 "Ми знаємо один одного понад десять років", - глава СЗР Бухарєв про Зеленського

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Ми знаємо один одного понад десять років, мені давно подобалася їхня творчість, сміливість, з якою вони робили сатиру на владу. Давайте згадаємо - адже вони нікого не боялися, коли інші мовчали. Я почав ходити на концерти "95-го кварталу" ще коли вони починали в КПІ. Мені це просто подобалося, і ми поступово познайомилися. І ось одного разу я запропонував їм приїхати в мій рідний Лебедин, дати там концерт. І уявіть собі, вони погодилися! Відразу хочу сказати - я ніколи не наймав "95-й квартал" за гроші, це просто особисті відносини. Вони приїхали в Лебедин самі , "Кварталівці", до речі, часто так роблять", - розповів Бухарєв.
Голова СЗР, відповідаючи на запитання, чи не він фінансує величезні концерти "95-го кварталу" в Лебедині, відповів:
"Звичайно, ні. Це почалося з 2015-го року, і для мене честь, що відтоді "95-й квартал" вніс Лебедин у свій графік виступів. Цього року, до речі, теж на 23 серпня в графіку концертів у них залишається Лебедин, цікаво, хто тепер буде у них вільний від державної служби, щоб приїхати. "Величезними" концерти "кварталу" стали не тому, що це я так зробив, а тому, що для людей це подія, і приїжджають справді десятки тисяч" .
Повний текст інтерв'ю читайте тут.
Нагадаємо, 11 червня главою Служби зовнішньої розвідки призначений Владислав Бухарєв, який є чинним народним депутатом із фракції "Батьківщина".
Незважаючи на роботу виключно на державних посадах, новий глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв задекларував чимало нерухомості, кілька автомобілів, а своїй дочці він подарував понад 15 млн гривень ($ 570 тис.) Також у Бухарєва медаль від російської ФСБ, яку, як він стверджує, отримав ще в 2004 році за міжнародну операцію проти збуту наркотиків.
Стало известно, кто въехал на «мост Кличко» на автомобиле
Утром на пешеходно-велосипедный «мост Кличко» на автомобиле въехала парочка столичных «мажоров».
Судя по всему, девушка-пассажир снимала «покатушки» в Instagram-stories. За рулем сидел парень, лицо которого не показали.
«Заставити ремонтувати за їх рахунок!!!», «Теперь я знаю за чей счёт можно новые стёклышки на мосту организовать», «губки уточкой, мажоры с***ные», «Красиво как...отберут права», - пишут в комментариях.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/309988-stalo_izvestno_kto_vjehal_na_most_klichko_na_avtomobile
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да зе масса ?
так мы все
рожилица из телека сто лет знаем...но знают ли они о нашем существовании???
Это дно? Не это ли причина последней сдачи всей агентуры в Донецке?
ЗЕбилы это уже конец эпохи кумовства или ещё нужно подождать пока Рада поменяеца и пока нового прокурора назначат?? А когда Рада поменяеца и нового прокурора назначат этого дружка снимут с должности ??? Ну рада и прокурор то уже будут новые....как думаете??
Екс-заступник секретаря РНБО, бізнес-партнер Президента Олег Гладковський особисто отримував «відкат» з розкрадання в оборонному комплексі, повідомляє «Bihus.info». «Укроборонпром» закупив російські деталі для АН-26 за 14,38 млн грн, хоча з Москви вони надійшли за 2,3 млн. Порошенко підписав указ про звільнення Гладковського після журналістського розслідування.
Був фігурантом "офшорного скандалу", коли корпорація Roshen була передана офшорній компанії, зареєстрованій на Британських Віргінських Островах. Сам Порошенко заявив, що передав свій бізнес у "сліпий траст". Журналісти знайшли три нові офшорні компанії, які Порошенко відкрив на своє ім'я, вже будучи президентом.
Згідно декларації про доходи за 2017 рік є найзаможнішим кандидатом у президенти, має близько 839 млн грн грошових активів і доходів, є кінцевим бенефіціаром 102 компаній.
Кстати твой зеленский ТОЖЕ МИЛЛИОНЕР
А значит криминал по твоей теории
никакого кумовства и друзей
Кто-то слил!
Совпадение?* Нэ думаю!
бутылкуБенины схмы.