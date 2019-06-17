EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  4378  46
Все про:ООН (1223) Донбас (12135) фейк (193)

 Найманці РФ намагаються дискредитувати ЗСУ і перших осіб держави, поширюючи фейк про захоплення українськими військовими частини Донецька, - ОС

Найманці Росії поширюють в інтернеті неправдиву інформацію про захоплення українськими військовими частини території міста Донецька.

Про це заявляють в Операції об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"У мережі інтернет поширюється інформація про нібито заняття позицій підрозділом ДУК ПС та військовослужбовцями окремої механізованої бригади імені Короля Данила безпосередньо на території міста Донецька. Повідомляємо, що ця інформація НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ! Мета цього інформаційного вкиду спрямована на дискредитацію підрозділів Збройних Сил України та перших осіб держави в контексті політичних процесів, що відбуваються в Україні та на зовнішньополітичній арені. Зокрема, на тлі майбутнього засідання ТКГ у Мінську та спланованих найближчим часом закордонних візитів політичного керівництва України", - заявили в ОС.

Читайте також: Напередодні переговорів у Мінську ворог обстрілює Донбас із великих калібрів і поширює фейки про підготовлювані атаки ЗСУ, - ОС

Зазначається, що для створення цього повідомлення було використано недостовірну інформацію. Зокрема, залучено особисті дані осіб, що колись були бійцями добровольчих підрозділів, але зараз проходять службу у лавах Збройних Сил України.

"Ворожі пропагандистські ресурси йдуть на будь-які кроки для дестабілізації ситуації у інформаційному полі України. Закликаємо представників ЗМІ уважно перевіряти інформацію та використовувати лише перевірені та достовірні джерела", - відзначили в ОС.

"Командування операції Об’єднаних сил повідомляє, що воїни окремої механізованої бригади імені Короля Данила надійно утримують позиції на визначених ділянках відповідальності, виконують бойові завдання у рамках чинного законодавства України та норм Міжнародного гуманітарного права", - додали Об'єднані сили.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132669
 
 
 Топ коментарі
 
ВСУ в принципе не может захватить Донецк! Оно может его ОСВОБОДИТЬ. Прошу не путать.
 показати весь коментар
 
жаль что не захватили весь
 показати весь коментар
 
Все правільно "нас там нєт",гібридним членом по губах росіянцям))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Судя по настрою провокаторов из ФСБ/ГРУ
- есть большая вероятность прилета снаряда
якобы от ВСУ прямо в очередь за паспортами Московии...
 показати весь коментар
 
 
У путіна немає бажання припиняти війну, навпаки путін вже випробовує малі ядерні заряди на безлюдних островах та архипелагах Півночі, щоб підготувати обстріл Донецька та Луганська, для того щоб налякати ЄС та США. Послухайте що говорять спікери путіна, такі як Жириновський: "потрібно нанести ядерний удар, щоб показати свою силу і зняти санкції". Випробування малих ядерних зарядів це реалізація стратегії путіна по залякуванню всієї планети! Заяви пропагандистів путіна про те що ЗСУ увійшли в Донецьк потрібні для того щоб використати ядерну зброю в Донецьку, ніби то під час бойових дій з підрозділами ЗСУ в межах міста. Ядерні вибухи в Донецьку та Луганську унесуть життя десятків тисяч місцевих мешканців, створять величезну зону радіоактивного забруднення, а в умовах спеки та вітру ураження від продуктів розпаду ядерних зарядів отримають сотні тисяч людей. В такій ситуації місцевим мешканцям та терористам потрібно обирати чи хочуть вони загинути в страшних муках від ядерної атаки терориста путіна, чи допоможуть ЗСУ відновити контроль над окупованими територіями і тим убезпечать себе від наздвичайно тяжких наслідків. путін це абсолютно зло, а співпраця з асболютним злом призведе до катастрофи, бо тактика путіна це тероризм - знищувати своїх людей щоб налякати Захід! Прискорити закінчення війни на Донбасі може тільки добровольне складання зброї всіма терористами які воюють на Донбасі! Терористи мають самі зрозуміти що для путіна вони лише гарматне м'ясо, потенційні жертви, якими путін буде торгуватись з Заходом. путін готується кинути це гарматне м'ясо на розстріл під кулі ЗСУ в найближчий час і влаштувати в Донецьку та Луганську провокації за максимальною кількістю жертв серед мирного населення. Єдина можливість лишитись живими для терористів та їх сімей - це добровільне складання зброї і допомога ЗСУ у просуванні до державного кордону України для припинення терористичної діяльності путіна та російських терористичних військ на території України. Всім хто допоможуть ЗСУ звільнити Донбас та Крим від окупантів, буде амністія, мінімальні терміни ув'язнення та полегшені умови відбування покарання. путін хоче знищити Донбас та максимальну кількість місцевих мешканців і захиститись від терористичних вбивць путіна можна тільки за допомоги ЗСУ!
 показати весь коментар
 
У нас є АЕС і у крайньому випадку ми можемо їх підірвати. Краще звісно знищити кацапськи, але для цього потрібні відповідні ракети... але це вже не з цим президентом...
 показати весь коментар
 
Не захопили, але наблизилися впритул до кварталу Трудовські, зайнявши повністю Мар'їнку.
 показати весь коментар
 
 
Дещо дивне спростування.. Донецьк - то таке, але Дебальцево , згідно мінських домовленостей, за Україною.. Може туди тиснути, нічого не порушуючи?
 показати весь коментар
 
 
Все правільно "нас там нєт",гібридним членом по губах росіянцям))
 показати весь коментар
 
 
ВСУ в принципе не может захватить Донецк! Оно может его ОСВОБОДИТЬ. Прошу не путать.
 показати весь коментар
 
 
ця падлюка думає інакше:

https://vk.com/avzhuravko
https://ok.ru/profile/587314708753

Алексей Журавко вчера в 15:41
Дорогие друзья !
Зеленский (его ещё называют президентом мира Украины), в Мариуполе принял участие в торжествах, посвящённых пятилетней годовщине оккупации города нацистами и убийцами.
Мероприятие проходило под флагами нацистского батальона «Азов», где был изображен «волчий крюк».
Владимир Зеленский, ты такой же кровавый, как Петр Порошенко. Хорошо что твой героический дед, который боролся против коричневой чумы и нацизма, не дожил до этого позора. Мне жаль, что слова расходятся с делами.
 показати весь коментар
 
 
Ну и чудненько. Значит Зе будет бандеровцем и карателем. Вата может начинать бояться
 показати весь коментар
 
 
Жалко, що москаль журавко ховається десь в росії(?) Бо його слід закрити у спеціальний лікувальний заклад.
 показати весь коментар
 
 
Є дуже гарний лікувальний заклад. Там навіть горбунів виправляють.
 показати весь коментар
 
Вони наполягають на тому, що визволення лише Мар'янки, а не всього Донецька - це дискредитація? Завчасно роблять висновки.
 показати весь коментар
 
 
Логика сильная: если ВСУ ломанётся в Донецк, то таким образом дискредитирует первых лиц Украины. Всем всё понятно?
 показати весь коментар
 
 
Насправді це може бути небезпечно для місцевих, перевдягнуться в "укрокаратєлєй" та почнуть гвалтувати та чинити іньші мерзотні-кацUPsькі речі а скажуть що Українські солдати то зробили.... ну як "дєди ваявалі" з Бенднривцями... ппам'ятаєте??? Щоб викликати не підтримку в людей. К@цUP небезпечна мерзота.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну а если и освободят свой город, что тогда? Польется огромнейшая озабоченность? Или Россия нападет в 100500 раз?
 показати весь коментар
 
Не захопили так не захопили. А звільняти Донецьк коли будемо?
 показати весь коментар
 
 
Возможно это "третья сила" погнала обдроченцев?
 показати весь коментар
 
партизаны.. из местной самообороны.. А ВСУ там нет (пока)
 показати весь коментар
 
Честно говоря, я что-то не понимаю в этой странной игре слов. Это какая-то новая ЗЕлёная фразеология? Теперь так надо говорить: "ВСУ может дискредетировать себя захватом части Донцка"?
 показати весь коментар
 
 
наверно у тебя задержка в развитии, все просто мацквабот)
 показати весь коментар
 
)) в чём проблема? выбивайте! ))) если они так уверенны, шо это всу захватили, то пусть выбивают их оттуда всеми видами запрещённого соглашениями вооружения. районом окупированного данецка больше или меньше, щас без разницы.
 показати весь коментар
 
 
Четыре дня назад на ЦН гордо докладывали:

"Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить свое тактическое положение - отодвинуть свою глубину от местного населения. Этот план разрабатывался командованием бригады и высшим командованием. Спланировали, разработали все до деталей и выполнили. Это важно, поскольку обеспечивает большую безопасность для населения - оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения... Также улучшается и наше положение - отсюда лучше наблюдать за врагом и контролировать его действия", - сказал Ильницкий.

По его словам, таким образом, в Марьинке уже практически не осталось "серой зоны", а до временно оккупированных Александровки и Донецка от новых позиций - 100-250 метров.

Эту информацию подтвердил в Фейсбуке военный корреспондент ТРК "Украина" Алексей Кашпоровский.

"Украинская армия практически полностью контролирует Марьинку. Фактически позиции армейцев теперь находятся всего в паре сотен метров от Александровки и самого Донецка. А "серая зона" передвинулась в Трудовской район "

главное, что только серую зону передвинули в один из районов Донецка, а сами туда ни шагу не сделали и не сделают из принципа, вот будут сидеть в метре от границы, но не далее.
 показати весь коментар
 
Вчера смотрел "Одесская хунта" так там один кацарыл распинался, что при распаде ссср Украина просто нагло воспользовалась ситуацией и захватила Крым. Найманці РФ намагаються дискредитувати ЗСУ і перших осіб держави, поширюючи фейк про захоплення українськими військовими частини Донецька, - ОС - Цензор.НЕТ 8417
 показати весь коментар
 
 
"Накануне переговоров" нужно **ашить сволочей так,чтобы скот наемников выл от страха,а не оправдываться за "захват" своего дома.
 показати весь коментар
 
 
Чекаю дискредитації щодо захоплення Луганська.
 показати весь коментар
 
 
Освобождение Родины от оккупантов, это не обязанность армии, это просто фейк.
 показати весь коментар
 
 
Как жаль, что фейк, и что наши не заняли всю дыру!
 показати весь коментар
 
Тобто чутки і навіть потенційні дії, про те що Збройні сили України займають українські ж території захоплені фашистськими окупантами, по факту вчиняючи дії на які мають повне право і навіть повинні вчиняти, виявляється що це провокація? Дуже цікава логіка.

 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНайманці РФ намагаються дискредитувати ЗСУ і перших осіб держави, поширюючи фейк про захоплення українськими військовими частини Донецька, - ОС
 
 
 
 
 
 вгору