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Все про:УПЦ КП (180) Філарет (207) Євстратій (Зоря) (55) ПЦУ (378)

 Скликане Філаретом на 20 червня зібрання помісним собором Київського патріархату точно не буде, - архієпископ ПЦУ Зоря

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій (Зоря) стверджує, що ініційовані почесним патріархом Філаретом збори, "ні в якому разі не можуть бути Помісним собором УПЦ Київського патріархату.

"Згідно з рішенням правдивого Помісного Собору УПЦ Київського Патріархату 15 грудня 2018 року було прийняте рішення, що Українська Православна Церква Київського Патріархату, як релігійне об'єднання, припиняє свою діяльність шляхом об'єднання і приєднання до утворюваної Православної Церкви України. Я був і весь єпископат був на цьому Соборі, були делегати від духовенства мирян, були всі ті, які потім взяли участь наступної години в Об'єднавчому соборі. І є документи, є відеозаписи й численні свідки того, що рішення було прийняте відкрито за згодою всіх. Один тільки проголосував проти", – підкреслив архієпископ Євстратій в інтерв'ю на "5 каналі", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, навіть за статутом Київського Патріархату, якщо його прочитати, то там вказано, що Помісний собор, архієрейський собор скликається Патріархом разом зі Священним Синодом. Священного синоду Київського Патріархату немає. Всі члени священного синоду КП, які були в його складі на 15 грудня, за виключенням Патріарха Філарета і Білгородського митророполита в Росії жодним чином не підтримують такий розвиток подій. І тому те зібрання, про яке ми чуємо від почесного Патріарха, під іменем Помісного Собору насправді це зібрання якихось невідомо яким чином запрошуваних осіб на щось, що можна назвати чим завгодно, але Помісним Собором Київського Патріархату це точно не буде", – сказав Зоря.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Філарет розіслав запрошення на "помісний собор Української православної церкви Київського патріархату". ДОКУМЕНТ

На запитання ведучої, чому саме зараз заговорили про нібито розкол у ПЦУ, Євстратій Зоря сказав: "По-перше, посилилися впливи в цій ситуації з боку Росії. Почали діяти зсередини і знаючи болючі точки для Патріарха через деяких лжддей почали просто йому подавати думки, бо я абсолютно переконаний, тут треба чітко розуміти: Патріарх не працює в інтересах Москви і те, що він робить, він думає, що він таким чином рятує єдність та ідентичність Української Церкви, але на жаль, те його бачення, яке він озвучив, воно дуже далеке від реальності. І дуже прикро про це говорити, але від багатьох людей, це не моє особисте враження, а від багатьох спеціалістів довелося почути, що їхнє враження, що те, що відбувається значною мірою пов'язане з віковими змінами, які характерні для дуже похилого віку людей".

Архієпископ Євстратій також прокоментував інформацію у ЗМІ про те, що Константинополь нібито може застосувати санкції проти Патріарха Філарета: "Я думаю, що це просто спекуляції. Патріарх Філарет є ієрархом Української Православної Церкви, не Константинопольського Патріархату. І тому всі рішення, які стосуються ПЦУ, вони приймаються Українською Церквою".

Читайте: Він хоче бути єдиним бенефіціаром ПЦУ, - Епіфаній про Філарета

Євстратій також повідомив, що Священний синод Православної церкви України відбудеться в кінці червня. Він зазначив, що на той час всі православні парафії країни повинні пройти перереєстрацію. Таке рішення було прийнято на попередньому Синоді в травні, проте на сьогодні, за інформацією Євстратія, тільки єпархія, яку очолює патріарх Філарет, уникає перереєстрації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132678
 
   
 Топ коментарі
 
да, уж...Филарет никак не успокоится....на радость мокшанам((
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например, Украина и ее целостность? Ты это хотел сказать, кацап?

да уж, целостность страны снова под угрозой. спасибо зрадофилам и кремлевским ботам... теперь касьяновы руки разводят и восклицают - ах, как же так?
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Вот и получается,что ув.Филарет боролся не за независимую украинскую церковь,а за себя в истории.Печально,но факты говорят об этом.
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Вот кто-то продумал такой вариант , что уходит этот вселенский патриарх - независимый и проамерикански настроенный , а авторитарная власть Турции становится ещё более исламисткой и коррумпированной . И полностью переориентируется на таких же маргиналов из Кремля . И за хороший бакшиш как 18 веке продаёт РПЦ МП наш ПЦУ с потрахами ?!

Ведь Варфаломей независимый исключельно потому , что Эрдоган пока ещё опасается идти на конфликт с США . Но Эрдоган тоже не вечен , а у турок такая демография , что религиозные рожают по 10 детей . а секулярные по 2 и 2 собачки с котиком .

Не ровёт тот час , когда Турция превратиться в уже сунитский Иран ... с ориентацией на Мацкву и её оружие .
К великому сожалению законы Отатюрка постепенно отменяются . И секулярный прозападный турецкий геншбтаб уже в прошлом . Два последних военных переворота подавленны религиозными фанатиками !
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Давайте не будем впутывать сюда политику и политиков , здесь всего на всего человеческая алчность, гордыня ,властолюбие . Все началось после смерти патриарха Пимена в 1990 году . Тогда одним из главных претендентов на пост главного попа союза был Филарет , но пролетел , избрали Алексия 2, вот тогда и начали работать ,,обидочки" Филарета. Он начал говорить о объединении православия в единую независимую церковь Киевского Патриархата, И такие переговоры велись , но воглаву большинство священников хотели избрать патриарха Владимира ( в миру Романюк , при союзе сидел за инакомыслие , то есть с властью связан не был и у Филарета были с ним не очень хорошие отношения) Филарет и здесь пролетал. И вот в1995 году патриарха Владимира находят мертвым в ботаническом саду , похоронили с боем у стен Софии Киевской. После этого переговоры затихли , а по Киеву поползли слухи о возможных заинтересованных в его смерти , очень не хорошие слухи. И как по мне , Филарет уже сорвал своим властолюбием, гордыней одно объединение , и сейчас пытаясь остаться у церковной власти , идёт на пролом . Господи умоляю , верни старцу хоть малую долю разума. Филарет требует патриархат , но патриархат будет только после объединения православия в Украине.
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Никто никакого плана получения патриархата Украине не предоставлял и это даже Эпифаний не может отрицать ...

И если бы такой план существовал , то уже давно это было объявленно .

Кстати и Эпифаний , и Зоря - все эти церковные величины состоялись и реализовались исключительно как ученики Филарета !
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Еще пару месяцев назад, Филарет был Героем, а сейчас БАЦ и пипец. Никто не понимает, что ПЦУ ОФИЦИАЛЬНО стала митрополией, т. е. официально стала на колени перед Фананаром. То что происходит - катастрофа. 80 приходов уже ушло. Два древнейших прихода, в Украине, уходят. Просирать легко, этому 1100 лет
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Йде створення ЗАТ УПЦ КП і для його створення запрошують акціонерів. Бог один, а каса різна.
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Я до сих пор понять не могу, что это за церковь такая ПЦУ!
Томос выдан СЦУ. Найдите в документе ПЦУ! )))
... цим підписаним Патріаршим і Синодальним Томосом ми визнаємо та проголошуємо встановлену в межах території України Автокефальну Церкву нашою духовною донькою та закликаємо всі світовi Православнi Церкви визнавати її як сестру та згадувати під іменем «Святіша Церква України»
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Его святейшество Филарет блаженнейшему Епифанию: «Я тебя рукоположил, я тебе и вкамилавку наложу».
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Продивився "дописи" "худоребрих"! Поспіль мокшанське лайно! Або ж "недолугі ратуйці а-ля-Єпіфаній - голова ПЦУ"?! А те, що воно не лише не зробило (не звільнило території Ураїни від РПЦ) а ще й тихенько цей процес спершу призупинило, а потім просто така інформація геть щезла зі шпальтів новинних носіїв!? От же ж ще одне диво! Та ж по-перше православна церква України понижена до статусу єпіскопату, ні як не Патріархії (і це в окремій країні,яка завзято змагалась за таке своє право без перебільшення сотні років!), а по-друге: ще й всі суперечності не вирішуватимуть на Помісному Соборі ПЦУ (а бач є "вищі рішали з Фанара!), тобто ні про яку незалежну православну церкву України взагалі не йдеться! Ось в такий собі тихий спосіб Гундяєв&ФСБ отримали тиху але впевнену перемогу! А ви кажете "дед сАвсем из ума, хватается за власть хАлАдеющими скрючеными старческими пальцами!" Або ж підлі писаки на грошовому утриманні, або "корисні дурні"!
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РАДИ БОГА - НУ ХВАТИТ ЭТОГО ПОЗОРА!, ПОРА УЖЕ УСПОКОИТСЯ НАКОНЕЦ ТО, САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТО МЫ НЕ ПОД РОССИЕЙ.
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Фил - молодца! Несгибаемый старичелло! Недорукоположенный патриарх-перерукоположенный митрополит. А патриарха без патриархии не бывает.
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то Заря вже і діагноз Філярєту поставив. Ой же які справні батюшки!!! Родного батька продадут ні за грош!!! Філя дбайє про Україну, а молоді попики Мамоні служат
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСкликане Філаретом на 20 червня зібрання помісним собором Київського патріархату точно не буде, - архієпископ ПЦУ Зоря
 
 
 
 
 
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