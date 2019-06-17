 Безпілотник спостерігачів на окупованій ділянці кордону з РФ зафіксував розвантаження вагонів у військові вантажівки, - ОБСЄ

Про це повідомляється в звіті місії, передає Цензор.НЕТ.

Вантажівки курсували між залізничною станцією і складським приміщенням в прикордонному окупованому Суходольську Луганської області.

На платформі залізничної станції в Суходольську безпілотник місії зафіксував 14 військових вантажівок та18 залізничних товарних вагонів.

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"БПЛА СММ дальнього радіусу дії зафіксував кілька військових вантажівок, що курсували упродовж 2,5 годин між головною будівлею залізничної станції і складським приміщенням, розташованим на північний захід від станції", - сказано в звіті.

Згадані залізничні шляхи ведуть до підконтрольного бойовикам Молодогвардійська і на схід до кордону з РФ.

Той же безпілотник пізніше зафіксував, як 3 з 5-ти військових вантажівок виїжджали зі станції і рухалися в напрямку до огородженого об'єкту, де розташоване велике складське приміщення недалеко від автодороги М04.

Вантаж з двох вантажівок вивантажили в складське приміщення. Протягом години на територію об'єкта в'їхали ще 7 військових вантажівок, що прямували до вантажного майданчика.

БПЛА також зафіксував, як 4 військові вантажівки виїхали зі станції і проїхали на південний захід до вищезазначеного складського приміщення.