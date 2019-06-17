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 З початку доби на Донбасі зафіксовано 10 ворожих обстрілів. Найбільш потужний - у районі Кримського, - Міноборони

З початку поточної доби, станом на 12.00, в районі проведення ООС вже зафіксовано десять фактів порушення противником встановленого режиму перемир'я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Вогонь з мінометів заборонених калібрів російсько-окупаційні війська сьогодні відкривали двічі. П’ять разів ворожі постріли з гранатометів та кулеметів великих калібрів лунали вранці біля с. Південне та Новотошківське, що на Луганському напрямку.

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Також п’ять випадків порушення режиму перемир’я зафіксовано на Донецькому напрямку, де під ворожих вогонь потрапляли оборонні укріплення українських військ в районах н.п. Широкине, Лебединське, Талаківка, Пищевик та Водяне. Там російсько-окупаційні війська застосовували переважно гранатомети різних типів, зокрема СПГ, а також стрілецьку зброю", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що найбільш потужим був ворожий обстріл біля с. Кримське, де ворог застосував 82-й калібр, з витратою двадцять вісім мін. Окрім того, міномети цього ж калібру противник застосував під час обстрілу опорних пунктів українських підрозділів біля Попасної, де випустив близько десятка мін.

"У шести випадках на прицільні ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь. Станом на зараз ситуація цілком контрольована, бойових втрат у лавах наших військ з початку доби немає", - повідомили в Міноборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132700
 
 
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"В шести случаях на прицельные вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.
По состоянию на сейчас ситуация вполне контролируемая, боевых потерь в рядах наших войск с начала суток нет", - сообщили в Минобороны.Источник: https://censor.net.ua/n3132700
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗ початку доби на Донбасі зафіксовано 10 ворожих обстрілів. Найбільш потужний - у районі Кримського, - Міноборони
 
 
 
 
 
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