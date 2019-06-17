 Більш захищеної будівлі, ніж Адміністрація Президента, в Україні немає. Переїжджати звідти в умовах російської агресії неправильно, - Гелетей

Про це заявив 17 червня в ефірі "112 Україна" колишній глава Державної служби охорони України Валерій Гелетей, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що Адміністрації Президента України недоцільно переїжджати з будинку на вулиці Банковій у Києві.
"Я глибоко переконаний, що в умовах, в яких ми сьогодні живемо, в умовах російської агресії, це робити (переїзд до нової будівлі) неправильно. Цей процес буде дуже не швидким, тому що з огляду на українське законодавство і проходження державних коштів, - це певний час і певні правила. Я думаю, щоб побудувати будинок за всіма нормами, зокрема й щодо заходів безпеки, потрібно щонайменше 2-3 роки. А будівлі, яка готова зараз, щоб переїжджати (ми об'їжджали Київ), я, на превеликий жаль, не знайшов", – заявив Гелетей.
Він додав, що нинішня будівля Адміністрації президента є найбільш захищеною.
"Це не тільки те, що ми бачимо зовні, це і підземні комунікації, і зв'язок з Кабінетом міністрів, Верховною Радою", – додав Гелетей.
Нагадаємо, перед другим туром виборів Володимир Зеленський заявив, що хоче перенести Адміністрацію Президента з вулиці Банкової в Києві. Після виборів він також говорив про такі плани. Глава АП Богдан заявив, що АП переїде з Банкової, а зі старої будівлі можуть зробити музей української державності.
Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ. Перенастроили производство, запускают конвейер. . . Бац! на выходе Жигули!
Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают. Снова Жигули!
Увольняют нахер весь персонал завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают. На выходе вновь - Жигули!
Около завода холм, на нём отдыхают гл. инженер и директор завода Смотрят на всё это. Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое! А то всё "руки из жопы, руки из жопы"
Сам бачив, в сериале правда...
Ведь их благодетель питается исключительно омарами и фондю !
посл ядерного удара. Там одной арматуры столько, что она имет своё электромагнитное поле, не говоря о количестве бетона, гранита, прочей ненужной хрени.
Откройте всё это людям, покажите равенство трудового народа в СССР.
ЗЕбенька.....
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А кто пусть командует, твой сожитель с овощного рынка? Президент, что бы ни делал, несет за это ответственность. Всосал, троль?
Человек-шлак.
, я и даже сказал, умная мысль.
ЗЕБЕня, переезжай, рейтинг скоро начнет падать 😀