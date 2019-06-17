 Схоже, розпочався кастинг на пост прем'єра. Деякі політики втрачають гідність і здоровий глузд, - Ірина Геращенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
"Деякі політики розпочали кастинг на посаду майбутнього прем‘єр- міністра. Прикро, що при цьому втрачається здоровий глузд і гідність. Прикро, що дехто з українських політиків має диплом, але є проблеми з освітою. Бо інакше пам‘ятали б уроки сторічної давнини, коли амбіції і чвари , недалекоглядність, взаємні образи і невміння об‘єднатися знищили шанс України на незалежність.
Боляче спостерігати, як люди різних політичних поколінь і досвіду, сповідують спільну стару політичну культуру -приниження опонентів, зраду вчорашніх товаришів, неповагу до команд, які формували іх професійний кар‘єрний рост і успіх, нівелювання досягнень, що принижує Україну", - написала Геращенко.
За її словами, перераховані дії політиків точно не відповідають європейським практикам і правилам, "це точно не нова політика".
"Не "грати в чужій команді" - не синонім грати в піддавки з ворожою Україні командою. Чи синонім? Тому закликаю всіх партнерів по демократичному табору: пройдімо виборчу кампанію гідно. Без взаємознищення і переходу на персоналії. Бо інакше виграє третій. Й це точно буде чужа команда. Ворожа Україні. З повагою, цей мій заклик - до всіх", - підсумувала Геращенко.
похоже она шо то предвидит. мечется и ищет момент, шоб вовремя предать.
- Сема, послушайте старого человека! сначала я называю свою цену... та погодите.!....так вот... сначала я называю свою цену, а потом уже вы называете свою... затем мы с вами вместе долго смеемся и только потом... приступаем к серьезному разговору
Гройсмана ,не умеет называть вещи своими именами ,всё бы вуаль набросить на
сказанное.
Я смотрела в четверг на единицах " Право на власть". Досмотрела исключительно
из-за Гройсмана. Кто слушал ,меня поймёт ,кто не слушал ,рекомендую .
Так как вёл себя на передаче Гройсман не вписывается ни в какие рамки. Буквально
лебезил перед ведущей Мосийчук ,постоянно упрашивал Наталью дать ему слово ,
чтобы сообщить об очередных своих успехах ,как премьера ,для этого перебивал чуть ли не
каждого. Я никогда таким его не видела , как же изменился этот человек ,как унижался.
Не хотела верить своим ушам... а пришлось.
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це можливо в Україні ?
при наявності 5-відсоткового бар"єру,котрий з трудом перейшли Голос,Єс І Батьківщина ,але не проходять скоріше всього Смєшко,Ляшко ,Садовий і решта.. Коли боротьба за 20 місць у парламенті (200 мільйонів доларів орієнтовно) втрачених чи здобутих і за місце у Владі(під сонцем ) для Спонсорів...