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Все про:кордон (1307) Луганщина (1736) ОБСЄ (2150) найманці РФ (805)

 Безпілотник спостерігачів на окупованій ділянці кордону з РФ зафіксував розвантаження вагонів у військові вантажівки, - ОБСЄ

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували пересування військових вантажівок на непідконтрольній Україні ділянці кордону з Росією.

Про це повідомляється в звіті місії, передає Цензор.НЕТ.

Вантажівки курсували між залізничною станцією і складським приміщенням в прикордонному окупованому Суходольську Луганської області.

На платформі залізничної станції в Суходольську безпілотник місії зафіксував 14 військових вантажівок та18 залізничних товарних вагонів.

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"БПЛА СММ дальнього радіусу дії зафіксував кілька військових вантажівок, що курсували упродовж 2,5 годин між головною будівлею залізничної станції і складським приміщенням, розташованим на північний захід від станції", - сказано в звіті.

Згадані залізничні шляхи ведуть до підконтрольного бойовикам Молодогвардійська і на схід до кордону з РФ.

Той же безпілотник пізніше зафіксував, як 3 з 5-ти військових вантажівок виїжджали зі станції і рухалися в напрямку до огородженого об'єкту, де розташоване велике складське приміщення недалеко від автодороги М04.

Вантаж з двох вантажівок вивантажили в складське приміщення. Протягом години на територію об'єкта в'їхали ще 7 військових вантажівок, що прямували до вантажного майданчика.

БПЛА також зафіксував, як 4 військові вантажівки виїхали зі станції і проїхали на південний захід до вищезазначеного складського приміщення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132683
 
   
 Топ коментарі
 
Так то рашисты к мирному плану и перемирию опяць готовяца
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рашке этот оставшийся бомжатник тоже и нах не нать.
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РСЗВ Вільха вже давно потрібно опробувати в бойових умовах, скільки можна влаштовувати постановочні випробування? Ось є цілі, які визначило ОБСЄ, тепер питання тільки за нанесенням масованого ракетного удару до повного знищення військових об'єктів терористів. В даний момент путін готується застосувати на Донбасі ядерну зброю і тому ЗСУ мають миттєво реагувати на будь яку активність російських терористів і наносити нищівні превентивні ракетні удари по об'єктам в глибині оборони терористів, щоб не дати путіну можливості перетягнути через кордон ядерні заряди і використати їх на фронті!
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жаль шо в тех краях лосей курящих нет.
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РСЗВ Вільха вже давно потрібно опробувати в бойових умовах, скільки можна влаштовувати постановочні випробування? Ось є цілі, які визначило ОБСЄ, тепер питання тільки за нанесенням масованого ракетного удару до повного знищення військових об'єктів терористів. В даний момент путін готується застосувати на Донбасі ядерну зброю і тому ЗСУ мають миттєво реагувати на будь яку активність російських терористів і наносити нищівні превентивні ракетні удари по об'єктам в глибині оборони терористів, щоб не дати путіну можливості перетягнути через кордон ядерні заряди і використати їх на фронті!
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еще один провокатор - народ - все игоря знают - тут вообще явная и не прикрытая не чем провокация - на нарушение минских соглашений и потом отмену санкций цапам - но тролли так и работают
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Падла свинорусская, ты ***** своему расскажи, пусть выполняет минские соглашения. Это ты, тварь мокшанская, провокатор конченый. Иди на.х, винторогий имбецил!
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Десь 110 км відстань - якраз вистачить.
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и беспилотник...только наблюдающий... а не... "наказывающий"
хотя лосики - вернее)))
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)) сначала хотел написать, шо, а не мог нервнокурящий беспилотник туда в склад свой недокурок бросить?
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Если коротко - ******** вы Донбасс
Приднестровский вариант можете забыть
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рашке этот оставшийся бомжатник тоже и нах не нать.
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спасибо,кормилецъ,может,себе бамбаз заберете ?
а то все за него гуторють,но никому он не впёрся...бяда..
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вот так и останетесь под Львовом, но жалком клочке
на остальное хозяева найдутся
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видишь,даже вам он на..й не нужен - что и требовалось доказать..
а насчет Львова - ты не переживай,ты больше Комрат и прочие Вулканешты поглядывай,хозян,блд,..уев..
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Так то рашисты к мирному плану и перемирию опяць готовяца
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И шо то ОБЫСЦЫЕ, после такой фиксации скажет???? Войны нет и ******** здесь не при чем???
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ОБСЕ не проукраинская организация. Они только фиксируют, а выводы делаю другие.
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Ну судя по всему они прокацапская информация. потому что ранее они фиксировали "неопознанные" колонны военной техники и вооруженных людей без шевронов, пересекающие границу со стороны орды, с ордынскими флагами, но вот точно идентифицировать их как кацапские вооруженные силы они так и "не смогли".
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Правильно, вот вам дерьмо у мозг заливают из параши КГБ-ТВ по ***********, то в Украине вооруженный госпереворот и власть бендеровцы захватили, то фашисты каратели с натовскими легионами штурмуют Донбасс, тоещё какая то *******, каким же надо быть идиотом чтобы во всё это верить.

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Там 140 лямов умалешонных скотосвинов
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омериганскомц генералу покажите ваенные машины.
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А надписи "РЖД" случайно на вагонах не зафиксировали?
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Шо,ЗЄ,потрібно перестати стріляти і буде мир?
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Зафиксировали?И что дальше?А дальше будет возвращение представителей российско-фашистского режима в ОБСЕ.Конечно бесплатно,Европа не продаётся за жалкие 30млн.Для её демократия,законность и мир превыше путинского бабла.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоБезпілотник спостерігачів на окупованій ділянці кордону з РФ зафіксував розвантаження вагонів у військові вантажівки, - ОБСЄ
 
 
 
 
 
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