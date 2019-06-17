 Заява Ради ЄС: Невизнання анексії Криму є фундаментальним підходом для співпраці в Чорному морі

Про це йдеться у висновках Ради ЄС щодо задіяння ЄС у регіональному співробітництві в регіоні Чорного моря, прийнятих сьогодні в Люксембурзі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зазначається, що Рада ЄС стурбована викликами у галузі безпеки в регіоні Чорного моря. У цьому контексті вона підтверджує, що дотримання міжнародного права, в тому числі принципів незалежності, суверенітету і територіальної цілісності, Конвенції ООН з морського права і, зокрема свободи судноплавства, а також стратегічних рішень ЄС і його політики невизнання незаконної анексії Криму є фундаментальними для підходу щодо регіональної співпраці у регіоні Чорного моря. Крім того, глави МЗС країн-членів ЄС знову підтвердили тверду налаштованість зміцнювати процвітання, стабільність і стійкість у регіоні Чорного моря.
"Рада ЄС відзначає підвищення стратегічного значення регіону Чорного моря для ЄС і закликає до більш активної участі у регіональній взаємодії у відповідності з принципами глобальної стратегії ЄС та переглянутої європейської політики сусідства. Перш за все, Рада ЄС наголошує на важливості використання нових можливостей для економічного розвитку, стійкості та згуртованості в регіоні та за його межами", - наголошується у повідомленні.
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Дивіться, за ключовими питаннями: хто був головним двигуном, що чинив опір тому щоб Грузія та Україна не долучилися до НАТО? Ангела Меркель. Хто вирішив, що Україна не повинна отримати зброю від Заходу, коли на неї напала Росія? Це знову була Ангела Меркель. Хто зупинив подальші санкції проти Росії після нападу російських кораблів на українські в Керченській протоці минулого року? Це - Ангела Меркель. Хто є головним прихильником «Північного потоку-2»? Не мушу вже казати, що це - Ангела Меркель. Список можна продовжувати. Я суджу з її справ.
Очередная обеспокоенность, но оружия и технологий Украине ни-ни, пусть голыми руками защищается.
Чтоб провела "референдум" по Крыму и прекратила стрелять в "гражданской вайне"50% дела уже оформили, - осталось завести "слуг урода" в ВР