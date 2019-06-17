 Після запровадження нового правопису потрібно міняти Конституцію з урахуванням нових правил, - заступник голови Міносвіти Стріха

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вчений розповів в інтерв'ю "Главкому".
Водночас Стріха зазначив, що він "політичний реаліст і розуміє, що найближчим часом цього не станеться - спочатку державі потрібно пережити епоху "Зе".
"Перед нами дуже багато викликів зараз і, очевидно, той виклик, про який ми говоримо, зараз не найбільший. Нині нам треба захистити і закріпити цей правопис", - вважає співголова Комісії з питань правопису.
"Такий варіант теж можливий, але для того ми і проводили наше рішення консенсусом, щоби людина, яка надумає скасувати постанову Кабміну, водночас закреслить одноголосне рішення колегії міністерства і президії Академії наук", - наголосив науковець і зауважив, що "президія і Академія – це консервативний дуже орган, тобто, їхнє одноголосне рішення – то складна річ".
Стріха також нагадав, що новий правопис був одноголосно прийнятий і членами Комісії з питань правопису.
"Тобто людина, яка наважиться скасувати ці зміни, протиставить себе усій мовній спільноті", - стверджує заступник міністра освіти і науки України
Нагадаємо, 22 травня Кабінет міністрів схвалив "Український правопис" в новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.
Як повідомлялося, 3 червня Міносвіти опублікувало фінальні зміни в правописі.
досі у нас прирівняні політологія,скульптура та фізика .І це треба змінити
Вживання ПАРАЛЕЛЬНИХ ФОРМ дозволяється у наступних випадках:
У прізвищах та іменах людей передавати звук [g] можна як буквою г, так і ґ: Вергілій і Верґілій, Георг і Ґеорґ, Гуллівер і Ґуллівер;У словах давньогрецького і латинського походження, у яких традиційно буквосполучення au транслітерується як ау,
допускаються орфографічні варіанти: аудієнція і авдієнція, аудиторія і
авдиторія, лауреат і лавреат, пауза і павза, фауна і фавна;У словах грецького походження, у яких традиційно буквосполучення th передається літерою ф,
допускається паралельне використання двох варіантів: анафема й анатема,
дифірамб і дитирамб, ефір і етер, кафедра і катедра, логарифм і
логаритм, міф і міт, Афіни й Атени тощо.На початку слів зазвичай пишемо і, проте деякі слова мають варіанти з голосним и: ірій і ирій, ірод і ирод (дуже жорстока людина);Іменники на -ть після приголосного, а також слова кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь у родовому відмінку однини можуть мати закінчення -и: гідности, незалежности, радости, чести, хоробрости, а також крови, любови, осени, соли, Руси, Білоруси.
Например: назвал женщину политика не "Членкiня" - три года тюрьмы.
До индика вже хто додумався?
Може краще вже англійською - турок чи turkey?