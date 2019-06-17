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Все про:Крим (6929) Чорне море (320) Євросоюз (2509)

 Заява Ради ЄС: Невизнання анексії Криму є фундаментальним підходом для співпраці в Чорному морі

У Раді Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС заявляють, що невизнання анексії Криму Росією є фундаментальним підходом для розвитку співпраці в Чорному морі.

Про це йдеться у висновках Ради ЄС щодо задіяння ЄС у регіональному співробітництві в регіоні Чорного моря, прийнятих сьогодні в Люксембурзі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що Рада ЄС стурбована викликами у галузі безпеки в регіоні Чорного моря. У цьому контексті вона підтверджує, що дотримання міжнародного права, в тому числі принципів незалежності, суверенітету і територіальної цілісності, Конвенції ООН з морського права і, зокрема свободи судноплавства, а також стратегічних рішень ЄС і його політики невизнання незаконної анексії Криму є фундаментальними для підходу щодо регіональної співпраці у регіоні Чорного моря. Крім того, глави МЗС країн-членів ЄС знову підтвердили тверду налаштованість зміцнювати процвітання, стабільність і стійкість у регіоні Чорного моря.

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"Рада ЄС відзначає підвищення стратегічного значення регіону Чорного моря для ЄС і закликає до більш активної участі у регіональній взаємодії у відповідності з принципами глобальної стратегії ЄС та переглянутої європейської політики сусідства. Перш за все, Рада ЄС наголошує на важливості використання нових можливостей для економічного розвитку, стійкості та згуртованості в регіоні та за його межами", - наголошується у повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132691
 
   
 Топ коментарі
 
А санкції з параші тим часом скорочують... Подивились на клоуна, подивлись на зебілів, які прогаласували - і подумали: "а воно нам нада?"
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у русни единственний шанс отпетлять от санкций завести ручную власть в Украине.
Чтоб провела "референдум" по Крыму и прекратила стрелять в "гражданской вайне"50% дела уже оформили, - осталось завести "слуг урода" в ВР
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...Совет ЕС отмечает повышение стратегического значения региона Черного моря для ЕС...

)))
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Санкции, санкции и ещё раз санкции. Больше ничего не поможет.
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А санкції з параші тим часом скорочують... Подивились на клоуна, подивлись на зебілів, які прогаласували - і подумали: "а воно нам нада?"
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Кремль навіть не загрожує Німеччині, він бере її у спільники - Райтшустер



Дивіться, за ключовими питаннями: хто був головним двигуном, що чинив опір тому щоб Грузія та Україна не долучилися до НАТО? Ангела Меркель. Хто вирішив, що Україна не повинна отримати зброю від Заходу, коли на неї напала Росія? Це знову була Ангела Меркель. Хто зупинив подальші санкції проти Росії після нападу російських кораблів на українські в Керченській протоці минулого року? Це - Ангела Меркель. Хто є головним прихильником «Північного потоку-2»? Не мушу вже казати, що це - Ангела Меркель. Список можна продовжувати. Я суджу з її справ.
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Комсомолка з ГДР. КГБ-ШТАЗІ таких не оминали увагою.
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ты чо кацапа,обиделся? Заява Ради ЄС: Невизнання анексії Криму є фундаментальним підходом для співпраці в Чорному морі - Цензор.НЕТ 3272до вас в новостях крыма такого не было
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Вижу, что для тебя лозунг "всё полезно, что в рот пролезло" является главным. Заява Ради ЄС: Невизнання анексії Криму є фундаментальним підходом для співпраці в Чорному морі - Цензор.НЕТ 5567 Заява Ради ЄС: Невизнання анексії Криму є фундаментальним підходом для співпраці в Чорному морі - Цензор.НЕТ 5567 Заява Ради ЄС: Невизнання анексії Криму є фундаментальним підходом для співпраці в Чорному морі - Цензор.НЕТ 5567 Раз ты недоволен, что в Крыму такое запретили.
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типо выкрутился шоле? Заява Ради ЄС: Невизнання анексії Криму є фундаментальним підходом для співпраці в Чорному морі - Цензор.НЕТ 7426тем и отличается демократия от тоталитаризма...
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Отмечается, что Совет ЕС обеспокоен вызовами в области безопасности в регионе Черного моря.
Очередная обеспокоенность, но оружия и технологий Украине ни-ни, пусть голыми руками защищается.
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у русни единственний шанс отпетлять от санкций завести ручную власть в Украине.
Чтоб провела "референдум" по Крыму и прекратила стрелять в "гражданской вайне"50% дела уже оформили, - осталось завести "слуг урода" в ВР
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Зроблені заяви щодо Криму і після цього треба росію повернути у ПАРЄ?
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