 "Зможу в найкоротші терміни вникнути в специфіку": Бухарєв обґрунтував правильність рішення Зеленського призначити його главою СЗР

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"По-перше, у мене великий і успішний досвід роботи за кордоном і створення ефективного агентурного апарату, у мене налагоджені контакти із західними спецслужбами. По-друге, я пройшов усю службову драбину аж до посади першого заступника голови СБУ, вважаю себе професіоналом, який може показати результати роботи", - зазначив Бухарєв.
По-третє, за словами глави СЗР, він отримав досвід управління під час війни з Росією.
"Я в санкційному списку РФ, і зроблю все, щоб домогтися звільнення нашої країни від окупації, готовий брати відповідальність за вчинки на себе. По-четверте, я знаю багатьох співробітників Служби зовнішньої розвідки, колись вона входила до складу СБУ, туди перейшли багато співробітників СБУ, і зможу в найкоротші терміни вникнути в специфіку", - зазначив він.
Крім того, вважає Бухарєв, на таку посаду "Верховний Головнокомандувач саме повинен підбирати людей, які користуються довірою і мають контакт.
"Це нормальна практика і для західних спецслужб. Ми бачимо, що не увага до даних розвідки під час війни з РФ не раз приводило керівництво нашої країни до неправильних висновків щодо обстановки й іноді - до трагічних наслідків, як це було під Слов'янськом, в Іловайську і Дебальцевому", - розповів Бухарєв.
Повний текст інтерв'ю читайте тут.
Нагадаємо, 11 червня главою Служби зовнішньої розвідки призначений Владислав Бухарєв,який є чинним народним депутатом із фракції "Батьківщина".
Незважаючи на роботу виключно на державних посадах, новий глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв задекларував чимало нерухомості, кілька автомобілів, а своїй дочці він подарував понад 15 млн гривень ($ 570 тис.) Також у Бухарєва медаль від російської ФСБ, яку, як він стверджує, отримав ще в 2004 році за міжнародну операцію проти збуту наркотиків.
«Зеленский назначил начальником украинской погранслужбы Сергея Дейнеко который в 2010 году возглавлял Луганский погранотряд.
Тогда это назначение пролоббировал Ефремов, который сегодня находится под арестом.
При президентстве Януковича Ефремова называли куратором контрабандных потоков с Россией.
К слову о Дейнеко, его товарищем был организатор и первый глава «лнр» а до этого водитель Ефремова Валерий Болотов (прекратите стрелять, новые лица).
В мае 2014 года Дейнеко помог освободиться и уйти Болотову, которого задержали украинские пограничники.
Ефремов в то время налаживал контрабанду нефтепродуктов из россии и доверил Болотову решать пограничные вопросы с Дейнеко.
Считается, что именно Дейнеко крышевал трансфертные пути в Украину через Луганщину, в том числе наркотрафик.
Интересно, что в это же время сотрудник СБУ Пасечник ( сейчас глава «лнр») занимался вопросами контрабанды на пограничных пунктах Луганщины.
После Луганска, Дейнеко руководил пограничной службой на Западной Украине.
Дейнеко имел связи с Балогой, который контролировал один из потоков контрабанды на Закарпатье.
Через Дейнеко шла контрабанда сигарет, алкоголя, наркотиков, а также нелегальных мигрантов.
Дейнеко был уволен и стал заниматься политической деятельностью.
Консультировал Тимошенко, затем Коломойского.
При президентских выборах вошёл в штаб Зеленского.»
Вот это лупанул, чувак. Вот это аргумент. Та у вовы в его шапито реально одни клоуны.
Депутат констатировал, что завод утратил постоянных партнеров (ключевыми среди них долгие годы были подконтрольные Кремлю "Газпром" и "Роснефть"), в результате чего фактически остановился. Каким является долг по НДС государства перед предприятием, Бухарев не уточнил. Несмотря на то, что В. Бухарев является уроженцем Сумской области лоббизм интересов производителя оборудования для российской нефтегазовой, химической и атомной промышленности для него можно считать пробой пера. Начиная с 2014, Бухарев направил больше двух с половиной десятков запросов в Кабмин. В последнем запросе депутата от Тимошенко, который возглавил подкомитет Рады по борьбе с организованной преступностью, речь прямо идет об интересах частного предприятия. Притом, что последнее являлось частью группы "Энергетический стандарт" российского бизнесмена Константина Григоришина. https://oleg-leusenko.livejournal.com/10846215.html
И какой стоял бы вой в недорогеньких СМИ.
Но "епоха брехни" закончилась и уже всьо харошо...
Я в санкционном списке РФ...
Там и шуфрич с жулькой в том списке)
Диплом купил на Петровке, должность получил по знакомству.
Теперь быстро во всем разберётся и всех шпийонов пабедит!
кооперативу Озеро95 кварталу? Ну тот самый кто по открытому конкурсу профессионалов как обещали набрать 100%? Ну так хоть на засвет для лохов, дескать
- вот у нас есть один удавитесь мы же обещали, ось вам.
По такому беспределу своячества только рыгота работала, даже старый совок Кучма до такого не дошел, не говоря уже о Юще или Порохе.
2 год ·
З кожним днем важче знайти тих, хто голосував за зеленського.
Спочатку вони перестрибують до ктегорії тих, хто голосував проти Порошенка, але якщо опитування проведуть через рік, то виявиться, що за Порошенка голосувало 73%.
Це не означає, що Порошенка оберуть на наступних виборах. Це зовсім не означає, що
оберуть когось кращого за Порошенка (а таких у нас багато). Це означає, що оберуть когось гіршого за зеленського.
Інше цікавить. З якою метою Юлія Володимирівна придбала цей пост для своєї людини ?