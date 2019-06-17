 "Ми знаємо один одного понад десять років", - глава СЗР Бухарєв про Зеленського

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми знаємо один одного понад десять років, мені давно подобалася їхня творчість, сміливість, з якою вони робили сатиру на владу. Давайте згадаємо - адже вони нікого не боялися, коли інші мовчали. Я почав ходити на концерти "95-го кварталу" ще коли вони починали в КПІ. Мені це просто подобалося, і ми поступово познайомилися. І ось одного разу я запропонував їм приїхати в мій рідний Лебедин, дати там концерт. І уявіть собі, вони погодилися! Відразу хочу сказати - я ніколи не наймав "95-й квартал" за гроші, це просто особисті відносини. Вони приїхали в Лебедин самі , "Кварталівці", до речі, часто так роблять", - розповів Бухарєв.

Голова СЗР, відповідаючи на запитання, чи не він фінансує величезні концерти "95-го кварталу" в Лебедині, відповів:

"Звичайно, ні. Це почалося з 2015-го року, і для мене честь, що відтоді "95-й квартал" вніс Лебедин у свій графік виступів. Цього року, до речі, теж на 23 серпня в графіку концертів у них залишається Лебедин, цікаво, хто тепер буде у них вільний від державної служби, щоб приїхати. "Величезними" концерти "кварталу" стали не тому, що це я так зробив, а тому, що для людей це подія, і приїжджають справді десятки тисяч" .

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Нагадаємо, 11 червня главою Служби зовнішньої розвідки призначений Владислав Бухарєв, який є чинним народним депутатом із фракції "Батьківщина".

Незважаючи на роботу виключно на державних посадах, новий глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв задекларував чимало нерухомості, кілька автомобілів, а своїй дочці він подарував понад 15 млн гривень ($ 570 тис.) Також у Бухарєва медаль від російської ФСБ, яку, як він стверджує, отримав ще в 2004 році за міжнародну операцію проти збуту наркотиків.