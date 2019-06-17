 Семочка не звільнено з військової служби, будемо вирішувати цю проблему, - глава СЗР Бухарєв

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання чому Семочко іноді приїжджає в СЗР.
"Звичайно, приїжджає, адже Петро Олексійович насправді злукавив, Семочко де-факто перебуває на військовій службі в розпорядженні Служби зовнішньої розвідки. Оголосив про звільнення - але не звільнив. Ну що ж, будемо вирішувати цю проблему", - зазначив Бухарєв.
Повний текст інтерв'ю читайте тут.
Нагадаємо, після розслідування проекту "Наші гроші" стало відомо, що сім'я заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка мають російське громадянство. Водночас, за даними ЗМІ, понад 200 осіб померло через втручання екс-керівника економічної контррозвідки СБУ Семочка в закупівлю ліків для діалізу.
Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергія Семочка.
12 квітня п'ятий президент Петро Порошенко звільнив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
27 травня Семочко оскаржив у Верховному Суді указ президента про своє звільнення.
Если Баканов прошел все проверки, предусмотренные законом, и допущен бороться с российским терроризмом, не смотря а наличие у его жены паспорта, то на каком основании должен был быть уволен Семочко?
Порошенко уволил Семочко с должности замглавы Службы внешней разведки.
https://nv.ua/ukraine/politics/poroshenko-uvolil-semochko-s-dolzhnosti-zamglavy-sluzhby-vneshney-razvedki-50016484.html
Правда, тогда нужно по этому пункту проверить всех без исключения в ведомстве, в том числе, и самого не бедного Бухарева.
А уволил его откуда?
В этом то и тонкость. Но это не всем дано сразу без подсказки сообразить.
его кредо - ни дня без брехни. конченое чмо. гнать карамельку от власти сцаной тряпкой и пинками в зад)))))
Турый, турый, турый,
Эх, камаринский мужик».
Может ссылки не видите с напоминанием причины такой ситуации?
Законные основания уволить из конторы вообще, каковы?
КЗОТ и ещё чуть-чуть.
И восстановление через суд на занимаемую должность.
Альтернатива - отстранение от должности.
Проведем параллель:
Мусоров пьяных за рулём увольняют, они восстанавливаются через суд. Почему? Суд зерояльный? Нет, просто Закон.