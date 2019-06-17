 Заява Ради ЄС: Невизнання анексії Криму є фундаментальним підходом для співпраці в Чорному морі

Про це йдеться у висновках Ради ЄС щодо задіяння ЄС у регіональному співробітництві в регіоні Чорного моря, прийнятих сьогодні в Люксембурзі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що Рада ЄС стурбована викликами у галузі безпеки в регіоні Чорного моря. У цьому контексті вона підтверджує, що дотримання міжнародного права, в тому числі принципів незалежності, суверенітету і територіальної цілісності, Конвенції ООН з морського права і, зокрема свободи судноплавства, а також стратегічних рішень ЄС і його політики невизнання незаконної анексії Криму є фундаментальними для підходу щодо регіональної співпраці у регіоні Чорного моря. Крім того, глави МЗС країн-членів ЄС знову підтвердили тверду налаштованість зміцнювати процвітання, стабільність і стійкість у регіоні Чорного моря.

Читайте також: "Україна - цивілізована європейська країна": прикордонники відпустили російський суховантаж, який порушив держкордон через шторм. ФОТО

"Рада ЄС відзначає підвищення стратегічного значення регіону Чорного моря для ЄС і закликає до більш активної участі у регіональній взаємодії у відповідності з принципами глобальної стратегії ЄС та переглянутої європейської політики сусідства. Перш за все, Рада ЄС наголошує на важливості використання нових можливостей для економічного розвитку, стійкості та згуртованості в регіоні та за його межами", - наголошується у повідомленні.



