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Все про:візит (652) Зеленський (1724) Франція (736)

 Зеленський розпочав офіційний візит до Парижа. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа з одноденним офіційним візитом.

Відповідно до програми, після прибуття глава української держави відвідає найбільший у світі кампус стартапів "Станція Ф" (Station F), загальна територія якого становить 34 тис. квадратних метрів і на якому об'єднані 26 міжнародних програм супроводу та допомоги, з офісними приміщеннями на більш ніж 3 тис. робочих місць, 60 конференц-залами, виробничою лабораторією, кафе і ресторанами. "Станція Ф" була відкрита президентом Франції Еммануелем Макрона 29 червня 2017 року, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ласкаво просимо в Париж, пане президенте", - написала в Twitter посол Франції в Україні Ізабель Дюмон і виклала фото Зеленського і його дружини, які прибули в столицю Франції.

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Зеленський розпочав офіційний візит до Парижа 03

У другій половині понеділка відбудеться офіційна церемонія зустрічі Зеленського та його дружини Олени з французькою стороною.

Близько 15.30 за місцевим часом в Єлисейському палаці запланувала зустріч президента Франції Еммануеля Макрона і Зеленського. О 16.30 запланована спільна прес-конференція президентів.

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Як очікується, Зеленський також відвідає Сенат Франції

Увечері понеділка глава української держави вилетить до Німеччини.

Як повідомлялося, Зеленський після Франції 18 червня відвідає з офіційним візитом Німеччину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132688
 
   
 Топ коментарі
 
Бажаю новобраному Президенту України успіху в переговорах в Парижі і Берліні..
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Наше дурне поїхало в турне!
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Во время первого визита президента Украины зеленского в Брюссель международные журналисты не смогут задать ему вопросы. Об этом сообщил собственный корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.

Зеленський розпочав офіційний візит до Парижа - Цензор.НЕТ 100
"Коли його змушують говорити без сценарію, він починає казати випадкові слова, в цьому немає ніякого сенсу", "Він взагалі не може говорити без сценарію. Якщо йому ставлять несподіване запитання безпосередньо, він не може відповісти. Його звичайна реакція на таке питання - знущання " (с)
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Если бы на месте Зеленского был соевый мародер, то порохососная шобла исходила бы здесь на елей, громогласно славя невиданную внешнеполитическую "перемоху" шановного ПОПы. Но, к счастью, проворовашвшийся пораженко сегодня находится на свалке политических отбросов, куда мощным пинком под разьевшуюся на бюджетных деньгах жопу его отправил народ Украины.
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...порошенко со злости умывальник с унитазом на половину сгрыз
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73% , проголосовавших за зеко - манду в 2024 году ( если не раньше) прокатят этих неуков со свистом , просто очередные пять лет пройдут для безмозглых зря , хотя им не привыкать быть лохами
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"очередные пять лет пройдут для безмозглых зря"
Не скажите, "дефолт - это хорошо"(С Беня).
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эти тоже сопровождают?

Зеленський розпочав офіційний візит до Парижа - Цензор.НЕТ 7806
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щас пригадую, хтось був обіцяв в адміністрацію по-нудистськи йти... хоча їхав на лісапеті... Чому, хто, і як - не пригадую. Це не вони? А чого в рубашечках? Могли би голим торсом посвітити, для початку... А наступного разу - леніними...
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/// кстати...или не кстати...
Парижский авиационно-космический салон проходит в пригороде Ле-Бурже французской столицы в 53-й раз. Выставка открылась 17 июня и продлится до 23 июня.

Украинская авиационная промышленность не привезла на 53-й Парижский авиационно-космический салон ни одного самолета для показа или участия в летной программе.
"На проходящем авиасалоне в Ле-Бурже Украина представлена только несколькими макетами и шале, в котором размещены экспозиции компаний "Антонов" и "Мотор Сич", - сказал представитель "Укроборонпрома".
По его словам, участие Украины в предыдущем Парижском авиационно-космическом салоне, прошедшем в 2017 году, было более масштабным. "Двумя годами ранее "Укроборонпром" представил новый транспортный самолет Ан-132D, который был показан на статической экспозиции и принимал участие в показательной летной программе"
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Буратіна не тубареткє - авіація фсьо, забудьте.
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Буратіна не тубареткє - авіація фсьо, забудьте.
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"Украинская авиационная промышленность не привезла на 53-й Парижский авиационно-космический салон ни одного самолета для показа или участия в летной программе. "

А зачем?
Владимир Александрович поехал украинские черноземы продавать, а не самолеты Антонова.
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Теперь не стыдно перед европейцами за Президента.
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Стыдно колы выдно, - у зе.лепута рояль закрывает
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теперь поле слов, "Зеленкий начал", у многих становится не спокойно и муторно на душе.... потому что из опыта видим, что бы оно не начинало, выходит одно дерьмо и гнусь...(
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За чий кошт Зеленський тягає за собою свою жінку?
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За державний )))
З таоїх і моїх податків
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Добре Єлєна пісєчку прилаштувала, нічого не скажеш...
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Ну Вы и скряга..Вы б его на кляче отправили в турне.
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Ну не Беню же?
Он не гламурный.

А у Разумкова рожа скушная, ему денег не дадут.
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Цікаво буде почути і відчути результат цих візитів. Бо турне парижами по бутіках та ресторанах ніякої користі державі не принесуть, як і фотки з Макроном...
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користь державі принесе, якщо ти станеш за станок і будеш пахати, а не ляси точити на цензорі! )
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А ти чим займєшся ? Тролькуєш ?
Ото йди і вигинайся на станку.
Наче дядько, а ліниве і непотрєбне..
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А ты зебот уже пашешь за станком в пользу государства? Или твой зебилостанок это как раз цензор и есть? Тарифы на коммуналку тебе твой ********** уже снизил как обещал? Олигархов уже "пабидил"? Свинарчуков "пасадил"? Вайну прекратил? Эк счастье вам привалило, стадо баранов.
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по крайней мере курс гривны в 3 раза не обваливал еще ) а что там на фронтах? рашка нас уже захватила без сывочолого гетьмана? ))))))) дефолт уже наступил? )))) дауны свинорылые! )))))
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Да черноземы Владимир Александрович поехал продавать, за деньги.
Больше ему продать нечего.
Результат будет видно после выборов в Раду.
Очень нужно, чтобы "слуги народа" получили большинство и одобрили новый законо купли-продажи тех заранее проданных черноземов.
Не возбраняется, как по мне.
Какая мне разница, будут ЗЕбильи отпрыски фермерами или батраками на тех черноземах?
Если самих ЗЕбилов это не волнует?
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Фактично,весь офіційний візит-це годинна зустріч,де Макрон повідомить коміка,про умови домовленостей з РФ.Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Нормандії в четвер 6 червня обговорили ситуацію на Близькому Сході, у Лівії та Україні.
Отже,на перемовинах Трамп-Макрон-Меркель-Помпео-путін,домовлено про подальшу долю Молдови,України,та інших проблемних країн.
Так що місія Вовіка-екскурсія.Нехай розслабиться,і отримує задоволення,наш міні-мачо.
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Щас только немного подкрепимся , и сразу к Макрону . .
Зеленський розпочав офіційний візит до Парижа - Цензор.НЕТ 7288 .
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Почему стоит с шаурмой, а не с шоколадкой рошен.
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богдан же рекламирует горячий шоколад, а зе шаурму
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Трохи жалко дурненьких порохоботів. Терпіти таке фіаско-порошенко капут. Зеленський розпочав офіційний візит до Парижа - Цензор.НЕТ 870
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И шо зеля привезёт кроме фото Зеленський розпочав офіційний візит до Парижа - Цензор.НЕТ 8780 опять приказ не стрелять Зеленський розпочав офіційний візит до Парижа - Цензор.НЕТ 1374
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Парахоботы ,шо сегодня 17 июня и вам аванс дали ? шо ополчились? А Петя шо харош гаврош?
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А что так рояльная клавиша интересуются нашим авансом?
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алкаш руззький за твои бабки даже не интересуюсь тебе шо не дай фсе пропьешь я даже знаю тост какой произносишь при энтом : За Х6йла!
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Вот сразу чувствуется яркий представитель охлократии. Клавиша, ты даже не поняла что я написал и повелась на ник, прямо как с обещаниями Зеленского. Зеленський розпочав офіційний візит до Парижа - Цензор.НЕТ 7199
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Нам давно дали, до нового года проплатили авансом, причем деньгами, а не рублями.
Завидно, да?
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А ты зебильный баран что получил - аванс, зарплату или премию? Или за идею "рускага мира" лямку тянешь?
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Французский президент Макрон проведет встречу с украинским президентом Микроном.
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Какая не справедливость, ведь на его месте должен быть Петро мальдивский. Шоколадный сейчас себе все волосы по вырывает на шоколадной дырке.
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Какие вы зебараны образованные и высокодуховные, аж оторопь берет.
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Не, на нудистких пляжах лучше.
Там, единение с природой, а не с лохторатом.
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Шлятиметься там по кабакам та шопам зі своєю мамзелею за гроші платників податків.
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Смирись, шоколадное чмо
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чмл на тебе по утрам из зеркала пялится, лох ты серебистый
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А за які кошти мародер-брехун літав на Мальдіви ?
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Десь у канаві п"яний Порошенко тихенько заплакав))
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...і його помітив песик-Бобик піднявши лапку Зеленський розпочав офіційний візит до Парижа - Цензор.НЕТ 3970
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повозит зелю Макрон по морде тряпкой Зеленський розпочав офіційний візит до Парижа - Цензор.НЕТ 6747
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Да господь с ними, с шортами?
Где арабско-парижская шаурма?
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Видишь милая Бриджит , как я тебе и обещал .! 95 квартал в Париже ,, а вон тот маленький сейчас будет играть на рояле .

Зеленський розпочав офіційний візит до Парижа - Цензор.НЕТ 8484. .
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Я думаю макарон попросит вечером сыграть на рояле
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а шо, уже не эконом класом? Вот это номер...
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Зеленский посетил Париж... А где-то, в глубине своего огромного дома, забившись в самый тёмный угол чулана плакал Петя Порошенко...
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Зеленский, прекрасный повод сказать Германии и Франции, что они уволены, как переговорщики с Уйлостаном.
За то, что топили в ПАСЭ за возврат голоса агрессору, за то, что по Минску почему то обязана одна Украина, а не оккупант, за турбины Крыму...
В общем, идите на 3 буквы, друзья Уйлостана! Зеленський розпочав офіційний візит до Парижа - Цензор.НЕТ 3167
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Где Лалалаха? Почему она не бъется в шизофреническом экстазе от того - *****************! Её ничего в этой жизни не радует: ни наши победы в спорте, ни наши победы на фронте, ни наша армия и новое вооружение. Её радует только зелёная плесень на многострадальном теле Украины.
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Хорошим был предыдущий президент.То бухой,то пьяный.А как клеветал!Пальчики оближешь..
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський розпочав офіційний візит до Парижа. ФОТО
 
 
 
 
 
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