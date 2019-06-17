 Жахлива ДТП в Києві: на проспекті Перемоги чоловік стрибнув з моста під самоскид. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє dtp.kiev.ua.

"Попередньо, чоловік зістрибнув з моста на проспект Перемоги. У цей час їхав водій самоскида MAN, який зачепив загиблого в польоті. Чоловік отримав травми несумісні з життям, практично розірвало: відірвало голову. По всій дорозі бризки крові. Водій самоскида в стані сильного шоку. На жаль, медикам залишалося лише констатувати смерть. На місці працює бригада швидкої допомоги, патрульна поліція", - йдеться в повідомленні.

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