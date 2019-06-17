 Дефлімпійська збірна України з волейболу перемогла Росію і стала чемпіоном Європи

Збірна України з волейболу стала переможцем Чемпіонату Європи серед спортсменів з вадами слуху, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
У фіналі, який відбувся 15 червня, "синьо-жовті" впевнено розібралися з Росією (3: 1). Зазначимо, що саме континентальну першість проходило в італійському Кальярі.
Крім того, "бронзу" на цих же змаганнях виборола і жіноча дефлімпійська збірна України.
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ГУЛАГ?
Помню как забанили их параолимпийцев. И сколько рашка не визжала, что 'инвалидов обижают' , их просто выкинули и все. Так что это для них ещё и серпрайз, как их вообще пустили на чемпионаты такого уровня. Обычно их гонят в шею - как позорных жуликов