конца разграбленной свинарчуками и и иже с ними из БПП. ЕС).
Главный инженер с виднейшими производственниками этого завода выехали в
Азербайджан и развивают авиастроение в этой стране .
А где Украина (вопрос). в производстве новейших самолетов АН 178 и АН 158....
крылатые ракеты Х-55 и х - 555 полностью комплектовавшиеся Украинскими предприятиями -
Где он в этом списке нуворишей от кагала свинарчуков .
Ждет заказа на " (ДВА) самолета АН - 74. Это провал всей промышленной политики
виднейшего предпринимателя всех времен и народов - порошеко-
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=5gHLEe6X-n4
.
А ведь Украина может наладить производство этих ракет по новой технологической схеме
твердотопливные двигатели на Павлоградский химический завод, ГП НПО и
системы управления на Харьковском НПП Хартрон .
Вот вам и новые технологии.
А сколько там АЙ-пишников осталось в Украине и ЧТО они могут поднять для страны и Граждан Украины .( Большой вопрос )
Утилизация крылатых ракет воздушного базирования Х-55 (СМ) на территории Украины.
Не будем развивать IT индустрию, - он идиот.
Да, порохоботики?
Дадим пете и дальше грабить страну под прикрытием томаса, безвиза, и путин нападет. - вот это правильно.
Да, порохоботики?
Это неправда. Откройте англоязычный учебник "Basic Economics" за авторством стэнфордского профессора Томаса Совела (Thomas Sowell). По крайней мере в 4-ом издании (2010 год) Украина упоминается несколько раз только в сельскохозяйственном ключе.
Среди богатых сельскохозяйственных стран можно называть Новую Зеландию, что тоже противоречит вашему утверждению, мол "Никогда аграрные страны не жили и не будут жить богато". Просто нашему сельскому хозяйству нужна тотальная автоматизация, тогда при занятости всего в 5 % населения оно вполне сможет показывать производственные максимумы. Остальные 95 % вы сможете задействовать по своему усмотрению.
Строительство заводов Tesla Gigafactory по всему миру и более глубокое продвижение в цепочку поставок литий-ионных аккумуляторов.
К стати Васадзе с к а г а л ом отказали И.МАСКУ в стоительстве таких заводов по приизводству литий-ионных аккумуляторов в Украине .
В 2011 году И.МАСК давал Украине безоплатно (т.е. ДАРОМ) лицензию на производство своих бюджетных электрокаров " Тесла 3. Нувориши в отвращением оказались от такого предложения. У нас есть свое бюджетное Авто .
" Таврия " на века .
Так и двигается научный прогресс в Украине .
Изобретатель USA ЭДИСОН со своими 3 000 изобретениями умер бы с украинской налоговой системой бюрократов от г о л о д а !
https://www.facebook.com/100002105000925/videos/2306811842732293/