 Більш захищеної будівлі, ніж Адміністрація Президента, в Україні немає. Переїжджати звідти в умовах російської агресії неправильно, - Гелетей

Про це заявив 17 червня в ефірі "112 Україна" колишній глава Державної служби охорони України Валерій Гелетей, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Адміністрації Президента України недоцільно переїжджати з будинку на вулиці Банковій у Києві.

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"Я глибоко переконаний, що в умовах, в яких ми сьогодні живемо, в умовах російської агресії, це робити (переїзд до нової будівлі) неправильно. Цей процес буде дуже не швидким, тому що з огляду на українське законодавство і проходження державних коштів, - це певний час і певні правила. Я думаю, щоб побудувати будинок за всіма нормами, зокрема й щодо заходів безпеки, потрібно щонайменше 2-3 роки. А будівлі, яка готова зараз, щоб переїжджати (ми об'їжджали Київ), я, на превеликий жаль, не знайшов", – заявив Гелетей.

Він додав, що нинішня будівля Адміністрації президента є найбільш захищеною.

"Це не тільки те, що ми бачимо зовні, це і підземні комунікації, і зв'язок з Кабінетом міністрів, Верховною Радою", – додав Гелетей.

Нагадаємо, перед другим туром виборів Володимир Зеленський заявив, що хоче перенести Адміністрацію Президента з вулиці Банкової в Києві. Після виборів він також говорив про такі плани. Глава АП Богдан заявив, що АП переїде з Банкової, а зі старої будівлі можуть зробити музей української державності.