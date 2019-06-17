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Все про:ДТП (2360) Одеська область (1011)

 Lexus врізався в припаркований ВАЗ на трасі Одеса-Київ: троє загиблих, - поліція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП на трасі Київ-Одеса.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

"Сьогодні вночі за 10 км від села Вороб'ївка Великомихайлівського району водій "Лексуса", який рухався в бік Одеси, не впорався з керуванням і зіткнувся з припаркованим на узбіччі ВАЗом. Від удару останній викинуло на ще один легковий автомобіль, що стояв поруч.

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В результаті аварії водій і двоє пасажирів ВАЗу дістали важкі травми і загинули по дорозі в лікарню, ще один пасажир, а також водій "Лексуса" з двома його пасажирами були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості ", - сказано в повідомленні.

Lexus врізався в припаркований ВАЗ на трасі Одеса-Київ: троє загиблих, - поліція 01

На місці події працюють правоохоронці. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Lexus врізався в припаркований ВАЗ на трасі Одеса-Київ: троє загиблих, - поліція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132682
 
 
 Топ коментарі
 
Машину купилО, права купилО, а за мозгами в очереди не захотелО стоять. Им никто не сказал, что не нужно ехать со скоростью указанной на спидометре.... Они думают сколько написано столько и ехать нужно...
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в голове полосочек не хватает... извилины называются...
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Еще один ватный ЗЕбил не может успокоиться не вспомнив ПрезИдента.
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Как? Как такое может быть?
Там же разделительные полосы в идеальном состоянии!!!
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в голове полосочек не хватает... извилины называются...
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Київська траса зроблена з порушеннями вимог безпеки, бокова смуга асфальтованої частини дороги, для зупинки має бути ширшою - 2,5-3м завширшки, а праворуч неї ще має бути твердий дорожний насип 2,5-3м, а вже потім трава. Насправді коли будували Київську трасу то не виконували норми безпеки і зменшували ширину полоси для зупинки та узбіччя, а тверде покриття на узбіччі взагалі не робили! Ось і маємо тепер дорогу смерті. Якби було нормальне узбіччя то водії не стояли б на асфальтованій частині дороги взагалі, бо це смуга для гальмування і розгону транспортного засобу перед зупинкою чи виїздом на смугу руху! Фактично ті хто стояли на узбіччі порушували правила, бо мали виставити попереджувальні знаки "Аварійна остановка" за 50м і так позначити себе на дорозі, а вже потім включати свою тусклу аварійку, яка в ВАЗ, взагалі відсутня, якщо це ВАЗ 2101.
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Ай маладєц ... Усе на загиблих списав.
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Чому все, за вбивство людей буде відповідати водій Лексуса, який виїхав за межі своєї смуги на небезпечній швидкості і вчинив зіткнення з іншими автівками, зіткнення яке призвело до смерті водія та пасажирів. Але на водія Лексуса не потрібно списувати всю провину! Не потрібно забувати про необхідність довести трасу Київ-Одеса до загальних норм безпеки. Під час панування Кучми на цій дорозі крали гроші вагонами і тому дорога вийшла дешевою та небезпечною, на трасі постійно стаються жахливі ДТП, гине жахлива кількість людей, і саме страшне що гинуть люди через повний ідіотизм влади та інших учасників руху! Я одного разу їхав по цій трасі на затяжний під'ом, а попереду мене їхав завантажений Камаз і створював жахливу димову завісу на дорозі, через яку взагалі нічого не було видно вночі. Мені прийшлось скидати швидкість практично до нуля, і намагатись об'їхати цей Камаз, бо я його просто не бачив в суцільному диму, так само я ризикував що в мене на величезній швидкості влетить якейсь куйло на Лексусі, яке захоче швидше подолати цю димову завісу. Я благополучно об'їхав цей Камаз, а буквально за пару діб стався смертельний випадок, в такий самий Камаз, а може навіть в цей самий, вночі на швидкості на під'йомі влетіла автівка і загинули люди! Вони просто не бачили габаритів Камазу в цій хмарі вихлопу з нульовою видимістю!
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Так тут проблема в першу чергу в несправності Камазу. Я одного разу летве не втюхався в трактор, який їхав вночі, в тумані без жодних габаритів. Але ж не дорога в тому винна, а трактор і моя трохи завищена швидкість.
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Проблема у фактичній відсутності додаткової смуги справа від дороги, по якій може їхати вантажівка яка їде менше 20км на годину. Відсутність додаткової смуги вже забрала тисячі життів на трасі Київ-Одеса. Кожен рік на трасі Київ-Одеса стається більше 1000 ДТП в яких гинуть сотні людей!
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Водій повинен враховувати якість дороги при виборі швидкості руху. Так? Чи може ти й по польовій дорозі їдеш як по автостраді? А як що трапиться, то винна буде дорога, яка не відповідала твоїй швидкості. Я все вірно зрозумів?
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Ночь, заснул, на одесской трассе много народу засыпает за рулем... на скорости это секунды.
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Разделительная полоса - не железоботон... Дело было ночью, не удивлюсь, если стоял без включенных габаритов. Сколько раз сам такое видел....
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дорога отлична, погода отличная... машина отличная, ЛЕКСУС! а вот что-то пошло не так!!!
170 км/ч наверное многовато
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Машину купилО, права купилО, а за мозгами в очереди не захотелО стоять. Им никто не сказал, что не нужно ехать со скоростью указанной на спидометре.... Они думают сколько написано столько и ехать нужно...
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хм...а давайте о всех дтп по Украине сразу - их вроде несколько тысяч в сутки Lexus врезался в припаркованный ВАЗ на трассе Одесса-Киев: трое погибших, - полиция - Цензор.НЕТ 8179
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Публікують приклади. І правильно роблять - може кому клепка стане на місце.
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Еще одна Петебляха унесла жизни людей.
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Еще один ватный ЗЕбил не может успокоиться не вспомнив ПрезИдента.
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І при чому тут Пєтя ? Аби шо ляпнути ...
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жесть!
мчал так, что не заметил припаркованых?
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А они ж и по жизни такие. Те кто ездит на Лексусах думают, что у них кровь голубая стала и между ногами и толще и длиннее чем у остальных или с золотыми ободками...
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этот похоже да, мчал. я поначалу в Украину в отпуск ездил ночью по ней двигаясь. но потом....
первый раз ночью и в дождь сзади фура жать начала, йа ему блыкнул, пропустил и хотел было уже газу дать, но он перед носом начал тормозить и влево забирать. мну ничо не оставалось как тоже самое делать. и шо, посреди дороги какой то убуханый в грязь мокрый мужик стоит, автостопит. второй раз, часа в 3 ночи вдруг откуда не возмись с обочины велик на средину полосы, без света, без катафотов,.... йа не быстро ехал и увильнул и чуть попозже в карпатах на перевале лежит посреди полосы колесо от грузовика,... следующих ночных разов йа не стал дожидаться. теперь по буржуйщине еду только ночью, шоб только по светлому по Украине. плюс бонусом - ямы на дорогах видно куда лучше чем ноччю.
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о! велосипедисты около сел... у нас...отдельная каста "бессмертных"
все в черном-темном-сером без светоотражателей и по "ходу"...а не против, как положено в ПДД (чтоб оно само увидело, что ему едет навстречу, а не кто крадется сзади))))
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"по "ходу"...а не против, как положено в ПДД "

Вы сами ПДД поучите. Велосипедист едет как все транспортные средства, по правой полосе, как можно ближе к краю проезжей части

А двигаться навстречу потоку - это для 1) пешеходов, которые идут 2) за населенными пунктами, если 3) нет обочины и тротуара и им приходится идти по проезжей части.

А вто то, что у нах ни катафотов ни фонарей - это жуть.
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согласен...
но многие вечером не едут на великах, а идут рядом, перевозя на них мешки и кошелки
как их считать - пешеходами или велосипедистами...
(и все же в вечернее время, вдоль улицы...я бы ехал "навстечу", чтобы успеть среагировать)
но с Вами согласен. (я думал об одном...писал про другое))) бывает)
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Если ведет велик в руках - он пешеход.

А вот ехать против движения ночью не стоит. Среагировать вы не успеете, т.к. вас банально ослепит фарами. Ближний свет светит вправо вверх, как раз в глаза такому велосипедисту. Надо ехать по правой стороне дороги, но иметь фару спереди и отражатель, а лучше фонарь, сзади.

Я недавно днем наткнулся вот на такого, который ехал по встречной полосе. имеем перекресток и движение прямо только по крайней правой полосе. А тут мне в лоб едет перепуганное чудо, по крайней левой (для себя). Мне пришлось полностью остановиться на перекрестке (что тоже не приветствуется), чтобы этого придурка не размазать, хотя я ехал прямо по главной!
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вот бл, день,
дорога идеальная, но нет,
гонит 200 км ч - не справился.

ну теперь будет справляться в бальнице.
придурок
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Ідеальні дороги для того і будують, щоб швидше рухатись можна було б.
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Зауважу що в Україні крім автотреків немає жодної дороги де дозволена швидкість більше 130км/год. Автомагістралей теж практично немає.
Тому на цій дорозі максимальна дозволена швидкість була максимум 110км/год.
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Прежде всего стараются такими делать чтобы экономить средства на уход, чтобы не разваливались от весовых нагрузок, мороза и жары. А скростной режим - это дополнительный бонус.
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неоправдывая лихача без мозгов на лексусе , водила ваза тож дурак , ночь - сьедьна обочину вообще , береженого Бог бережет , сколько же таких аварий в стоячие на трассе , там уснул , там слепанули , там ямку обьезжал ... нихрена жизнь не учит
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не нужно ехать быстрее, чем летит за тобой ангел-хранитель.
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Так он вроде на обочине и стоял. По крайней мере, так написано в статье. Лексус мог, например, обгонять по обочине.
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Лексус проти Жигулі, як тапок проти таракана. Співчуття родинам загиблих
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так ясно написано-припаркованный на ОБОЧИНЕ!!!
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Советский автохлам необходимо списать, полностью. Помочь людям поменять советские гробы на хотя бы старенькие евромарки.
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І що заважає "Советский автохлам" стояти на узбіччі ??
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Вероятность выживания в консервной банке гораздо ниже чем в современных автомобилях, которые проектируются с учётом возможных деформаций корпуса.
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Ты о чём ? Хочешь тут устроить дискуссию о переходе кинетической энергии в пластические деформации ?
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Особливо цим переймалася *свинарчукова банда *. коли ввела великі податки на *євробляхи *
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Ага ... ага ... Знайшли крайніх у доволі поширеній ДТП ...
А учасники ДТП ні при чому ???
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Любое государство защищает свой внутренний рынок.
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Но для этого надо производить качественные, доступные и безопасные авто внутри страны. А у нас этими барьерами чего добились? Монополизация рынка легковых авто Свинарчуком и Васадзэ привела к стагнации и паразитированию. Старый васадзэвский Ланос-Сэнс (ещё хуже) с жутким снижением качества после ухода Дэу с завода и старая ВАЗовская десятка от Свинарчука (с таким же ухудшенным качеством) - это всё, что мог предложить отечественный автопром. Ещё есть небольшой заводик Еврокар в Закарпатье, но там малые объемы и почему-то неадекватные цены. Когда же автоконцерн Джили предложил построить автосборочный завод в Украине, Янык им выставил (думаю намеренно) такие условия, что те плюнули и ушли в Беларусь.
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Ах да, ЗАЗ стал клепать снятый с производства Шевроле Авео и Чери А13 (Вида и Форза). Опять же с жутким качеством и неадекватной ценой, что и привело в результате к остановке производства.
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Ну а где идеально в мире ? У нас в Австралии закрылись вообще все автозаводы до единого - не выдержали конкуренции с импортом.
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Знаю. Это означает, что протекционистской политики государства не достаточно для развития автопрома. Почему турецкий Фиат Типо (С-класс) базовой комплектации в Украине стоит всего 350 000 грн? Это около 13500 американских долларов. Машина собрана качественно. За эти же деньги Васадзэ пытался людям втюхивать свою старую Виду (В-класс), которая требовала ремонта уже в автосалоне.
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У нас всё закрылось из-за очень высокой стоимости рабочей силы; то есть банально из-за зарплат. Тут связка такая: высокая стоимость жилья и ипотеки - высокая стоимость аренды помещений - компании большие и маленькие вынуждены брать хорошие деньги за любой сервис, иначе просто не осилят снятие офиса - в результате цены высоки на всё, включая рабочую силу (основная статья расходов населения - это ипотека). Сейчас, наконец-то, цены немного поехали вниз (на иностранных инвесторов наложены сильные ограничения), но всё равно: домик в деревне за 300 км от Мельбурна стоит от $ 150000 до $ 300000. В городе, в приличном районе поближе к центру, дом будет минимум полтора миллиона.
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Вот потому автоконцерн Джили в Шанхае для рабочих построил общежития (очень цивильные), и специалистам индивидуальное жильё. Рабсила - не всё, но тоже важно, в том числе обучающие центры, научная база. Ещё ведь налоги, инфраструктура, возможности внутреннего рынка потребления авто, возможность экспорта, коммуникации, налоги, дотации, менеджмент (немцы, к примеру, успешно втюхивают свою продукцию ещё и потому, что раздают взятки чиновникам ☺️), законодательная зарегулированность. В США ведь жильё тоже дорого стоит, но автопром пока не умер, а Тесла так вообще развивается семимильными шагами.
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В Штатах жильё значительно дешевле; но там другие проблемы (дорогая медицина, например). И насчёт внутреннего рынка - да, он у нас сравнительно невелик.
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Китай защитил свой внутренний рынок ввозными пошлинами под 200% на автомобили, и тогда пришли инвестиции и пошёл рост автопроизводства.
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А у нас к чему это привело? К тому что Ланос производили 20 лет, а Свинарчуковско-Порошенковский Богдан освоил производство "новой" модели ВАЗ 2110!👍
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государство это пєдро и его кореша ?
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Не. Государство - это ты в смартфоне. Вован обещал.
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"в результате столкновения двух легковых автомобилей Audi и Volkswagen погибли 4 человека, еще 4 человека пострадали." Lexus врізався в припаркований ВАЗ на трасі Одеса-Київ: троє загиблих, - поліція - Цензор.НЕТ 879
Источник: https://censor.net.ua/p3132607
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Припаркувався б на скошеній травичці - не було б трьох смертей.. Це не для виправдання водія Лексусу -той винен, задрімав, очі відкриті а мозок на якісь пару секунд відключився на сон - цього виявилося, нажаль, достатньо..
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"Припаркувався б на скошеній травичці"

Посмотри на фото. Сразу за обочиной кювет.
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На нижній світлині видно як синя автівка стоїть саме на скошеній траві.. Що не так? Кювети у нас ще не косять..
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Ну, уяви, що ти паркуєшся. Ніч. Є широке асфальтоване узбіччя, яку видно. За ним вузька смуга трави. За травою зразу кювет. Ти не бачиш точно де межа кювету, чи немає якихось канав чи каменів у траві. І є широке асфальтоване узбіччя, яке видно у світлі фар. От де ти, особисто ти, зупинишся?

А якщо ти зупинешся за межами узбіччя, то де гарантія, що лексус не поїде й по траві? Від дурня не сховаєшся. Він тебе і в кюветі знайде.
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и погибли (!!!) по дороге в больницу …….
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Майже кожен день в дтп гинуть кілька людей.І більшість через порушення правил.
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В тому що "кілька(декілька)" це меньше 10. А насправді по Україні гине близько 13. Хоча може ви маєте на увазі область/місто/певну автодорогу. ТОму так, може і декілька Lexus врізався в припаркований ВАЗ на трасі Одеса-Київ: троє загиблих, - поліція - Цензор.НЕТ 4392
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Alex Pushkas Останнім часом менше 10 загинувших у дтп.Але все одно багато.
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Вы мне напоминаете налоговую. Когда-то было правило: перед началом рабочего дня кассовый аппарат должен распечатать несколько кассовых чеков. Может быть и сейчас есть.

Сели умные люди и стали думать, а сколько это "несколько"? Ну, не один. Наверное, и не два. Сошлись на том, что несколько - не менее трех.

А как вы одним словом назвали бы количество от 11 до 19?
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Жигуль мог преспокойно съехать на траву.
И остался бы цел.
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Может, лучше сразу в кювет? Ну, чтобы точно никто не въехал. Ведь водителю ВАЗа НОЧЬЮ было лучше видно какая обочина, какой у нее уклон, что под травкой нет траншей, чем Лексусу видно дорогу.
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В развитых странах остановка на таких трассах запрещена даже на обочине. Надо пилить к съезду или специально оборудованной стоянке.
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У нас тоже на автострадах остановка запрещена. Но Киев-Одесса - не автострада. Поэтому на ней нужно или не летать, или летать выше проводов.

А вот останавливаться можно. Тем более, на обочине.
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Дорога погана ? Ями ? Чи просто олень за кермом ?
Шкода людей.
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""Сегодня ночью в 10-ти км от села Воробьевка Великомихайловского района водитель "Лексуса", который двигался в сторону Одессы, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине ВАЗом" Источник: https://censor.net.ua/n3132682

Да заснул водитель Лексуса за рулем, скорее всего.
Но скорость не сбросил, "шумахер".
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Говорят, на педаль газа давят ногами, а не глазами.
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Мені в Украіні проіхати від Львова до Киіва своєю автівкою на триста відсотків гірше ( по всіх показниках ) ніж з Німеччини до Хорватіі . А останні пару років взагалі далі Львов не іду ..бо ну його нах із такими іздюками
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Іпаний черговий "гонщик" на Лексусі забрав життя 3-х людей а сам живий с-ка ... не здох!!! За привищення швидкості більш ніж 21 км/година треба саджати на 1 рік - перший раз, 2 роки - 2й раз, 3 роки та позбавлення посвідчення водія пожитьтево - 3й раз. Інакше цих е#анутих швидко їздюків не перевиховати, зупинити.
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Хозяин жизни как обычно объезжал справа полосы для лохов, а лохи и там нашлись.
А вообще на таких трассах в нормальных странах остановка запрещена.
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На каких таких трассах? Просто дорога, даже не автострада. Так что останавливаться можно. Кроме того, бывают еще и аварийные остановки.
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И за аварийные остановки оштрафуют так, что в следующий раз проверишь авто перед выездом.
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Ну, хорошо.
Представь себя.
Вот ты едешь по этой трассе. Ночью. Глаза слипаются. Можно остановиться и 15 минут поспать - и безопасно ехать дальше. Или вдруг зачихал движок. Ты остановишься или будешь дальше ехать на авось? И где остановишься? Запрета на остановку нет. На травке не безопаснее, чем на обочине. Но есть запрет на обгон по обочине и на превышение скорости.

Каждый участник движения может рассчитывать на то, что другие участники движения будут соблюдать ПДД. А то некоторые считают себя шумахерами только потому, что другие ловко от них уклоняются. А вот стоящий в сторонке ВАЗ уклониться не смог.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїLexus врізався в припаркований ВАЗ на трасі Одеса-Київ: троє загиблих, - поліція. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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