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Все про:дружба (32) Зеленський (1724) Квартал-95 (25) Бухарєв Владислав (5)

 "Ми знаємо один одного понад десять років", - глава СЗР Бухарєв про Зеленського

Глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв розповів, що знайомий із Президентом Володимиром Зеленським понад 10 років.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми знаємо один одного понад десять років, мені давно подобалася їхня творчість, сміливість, з якою вони робили сатиру на владу. Давайте згадаємо - адже вони нікого не боялися, коли інші мовчали. Я почав ходити на концерти "95-го кварталу" ще коли вони починали в КПІ. Мені це просто подобалося, і ми поступово познайомилися. І ось одного разу я запропонував їм приїхати в мій рідний Лебедин, дати там концерт. І уявіть собі, вони погодилися! Відразу хочу сказати - я ніколи не наймав "95-й квартал" за гроші, це просто особисті відносини. Вони приїхали в Лебедин самі , "Кварталівці", до речі, часто так роблять", - розповів Бухарєв.

Голова СЗР, відповідаючи на запитання, чи не він фінансує величезні концерти "95-го кварталу" в Лебедині, відповів:

"Звичайно, ні. Це почалося з 2015-го року, і для мене честь, що відтоді "95-й квартал" вніс Лебедин у свій графік виступів. Цього року, до речі, теж на 23 серпня в графіку концертів у них залишається Лебедин, цікаво, хто тепер буде у них вільний від державної служби, щоб приїхати. "Величезними" концерти "кварталу" стали не тому, що це я так зробив, а тому, що для людей це подія, і приїжджають справді десятки тисяч" .

Також читайте: Закликаю колегу Бухарєва, який став главою СЗР, публічно розповісти про участь в АТО, роботу в Податковій та доходи, - нардеп Рябчин

Повний текст інтерв'ю читайте тут.

Нагадаємо, 11 червня главою Служби зовнішньої розвідки призначений Владислав Бухарєв, який є чинним народним депутатом із фракції "Батьківщина".

Незважаючи на роботу виключно на державних посадах, новий глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв задекларував чимало нерухомості, кілька автомобілів, а своїй дочці він подарував понад 15 млн гривень ($ 570 тис.) Також у Бухарєва медаль від російської ФСБ, яку, як він стверджує, отримав ще в 2004 році за міжнародну операцію проти збуту наркотиків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132686
 
 
 Топ коментарі
 
" Кому понравится, когда президент назначает на должность своего кума или друга?
Почему так происходит уже 28 лет? " (с)

"Мы знаем друг друга более десяти лет", - глава СВР Бухарев о Зеленском - Цензор.НЕТ 7264
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Бухарєв, розкажи як ти став доларовим мільйонером.
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...Стало известно, кто въехал на «мост Кличко» на автомобиле
Стало известно, кто въехал на «мост Кличко» на автомобиле
Утром на пешеходно-велосипедный «мост Кличко» на автомобиле въехала парочка столичных «мажоров».

Судя по всему, девушка-пассажир снимала «покатушки» в Instagram-stories. За рулем сидел парень, лицо которого не показали.

«Заставити ремонтувати за їх рахунок!!!», «Теперь я знаю за чей счёт можно новые стёклышки на мосту организовать», «губки уточкой, мажоры с***ные», «Красиво как...отберут права», - пишут в комментариях.

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/309988-stalo_izvestno_kto_vjehal_na_most_klichko_na_avtomobile
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Ну що,громадяни,тепер то ми можемо спати спокійно,бо тепер у нас є настаящій развєдчік,пля... "Ми знаємо один одного понад десять років", - глава СЗР Бухарєв про Зеленського - Цензор.НЕТ 1879
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порохосвинота визжит у пустеющего корыта
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У тебе методичка вже аж грибами поросла. Викинь той мотлох - отруїтися можна.
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Глава СВР, о котором мечтали зегенераты... С медалькой от фсб и все дела...
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иностранцы точно подметли: "Так это не Зе клоун а те, кто его избрали...."

да зе масса ?
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даже добавить нечего...
так мы все рожи лица из телека сто лет знаем...но знают ли они о нашем существовании???
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"95-й квартал в СВР - что может быть позорнее?
Это дно? Не это ли причина последней сдачи всей агентуры в Донецке?
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что это за такой профессионал-разведчик, который так глупо подставился со своим имуществом , (превышающим его трудовые доходы) и медалькой от фсб (это вообще сюжет для новой комедии от "квартала"). Это какой то сюр... )))
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Интересно а Бухаренко встречался с внешней разведкой Московии и если встречался,то он сможет работать сразу на два государства?
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Подельник значит? Значит сядите потом вместе...
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Что за идиот "Ми знаємо один одного понад десять років", - глава СЗР Бухарєв про Зеленського - Цензор.НЕТ 5381 ? Ему нравилось как Зе делал сатиру. "Ми знаємо один одного понад десять років", - глава СЗР Бухарєв про Зеленського - Цензор.НЕТ 459 ? Только у президента должны быть СОВСЕМ другие задачи и способности, чем с кого-то стебаться
"Ми знаємо один одного понад десять років", - глава СЗР Бухарєв про Зеленського - Цензор.НЕТ 370
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"Мы знаем друг друга более десяти лет"

ЗЕбилы это уже конец эпохи кумовства или ещё нужно подождать пока Рада поменяеца и пока нового прокурора назначат?? А когда Рада поменяеца и нового прокурора назначат этого дружка снимут с должности ??? Ну рада и прокурор то уже будут новые....как думаете??
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так значит в Украине президент-сатирик, а не клоун. Уже радует
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сатирик - это тот кто творит, т.е автор сатирических произведений. А Зеленый - просто лицедей. Назовите хоть одну сатиру Made in Ze
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я не смотрю 95 и слугу тоже. Не нравится и безвкусно. Там жена Зе говорила француженке о новых работах.Интересно, теперь мужа будет через сатиру пропускать...
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Яке ж в кацапа має бути погоняло? БУХАРЄВ)))
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Цей Бухарік така ж гнида,як мародер Порошенко,який останні 20 років займав держ посади,а тут бац і доларовий мільйонер,Бухарік має сидіти разом з Мародером на одному шконарю.
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тупица, он стал миллионером до похода в депутаты (порошенко)
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Дебіл,як в Україні можна стати мільярдером без коиміналу? За час сьомого скликання ВР України пропустив більше половини пленарних засідань. Фігурант 20 антикорупційних розслідувань.

Екс-заступник секретаря РНБО, бізнес-партнер Президента Олег Гладковський особисто отримував «відкат» з розкрадання в оборонному комплексі, повідомляє «Bihus.info». «Укроборонпром» закупив російські деталі для АН-26 за 14,38 млн грн, хоча з Москви вони надійшли за 2,3 млн. Порошенко підписав указ про звільнення Гладковського після журналістського розслідування.

Був фігурантом "офшорного скандалу", коли корпорація Roshen була передана офшорній компанії, зареєстрованій на Британських Віргінських Островах. Сам Порошенко заявив, що передав свій бізнес у "сліпий траст". Журналісти знайшли три нові офшорні компанії, які Порошенко відкрив на своє ім'я, вже будучи президентом.

Згідно декларації про доходи за 2017 рік є найзаможнішим кандидатом у президенти, має близько 839 млн грн грошових активів і доходів, є кінцевим бенефіціаром 102 компаній.
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мало что твой инфо повидомляе, дебил, это не решение суда.
Кстати твой зеленский ТОЖЕ МИЛЛИОНЕР
А значит криминал по твоей теории
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НЕПОРОХОБОТИ а чим різниться Свинарчук від Бухарева - той зброєю підторговував а цей буде безпекою в напрямісінькому значенні - а може не буде , може кумівство не іаке як у Пороха , а може таке...
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НУ ТАК САМОЛАЖАТИСЬ! ТАК ВІРИТИ В ПІДТРИМКУ НАШИХ ЗЕБІЛІВ!!!!
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Бухарев: «Даю слово чести офицера - в ФСБ, СВР, Г(Р)У МО РФ раньше самого Зелюка будут знать, какие на нём труселя».
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Командир разведки 42-го ОМБ Павел Тихонов погиб во время выполнения боевого задания в зоне ООС.

Кто-то слил!
Совпадение?* Нэ думаю!
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Даже не сомневаюсь. С момента вербовки и присадки на бутылку Бенины схмы.
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Т.е., вот это с медалью от ФСБ помогало фигляру уходить от налогов в течении 10 лет? И, что оно называет творчеством? Обгаживание перед московитами Украины со сцены в Турции, Греции и Юрмале?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Ми знаємо один одного понад десять років", - глава СЗР Бухарєв про Зеленського
 
 
 
 
 
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