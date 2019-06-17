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 Політика України
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 Навколо мене була ворожа система - СБУ, прокуратура, митники ...

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що багато не зміг зробити, оскільки п'ятий президент Петро Порошенко не мав волі, щоб очистити правоохоронну систему.

"Сподіваюся, що з приходом нового президента буде вичищена вся правоохоронна система, туди прийдуть нормальні люди, вони будуть працювати над тим, щоб створити нормальні умови правоохоронної системи для економіки", - сказав Гройсман у неділю в ефірі телеканалу ICTV, передає Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що для стабілізації економіки, для надходження інвестицій необхідні надходження доходів до бюджету від детінізації економіки, від боротьби з контрабандою.

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"Дещо мені вдалося зробити, але багато чого не вдалося зробити, тому що вся система навколо мене була абсолютно ворожа - СБУ, прокуратура, митники ... Мені важко було пробитися, когось поміняти, змінити в цій системі у мене не було ніяких важелів", - зазначив Гройсман.

"У попередній період, на превеликий жаль, у попереднього президента такої волі не було, і мої розмови закінчувалися просто нічим. Зараз я маю шанс", - підсумував прем'єр-міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132668
 
   
 Топ коментарі
 
Павуки в банці.. Ні гросі, ні петі не повинно бути в ВР, котра буде обрана 21-го липня.. Вони таке ж самісіньке зло для України , як і медведчук, бойко, рабінович, вілкул, королєвская, новінский..
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О Грося уже на Петю бочку покатил, мол тот во всем виноват.))
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якщо у ВР буде менше шоколадної наволочі, значить буде однозначно краща без варіантів
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Фактически Гройсман сказал ,что Порошенко корупционер и возглавляет корупцию в Украине .
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європейська солідарність список

14. Южаніна Ніна посилки по 100Є ...
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и конечно если идет речь о свиногниде южаниной то - привет ей от евробляхеров.
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И этот нелюдь руководил страной? Какие же они все ненасытно голодные.
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Грося, не тупи, если силовые отжимальные структуры станут правоохранительными вдруг, то ты пойдешь зону топтать))))
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С каждым днём, медленно, но неотвратимо в доселе безмятежную душу Вовасика Борюсиковича подлой змеёй заползает беспощадный метастаз парламентских выборов. Всё тревожней и тревожней Г(емор)ройсману входить в здание КабМина. Оно и понятно - сладкая жуть ощущения самодержавного властителя сменяется наростающим ужасом приближающегося конца. Становится страшно даже глазом моргнуть - стоит Вовасику на миг сомкнуть ресницы, как на него наваливаются громадные колонны, высокие стены, тяжёлые потолки и массивные двери, а гранитная лестница пытается сбросить вниз. И уже отчётливо слышен ужасающий шёпот доселе безмолвно покорной КабМиновской архитектуры: «Ты гость! Ты гость!!! Ты только гость. Твоё время истекает. Собирай манатки! Где твоя картонная коробка?!» И даже лики с портретов ухмыляются и издевательски нашёптывают: «Мы дадим тебе тумаков. Мы врежем тебе пендель. У тебя есть памперс? Понадобится! ...»
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Наїлись жидів,чи ще будете повторювати байки які вони розумні та працьовиті?
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вчасно зрадити, то не зрадити, то - передбачити...
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Типичное поведение маланца - предавать того, кто тебя приютил. Такой же и Саакашвили.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНавколо мене була ворожа система - СБУ, прокуратура, митники ...
 
 
 
 
 
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