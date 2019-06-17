 Lexus врізався в припаркований ВАЗ на трасі Одеса-Київ: троє загиблих, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.
"Сьогодні вночі за 10 км від села Вороб'ївка Великомихайлівського району водій "Лексуса", який рухався в бік Одеси, не впорався з керуванням і зіткнувся з припаркованим на узбіччі ВАЗом. Від удару останній викинуло на ще один легковий автомобіль, що стояв поруч.
В результаті аварії водій і двоє пасажирів ВАЗу дістали важкі травми і загинули по дорозі в лікарню, ще один пасажир, а також водій "Лексуса" з двома його пасажирами були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості ", - сказано в повідомленні.
Там же разделительные полосы в идеальном состоянии!!!
170 км/ч наверное многовато
мчал так, что не заметил припаркованых?
первый раз ночью и в дождь сзади фура жать начала, йа ему блыкнул, пропустил и хотел было уже газу дать, но он перед носом начал тормозить и влево забирать. мну ничо не оставалось как тоже самое делать. и шо, посреди дороги какой то убуханый в грязь мокрый мужик стоит, автостопит. второй раз, часа в 3 ночи вдруг откуда не возмись с обочины велик на средину полосы, без света, без катафотов,.... йа не быстро ехал и увильнул и чуть попозже в карпатах на перевале лежит посреди полосы колесо от грузовика,... следующих ночных разов йа не стал дожидаться. теперь по буржуйщине еду только ночью, шоб только по светлому по Украине. плюс бонусом - ямы на дорогах видно куда лучше чем ноччю.
все в черном-темном-сером без светоотражателей и по "ходу"...а не против, как положено в ПДД (чтоб оно само увидело, что ему едет навстречу, а не кто крадется сзади))))
Вы сами ПДД поучите. Велосипедист едет как все транспортные средства, по правой полосе, как можно ближе к краю проезжей части
А двигаться навстречу потоку - это для 1) пешеходов, которые идут 2) за населенными пунктами, если 3) нет обочины и тротуара и им приходится идти по проезжей части.
А вто то, что у нах ни катафотов ни фонарей - это жуть.
но многие вечером не едут на великах, а идут рядом, перевозя на них мешки и кошелки
как их считать - пешеходами или велосипедистами...
(и все же в вечернее время, вдоль улицы...я бы ехал "навстечу", чтобы успеть среагировать)
но с Вами согласен. (я думал об одном...писал про другое))) бывает)
А вот ехать против движения ночью не стоит. Среагировать вы не успеете, т.к. вас банально ослепит фарами. Ближний свет светит вправо вверх, как раз в глаза такому велосипедисту. Надо ехать по правой стороне дороги, но иметь фару спереди и отражатель, а лучше фонарь, сзади.
Я недавно днем наткнулся вот на такого, который ехал по встречной полосе. имеем перекресток и движение прямо только по крайней правой полосе. А тут мне в лоб едет перепуганное чудо, по крайней левой (для себя). Мне пришлось полностью остановиться на перекрестке (что тоже не приветствуется), чтобы этого придурка не размазать, хотя я ехал прямо по главной!
дорога идеальная, но нет,
гонит 200 км ч - не справился.
ну теперь будет справляться в бальнице.
придурок
наверно.
Тому на цій дорозі максимальна дозволена швидкість була максимум 110км/год.
А учасники ДТП ні при чому ???
Источник: https://censor.net.ua/p3132607
Посмотри на фото. Сразу за обочиной кювет.
А якщо ти зупинешся за межами узбіччя, то де гарантія, що лексус не поїде й по траві? Від дурня не сховаєшся. Він тебе і в кюветі знайде.
Сели умные люди и стали думать, а сколько это "несколько"? Ну, не один. Наверное, и не два. Сошлись на том, что несколько - не менее трех.
А как вы одним словом назвали бы количество от 11 до 19?
И остался бы цел.
А вот останавливаться можно. Тем более, на обочине.
Шкода людей.
Да заснул водитель Лексуса за рулем, скорее всего.
Но скорость не сбросил, "шумахер".
А вообще на таких трассах в нормальных странах остановка запрещена.
Представь себя.
Вот ты едешь по этой трассе. Ночью. Глаза слипаются. Можно остановиться и 15 минут поспать - и безопасно ехать дальше. Или вдруг зачихал движок. Ты остановишься или будешь дальше ехать на авось? И где остановишься? Запрета на остановку нет. На травке не безопаснее, чем на обочине. Но есть запрет на обгон по обочине и на превышение скорости.
Каждый участник движения может рассчитывать на то, что другие участники движения будут соблюдать ПДД. А то некоторые считают себя шумахерами только потому, что другие ловко от них уклоняются. А вот стоящий в сторонке ВАЗ уклониться не смог.