 Навколо мене була ворожа система - СБУ, прокуратура, митники... - Гройсман

"Сподіваюся, що з приходом нового президента буде вичищена вся правоохоронна система, туди прийдуть нормальні люди, вони будуть працювати над тим, щоб створити нормальні умови правоохоронної системи для економіки", - сказав Гройсман у неділю в ефірі телеканалу ICTV, передає Цензор.НЕТ.
Він пояснив, що для стабілізації економіки, для надходження інвестицій необхідні надходження доходів до бюджету від детінізації економіки, від боротьби з контрабандою.
"Дещо мені вдалося зробити, але багато чого не вдалося зробити, тому що вся система навколо мене була абсолютно ворожа - СБУ, прокуратура, митники ... Мені важко було пробитися, когось поміняти, змінити в цій системі у мене не було ніяких важелів", - зазначив Гройсман.
"У попередній період, на превеликий жаль, у попереднього президента такої волі не було, і мої розмови закінчувалися просто нічим. Зараз я маю шанс", - підсумував прем'єр-міністр.
https://www.youtube.com/watch?v=HCGYjfEBYZw
четверти рік у ній лежав...
Гнойному просто нечего забирать у подельника.
Взагалі-то списки -це П..єц..Голос на їх фоні і навіть Зе замітно "підкупає..
Бо список Юлєчки -цілковито у її стилі -все віддані їй особисто "кадри"..
Списоко ОППО -ПІ..ЄЦ як новий... )))))))
Список Смєшка -
решта навіть не варто брати до уваги...
14. Южаніна Ніна посилки по 100Є ...
але проблема..
Попередником Гройсмана є Гройсман..
Однофамілець..Погано для виборчої компанії..
Мо" призвіще поміняти ?)))
Новый значит ? 😀
Особенно Продан, которого он же и назначил. Тот, что на несколько миллионов долларов купил дворцы в Турции.
за це йому звичайно ,подяка..
Але.. оцінювати більше варто по тому ,що міг зробити ,але не зробив.. у межах своїх повноважень..
І не треба валити на те,що "не давали"...
Бо міністрів ,відвертих дегенератів поміняти то міг -Петренко,Рева,Стець... Загрозою відставки.
Інакше взяв за них відповідальність.
У більшості зросли..
А якщо у вашому селі голова сільради працює суто на себе -і не зауважите змін...
ВКРАДЕ ВДВІЧІ БІЛЬШЕ.
Ну и история с Яценюком, как его Петя "уделал" за самостоятельность, яркий тому пример..