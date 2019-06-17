 Зеленський розпочав офіційний візит до Парижа. ФОТО

Відповідно до програми, після прибуття глава української держави відвідає найбільший у світі кампус стартапів "Станція Ф" (Station F), загальна територія якого становить 34 тис. квадратних метрів і на якому об'єднані 26 міжнародних програм супроводу та допомоги, з офісними приміщеннями на більш ніж 3 тис. робочих місць, 60 конференц-залами, виробничою лабораторією, кафе і ресторанами. "Станція Ф" була відкрита президентом Франції Еммануелем Макрона 29 червня 2017 року, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ласкаво просимо в Париж, пане президенте", - написала в Twitter посол Франції в Україні Ізабель Дюмон і виклала фото Зеленського і його дружини, які прибули в столицю Франції.
У другій половині понеділка відбудеться офіційна церемонія зустрічі Зеленського та його дружини Олени з французькою стороною.
Близько 15.30 за місцевим часом в Єлисейському палаці запланувала зустріч президента Франції Еммануеля Макрона і Зеленського. О 16.30 запланована спільна прес-конференція президентів.
Як очікується, Зеленський також відвідає Сенат Франції
Увечері понеділка глава української держави вилетить до Німеччини.
Як повідомлялося, Зеленський після Франції 18 червня відвідає з офіційним візитом Німеччину.
"Коли його змушують говорити без сценарію, він починає казати випадкові слова, в цьому немає ніякого сенсу", "Він взагалі не може говорити без сценарію. Якщо йому ставлять несподіване запитання безпосередньо, він не може відповісти. Його звичайна реакція на таке питання - знущання " (с)
Не скажите, "дефолт - это хорошо"(С Беня).
Парижский авиационно-космический салон проходит в пригороде Ле-Бурже французской столицы в 53-й раз. Выставка открылась 17 июня и продлится до 23 июня.
Украинская авиационная промышленность не привезла на 53-й Парижский авиационно-космический салон ни одного самолета для показа или участия в летной программе.
"На проходящем авиасалоне в Ле-Бурже Украина представлена только несколькими макетами и шале, в котором размещены экспозиции компаний "Антонов" и "Мотор Сич", - сказал представитель "Укроборонпрома".
По его словам, участие Украины в предыдущем Парижском авиационно-космическом салоне, прошедшем в 2017 году, было более масштабным. "Двумя годами ранее "Укроборонпром" представил новый транспортный самолет Ан-132D, который был показан на статической экспозиции и принимал участие в показательной летной программе"
А зачем?
Владимир Александрович поехал украинские черноземы продавать, а не самолеты Антонова.
З таоїх і моїх податків
Он не гламурный.
А у Разумкова рожа скушная, ему денег не дадут.
Ото йди і вигинайся на станку.
Наче дядько, а ліниве і непотрєбне..
Больше ему продать нечего.
Результат будет видно после выборов в Раду.
Очень нужно, чтобы "слуги народа" получили большинство и одобрили новый законо купли-продажи тех заранее проданных черноземов.
Не возбраняется, как по мне.
Какая мне разница, будут ЗЕбильи отпрыски фермерами или батраками на тех черноземах?
Если самих ЗЕбилов это не волнует?
Отже,на перемовинах Трамп-Макрон-Меркель-Помпео-путін,домовлено про подальшу долю Молдови,України,та інших проблемних країн.
Так що місія Вовіка-екскурсія.Нехай розслабиться,і отримує задоволення,наш міні-мачо.
оригінал-https://www.usnews.com/news/world-report/articles/2019-06-12/trump-to-meet-with-putin-at-g-20-striking-a-blow-to-ukraine?fbclid=IwAR0K-fS_7-33aW4TqWZH-otMpDlgMmrMs1GKVV6lQ2PUgVXDUkNeMsFD7s8
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Завидно, да?
Там, единение с природой, а не с лохторатом.
Где арабско-парижская шаурма?
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За то, что топили в ПАСЭ за возврат голоса агрессору, за то, что по Минску почему то обязана одна Украина, а не оккупант, за турбины Крыму...
В общем, идите на 3 буквы, друзья Уйлостана!