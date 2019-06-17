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Все про:Адміністрація_Президента (480) Гелетей (49)

 Більш захищеної будівлі, ніж Адміністрація Президента, в Україні немає. Переїжджати звідти в умовах російської агресії неправильно, - Гелетей

Для будівництва нової будівлі під Адміністрацію Президента, яка відповідала б нормам безпеки, потрібно мінімум два-три роки.

Про це заявив 17 червня в ефірі "112 Україна" колишній глава Державної служби охорони України Валерій Гелетей, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Адміністрації Президента України недоцільно переїжджати з будинку на вулиці Банковій у Києві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": АП переїде з Банкової, а із старого будинку можуть зробити музей української державності, - Богдан. ВIДЕО

"Я глибоко переконаний, що в умовах, в яких ми сьогодні живемо, в умовах російської агресії, це робити (переїзд до нової будівлі) неправильно. Цей процес буде дуже не швидким, тому що з огляду на українське законодавство і проходження державних коштів, - це певний час і певні правила. Я думаю, щоб побудувати будинок за всіма нормами, зокрема й щодо заходів безпеки, потрібно щонайменше 2-3 роки. А будівлі, яка готова зараз, щоб переїжджати (ми об'їжджали Київ), я, на превеликий жаль, не знайшов", – заявив Гелетей.

Він додав, що нинішня будівля Адміністрації президента є найбільш захищеною.

"Це не тільки те, що ми бачимо зовні, це і підземні комунікації, і зв'язок з Кабінетом міністрів, Верховною Радою", – додав Гелетей.

Нагадаємо, перед другим туром виборів Володимир Зеленський заявив, що хоче перенести Адміністрацію Президента з вулиці Банкової в Києві. Після виборів він також говорив про такі плани. Глава АП Богдан заявив, що АП переїде з Банкової, а зі старої будівлі можуть зробити музей української державності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132701
 
   
 Топ коментарі
 
Пока Зе развлекается в фонтане, в парламент внесен законопроект призЕдента понижающий цену на электроэнергию для заводов Коломойского.
А для населения нет. Веселись народ. Так жестко зебилов еще не имели. Более защищенного здания, чем Администрация Президента, в Украине нет. Переезжать оттуда в условиях российской агрессии неправильно, - Гелетей - Цензор.НЕТ 7527
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Более защищённого от народа здания нету нигде в мире-гельметей прав.
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Поцани ,блін.Розпальцовкою займаються. Бо зелі хочеться. За наші гроші, до речі. А це десятки , а може сотні мільйонів долярів.Як вони країною управляти думають, якщо очевидних речей не розуміють. Ну а виборцям його , можна тільки поспівчувати. Знову кинув.
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Ващі грощі вкрав Петро))
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Переедет в дворец «Украина»... Там Зе привычней... Да и к тому же друзья рядом...
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Якось все одно. Від тої АП позитивом ніколи не віяло. Можна мабуть думати, що місце нещасне, закляте, й треба міняти. А скоріше там давно ніхто хороший не знаходився. А жучків можна й на новому місці натикати скільки як захочеш.
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"Истинно говорю вам - Земная ось наткнется на Небесную твердъ"
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"Можна мабуть думати, що місце нещасне, закляте, й треба міняти."



Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ. Перенастроили производство, запускают конвейер. . . Бац! на выходе Жигули!
Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают. Снова Жигули!
Увольняют нахер весь персонал завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают. На выходе вновь - Жигули!
Около завода холм, на нём отдыхают гл. инженер и директор завода Смотрят на всё это. Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое! А то всё "руки из жопы, руки из жопы"
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Хоч реформи, хоч без реформ, - а іншу хату шукати не час! Буде жарко, по любому! Ідея гарна НА ПОТІМ!
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Так ведь войны нет ! И рашка не сторона конфликта. А днр не террористическая организация. И музыка кругом.Концерты.Шоу. Не ссы генеталий,прорвемся ))
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Главное в переезде - это разрушить старую систему. И упростить для простых людей. Раз не боится - молодец. А геля пусть за свою сраку трясется.
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та он в фонтане с 15-ю охранниками бегал ))))))
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Бігав по фонтану з охоронцями, яким було від 5 до 10 років
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И на велике на работу!
Сам бачив, в сериале правда...
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Если ещё добавить что Билецкий с Нацжонами,уже своего Зечувака беспокоить уже не будет и ЮлеБойком целуются открыто в засос...то некому орать под окнами у АП!!!!
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У пороховшей новый раздражитель - шуарма ...
Ведь их благодетель питается исключительно омарами и фондю !
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Раздражитель не шаурма, а презедент дебил
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зря Гелетей дає поради, його не чують і вважають ворогом. Розуміють лише мову тролингу, тому Гелетей сверкніть порцеляною і запропонуйте Будинок Профсоюзів))
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Да кому он нахер нужон - нехай хоть в помойном контейнере живет и охрану тоже нафиг снять - одна экономия ))))
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Старое здание строилось в годы атомного психоза: все готовились выживать
посл ядерного удара. Там одной арматуры столько, что она имет своё электромагнитное поле, не говоря о количестве бетона, гранита, прочей ненужной хрени.
Откройте всё это людям, покажите равенство трудового народа в СССР.
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У него всю жизнь 1917 - все поделить, всех расстрелять и все обгадить.
ЗЕбенька.....
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А как же снижение тарифов и никаких кортежей?
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дай, ссыль?, бо ваши порохоботские испражнения читать тошно....
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Вот это ты пошутил - "читать тошно". Все знают что зебилы не умеют читать. Как в том анекдоте - зебил не читатель, зебил писатель.
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вот ваш весь шоколадный уровень, хамство и жлобство.... ПНХ
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ПОЧЕМУ Гелетей так НЕ беспокоился ЗА безопасность, жизни И здоровье добровольцев И ВСУ УКРАИНЫ на востоке УКРАИНЫ!? когда был Мин. обороны, ЕМУ за это нужно будет ещё ответить.
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потому, что у него домик в Лондоне ...
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Незабутній Іван Плющ не раз кричав із президії ВР:"Україні не потрібні аж два уряди, один на Банковій, а другий на Хрещатику!" Доцільно АП Зеленського перебратися на Хрещатик. Може швидче позбавимося штучного роздвоєння виконавчої влади...
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Толя , в Украине в 2005 прошла политреформа . О чем вы ?
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Подивіться на ютубі в'ю Льоні Ройтмана (Длінного), хто такий цей гелетей.
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Що це завхоз так стурбований безпекою "ворожого"президента? ))
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Гелетей дарма турбується. Російська агресія для Зеленського не загроза.
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Зе лицо временное , а здание перестоит 100 зеленских и будет служить другим
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Гелетей іловайський, велика гнида і подонок. До речі сам пов'язаний з безнесмегами РФ. Хто ще гавкав?!
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Кто-то сомневается, что Гелетей - Пецина собачка, жравшая кости с барского стола мародеров? Кому война, а кому отличный заработок!
Більш захищеної будівлі, ніж Адміністрація Президента, в Україні немає. Переїжджати звідти в умовах російської агресії неправильно, - Гелетей - Цензор.НЕТ 7729
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Про переезд должен думать не только Зеленский,но и Гелетей.в его случае-в места не столь отдаленные.пусть лучше бережет свои фарфоровые зубы,чтоб случаем не выбили.
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ЗЕ не навсегда , пусть не командует . Здание было до него и после него останется .Все забаганки за свой счет и без полномочий .
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Президент "пусть не командует."
А кто пусть командует, твой сожитель с овощного рынка? Президент, что бы ни делал, несет за это ответственность. Всосал, троль?
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Всосальщик-майорчик, знает , шо гаварит! Йоу!
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Ему бы сидеть в растиковой федерации и не вонять. Только там таких уродов делают, но, оно же ходит по бескрайним просторам тырнета - и гадит.
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А что, у него ещё какие-то способности есть?
Человек-шлак.
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Куда там *защищённое*, если оттуда можно спереть гос. серверы и объявить, что были частные. гетелей, видно, сам наставил там жучков!
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Та, они по приколу же. Им нужны мальчики в трусиках, смартфоны и планшеты, а госбезопасность- то такое, им *****.
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Гелетей прикривається киянами. Тобто Раша по Банковій гатити бочковими бомбами не буде, бо там багато будеж жертв мирного населення. Не буде? Може не з цього треба починати безпеку країни, Гелетей?
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Гелетей не чемпион, естественно, но в тройку самых редких говнюков входит однозначно!
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Странно, что под таким совковым аэродромом а-ля баку появилась одна правильна
, я и даже сказал, умная мысль. Більш захищеної будівлі, ніж Адміністрація Президента, в Україні немає. Переїжджати звідти в умовах російської агресії неправильно, - Гелетей - Цензор.НЕТ 3195
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Более прослушиваемого нами здания в Украине нет. Вот правильное понимание слов галатея.
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Ну да, там столько жучков осталось, что это самое прослушиваемое( защищенное место)
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Создается впечатление, что из-за этого они и перезжать собрались.....хоть Гелетей и чудной, но тут прав на 100%....вопрос безопасности страны, а не комфорта экс сотрудников "95-го квартала".... Більш захищеної будівлі, ніж Адміністрація Президента, в Україні немає. Переїжджати звідти в умовах російської агресії неправильно, - Гелетей - Цензор.НЕТ 9284
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Нынешнюю АП голыми руками не возьмёшь. Это показал 2004 и 2014 годы. А опен Спейс - запросто.
ЗЕБЕня, переезжай, рейтинг скоро начнет падать 😀
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Галатей - боевой ******* ФСБ со времён Кучмы.
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Подивіться на цього хенерала в картузі типу кокошник. Чому Зеленський ще не вигнав його зі служби і без військової пенсії? Прапороносець Слов'янська.
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очевидно, Владимир Александрович Альф не знает, что два переезда равны одному пожару..
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниБільш захищеної будівлі, ніж Адміністрація Президента, в Україні немає. Переїжджати звідти в умовах російської агресії неправильно, - Гелетей
 
 
 
 
 
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