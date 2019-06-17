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Все про:Порошенко (9057) Семочко_Сергій (39) Бухарєв Владислав (5)

 Семочка не звільнено з військової служби, будемо вирішувати цю проблему, - глава СЗР Бухарєв

Глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв заявив, що п'ятий президент Петро Порошенко повністю не звільнив екс-заступника керівника СЗР Сергія Семочка.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання чому Семочко іноді приїжджає в СЗР.

"Звичайно, приїжджає, адже Петро Олексійович насправді злукавив, Семочко де-факто перебуває на військовій службі в розпорядженні Служби зовнішньої розвідки. Оголосив про звільнення - але не звільнив. Ну що ж, будемо вирішувати цю проблему", - зазначив Бухарєв.

Читайте також: Суд не прийняв позов Семочка про поновлення в розвідці

Повний текст інтерв'ю читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семочко оскаржив своє звільнення зі Служби зовнішньої розвідки, - адвокат Безуєвський

Нагадаємо, після розслідування проекту "Наші гроші" стало відомо, що сім'я заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка мають російське громадянство. Водночас, за даними ЗМІ, понад 200 осіб померло через втручання екс-керівника економічної контррозвідки СБУ Семочка в закупівлю ліків для діалізу.

Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергія Семочка.

12 квітня п'ятий президент Петро Порошенко звільнив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

27 травня Семочко оскаржив у Верховному Суді указ президента про своє звільнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132692
 
   
 Топ коментарі
 
Вот те раз! А петя клялся божился сука, все как всегда. Но лохи рошеновские ведуться
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Афигеть. Сколько же раз Петя Мародер нас на*бывал? Семочко не уволен с воинской службы, будем решать эту проблему, - глава СВР Бухарев - Цензор.НЕТ 2310
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Классика от пети.)))Не может его натура не врать)))
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Вот те раз! А петя клялся божился ****, все как всегда. Но лохи рошеновские ведуться
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Не хвилюйся, замісником до себе Бухарік візьме. Дюже цінна кадра. Робить бабло з повітря.
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как трактуются слова-полностью не уволил, а как наполовину? Нельзя быть чуть чуть беременной и не полностью уволенным.
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Вы беременность законами регулируете? А вот увольнение таки ими... А законы наши, они такие законы
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Он увольнял Семочко с должности заместителя разведки, а не вообще.
Если Баканов прошел все проверки, предусмотренные законом, и допущен бороться с российским терроризмом, не смотря а наличие у его жены паспорта, то на каком основании должен был быть уволен Семочко?

Порошенко уволил Семочко с должности замглавы Службы внешней разведки.

https://nv.ua/ukraine/politics/poroshenko-uvolil-semochko-s-dolzhnosti-zamglavy-sluzhby-vneshney-razvedki-50016484.html
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Зебилы, вместе с вечерней прохладой, получили косточку)))
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На основании незаконного обогащения, например.
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Я не против, если оно действительно было.
Правда, тогда нужно по этому пункту проверить всех без исключения в ведомстве, в том числе, и самого не бедного Бухарева.
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Я - за. Вообще назначение Бухарева не одобряю и надеюсь, что хоть какие-то журналисты выпустят сюжетик про его имущество.
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кстати баканова тоже нужно увольнять, по той же причине))))
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Афигеть. Сколько же раз Петя Мародер нас на*бывал? Семочко не уволен с воинской службы, будем решать эту проблему, - глава СВР Бухарев - Цензор.НЕТ 2310
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Як тільки став ЗАСНОВНИКОМ ПР. З того часу неодноразовово щоденно і на%бує.
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Служба внешней разведки это самостоятельная аминистративная единица или в составе СБУ?
А уволил его откуда?
В этом то и тонкость. Но это не всем дано сразу без подсказки сообразить.
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Ща тебе порохососы подраскажут про хероя Пороха Семочку .
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Классика от пети.)))Не может его натура не врать)))
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А таки Гадя Сравченко была права. Нужно было им всем включая Мародера на голову люстру опустить. Вот ето была бы реальная люстрация. Семочко не уволен с воинской службы, будем решать эту проблему, - глава СВР Бухарев - Цензор.НЕТ 8918
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Це, як у клані Дункана МакЛауда з двох аґентів повинен залишитись лише один? Чи буде вирішувати проблему, як зробити так, щоб залишились двоє? Насправді цікаво послухати пояснення і аргументи зеленої пастви, чим Бухарєв кращий від Семочка. Варіант, що 10 років дружби з новообраним автоматично створює перевагу - не є серйозним.
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Наверное бухарев просто хочет стать самым высокооплачиваемым агентом кацапов в СВР, так что конкуренты-гастрабайтеры сбивающие цену ему не нужны.
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ВРХ не сдаеться!Велика Рогата Худоба брыкаеться
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Лживое нутро " сивочолого гетьмана обрезанного " и здесь проявилось ... Нет слов .
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Как на меня, оба хороши, что семки, чтр бухарик. И оба слишком небедные, как для госслужащих.Если тут кто и в дураках, так это точно не Зе, не Петро, ни эти 2 типа разведчика.
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В дураках мы все, нас откровенно имеют и плюют на наше мнение (причем тут речь идет не о зебилах и порохоботах, а обо всем народе),а вся эта коррумпированная и продажная верхушка точно в шоколаде.
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"Главное- в ходе расследования не выйти на самих себя"... (с)
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Зеленский виноват, я правильно понимаю?
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конечно, зачем он своего "семочко" назначил командовать сбу?
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что за ПОЗЫВНЫЕ : наливайченко , бухарев , муженко , маломуж )))))
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Треба судити по справах, а не по позивних
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Порошенко слукавил !? Да , он всех пять лет имел в извращенной форме , а теперь по радио елейным голосом святого агитирует опять за него голосовать . Вот это и есть в его исполнении хуцпа .Редкой души ....
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Сємочко тепер, як рятувальне коло для обох, чапаївців))))
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Поки генпрокурором буде мародерський пітор Юга, ніяких проблем у Сємочко не буде.
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Ну вообще-то есть СБУ, контрразведка, НАБУ, ГБР и т.д. Что мешает этим службам заняться как семочко, так и бухаревым?
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Для Украины он проблема, потому что вор и коррупционер и с очень большой долей вероятности предатель.
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то что карамелька редкостное дерьмо уже ни у кого не вызывает сомнений.
его кредо - ни дня без брехни. конченое чмо. гнать карамельку от власти сцаной тряпкой и пинками в зад)))))
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Бухарев: «Семочку нельзя увольнять. Никак нельзя. А то с кем же мне тогда коллегии проводить, по всей форме проводить - одеть будёновки, красные рубахи-косоворотки, лапти лыковые, взять я - гармонь-тальянку, Семочка - балалайку, врезать и сплясать:
Турый, турый, турый,
Эх, камаринский мужик».
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Правильно, Семочко уволить, а своего Баканова наградить за жену-гражданку россии! ))
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Комментаторы, вы же тут живёте на Цензоре и должны всё знать!
Может ссылки не видите с напоминанием причины такой ситуации?
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Для них это слишком сложно, что-то читать, думать...
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Мозги включи!
Законные основания уволить из конторы вообще, каковы?
КЗОТ и ещё чуть-чуть.
И восстановление через суд на занимаемую должность.
Альтернатива - отстранение от должности.

Проведем параллель:
Мусоров пьяных за рулём увольняют, они восстанавливаются через суд. Почему? Суд зерояльный? Нет, просто Закон.
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жители цензора, намертво приклеенные шоколадом Семочка не звільнено з військової служби, будемо вирішувати цю проблему, - глава СЗР Бухарєв - Цензор.НЕТ 9922
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Трыздец...Потрох, как всегда, в своем репертуаре))
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я не защищаю семочко, его уволили потому что у него жена имеет гр-во раши, точно так же как у баканова жена тоже рашистка. почему не уволят баканова? двойные стандарты?
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бухарев передернул, как обычный шулер а зелохи повелись на очередное вранье, снова и снова...)))
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После "пропажи" ситуационной комнаты и мониторов -это уже классика! Для зебилов главное погромче орать, что украли, пропало, не уволил. Лохторат хавает с заглотом. "Теряют" громко, находят тихо-тихо.
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Игра слов - "каламбур" - снят с должности и уволен - вот в чем вопрос. Ничего нового от Пепы не ожидалось, ложь во всем.
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Звісно - нова влада повинна позбавитись попередніх соєво-кацапських кадрів !
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСемочка не звільнено з військової служби, будемо вирішувати цю проблему, - глава СЗР Бухарєв
 
 
 
 
 
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