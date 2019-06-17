 Навколо мене була ворожа система - СБУ, прокуратура, митники ...

"Сподіваюся, що з приходом нового президента буде вичищена вся правоохоронна система, туди прийдуть нормальні люди, вони будуть працювати над тим, щоб створити нормальні умови правоохоронної системи для економіки", - сказав Гройсман у неділю в ефірі телеканалу ICTV, передає Цензор.НЕТ.
Він пояснив, що для стабілізації економіки, для надходження інвестицій необхідні надходження доходів до бюджету від детінізації економіки, від боротьби з контрабандою.
"Дещо мені вдалося зробити, але багато чого не вдалося зробити, тому що вся система навколо мене була абсолютно ворожа - СБУ, прокуратура, митники ... Мені важко було пробитися, когось поміняти, змінити в цій системі у мене не було ніяких важелів", - зазначив Гройсман.
"У попередній період, на превеликий жаль, у попереднього президента такої волі не було, і мої розмови закінчувалися просто нічим. Зараз я маю шанс", - підсумував прем'єр-міністр.
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