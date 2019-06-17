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 Євросоюз може призупинити безвіз для низки країн, - комісар ЄС Аврамопулос

У зв'язку зі збільшуваною кількістю претендентів притулку з країн, для яких діє безвізовий режим з Євросоюзом, Єврокомісія пригрозила ввести заходи протидії. Якщо процес триватиме, ЄС може призупинити безвіз для окремих країн.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW, про це заявив комісар ЄС з міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос в інтерв'ю газетам групи Funke, оприлюдненому в понеділок, 17 червня.

За словами Аврамопулоса, заходи протидії можуть торкнутися країн Західних Балкан та Латинської Америки.

"Наше послання державам, громадяни яких мають право в'їжджати в ЄС без віз, ясне: захищати цей привілей - ваша відповідальність", - підкреслив єврокомісар.

Також читайте: У Німеччині посилили законодавство про надання притулку

Він висловив надію, що подібних крайніх заходів ще можна уникнути.

Тим часом, кількість нелегальних здобувачів притулку в ЄС в цілому опустилася на рівень 2014 року до початку міграційної кризи. У перші місяці 2019 року вона продовжувала падати і досягла 32 400 осіб, зменшившись на 31 відсоток порівняно з тим же періодом попереднього року.

За даними Європейського бюро підтримки міграційних процесів (EASO), в перші чотири місяці поточного року майже кожна четверта заява про притулок в ЄС подавалася від громадянина однієї з країн, які уклали з ЄС угоду про безвізовий режим.

Наприклад, кількість претендентів притулку з Венесуели порівняно з таким же періодом 2018 року зросла на 121% і досягла 14 257 осіб, з Колумбії - на 156% (8097 осіб), з Албанії - на 30% (7138 осіб). Позитивна відповідь отримує лише меншість таких претендентів.

Раніше, 10 червня, повідомлялося, що загальна кількість претендентів на притулок в ЄС істотно зросла. З січня по кінець квітня близько 206 тисяч 500 осіб вперше подали клопотання про надання їм притулку на території ЄС, що на 15% більше, ніж за той же період минулого року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132666
 
   
 Топ коментарі
 
Слово "СОЯ" и порядковый номер (80fa57a1) в имени = проплаченная русская шавка, гавкающая за деньги...
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Другими словами бездельники и тунеядцы никому не нужны, и это - правильно.
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ну ЧО, зебеляки. жисТь налаживается???? ))))))))))))))))))))
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Другими словами бездельники и тунеядцы никому не нужны, и это - правильно.
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Дивно, що європейці цього не розуміли. Я давно казав, що кораблі з біженцями потрібно розвертати назад, бо буде біда. Європейці ж радо їх зустрічали в обійми, бо надіялись на дармову робочу силу. А біженці самі їхали в надії на шару. Тепер нехай розхльобують.
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нихрена
дураки живущие при камунізьмє іскренне бєднім страдальцам хотят помочь лучше житть
просчитатьже пару шагов и годов вперед єто непосильное місленное усилие разленившихся ЕСовцев
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А тепер і порядним людям безвіз відмінять.
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ну ЧО, зебеляки. жисТь налаживается???? ))))))))))))))))))))
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А кроме заголовка соя похоже вообще не читает ничего, Украины это не касается.
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Не кажи гоп, поки не перескочив!

Неєврейска приказка. Євросоюз може призупинити безвіз для низки країн, - комісар ЄС Аврамопулос - Цензор.НЕТ 8146
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Слово "СОЯ" и порядковый номер (80fa57a1) в имени = проплаченная русская шавка, гавкающая за деньги...
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Зайди на Цензор через Твиттер и у тебя будет такая цифИрочка
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Это тупое быдло, не знающее темы, о чем кукарекает. У меня было больше десятка ников, все зарегестрированы через ФБ, а нынешний через Твиттер. Регистрацию проходил около десятка лет тому, и все ФБешные идут с цифрами. А у этого дебила Лонгера видимо в его деревню Дрысталовку только провели тырнет, и оно чо-то пытается, рогуль обосранный кукарекать на тему, в которой полный дебил.
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Вот вот. Третий признак кацапа - личные оскорбления, когда сказать больше нечего)))
Чмошник, раскрыли тебя, с десятком твоих ников.
Расслабься, тебя тут уже не воспринимают)
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К сожалению безвиз Украине дали, чтобы не было социального взрыва и чтобы насытить свой рынок труда дешевой рабочей силой. То есть безвиз никак не связан с реформами и изменениями в Украине.
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І щоб кордони раші відсунути від кордонів цивілізованого світу
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Зеленым 73% людям пихуй, они безвиз не считают за благо...
Можете забирать! Нам от вас ничего не надо.
Гундяев вчера сказал, что все будет хорошо...
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из-за Петиных реформ, вернее их отутствия, нам тоже могут закрыть безвиз.
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из за них, и их отсутствия как раз открыли..
Д таки это не просто ник. это суть экземпляра...))))
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совершенно верно, порохоботы везде ссуть.
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ну вы и позавидовали....
да... в отличие от зели. тот только вам глазки орошает...
конъюнктивит вылечили?
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из за выбора пророссийского клоуна это и будет, никому не нужны зебилы, шастающие туда-сюда
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если не примут предложенный Зелей "Закон о незаконном обогощении", который отменил Порошенко, то у нас тоже отберут безвиз.
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Ты хоть немного имей совесть. Безвиз - это полностью заслуга Порошенко. Это он "пробил" для украинцев эту возможность свободно ездить в Европу благодаря своему профессионализму и уважению со стороны европейских партнёров.
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Как вы связываете безвиз и дешевую рабочую силу?Безвиз не даёт право на работу в странах ЕС.Или считаете,что это путь для нелегалов?Так вряд ли безвиз сильно повлиял на количество нелегалов,работающих в ЕС.Кому из европейских работодателей нужен подобный геморой,ведь достаточно своих,из Польши,стран Балтии,Венгрии,Чехии работников,с которыми нет пробоем с законом.
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Ну в те же страны балтии много приехало) в эстонии все фасадные работы уже подмяли под себя украинцы, по большей части нелегалы
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Уверен. Не все, конечно. Часть тут оформляют, но многие фирмы не заморачиваются, да и в объявлениях обманывают в стиле " Испытательный месяц, потом оформление". А по закону без разрешения ни дня работать нельзя)
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уверен что всё легально)))Эстония почти в полном составе в Финке...И врачи у вас тоже украинцы - совершенно легально...А отменят безвиз - будете хохотаться - вы же перемен хотели?
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Врачей почти нет, а вот санитарок да, много с украины
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Конечно конечно, а все миллионы украинцев, которые пересекают границу по безвизу - едут в Вену пить каву и смотреть оперу.
Правда, потом почти все обнаруживаются на польской клубнике или таскают челноками товары туда-сюда.
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Ну и каким боком безвиз к польской клубнике?Если у человека есть официальное разрешение на работу,то он едет и работает,не зависимо от того,есть безвиз или нет.
И про "попить каву",может удивлю вас,но очень много украинцев по безвизу ездят и каву попить,и отдохнуть,и в гости.
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Да его просто жаба давит, ему лень поднять свой тощий зад со своего обосцанного дивана и хоть на минималку заработать. Или слишком рукожопый, и его с работы гонят на второй день сцанными тряпками.
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Ну а ты, конечно, белая кость, в поле не работаешь а чистьшь сральники.
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Соєвая вата в любую новость приплетет Зеленского)) Сильно он вате не нравится))
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нет. причина не в зелеке, причина в избирателях, именно их оценили в ЕС и им закроют безвиз...
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Заберите у сербов безвиз, они все равно к геям не хотят, пусть валят в паРашу к братишкам
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" Евросоюз может приостановить безвиз для ряда стран, - комиссар ЕС Аврамопулос "

Шо , неужели Украина перестала поставлять кругляк и бурштин *********** Євросоюз може призупинити безвіз для низки країн, - комісар ЄС Аврамопулос - Цензор.НЕТ 9040
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так ехай к руссо-******* - на постоянку в болото )))
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В гробу я видал и ваших европидоров и ваших руссопидоров Євросоюз може призупинити безвіз для низки країн, - комісар ЄС Аврамопулос - Цензор.НЕТ 1025
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В гробу я видал и ваших европидоров и ваших руссопидоров
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Никогда не понимал этой логики.
Если вы лично предпочитаете женский пол для секса, то вас должно, по идее, беспокоить уменьшение потенциальных партнёрш из-за увеличения кол-ва лесбиянок! Это логично!
Уменьшение же для вас конкурентов-самцов из-за их "*********" вам ведь только на пользу!
Вам больше достанется женского пола приемлемой ориентации.
Потому и вечно удивляюсь: Какая вам разница сколько где "пидаров"?
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тупарь
неужели ті думаєш что руководство ЄС не знает что у нас творит владна мафія
дєлають вид что ОК тому що 100 млрд долл вікачивают із нас і вкачівают їм
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*******, а что ты разкукарекался об заднеприводных? Сам-то, поди, из них, Так они все собираются на расее, тебе к ним.
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Да, Украина стройным шагом возвращается в совок, под бочок РФ
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Шо , неужели Украина перестала поставлять кругляк и бурштин ***********?
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Шо, предлагаете поставлять руссоп*дорам?
Может и от евроремонтов отказаться и перейти на руссоремонто?
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всё понятно.. уряд Украины готовит население к отмене безвиза... радуйтесь Зебилы.. теперь снова в Сибирь будете путешествовать
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😂😂😂😂 закончилась эпоха бедности наступили суровые годы в борьбе за свободу страны 🙋🙋🙋
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По данным Европейского бюро поддержки миграционных процессов (EASO), в первые четыре месяца текущего года почти каждое четвертое заявление об убежище в ЕС подавалось от гражданина одной из стран, заключивших с ЕС соглашение о безвизовом режиме.Источник: https://censor.net.ua/n3132666

Украина к счастью не лидирует в этой статистике.Вот официальные данные по ЕС на март этого года.В правой колонке кликнуть на квадрат напротив названия страны,и в левой колонке высветятся страны и количество просителей убежища
Asylum quarterly report
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Албанци з Венесуельцями зроблять ЄС "краще" та життя "цікавійше" . У Лондоні вже "весело" , раділи багато націй живе, змішування, тепер кожен тиждень когось зарізають насмерть, на цьому тиждні 3 люди підрізали за 24 години, один наче вижив а двоє загинули. Вгадайте колір шкіри у 90% нападників у Лондоні???
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"По словам Аврамопулоса, меры противодействия могут коснуться стран Западных Балкан и Латинской Америки".

После незаконных "досрочных" выборов в ВР этот список ЕС расширит. Євросоюз може призупинити безвіз для низки країн, - комісар ЄС Аврамопулос - Цензор.НЕТ 4607
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После отмены судьями Порошенко закона о незаконном обогащении, нваверняка расширят.
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Для большинства, что в Украине, что в других странах, безвиз это пустой звук, если отменят, большинство даже не заметит.
В Европе имеют привычку наделять ценностью то, что не имеет никакой ценности.
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Вопрос не в значимости безВиза с ЕС для Украины а в значимости безВиза Украины с паРашкой . 5 год войны окупированы три украинские области , а у нас безВиз и торговля с оккупантом и агрессором .Кому за это сказать спасибо, неужели Вове который в должности меньше месяца ? А безВиз с ЕС это действительно важный факт , если его отменят (а с рашкой нет) будет враждебное поглощение .Интересно панамско-мальдивские ,,патриёты" и их адепты это понимают ?
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Украину лишат безвиза не сейчас, а года через три, когда основательно надоест. Да и в чем фишка? По визе выгоднее ездить.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономЄвросоюз може призупинити безвіз для низки країн, - комісар ЄС Аврамопулос
 
 
 
 
 
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