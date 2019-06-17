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Все про:мінування (432) Миколаїв (341) Нацполіція (7715)

 Через повідомлення про замінування в Миколаєві евакуювали аеропорт, відвідувачів зоопарку і церков. ФОТО

Миколаївські поліцейські перевіряють повідомлення про замінування низки об'єктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області.

"Сьогодні, 17 червня, в поліцію надійшло повідомлення про замінування відразу кількох об'єктів в декількох районах Миколаєва та області: зоопарку в Інгульському, аеропорту в Новоодеському, церков в обласному центрі", - сказано в повідомленні.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи, а також рятувальники і медики. Направлені фахівці вибухотехнічної та кінологічної служб.

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Через повідомлення про замінування в Миколаєві евакуювали аеропорт, відвідувачів зоопарку і церков 01

Зараз правоохоронці проводять евакуацію людей і здійснюють ретельне обстеження об'єктів.

Тривають першочергові слідчі заходи, встановлюється особа, яка надала повідомлення про мінування.

У поліції нагадали, що за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років. Повторне вчинення таких дій карається ув'язненням на термін до восьми років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132695
 
 
 Топ коментарі
 
"Из-за сообщения о минировании в Николаеве эвакуируют аэропорт, посетителей зоопарка и церквей"

Вас же предупреждали?
Ведь вас же предупреждали, что с избранием Владимира Александровича мышебратья начнут вас прошупывать "на слабо"?
Ведь вас же - предупреждали?
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Поки українські оператори зв'язку знаходяться в руках російських спецслужб, це неподобство буде продовжуватись! Ми ніколи не зупинимо телефонний тероризм, поки найбільші оператори зв'язку України належать російській мафії! МТС це російська компанія, Київстар-Білайн це російська компанія, Укртелеком фактично в руках Ахметова, агента фсб, Вега-телеком належить Ахметову - агенту фсб, RETN, головний постачальник магістрального Інтернет в Україну - це російська компанія в якої всі технічні офіси на території росії і всі канали йдуть через росію! Влада має нанести удар по путіну і забрати у російських власників права на найбільші телеком-компанії України! Санкція мають бути реальними, інакше телефонний тероризм це буде ще квіточки у порівняння зі справжнім тероризмом який може влаштувати путін через блокування роботи всіх мереж зв'язку України!
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Это всё ватные происки ,поймать тварюк и оторвать яйца !!! Из-за сообщения о минировании в Николаеве эвакуируют аэропорт, посетителей зоопарка и церквей - Цензор.НЕТ 5968
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Поки українські оператори зв'язку знаходяться в руках російських спецслужб, це неподобство буде продовжуватись! Ми ніколи не зупинимо телефонний тероризм, поки найбільші оператори зв'язку України належать російській мафії! МТС це російська компанія, Київстар-Білайн це російська компанія, Укртелеком фактично в руках Ахметова, агента фсб, Вега-телеком належить Ахметову - агенту фсб, RETN, головний постачальник магістрального Інтернет в Україну - це російська компанія в якої всі технічні офіси на території росії і всі канали йдуть через росію! Влада має нанести удар по путіну і забрати у російських власників права на найбільші телеком-компанії України! Санкція мають бути реальними, інакше телефонний тероризм це буде ще квіточки у порівняння зі справжнім тероризмом який може влаштувати путін через блокування роботи всіх мереж зв'язку України!
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Вот и вся "ценность" "веры" - Яхве настолько "могуч" что егО не только каждая собака обидеть может, но и даже не побьет громом минера(если бы реально минировал), или хотя бы не сдетонирует ВУ
Визжат о "вере" и "провидении", но если позвонят и поприкалываются, так дают делу из циркви шо только рясы мелькают)
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"Из-за сообщения о минировании в Николаеве эвакуируют аэропорт, посетителей зоопарка и церквей"

Вас же предупреждали?
Ведь вас же предупреждали, что с избранием Владимира Александровича мышебратья начнут вас прошупывать "на слабо"?
Ведь вас же - предупреждали?
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Это всё ватные происки ,поймать тварюк и оторвать яйца !!!
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под руководством запоребриковых ведется целенаправленное истощение ресурсов Украины, каждый выезд специалистов- это деньги, это срыв работы объектов будь-то вокзал, больница.Может пора соответствующим украинским службам заставить выезжать на ложные вызовы о минировании в раше ?
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