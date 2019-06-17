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Все про:Київ (6169) самогубство (269)

 Жахлива ДТП в Києві: на проспекті Перемоги чоловік стрибнув з моста під самоскид. ФОТОрепортаж

У Києві на проспекті Перемоги, чоловік стрибнув з моста під вантажівку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє dtp.kiev.ua.

"Попередньо, чоловік зістрибнув з моста на проспект Перемоги. У цей час їхав водій самоскида MAN, який зачепив загиблого в польоті. Чоловік отримав травми несумісні з життям, практично розірвало: відірвало голову. По всій дорозі бризки крові. Водій самоскида в стані сильного шоку. На жаль, медикам залишалося лише констатувати смерть. На місці працює бригада швидкої допомоги, патрульна поліція", - йдеться в повідомленні.

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Жахлива ДТП в Києві: на проспекті Перемоги чоловік стрибнув з моста під самоскид 01
Жахлива ДТП в Києві: на проспекті Перемоги чоловік стрибнув з моста під самоскид 02
Жахлива ДТП в Києві: на проспекті Перемоги чоловік стрибнув з моста під самоскид 03

Жахлива ДТП в Києві: на проспекті Перемоги чоловік стрибнув з моста під самоскид 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132689
 
 
 Топ коментарі
 
Никакого уважения к окружающим. Ну решил самовыпилиться, ну так сделай это так, чтобы не доставлять проблем посторонним людям.
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Суицидники и дипресанты на то и суицидники потому что они больные головой и ничего не соображают и ничего не думают. Они как больные бешенством захвачены болезнью и ей же руководствуются. Ниодин нормальный человек и нормальное здоровое животное не никогда собой не покончит. Да и о других они не думают не то что о чужих а и о своих семьях и даже детях. Казалось бы если уже подыхаешь, то сделай ето с пользой, например взорви себя у чиновника в кабинете или на вражеском блокпосту... или хотябы повесься в шкафу
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Никакого уважения к окружающим. Ну решил самовыпилиться, ну так сделай это так, чтобы не доставлять проблем посторонним людям.
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Суицидники и дипресанты на то и суицидники потому что они больные головой и ничего не соображают и ничего не думают. Они как больные бешенством захвачены болезнью и ей же руководствуются. Ниодин нормальный человек и нормальное здоровое животное не никогда собой не покончит. Да и о других они не думают не то что о чужих а и о своих семьях и даже детях. Казалось бы если уже подыхаешь, то сделай ето с пользой, например взорви себя у чиновника в кабинете или на вражеском блокпосту... или хотябы повесься в шкафу
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Ну ты врёшь. В природе известны животные и рыбы которые будучи совершено здоровыми совершают суицид..погугли что ли, прежде чем дезинфу писать.
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Вообще уверенность и убежденность, что животные склонны к самоубийствам пришли к нам как раз от грызунов. Есть просто аксиома о том, что лемминги в период роста численности понимая, что их слишком много совершают массовые самоубийства.Фильм Белая Пустыня (White Wilderness).
Это короткий документальный фильм о дикой природе. В котором экранизована жизнь и массовые самоубийства леммингов.

Фильм имел ошеломляющий успех, компания которой принадлежат права на этот фильм была известная всему миру кинокомпания Диснея. Год издания 1958. Фильм получил Оскара.
Правда после выхода фильма возникли некоторые вопросы. По сюжету место съемок канадская Альберта, но там не живет столько леммингов.
В общем в процессе разбирательств было выяснено, что это на 100% постановочные съемки и никто из сотрудников кинокомпании не видел в дикой природе самоубийства леммингов. В фильме были использованы лемминги купленные в Гренландии и с обрыва их сбрасывали сотрудники кинокомпании стараясь не попасть в кадр, к слову им это удалось.
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Пригадуєте торішній випадок, коли самогубця скочив з вікна і вбив дитину?
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А МП еще этого несчастного ребенка отпевать отказалось.
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Метро Берестейка там сверху трамваи ходят и дрожки пешеходные..от туда и свалился..МОжет пьяный, а может жить надоело..
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А может это француз был? На одного избирателя Микрона стало меньше. Или прочих, кто там у жабоедов рвется в президенты еще)
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черный юмор, но все же юмор имеет право быть
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Неотхорошей жизни берут автомат а расстеливают того кто тебе сделал нехорошую жизнь или если трус так берут веревку камень и идут на болото топятся чтобы никого не пугать. А не бросаются с моста или в метро на рельсы в многолюдных местах чтобы еще других людей задеть
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Суициды от безвыходности. Можно жить и как собака.
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Ну да, и подпортить другим. Суицидник был большим эгоистом.
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Сьогодні вночі у мене на очах малолітні гонщики збили людину (обгоняли авто, що пропускало пішохода) і втекли. У хлопця зчмт, знаходиться у комі.
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Ето говорит о качестве рехворм которые провел Петя, Гнойсман и Рюкзаков. У меня у соседа такие же гонщики врезались в припаркованную возле частного дома машину. Вызвали мусоров, дали им приблизительные приметы машины, марку и цвет, а они сказали идите сами ищите по соседях, может у кого камера зафиксировала номер, принесете нам в отделение а мы тогда будем их искать. Прошло несколько лет и так по сей день *ищут*. То же самое с квартирными ворами. А зачем мусорам напрягаться, если они лучше пару десятков планокуров поймают с коробком травы и закроют себе раскрываемость на весь год да еще премии и звания новые получат...
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Это говорит о твоей упоротости, зе-бил!
Или ты думал, что после реформы будет 146% раскрываемости преступлений?
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Постраждалий Шухевич Сергій, член Правого Сектору. Його побратими вже шукають водія. І на місці водія я б прийшов до поліції, а не чекав розв'язки.
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ти пігулки попий, бо в тебе щось пригоряє від простої констатації факту
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Ага! скакали з вікна на дітей (здається у Запоріжжі), підривали газ разом з сусідами (Київ?) Частота шизів від політичної ситуації не міняється (ну, хіба ужорсточення законів про примусову шпиталізацію), від безвиході нормальні люди суїцидують тихо і з мінімальним дискомфортом для близьких
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от жары у дебилов едет крыша конкретно!
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Суицидники такие же больные как и гомосеки. Им нужно не просто самоубиться где то в безлюдном месте или трахаться с мужиками в лесу, им видите ли нужно ето сделать чтобы остальные люди видели и пугались. Таких нужно лечить ли закрывать от общества.
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Зачем лечит суицидников? Для этого есть эвтаназия, она широко применяется в Европе.
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Посодють водилу - не выбрал безопасную скорость, не избежал.
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ви нам баки не забивайте цими дурницями - таке каждий день бувайє. Ви нам про убійство мальчіка Кіріла шось скажіть!!!
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перед тем как прыгнуть с моста, мужчина принял тройную дозу цианида, выстрелил в голову из обреза и перерезал вены
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соевые. ну ка давайте начинайте тошнить с похрюкиванием, что толкнули человека проклятые евробляхры, которые не верят в мыролюбный реформизм свиновальцмана.
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