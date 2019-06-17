 "Мене дуже вразив професіоналізм українських сил", - генерал США Петреус відвідав район проведення ООС. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

Він надав коментар щодо побаченого під час візиту: "Мене дуже вразив професіоналізм українських сил, з якими посол Хербст і я мали можливість провести час під час візиту до Авдіївки та ділянки фронту біля Донецького аеропорту. Командувачі, з якими ми зустрілися, були вочевидь надзвичайно компетентними та досвідченими. Молоді українські хлопці та дівчата у військовій формі, яких ми бачили, так само справили на мене велике враження. Власне, усі українці мають пишатися ними — та бути вдячними за їхню службу".

"Дуже сумно бачити, що було зроблено з цією частиною України," — зазначив генерал Петреус, — "але бачити тих, хто зголосився стати на службу Україні у годину війни, надзвичайно наснажливо. Для нас із послом Хербстом було привілеєм провести з ними час, і ми поїхали з фронту, надихнувшись тими лідерами і солдатами, з якими ми зустрілися. Вони однозначно заслуговують на те, щоб наша країна та наші союзники і надалі їх підтримували".

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Фото: пресцентр ОС/ Facebook