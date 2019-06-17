 Євросоюз може призупинити безвіз для низки країн, - комісар ЄС Аврамопулос

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW, про це заявив комісар ЄС з міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос в інтерв'ю газетам групи Funke, оприлюдненому в понеділок, 17 червня.
За словами Аврамопулоса, заходи протидії можуть торкнутися країн Західних Балкан та Латинської Америки.
"Наше послання державам, громадяни яких мають право в'їжджати в ЄС без віз, ясне: захищати цей привілей - ваша відповідальність", - підкреслив єврокомісар.
Він висловив надію, що подібних крайніх заходів ще можна уникнути.
Тим часом, кількість нелегальних здобувачів притулку в ЄС в цілому опустилася на рівень 2014 року до початку міграційної кризи. У перші місяці 2019 року вона продовжувала падати і досягла 32 400 осіб, зменшившись на 31 відсоток порівняно з тим же періодом попереднього року.
За даними Європейського бюро підтримки міграційних процесів (EASO), в перші чотири місяці поточного року майже кожна четверта заява про притулок в ЄС подавалася від громадянина однієї з країн, які уклали з ЄС угоду про безвізовий режим.
Наприклад, кількість претендентів притулку з Венесуели порівняно з таким же періодом 2018 року зросла на 121% і досягла 14 257 осіб, з Колумбії - на 156% (8097 осіб), з Албанії - на 30% (7138 осіб). Позитивна відповідь отримує лише меншість таких претендентів.
Раніше, 10 червня, повідомлялося, що загальна кількість претендентів на притулок в ЄС істотно зросла. З січня по кінець квітня близько 206 тисяч 500 осіб вперше подали клопотання про надання їм притулку на території ЄС, що на 15% більше, ніж за той же період минулого року.
дураки живущие при камунізьмє іскренне бєднім страдальцам хотят помочь лучше житть
просчитатьже пару шагов и годов вперед єто непосильное місленное усилие разленившихся ЕСовцев
Неєврейска приказка.
Чмошник, раскрыли тебя, с десятком твоих ников.
Расслабься, тебя тут уже не воспринимают)
Можете забирать! Нам от вас ничего не надо.
Гундяев вчера сказал, что все будет хорошо...
Д таки это не просто ник. это суть экземпляра...))))
да... в отличие от зели. тот только вам глазки орошает...
конъюнктивит вылечили?
Правда, потом почти все обнаруживаются на польской клубнике или таскают челноками товары туда-сюда.
И про "попить каву",может удивлю вас,но очень много украинцев по безвизу ездят и каву попить,и отдохнуть,и в гости.
Шо , неужели Украина перестала поставлять кругляк и бурштин ***********
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Никогда не понимал этой логики.
Если вы лично предпочитаете женский пол для секса, то вас должно, по идее, беспокоить уменьшение потенциальных партнёрш из-за увеличения кол-ва лесбиянок! Это логично!
Уменьшение же для вас конкурентов-самцов из-за их "*********" вам ведь только на пользу!
Вам больше достанется женского пола приемлемой ориентации.
Потому и вечно удивляюсь: Какая вам разница сколько где "пидаров"?
неужели ті думаєш что руководство ЄС не знает что у нас творит владна мафія
дєлають вид что ОК тому що 100 млрд долл вікачивают із нас і вкачівают їм
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Шо, предлагаете поставлять руссоп*дорам?
Может и от евроремонтов отказаться и перейти на руссоремонто?
Украина к счастью не лидирует в этой статистике.Вот официальные данные по ЕС на март этого года.В правой колонке кликнуть на квадрат напротив названия страны,и в левой колонке высветятся страны и количество просителей убежища
Asylum quarterly report
После незаконных "досрочных" выборов в ВР этот список ЕС расширит.
В Европе имеют привычку наделять ценностью то, что не имеет никакой ценности.