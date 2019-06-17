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 Дефлімпійська збірна України з волейболу перемогла Росію і стала чемпіоном Європи

А жіноча команда "синьо-жовтих" виграла "бронзу".

Збірна України з волейболу стала переможцем Чемпіонату Європи серед спортсменів з вадами слуху, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

У фіналі, який відбувся 15 червня, "синьо-жовті" впевнено розібралися з Росією (3: 1). Зазначимо, що саме континентальну першість проходило в італійському Кальярі.

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Крім того, "бронзу" на цих же змаганнях виборола і жіноча дефлімпійська збірна України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132697
 
   
 Топ коментарі
 
Опять Украинцы мокнули мордву мордой в унитаз.
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ото не пощастило лаптєногим, краще будь-кому програти, тільки не Україні
фінансування - йок
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👏Наша українська гордість! Дякую, хлопці!
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Опять Украинцы мокнули мордву мордой в унитаз.
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ото не пощастило лаптєногим, краще будь-кому програти, тільки не Україні
фінансування - йок
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Пам'ятаю, як вони казали: Зачем вам, хахлам, золото? Це коли наші взяли золото по біатлону.
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👏Наша українська гордість! Дякую, хлопці!
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І що тепер чекає на міністра їхнього спорту? Дефлимпийская сборная Украины по волейболу победила Россию и стала чемпионом Европы - Цензор.НЕТ 5269
ГУЛАГ? Дефлимпийская сборная Украины по волейболу победила Россию и стала чемпионом Европы - Цензор.НЕТ 5269
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Кацапня знову в сторонці нервово гризе лапті -) Дівчата ви найкращі!!! Слава Украіні!Слава націі!!
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Ну вообще-то выиграли мужчины, а не девчата, в женском финале были россия и италия.
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Ок-) Дякую ,на емоціях пропустив хлопців -)
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бандерівці ваєвалі дідов🤣це трагедія для малороського бидла-73
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Рвать ватные жопы это долг каждого гражданина Великой Украины !!!
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Кроме того нужно понимать, что без допинга рассея вообще нигде не участвует. Просто жрут что- то новое.
Помню как забанили их параолимпийцев. И сколько рашка не визжала, что 'инвалидов обижают' , их просто выкинули и все. Так что это для них ещё и серпрайз, как их вообще пустили на чемпионаты такого уровня. Обычно их гонят в шею - как позорных жуликов
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це якесь де жа вю. Пам'ятаю, як Порошенко став президентом, також інваліди з України повально чемпіонами ставали. Так подумалося, як інвалідів тіла та поставити б замість нинішніх інвалідів голови в голову - то країна стала б чемпіоном.
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получи рашист гранату ! третьи чемпионы за неделю ! Вітаю !
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Я бы не стал делить таких людей на страны,потому что они все выступающие в таких видах спорта, есть ПОБЕДИТЕЛИ.
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Цензор.НЕТНовиниСпортДефлімпійська збірна України з волейболу перемогла Росію і стала чемпіоном Європи
 
 
 
 
 
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