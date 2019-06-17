 Жахлива ДТП в Києві: на проспекті Перемоги чоловік стрибнув з моста під самоскид. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє dtp.kiev.ua.
"Попередньо, чоловік зістрибнув з моста на проспект Перемоги. У цей час їхав водій самоскида MAN, який зачепив загиблого в польоті. Чоловік отримав травми несумісні з життям, практично розірвало: відірвало голову. По всій дорозі бризки крові. Водій самоскида в стані сильного шоку. На жаль, медикам залишалося лише констатувати смерть. На місці працює бригада швидкої допомоги, патрульна поліція", - йдеться в повідомленні.
Это короткий документальный фильм о дикой природе. В котором экранизована жизнь и массовые самоубийства леммингов.
Фильм имел ошеломляющий успех, компания которой принадлежат права на этот фильм была известная всему миру кинокомпания Диснея. Год издания 1958. Фильм получил Оскара.
Правда после выхода фильма возникли некоторые вопросы. По сюжету место съемок канадская Альберта, но там не живет столько леммингов.
В общем в процессе разбирательств было выяснено, что это на 100% постановочные съемки и никто из сотрудников кинокомпании не видел в дикой природе самоубийства леммингов. В фильме были использованы лемминги купленные в Гренландии и с обрыва их сбрасывали сотрудники кинокомпании стараясь не попасть в кадр, к слову им это удалось.
Хороший юмор))
Или ты думал, что после реформы будет 146% раскрываемости преступлений?