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 Політика України
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 Навколо мене була ворожа система - СБУ, прокуратура, митники... - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що багато не зміг зробити, оскільки п'ятий президент Петро Порошенко не мав волі, щоб очистити правоохоронну систему.

"Сподіваюся, що з приходом нового президента буде вичищена вся правоохоронна система, туди прийдуть нормальні люди, вони будуть працювати над тим, щоб створити нормальні умови правоохоронної системи для економіки", - сказав Гройсман у неділю в ефірі телеканалу ICTV, передає Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що для стабілізації економіки, для надходження інвестицій необхідні надходження доходів до бюджету від детінізації економіки, від боротьби з контрабандою.

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"Дещо мені вдалося зробити, але багато чого не вдалося зробити, тому що вся система навколо мене була абсолютно ворожа - СБУ, прокуратура, митники ... Мені важко було пробитися, когось поміняти, змінити в цій системі у мене не було ніяких важелів", - зазначив Гройсман.

"У попередній період, на превеликий жаль, у попереднього президента такої волі не було, і мої розмови закінчувалися просто нічим. Зараз я маю шанс", - підсумував прем'єр-міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132668
 
 
 Топ коментарі
 
Павуки в банці.. Ні гросі, ні петі не повинно бути в ВР, котра буде обрана 21-го липня.. Вони таке ж самісіньке зло для України , як і медведчук, бойко, рабінович, вілкул, королєвская, новінский..
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О Грося уже на Петю бочку покатил, мол тот во всем виноват.))
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якщо у ВР буде менше шоколадної наволочі, значить буде однозначно краща без варіантів
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Росіяни під прикриттям. Хто добудує Хмельницьку АЕС за 70 мільярдів? || СХЕМИ №201
https://www.youtube.com/watch?v=HCGYjfEBYZw
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мда, но эта враждебная система не помешала твоей теще обогащаться
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Уверен, что после выборов Рады и формирования новых, очищенных от соевого гуано, органов власти наконец-то появится возможность посадить всю свинорошеновскую мразь на нары. Вот тогда -то мы и узнаем все подробности об тотальном разворовывании страны всеми этими организмами.
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на такі важливі посади треба таких людей які не будуть пристосовуватись до системи влади, а будуть йти у відставку коли бачать що найвище керівництво в державі шахраї і злодії.
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грося зроби фейс простішим -- бо твої труси ніхто не купить...
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просто нужно гнойную собаку и свиновальцманяку на гилляку.
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не гнувся "під Систему" "мужній Грося"
четверти рік у ній лежав... Навколо мене була ворожа система - СБУ, прокуратура, митники ... - Цензор.НЕТ 956
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К народу не пробовал обратиться? К чему этот цирк? Ах да, выборы! Вова, ты сдался без боя, следуя логике твоего поведения. Бросить вызов системе - не ладить с ней, а бороться, как Билецкий со свиньями. Привет ротердам леонидовичу, тобой обласканному.
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Билецкий за деньги борется , а не за правду , не смешите народ
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Ха ха ха посмешил хочет в 95 квартал тоже ))
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ВЕЛИКЕ спасибі ГРойсману що топить Баригу. Дивись забере в Вальцмана пару % лєкторату, і обидві банди в ВР не попадуть.
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а у свиновальцмана есть хоть один процент?
Гнойному просто нечего забирать у подельника.
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Лохторат Петрика потроху "прозріває".. хоча лише на одне око )))) :
Навколо мене була ворожа система - СБУ, прокуратура, митники ... - Цензор.НЕТ 7790

Взагалі-то списки -це П..єц..Голос на їх фоні і навіть Зе замітно "підкупає..

Бо список Юлєчки -цілковито у її стилі -все віддані їй особисто "кадри"..
Списоко ОППО -ПІ..ЄЦ як новий... )))))))
Список Смєшка -
Навколо мене була ворожа система - СБУ, прокуратура, митники ... - Цензор.НЕТ 9460

решта навіть не варто брати до уваги...
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в зекоманде патриотов вообще нет , о волонтёрах там даже не заикаются , ждите молдовский сценарий с таким подходом
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Новый политик Гройсман знает как вывести страну из кризиса , в которую ее погрузил нынешний премьер Гройсман Навколо мене була ворожа система - СБУ, прокуратура, митники ... - Цензор.НЕТ 6442
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він не лише знає.. Він чітко впевнений ,що лише Прем"єр Гройсман може вивести країну з Кризи ,тому що лише він знає ,як поламати те ,що натворив попередній Прем"єр Гройсман перебуваючи під жорстоким пресингом (аж до праски і паяльника) Бариги... Навколо мене була ворожа система - СБУ, прокуратура, митники ... - Цензор.НЕТ 9372
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побачим шо нова команда напрацює , тримайте кишеню поширше
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Фактически Гройсман сказал ,что Порошенко корупционер и возглавляет корупцию в Украине .
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європейська солідарність список

14. Южаніна Ніна посилки по 100Є ...
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и конечно если идет речь о свиногниде южаниной то - привет ей от евробляхеров.
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Софія Федина своїм "чарівним голосом Джельсоміно" протягне у Парламент і Южаніну ,і ще штук двадцять Дубневичів -Гладковських
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Дякую ,що нагадали про посилки... Корупційний закон ,що протягували у ВР лобісти великих інтернет -магазинів...
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И этот нелюдь руководил страной? Какие же они все ненасытно голодные.
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Грося, не тупи, если силовые отжимальные структуры станут правоохранительными вдруг, то ты пойдешь зону топтать))))
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С каждым днём, медленно, но неотвратимо в доселе безмятежную душу Вовасика Борюсиковича подлой змеёй заползает беспощадный метастаз парламентских выборов. Всё тревожней и тревожней Г(емор)ройсману входить в здание КабМина. Оно и понятно - сладкая жуть ощущения самодержавного властителя сменяется наростающим ужасом приближающегося конца. Становится страшно даже глазом моргнуть - стоит Вовасику на миг сомкнуть ресницы, как на него наваливаются громадные колонны, высокие стены, тяжёлые потолки и массивные двери, а гранитная лестница пытается сбросить вниз. И уже отчётливо слышен ужасающий шёпот доселе безмолвно покорной КабМиновской архитектуры: «Ты гость! Ты гость!!! Ты только гость. Твоё время истекает. Собирай манатки! Где твоя картонная коробка?!» И даже лики с портретов ухмыляются и издевательски нашёптывают: «Мы дадим тебе тумаков. Мы врежем тебе пендель. У тебя есть памперс? Понадобится! ...»
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Так они только сейчас пришли, мы их еще не пробовали, если не считать Коломойского, который оказался хуже испорченной заливной рыбы.
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вчасно зрадити, то не зрадити, то - передбачити...
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імхо він це не вчасно зробив. Це треба було робити перед першим туром, а тоді він сцяв це зробити. Бо якби виграв порох то він швидше за все залишився б.
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Типичное поведение маланца - предавать того, кто тебя приютил. Такой же и Саакашвили.
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"вали на попередника" ..перша заповідь на виборах..

але проблема..
Попередником Гройсмана є Гройсман..
Однофамілець..Погано для виборчої компанії..
Мо" призвіще поміняти ?)))
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Может Порошенко хоть сейчас пронял, что иудеям верить невозможно! Еще Христос предупреждал.
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Вова, ты только вчера политически родился?
Новый значит ? 😀
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Враждебная система деньги в карманы ему запихивала а он не мог отказаться, система же враждебная)
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Была воля, не было воли - это у Пети спросить нужно!
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И таможенники ему мешали работать...
Особенно Продан, которого он же и назначил. Тот, что на несколько миллионов долларов купил дворцы в Турции.
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ждём победы на таможне от зекоманды и дружно смеёмся
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"Сказочный долбо..." А обіцяв показати, як управляти країною.
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практика перевзуватись в повітрі імхо програшна. Ті проценти які міг би набрати, тепер буде зробити складніше.
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Цікаво. І цю ворожу систему Гройсман хотів продовжити, закликавши громадян голосувати за Порошенка на президентських виборах. Хамелеон.
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це природня риса національності--обкаківать своїх бивших колег. Пристосуванці ,гниди.!
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Одна децентрализация от Гройсмана сделала для сел и маленьких городов Украины больше , чем за 25 лет до него . Популисты от зекоманды разорят Украину . Надеюсь, что до 2024 года народ это поймёт окончательно
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децентралізація була "коник " Гройсмана..як і ремонт доріг.
за це йому звичайно ,подяка..
Але.. оцінювати більше варто по тому ,що міг зробити ,але не зробив.. у межах своїх повноважень..
І не треба валити на те,що "не давали"...
Бо міністрів ,відвертих дегенератів поміняти то міг -Петренко,Рева,Стець... Загрозою відставки.
Інакше взяв за них відповідальність.
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вы видать умнее , так подавайтесь на вакантные должности в Кабмине ,докажите что сможете лучше. Может они не гении , но на порядок лучше разных азировых и тимошенок . Да , сделать теоретически можно было больше, но почему за 25 лет до него лучше никто не делал даже близко
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"Свидомый", я живу в селі, підкажи, як великий фахівець, де на ту децентралізацію можна подивитися. Як ліс децентралізовано навколо рубають і кудись вивозить той самий лісовоз, що колись був централізований - це зрозуміло. Не зрозуміло де децентралізована кишеня, в яку йдуть гроші від торгівлі цим лісом, тому що і про місцезнаходження централізованої мало кому було відомо.
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бюджети деяких сіл зросли на порядок..
У більшості зросли..
А якщо у вашому селі голова сільради працює суто на себе -і не зауважите змін...
ВКРАДЕ ВДВІЧІ БІЛЬШЕ.
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пусть громада дивиться , им лучше видно , чем из Киева , в этом суть и смысл , ваши деньги , вы решайте кто и куда будет тратить , а не на коленях ползать по коридорам Кабмина и выпрашивать за откат как это было раньше
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моя сестра живёт в селе под Житомиром , так там даже в переулках асфальт положили , причём весьма качественно , бюджет громады под 20 миллионов гривен , кстати львиную долю дают лесопилки , тема лесных , водных и прочих ресурсов - другая тема , весьма непростая и запущенная за 25 лет рыгами и комуняками до предела.
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А может Вовасику Борюсиковичу попробовать премьерское кресло к собственной Дупе привинтить шурупами? Ну так же Г(емор)ройсмановой Дупе уютно сиделось в этом кресле - не какое-то там банальное прогревание, а пребывание в томной неге блаженства. И какой-то Зелюк через какой-то месяцок поломает все кайфы - вытряхнет Дупу Вовасика Борюсиковича из насиженного, ставшего родным кресла. Это просто шекспировская душевная драма, да кто он такой этот Зелюк(?) - мелкий паяц, шут гороховый, сиплоголосый коротышка, клоун-карлик. Шоб он здох!
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Если Гройсман хочет попасть в Раду, надо снижать тарифы в двое. Выбить этот конек у Медведчука.Пока Рада работает Принимать Закон.Иначе ни как. Я это же говорил и Порошенку. Не послушал и где он. Там же будет и Гройсман. Так что вперед и народ тебя на руках занесет в Раду. Иначе никак.
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Хех, подєльніки шефа зливають. Якось некрасіво получилось. )))
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Гройсман,как электровеник. Порошенко фактически предоставил ему возможность стать всеукраинским политиком, а теперь он винит его,что он видите ли не давал ему возможности работать.Почему то Порошенко никого не обвиняет из своих соратников,а говорит только по делу. В политике самое важное оставаться человеком.
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ну как в таких условиях было носками торговать?
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Бог мой !!! Оказывается Гройсман был в "окружении" враждебных сил. Что я раньше по его фейсу и бравурным речам не замечал, вот это маскировка.. Роль Штирлица ему, ну ни как не походит. Ну разве если он тайком по ночам не слушал выступления Путина и конспектировал их , пел про себя песню " С чего начинается родина" и не пил исключительно "Московскую".
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"Сознался наш Скумбриевич,не выдержал очной ставки,подкачал..." (с)
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Доля правды в этом есть.. Не зря, именно Продана, в СБУ слушали и завели дело по недвижимости в Турции. Этим посадили Гройсмана на короткий поводок: типа, делай все как надо, сиди тихо, а иначе и с тобой так будет..
Ну и история с Яценюком, как его Петя "уделал" за самостоятельность, яркий тому пример..
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНавколо мене була ворожа система - СБУ, прокуратура, митники... - Гройсман
 
 
 
 
 
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