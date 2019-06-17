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Все про:Геращенко Ірина (903) прем'єр (210) Гройсман (3427)

 Схоже, розпочався кастинг на пост прем'єра. Деякі політики втрачають гідність і здоровий глузд, - Ірина Геращенко

Перший віцеспікер ВР, кандидат за списком "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко закликала всіх політиків демократичного табору пам'ятати про те, що сто років тому, амбіції і чвари знищили шанс України на незалежність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Деякі політики розпочали кастинг на посаду майбутнього прем‘єр- міністра. Прикро, що при цьому втрачається здоровий глузд і гідність. Прикро, що дехто з українських політиків має диплом, але є проблеми з освітою. Бо інакше пам‘ятали б уроки сторічної давнини, коли амбіції і чвари , недалекоглядність, взаємні образи і невміння об‘єднатися знищили шанс України на незалежність.

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Боляче спостерігати, як люди різних політичних поколінь і досвіду, сповідують спільну стару політичну культуру -приниження опонентів, зраду вчорашніх товаришів, неповагу до команд, які формували іх професійний кар‘єрний рост і успіх, нівелювання досягнень, що принижує Україну", - написала Геращенко.

За її словами, перераховані дії політиків точно не відповідають європейським практикам і правилам, "це точно не нова політика".

"Не "грати в чужій команді" - не синонім грати в піддавки з ворожою Україні командою. Чи синонім? Тому закликаю всіх партнерів по демократичному табору: пройдімо виборчу кампанію гідно. Без взаємознищення і переходу на персоналії. Бо інакше виграє третій. Й це точно буде чужа команда. Ворожа Україні. З повагою, цей мій заклик - до всіх", - підсумувала Геращенко.

Схоже, розпочався кастинг на пост премєра. Деякі політики втрачають гідність і здоровий глузд, - Ірина Геращенко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132704
 
   
 Топ коментарі
 
порошенки просрали Україну 100 років тому і це щастя що порошенкам не дали панувати ще 5 років. Найбільш провальний Президент всіх часів це порошенко!
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К чему эти воззвания? Те,к кому она обращается на этот плач всё равно внимания не обращает. Рвущимся к корыту не до сентиментов.
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Потрошенковский торговец трусами с винницкого рынка и с купленным дипломом был худшим идиотом на этом месте.
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Это она про Гройсмана пишет? "Имеет диплом, не имеет образования" и кусает грудь Порошенко, который его пригрел. Гройсман действительно отвратителен, 5 лет был правой рукой Пети. а теперь обвиняет Петю во всех неудачах. Мерзко это, предателей никто не любит.
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не правда - в БПП їх дуже і дуже любили , а особливо перебіжчиків з ПР ...))
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Заява І. Геращенко - ні про що. Так, аби шось ляпнути, про себе зайвий раз нагадати.
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в перекладі на людську мову - навіть Грося вже гучно послав ПЕСиків з їх Будкою , розуміючи , що їх час минув вже остаточно !
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повылазили из грязи в князи, и рассуждают тут о достоинстве и здравом смысле...
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бабаЮ на лабутенах пре так, що аж гай шумить, намагаючись залізти на плечі хиленького чіхуа з кварталу...Останній шанс пристаркуватої "лєді"...Тьху, гидота...
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Одна Іринка лишилась вірна Петру,бо вже стара і нового господаря їй вже не знайти,інщі вже плюють Петру на потилицю))
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Да тут и без кастинга порохоботы унижают Украину по поводу и без повода.
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Если видишь, что Жулька переобувается в воздухе - значит есть шанс занять властое и хлебное место... Схоже, розпочався кастинг на пост прем'єра. Деякі політики втрачають гідність і здоровий глузд, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 8406
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Все зависит от выборов и какая будет каолиция,так что соевые наблюдайте и тихонько попискивайте ,ваш Пецо останется за бортом,ему светит большой срок с конфискацией
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ну он то надеется за счет недопитых чекушек пролезть в парламент и получить неприкосновенность.. его больше ничего не интересует .. ни Украина, ни свои же ПЄСики
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"вовремя предать - это значит предвидеть"(С)
похоже она шо то предвидит. мечется и ищет момент, шоб вовремя предать.
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***
- Сема, послушайте старого человека! сначала я называю свою цену... та погодите.!....так вот... сначала я называю свою цену, а потом уже вы называете свою... затем мы с вами вместе долго смеемся и только потом... приступаем к серьезному разговору
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О честе и достоинстве заговорила Ирка-Дырка которая работала при всех властях от Медведчука и Ющенка до Парашенка. Схоже, розпочався кастинг на пост прем'єра. Деякі політики втрачають гідність і здоровий глузд, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3544
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Кто бы говорил... так она уже давно потеряла то, про что говорит...
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Гарно впрати і знову можна використовувати Схоже, розпочався кастинг на пост прем'єра. Деякі політики втрачають гідність і здоровий глузд, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2174
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о порядочности, чести и достоинстве в данном случае не вспоминают. ими сечас не до этого.да и на данный момент такие понятия ,как совесть ,честь ,порядочность , для нынешних депутатов нет в лексиконе или воспринимаються ими как оскорбление. а вот "уберите этого козла" это в порядке вещей.вот такая культура наших "народных" депутатов. и это лицо украины,имидж.
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Шо такое Ырка...Трусельман подогнал партию б/у труселей с желтыми пятнами? А чем собственно они хуже ваших с коричневыми пятнами?
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уже другие соски в ходу))) херащенко в унынии).
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Иро, покажы людям сиськи - тады поверим
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Ирка-давалка говорит о чести - мрак! Сосалка ющеновская. и петина подстилка.
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Ирина -мастер обтекаемых фраз . Ну ,что бы не сказать ,что имеет ввиду конкретно
Гройсмана ,не умеет называть вещи своими именами ,всё бы вуаль набросить на
сказанное.
Я смотрела в четверг на единицах " Право на власть". Досмотрела исключительно
из-за Гройсмана. Кто слушал ,меня поймёт ,кто не слушал ,рекомендую .
Так как вёл себя на передаче Гройсман не вписывается ни в какие рамки. Буквально
лебезил перед ведущей Мосийчук ,постоянно упрашивал Наталью дать ему слово ,
чтобы сообщить об очередных своих успехах ,как премьера ,для этого перебивал чуть ли не
каждого. Я никогда таким его не видела , как же изменился этот человек ,как унижался.
Не хотела верить своим ушам... а пришлось.
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А на цьому фото є гідність ... чи здоровий глузд ?
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Схоже, розпочався кастинг на пост прем'єра. Деякі політики втрачають гідність і здоровий глузд, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 796
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Не ругайте нас, потому что кругом враги. Уловка авторитарных режимов.
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Скорее всего, геращенко ира права, но ей ли оценивать других со своим уровнем доверия избирателей? Чья бы корова мычала...
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Звертатись до "колег по демократичному табору" (тобто до конкурентів на одному електоральному полі) не поборювати один одного..? )))

це можливо в Україні ?
при наявності 5-відсоткового бар"єру,котрий з трудом перейшли Голос,Єс І Батьківщина ,але не проходять скоріше всього Смєшко,Ляшко ,Садовий і решта.. Коли боротьба за 20 місць у парламенті (200 мільйонів доларів орієнтовно) втрачених чи здобутих і за місце у Владі(під сонцем ) для Спонсорів... Схоже, розпочався кастинг на пост прем'єра. Деякі політики втрачають гідність і здоровий глузд, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7446
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такие как ты уничтожают Украину!!!стремясь к власти геращенко не брезговала ничем!!так что чья бы корова мычала!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСхоже, розпочався кастинг на пост прем'єра. Деякі політики втрачають гідність і здоровий глузд, - Ірина Геращенко
 
 
 
 
 
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