 Дефлімпійська збірна України з волейболу перемогла Росію і стала чемпіоном Європи

Збірна України з волейболу стала переможцем Чемпіонату Європи серед спортсменів з вадами слуху, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

У фіналі, який відбувся 15 червня, "синьо-жовті" впевнено розібралися з Росією (3: 1). Зазначимо, що саме континентальну першість проходило в італійському Кальярі.

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Крім того, "бронзу" на цих же змаганнях виборола і жіноча дефлімпійська збірна України.