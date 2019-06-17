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Все про:Зеленський (1724) СЗР (31) Бухарєв Владислав (5)

 "Зможу в найкоротші терміни вникнути в специфіку": Бухарєв обґрунтував правильність рішення Зеленського призначити його главою СЗР

Глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв розповів, чому вважає професійним рішення Зеленського призначити його в СЗР по дружбі, якщо він не був раніше розвідником.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"По-перше, у мене великий і успішний досвід роботи за кордоном і створення ефективного агентурного апарату, у мене налагоджені контакти із західними спецслужбами. По-друге, я пройшов усю службову драбину аж до посади першого заступника голови СБУ, вважаю себе професіоналом, який може показати результати роботи", - зазначив Бухарєв.

По-третє, за словами глави СЗР, він отримав досвід управління під час війни з Росією.

Читайте також: "Ми знаємо один одного понад десять років", - глава СЗР Бухарєв про Зеленського

"Я в санкційному списку РФ, і зроблю все, щоб домогтися звільнення нашої країни від окупації, готовий брати відповідальність за вчинки на себе. По-четверте, я знаю багатьох співробітників Служби зовнішньої розвідки, колись вона входила до складу СБУ, туди перейшли багато співробітників СБУ, і зможу в найкоротші терміни вникнути в специфіку", - зазначив він.

Крім того, вважає Бухарєв, на таку посаду "Верховний Головнокомандувач саме повинен підбирати людей, які користуються довірою і мають контакт.

"Це нормальна практика і для західних спецслужб. Ми бачимо, що не увага до даних розвідки під час війни з РФ не раз приводило керівництво нашої країни до неправильних висновків щодо обстановки й іноді - до трагічних наслідків, як це було під Слов'янськом, в Іловайську і Дебальцевому", - розповів Бухарєв.

Також читайте: Закликаю колегу Бухарєва, який став главою СЗР, публічно розповісти про участь в АТО, роботу в Податковій та доходи, - нардеп Рябчин

Повний текст інтерв'ю читайте тут.

Нагадаємо, 11 червня главою Служби зовнішньої розвідки призначений Владислав Бухарєв,який є чинним народним депутатом із фракції "Батьківщина".

Незважаючи на роботу виключно на державних посадах, новий глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв задекларував чимало нерухомості, кілька автомобілів, а своїй дочці він подарував понад 15 млн гривень ($ 570 тис.) Також у Бухарєва медаль від російської ФСБ, яку, як він стверджує, отримав ще в 2004 році за міжнародну операцію проти збуту наркотиків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132693
 
 
 Топ коментарі
 
Представляю если б такого фрукта назначил Порошенко.
И какой стоял бы вой в недорогеньких СМИ.
Но "епоха брехни" закончилась и уже всьо харошо...
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"Я в санкционном списке РФ.."

Вот это лупанул, чувак. Вот это аргумент. Та у вовы в его шапито реально одни клоуны. "Смогу в самые короткие сроки вникнуть в специфику": Бухарев обосновал правильность решения Зеленского назначить его главой СВР - Цензор.НЕТ 4185
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начнем з бени и его шестерок. Люди ДАВНО именно этого ждут.
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100% - труба від паровоза пасує тільки паровозу. Не причепеш же її до електропотяга.
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Будемо сподіватися, що саме в цей раз УКраїні з таким проффєсіоналом повезло.
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так з паровозом вже некомфортно. Професіонали по паровозах наразі застаріли.
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Ну да, большой личный опыт сексота, поможет завоевать авторитет у спецуры. Типа ложкомойка, может стать ресторатором. А болельщик, главным тренером нацборной U20 и выиграть чемпионат мира по футболу. Разведка самое закрытое братство и чужие там не ходят. А если сдуру и забредёт баранчик, то мгновенно на шампур угодит.
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ага.. как "повезло" з дейнеко:
«Зеленский назначил начальником украинской погранслужбы Сергея Дейнеко который в 2010 году возглавлял Луганский погранотряд.
Тогда это назначение пролоббировал Ефремов, который сегодня находится под арестом.
При президентстве Януковича Ефремова называли куратором контрабандных потоков с Россией.
К слову о Дейнеко, его товарищем был организатор и первый глава «лнр» а до этого водитель Ефремова Валерий Болотов (прекратите стрелять, новые лица).
В мае 2014 года Дейнеко помог освободиться и уйти Болотову, которого задержали украинские пограничники.
Ефремов в то время налаживал контрабанду нефтепродуктов из россии и доверил Болотову решать пограничные вопросы с Дейнеко.
Считается, что именно Дейнеко крышевал трансфертные пути в Украину через Луганщину, в том числе наркотрафик.
Интересно, что в это же время сотрудник СБУ Пасечник ( сейчас глава «лнр») занимался вопросами контрабанды на пограничных пунктах Луганщины.
После Луганска, Дейнеко руководил пограничной службой на Западной Украине.
Дейнеко имел связи с Балогой, который контролировал один из потоков контрабанды на Закарпатье.
Через Дейнеко шла контрабанда сигарет, алкоголя, наркотиков, а также нелегальных мигрантов.
Дейнеко был уволен и стал заниматься политической деятельностью.
Консультировал Тимошенко, затем Коломойского.
При президентских выборах вошёл в штаб Зеленского
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З якого дива таке щастя? Ваиль, в тебе кацапський вус відклеївся . Бо нема в українській мові "повезло"
"Смогу в самые короткие сроки вникнуть в специфику": Бухарев обосновал правильность решения Зеленского назначить его главой СВР - Цензор.НЕТ 9792
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Ага, Вася, я уже видал такого профи, Сацюк фамилия. Хорошо, если я ошибаюсь, но чуйка меня редко подводит, да и опыт каой-никакой имеется.
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На вторую медаль ФСб точно вникнет и заработает
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ТАЛАНТ! ТАЛАНТИЩЕЕЕЕ!!! ЧЕЛОВЕЧЕЩЕЕЕ!!! ГИГАНТ МЫСЛИ!!!! А всё почему? А потому что ФСБ поможет.
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Впевнений, не менш аргументовано Бухарєв доведе користь від російського громадянства своєї дружини для зовнішньої розвідки України, а також необхідність мільйонних статків для себе, як голови служби.
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"Я в санкционном списке РФ.."

Вот это лупанул, чувак. Вот это аргумент. Та у вовы в его шапито реально одни клоуны. "Смогу в самые короткие сроки вникнуть в специфику": Бухарев обосновал правильность решения Зеленского назначить его главой СВР - Цензор.НЕТ 4185
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Гелетея назвать клоуном - обидеть работников цирка. Имхо
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вникати в корупційні схеми з огляду на досвід в податковій багато часу йому не потрібно. А Україна - певний час проживе і без розвідки.
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"Депутат Верховной Рады от "Батькивщины" Владислав Бухарев с начала русско-украинской войны лоббировал интересы убыточного предприятия российского олигарха. Направлял депутатские запросы премер-министру относительно возмещения в полном объеме долгов по налогу на добавленную стоимость Сумскому машиностроительному научно-производственному объединению (бывшее НПО им. Фрунзе).
Депутат констатировал, что завод утратил постоянных партнеров (ключевыми среди них долгие годы были подконтрольные Кремлю "Газпром" и "Роснефть"), в результате чего фактически остановился. Каким является долг по НДС государства перед предприятием, Бухарев не уточнил. Несмотря на то, что В. Бухарев является уроженцем Сумской области лоббизм интересов производителя оборудования для российской нефтегазовой, химической и атомной промышленности для него можно считать пробой пера. Начиная с 2014, Бухарев направил больше двух с половиной десятков запросов в Кабмин. В последнем запросе депутата от Тимошенко, который возглавил подкомитет Рады по борьбе с организованной преступностью, речь прямо идет об интересах частного предприятия. Притом, что последнее являлось частью группы "Энергетический стандарт" российского бизнесмена Константина Григоришина. https://oleg-leusenko.livejournal.com/10846215.html
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Пора саджати Порошенко,люди цього вже давно чекають.
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начнем з бени и его шестерок. Люди ДАВНО именно этого ждут.
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Представляю если б такого фрукта назначил Порошенко.
И какой стоял бы вой в недорогеньких СМИ.
Но "епоха брехни" закончилась и уже всьо харошо...
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в нас такого плану генпрокурор -як мокре горить. вникає по мальдівах
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Я в санкционном списке РФ...
Там и шуфрич с жулькой в том списке)

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на такую должность "Верховный Главнокомандующий как раз должен подбирать людей, которые пользуются доверием и имеют контакт. - А я всегда думал что на такие должности нужны люди с большим профессиональным опытом, знаниями... Видать ошибался.
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Поки говорить аргументовано. Побачимо які будуть справи, бо судять по справам. Але розбалансована президентська вертикаль не дасть взагалі нормально працювати.
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Талантливый малый.
Диплом купил на Петровке, должность получил по знакомству.
Теперь быстро во всем разберётся и всех шпийонов пабедит!
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якщо батько Зеленський так вирішили - то і сумнівів немає. Повна довіра та підтримка.
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Тебе что Зеленский что ***** абы царь был, да барин сапогом в харю бил.
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ти не зрозумієш. Що батько - то не цар. Це тобі треа барін.
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ПРИ смене руководства совковых разведок обычно возникают проблемы у кадров за рубежом
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внікнєт - московскійє друззя помогут
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Скажите в а зекоМанде, есть хоть кто-то на разжив кто не кум, брат, друг, сват, сосед по кооперативу Озеро 95 кварталу? Ну тот самый кто по открытому конкурсу профессионалов как обещали набрать 100%? Ну так хоть на засвет для лохов, дескать
- вот у нас есть один удавитесь мы же обещали, ось вам.
По такому беспределу своячества только рыгота работала, даже старый совок Кучма до такого не дошел, не говоря уже о Юще или Порохе.
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Ну ну один единственный конкурс они всё таки провели, да и там "победила" Мендель... кто бы сомневался...
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Да? Вот это я лох, всё пропустил. А что был за конкурс? На самого ватного кандидата на должность?
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"Смогу в самые короткие сроки вникнуть в специфику": Бухарев обосновал правильность решения Зеленского назначить его главой СВР - Цензор.НЕТ 7296Дмитро Корчинський
2 год ·

З кожним днем важче знайти тих, хто голосував за зеленського.

Спочатку вони перестрибують до ктегорії тих, хто голосував проти Порошенка, але якщо опитування проведуть через рік, то виявиться, що за Порошенка голосувало 73%.

Це не означає, що Порошенка оберуть на наступних виборах. Це зовсім не означає, що
оберуть когось кращого за Порошенка (а таких у нас багато). Це означає, що оберуть когось гіршого за зеленського.
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Ну ты и задачки задаешь... хуже избрать.. Тут самому не обойтись. Помощник нужен. Хомо сапиенс.
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Афігеть! Я в списку кацапських санкцій,паєтому...ну і так далі... Громадяни- любімий город можєт спать спакойна...
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Прохвєсіанал,хєров.У нього агентура за кордоном!!??...Грьобаний піздабол.
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бувший налоговий інспектор швидко внікнєт в особєнності роботи внєшнєй развєдкі. ось так малята, вся команда зе разом з владіміром-це зброд ділєтантів і аферистів.
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Дилетант преЗедент и вся его шобла ДИЛЕТАНТЫ. Начальник СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ воюющей страны будет вникать . Спасибо зебилам - выбрали приключение на свою задницу. Но при чем тут остальные украинцы?
"Зможу в найкоротші терміни вникнути в специфіку": Бухарєв обґрунтував правильність рішення Зеленського призначити його главою СЗР - Цензор.НЕТ 7107
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Да это точно, если бы это Петя назначил своего 10 летнего дружка с медалькой от ФСБ и женой с расеянским гражданством представляете какой бы тут вой был от зебилов, они же все бывшие зрадофилы. Ой сколько вони бы было, такая бы зрада была тотальная..Каждый, ну без исключения просто каждый зрадофил бы проклял Петю и обвинил бы во всех смертных грехах. А вот если это ЗЕкловун назначил -- тут смотри какая тишина..эй зебилы что всё нормально..уже переобулись??
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Так он еще и в парти вонИ оказывается подьедался...
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бухарєв, в самиє короткіє срокі ти можеш тільки всрітись. а на внікнуть треба років десять, так шо не бреши.
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скорее какой напор ссанины в глаза могут сдержать.
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одно другому не мешает. Зедебилы - они упертые.
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Генерал-лейтенант податкової служби-голова СЗР ? Купа майна і витрати неспівмірні з прибутками ? Фігня,змирюся з цим (хоч десь в куточку тихо плаче Семочко).
Інше цікавить. З якою метою Юлія Володимирівна придбала цей пост для своєї людини ?
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Яка освіта в українського Шеленберга? Мислитель...
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Когда начнутся посадки топ-казнокрадов, то бишь олигархов?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Зможу в найкоротші терміни вникнути в специфіку": Бухарєв обґрунтував правильність рішення Зеленського призначити його главою СЗР
 
 
 
 
 
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