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Все про:Конституція (273) українська мова (264) Стріха (1)

 Після запровадження нового правопису потрібно міняти Конституцію з урахуванням нових правил, - заступник голови Міносвіти Стріха

Вчений, заступник міністра освіти і науки України, співголова Комісії з питань правопису Максим Стріха вважає, що після введення нового правопису треба міняти Конституцію з урахуванням нових правил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вчений розповів в інтерв'ю "Главкому".

Водночас Стріха зазначив, що він "політичний реаліст і розуміє, що найближчим часом цього не станеться - спочатку державі потрібно пережити епоху "Зе".

"Перед нами дуже багато викликів зараз і, очевидно, той виклик, про який ми говоримо, зараз не найбільший. Нині нам треба захистити і закріпити цей правопис", - вважає співголова Комісії з питань правопису.

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"Такий варіант теж можливий, але для того ми і проводили наше рішення консенсусом, щоби людина, яка надумає скасувати постанову Кабміну, водночас закреслить одноголосне рішення колегії міністерства і президії Академії наук", - наголосив науковець і зауважив, що "президія і Академія – це консервативний дуже орган, тобто, їхнє одноголосне рішення – то складна річ".

Стріха також нагадав, що новий правопис був одноголосно прийнятий і членами Комісії з питань правопису.

"Тобто людина, яка наважиться скасувати ці зміни, протиставить себе усій мовній спільноті", - стверджує заступник міністра освіти і науки України

Нагадаємо, 22 травня Кабінет міністрів схвалив "Український правопис" в новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.

Як повідомлялося, 3 червня Міносвіти опублікувало фінальні зміни в правописі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132673
 
 
 Топ коментарі
 
Українська мова, яку я вивчав у школі, була вишуканою та заслужено вважалася однією з найбільш милозвучних. Так що Зе обов'язково має скасувати ваших "члєнкинь", "катедри", "міти" і т.д.
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Орфографическая комиссия вернула к жизни ряд особенностей "харьковского" правописания, которое утверждено в 1928 году. По убеждению членов комиссии, их восстановление имеет научную основу. Авторы уверены, что именно так мы сможем вернуться к "исконному украинскому языку. Например:
анафема - анатема, ефір - етер, міф, міфологія" - міт и мітологія, Афіни - Атени, аудієнція - авдієнція, аудиторія - авдиторія, пауза - павза, фауна - фавна....
(мені дуже не звично і...не зрозуміло - нащо?)
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Проходит династия Мин, династия Цин, эпоха "Зе". И по великой Хуанхэ проплывает труп хуйла.
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А не краще змінити державних діячів, що не знайшли нічого важливішого, ніж змінювати правопис. Виходить так, що ті кого влаштовує теперішній правопис - дурбеленики. Якби змінити Конституцію у бік зменшення вдвічі кількості народних депутатів - оце діло, а з усім іншим нехай ідуть в сраку.
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АКАДЕМІЮ НАУК УКРАЇНИ ДАВНО потрібно почистити..як"авгієві стайні"
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Взагалі повністю розпустити. Толку від неї - нуль цілих і нуль десятих
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на сай.юа бачив хорошу пропозицію реформування..
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бажано щоб все відбувалось в природній спосіб.
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Академия наук полностью доказала свою никчемность и бесполезность. Фундаментальные науки, технологии - не, это не наш путь. Главное - придумать новые правила языка. Вопрос - что это дало/даст Украине и миру?
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це дійсно проблема..
досі у нас прирівняні політологія,скульптура та фізика .І це треба змінити
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Вживання ПАРАЛЕЛЬНИХ ФОРМ дозволяється у наступних випадках:

У прізвищах та іменах людей передавати звук [g] можна як буквою г, так і ґ: Вергілій і Верґілій, Георг і Ґеорґ, Гуллівер і Ґуллівер;У словах давньогрецького і латинського походження, у яких традиційно буквосполучення au транслітерується як ау,
допускаються орфографічні варіанти: аудієнція і авдієнція, аудиторія і
авдиторія, лауреат і лавреат, пауза і павза, фауна і фавна;У словах грецького походження, у яких традиційно буквосполучення th передається літерою ф,
допускається паралельне використання двох варіантів: анафема й анатема,
дифірамб і дитирамб, ефір і етер, кафедра і катедра, логарифм і
логаритм, міф і міт, Афіни й Атени тощо.На початку слів зазвичай пишемо і, проте деякі слова мають варіанти з голосним и: ірій і ирій, ірод і ирод (дуже жорстока людина);Іменники на -ть після приголосного, а також слова кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь у родовому відмінку однини можуть мати закінчення : гідности, незалежности, радости, чести, хоробрости, а також крови, любови, осени, соли, Руси, Білоруси.
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Менять не Конституцию, а Уголовный кодекс! Иначе от суржыков не избавиться.
Например: назвал женщину политика не "Членкiня" - три года тюрьмы.

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А назвал не ********. а ***** - сразу пятерку строгача
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жінка політик не політкиня а політесса ! Після запровадження нового правопису потрібно міняти Конституцію з урахуванням нових правил, - заступник голови Міносвіти Стріха - Цензор.НЕТ 2247
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Не годиться. бо політес - термін, шо означає ввічливість, а наші політкині такими ніколи не булуть
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А шо там про ИНДИК?
До индика вже хто додумався?
Може краще вже англійською - турок чи turkey?
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Більше за всих недоволені новим українським правописом ті, хто ніколи не використовує українську мову. Зокрема найчутніше волання з боку запорєбріка.
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Тепер навіть якшо хтось і хотів перейти на українську. то добряче два рази подумає чи варто
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПісля запровадження нового правопису потрібно міняти Конституцію з урахуванням нових правил, - заступник голови Міносвіти Стріха
 
 
 
 
 
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