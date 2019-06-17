 Найманці РФ намагаються дискредитувати ЗСУ і перших осіб держави, поширюючи фейк про захоплення українськими військовими частини Донецька, - ОС

Про це заявляють в Операції об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
"У мережі інтернет поширюється інформація про нібито заняття позицій підрозділом ДУК ПС та військовослужбовцями окремої механізованої бригади імені Короля Данила безпосередньо на території міста Донецька. Повідомляємо, що ця інформація НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ! Мета цього інформаційного вкиду спрямована на дискредитацію підрозділів Збройних Сил України та перших осіб держави в контексті політичних процесів, що відбуваються в Україні та на зовнішньополітичній арені. Зокрема, на тлі майбутнього засідання ТКГ у Мінську та спланованих найближчим часом закордонних візитів політичного керівництва України", - заявили в ОС.
Зазначається, що для створення цього повідомлення було використано недостовірну інформацію. Зокрема, залучено особисті дані осіб, що колись були бійцями добровольчих підрозділів, але зараз проходять службу у лавах Збройних Сил України.
"Ворожі пропагандистські ресурси йдуть на будь-які кроки для дестабілізації ситуації у інформаційному полі України. Закликаємо представників ЗМІ уважно перевіряти інформацію та використовувати лише перевірені та достовірні джерела", - відзначили в ОС.
"Командування операції Об’єднаних сил повідомляє, що воїни окремої механізованої бригади імені Короля Данила надійно утримують позиції на визначених ділянках відповідальності, виконують бойові завдання у рамках чинного законодавства України та норм Міжнародного гуманітарного права", - додали Об'єднані сили.
- есть большая вероятность прилета снаряда
якобы от ВСУ прямо в очередь за паспортами Московии...
жаль что фейк! (но намек услышан...)))
https://vk.com/avzhuravko
https://ok.ru/profile/587314708753
Алексей Журавко вчера в 15:41
Дорогие друзья !
Зеленский (его ещё называют президентом мира Украины), в Мариуполе принял участие в торжествах, посвящённых пятилетней годовщине оккупации города нацистами и убийцами.
Мероприятие проходило под флагами нацистского батальона «Азов», где был изображен «волчий крюк».
Владимир Зеленский, ты такой же кровавый, как Петр Порошенко. Хорошо что твой героический дед, который боролся против коричневой чумы и нацизма, не дожил до этого позора. Мне жаль, что слова расходятся с делами.
"Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить свое тактическое положение - отодвинуть свою глубину от местного населения. Этот план разрабатывался командованием бригады и высшим командованием. Спланировали, разработали все до деталей и выполнили. Это важно, поскольку обеспечивает большую безопасность для населения - оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения... Также улучшается и наше положение - отсюда лучше наблюдать за врагом и контролировать его действия", - сказал Ильницкий.
По его словам, таким образом, в Марьинке уже практически не осталось "серой зоны", а до временно оккупированных Александровки и Донецка от новых позиций - 100-250 метров.
Эту информацию подтвердил в Фейсбуке военный корреспондент ТРК "Украина" Алексей Кашпоровский.
"Украинская армия практически полностью контролирует Марьинку. Фактически позиции армейцев теперь находятся всего в паре сотен метров от Александровки и самого Донецка. А "серая зона" передвинулась в Трудовской район "
главное, что только серую зону передвинули в один из районов Донецка, а сами туда ни шагу не сделали и не сделают из принципа, вот будут сидеть в метре от границы, но не далее.