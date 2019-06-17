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 Політика України, Фоторепортаж
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 "Мене дуже вразив професіоналізм українських сил", - генерал США Петреус відвідав район проведення ООС. ФОТОрепортаж

Генерал-полковник армії США (у відставці) Д.Петреус, який командував коаліційними військами в Іраку та Афганістані, а пізніше був директором ЦРУ, недавно відвідав район проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

Він надав коментар щодо побаченого під час візиту: "Мене дуже вразив професіоналізм українських сил, з якими посол Хербст і я мали можливість провести час під час візиту до Авдіївки та ділянки фронту біля Донецького аеропорту. Командувачі, з якими ми зустрілися, були вочевидь надзвичайно компетентними та досвідченими. Молоді українські хлопці та дівчата у військовій формі, яких ми бачили, так само справили на мене велике враження. Власне, усі українці мають пишатися ними — та бути вдячними за їхню службу".

Мене дуже вразив професіоналізм українських сил, - генерал США Петреус відвідав район проведення ООС 01

"Дуже сумно бачити, що було зроблено з цією частиною України," — зазначив генерал Петреус, — "але бачити тих, хто зголосився стати на службу Україні у годину війни, надзвичайно наснажливо. Для нас із послом Хербстом було привілеєм провести з ними час, і ми поїхали з фронту, надихнувшись тими лідерами і солдатами, з якими ми зустрілися. Вони однозначно заслуговують на те, щоб наша країна та наші союзники і надалі їх підтримували".

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Мене дуже вразив професіоналізм українських сил, - генерал США Петреус відвідав район проведення ООС 02
Мене дуже вразив професіоналізм українських сил, - генерал США Петреус відвідав район проведення ООС 03
Мене дуже вразив професіоналізм українських сил, - генерал США Петреус відвідав район проведення ООС 04
Мене дуже вразив професіоналізм українських сил, - генерал США Петреус відвідав район проведення ООС 05
Мене дуже вразив професіоналізм українських сил, - генерал США Петреус відвідав район проведення ООС 06
Мене дуже вразив професіоналізм українських сил, - генерал США Петреус відвідав район проведення ООС 07
Фото: пресцентр ОС/ Facebook

Мене дуже вразив професіоналізм українських сил, - генерал США Петреус відвідав район проведення ООС 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132679
 
   
 Топ коментарі
 
Это хорошая новость. Такие ребята просто так на фронт не ездят. Будут выводы....
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Этому генералу можно верить. Правда мы и так гордимся нашими хлопцами и помогаем
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Это - очень высокий уровень Боевой генерал, руководитель боев в Афгане и Ираке!

То что он высокого мнения о наших - серьезный аргумент для стран НАТО взять нас в НАТО.

То есть, мы не только будем просить - нам ЕСТЬ, чем поделиться - а именно, опытом реальных боев с РФ!

жаль что Зеля и Узеленские не способны сформулировать такую простую мысль и продавать так Украину в НАТО...
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Разнесут "Мене дуже вразив професіоналізм українських сил", - генерал США Петреус відвідав район проведення ООС - Цензор.НЕТ 3900 . Чем вызовут на себя шквальный огонь в ответ , затем снова отправят ответку , затем снова получат её назад ,, и так до тех пор пока не начнётся полномасштабная война , с применением всех видов вооружений .

Хорошо что ты воешь только на диване , а не командуешь подразделениями на передке .
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А шо никто про белую рубашку не говорит?
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видимо,для всех этот человек достоин уважения..
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то есть ему можно под обстрелом так ходить, не жалко.
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надеюсь,Вы не хотите сравнивать степень компетентности и мотивы нахождения на передовой боевого генерал-полковника армии США,директора ЦРУ США и другого человека в белой рубашке?
это даже не несерьёзно,а просто смешно..
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Цэ всё благодоря рехвормам великого полководця - Зе .. Який откосыв вид армии .
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Петреуса украинская армия воодушевляет, а Зеленского - нет, он её побаивается.
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ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ КОЖНОМУ УКРАЇНОЗНАВЦЮ, НАВІТЬ МОСКВОЯЗИЧНОМУ....
Українське слово "край" (воно ж і загальнослов'янське "kraj") дуже багатозначне, а з відмінками , префіксами, суфіксами, прийменниками значень "нєсть числа", кажучи псевдостарослов'янською. Чомусь "аналітики" із- за "парєбріка" завжди вибирають одне і те саме слово для тлумачення суті назви держави Україна - московське "акраїна", хоча на позначення цього поняття в українській вживається єдине правильне слово "околиця", котре ніяким боком не присутнє у назві держави. Інакше : "що по нашому "покушав", те по їхньому "наївся" ! Той очевидний факт, що слово і поняття Україна прямо виходить із "вкраяна" (відрізана, відмежована), "окраяна" (окреслена, відособлена) повністю іґнорується горе-дослідниками, бо зводити його до своєї "акраїни" значно вигідніше, тоді, дивись і "маларосія" виглядає логічно і гламурно.
Нижче подаю цілком здорове судження щодо назви Україна : польський вчений Михайло Красуський у праці «Прадавність української мови» (1880 рік) вважає інакше.

«Слід згадати про походження назви «Україна». Це звісно, ніяка не «окраїна» (такого слова в українські мові взагалі нема - є «околиця»), бо у 12-му столітті, коли є перша письмова згадка такої назви, поруч не було жодної держави, яка б могла назвати могутню ще імперію «окраїною». Натомість ймовірно, що назва «Україна» складається з двох слів «у» (тобто «в», «всередині») та «країна». Так позначалася метрополія, або етнічні землі русинів - господарів Київської Руси, без урахування підлеглих територій. Тобто Русь мінус підлеглі їй території дорівнює У-країна («внутрішні землі»). В німецькій мові теж існує подібний термін Inland (in- в, у, Land - земля, країна), що вживається на противагу Ausland (закордон)». Виникнення цієї назви було зумовлено необхідністю окремого позначення «неколоніальних» територій. Але( й) стара назва Русь зберігалася за Україною ще досить тривалий час. Про що свідчать численні документи та літописи.
А Росія має до історичного та культурного спадку Київської Руси приблизно такий же стосунок, як до відповідного спадку Римської імперії (Roma) має її колишня колонія Румунія (Romania)».
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Визнаний класик української літератури В.Стефаник вживав слово «україна» у значенні «окраина»:
"- Прийшов одної неділі чоловік з Луговиськ та й каже: так і так, ксьондз наш закликає вас до себе. Зібрав я си та й іду. То не далека україна, та й приходжу до лугівського ксьондза."© (новела "Майстер", 1898).
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А про гарантии Будапештского меморандума он ничего не рассказал?
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з блиндажа його хоть выводили повитрям подихати??
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Це Ти ще про хомчака любителя в кущах позагорати не чув, о там де прохвесіонал, і відео є на ютубі у журналіста Шапошнікова
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Мене дуже вразив професіоналізм українських сил", - генерал США Петреус відвідав район проведення ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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