 Євросоюз може призупинити безвіз для низки країн, - комісар ЄС Аврамопулос

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW, про це заявив комісар ЄС з міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос в інтерв'ю газетам групи Funke, оприлюдненому в понеділок, 17 червня.

За словами Аврамопулоса, заходи протидії можуть торкнутися країн Західних Балкан та Латинської Америки.

"Наше послання державам, громадяни яких мають право в'їжджати в ЄС без віз, ясне: захищати цей привілей - ваша відповідальність", - підкреслив єврокомісар.

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Він висловив надію, що подібних крайніх заходів ще можна уникнути.

Тим часом, кількість нелегальних здобувачів притулку в ЄС в цілому опустилася на рівень 2014 року до початку міграційної кризи. У перші місяці 2019 року вона продовжувала падати і досягла 32 400 осіб, зменшившись на 31 відсоток порівняно з тим же періодом попереднього року.

За даними Європейського бюро підтримки міграційних процесів (EASO), в перші чотири місяці поточного року майже кожна четверта заява про притулок в ЄС подавалася від громадянина однієї з країн, які уклали з ЄС угоду про безвізовий режим.

Наприклад, кількість претендентів притулку з Венесуели порівняно з таким же періодом 2018 року зросла на 121% і досягла 14 257 осіб, з Колумбії - на 156% (8097 осіб), з Албанії - на 30% (7138 осіб). Позитивна відповідь отримує лише меншість таких претендентів.

Раніше, 10 червня, повідомлялося, що загальна кількість претендентів на притулок в ЄС істотно зросла. З січня по кінець квітня близько 206 тисяч 500 осіб вперше подали клопотання про надання їм притулку на території ЄС, що на 15% більше, ніж за той же період минулого року.