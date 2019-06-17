 Після запровадження нового правопису потрібно міняти Конституцію з урахуванням нових правил, - заступник голови Міносвіти Стріха

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вчений розповів в інтерв'ю "Главкому".

Водночас Стріха зазначив, що він "політичний реаліст і розуміє, що найближчим часом цього не станеться - спочатку державі потрібно пережити епоху "Зе".

"Перед нами дуже багато викликів зараз і, очевидно, той виклик, про який ми говоримо, зараз не найбільший. Нині нам треба захистити і закріпити цей правопис", - вважає співголова Комісії з питань правопису.

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"Такий варіант теж можливий, але для того ми і проводили наше рішення консенсусом, щоби людина, яка надумає скасувати постанову Кабміну, водночас закреслить одноголосне рішення колегії міністерства і президії Академії наук", - наголосив науковець і зауважив, що "президія і Академія – це консервативний дуже орган, тобто, їхнє одноголосне рішення – то складна річ".



Стріха також нагадав, що новий правопис був одноголосно прийнятий і членами Комісії з питань правопису.

"Тобто людина, яка наважиться скасувати ці зміни, протиставить себе усій мовній спільноті", - стверджує заступник міністра освіти і науки України

Нагадаємо, 22 травня Кабінет міністрів схвалив "Український правопис" в новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.

Як повідомлялося, 3 червня Міносвіти опублікувало фінальні зміни в правописі.