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 Мінімальну зарплату за два роки можна збільшити удвічі, - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що зростання економіки дасть можливість збільшити мінімальну зарплату в Україні мінімум удвічі.

Про це він сказав в ефірі ICTV, повідомляється на Урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ.

"Хотілося б, аби кожна людина, яка працює, мала можливість прийти в магазин і придбати те, що потрібно. Мені вдалося зробити з 50 доларів мінімальної зарплати - 150 доларів. За найближчі два роки ми можемо досягти розміру мінімальної зарплати в 300 доларів. Я знаю, як це потрібно зробити далі", - сказав Володимир Гройсман.

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Він наголосив, що друкарський станок – це не сценарій роботи Уряду. "Тільки той план, який я реалізую кілька років. Жодних друкарських верстатів! Тільки економіка – за рахунок детінізації і інвестицій", - додав Володимир Гройсман.

Як повідомлялося, зараз місячна мінімальна зарплата в Україні становить 4173 грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132664
 
   
 Топ коментарі
 
Минимальную зарплату за два года можно увеличить вдвое, а тарифы в четверо - Гройсман
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Єдине що добре виходило у "потужних реформаторів" - так це шастати по кишенях і гаманцях українців.. Народ сказав - досить, набридло це народу.. .. Тепер грося буде обіцяти все що завгодно - тільки б прорватися до омріяної недоторканості.. Не вийде - грося пролітає мимо, як і "сивочолий гетьман", котрий завів цього вінницького хлопа на владні пагорби Печерська..
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Ух ты . ! Да ты настоящий -титан мысли Мінімальну зарплату за два роки можна збільшити удвічі, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1715 ..!! И сколько универов надо закончить , шобы такое придумать .? .
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Это чепуха, вот с 1 сентября Зе-фигляр учителям будет платить 4 000 евро. Поавдо год не известен но Зедебилоидам нравится.
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Вовочка!
Пошел в задницу!
Приход клоуна на 95 процентов твоя заслуга и твоего безответственного вранья
Ни один премьер до тебя не был под полным управлением МВФ и не порол фигню даже не пытаясь найти компромис
А чего стоит пенсионная реформа?
Сколько трынделось, что в марте будет индексация пенсий в связи с инфляцией на 17-20 процентов?
И что ты учудил?
Перерасчёт для алкоголиков и бездельников без трудового стажа, а остальным жирный кукиш!

А к реформе полиции ты не имеешь отношения?
Аваков работает в каком то другом кабмине?
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Не надо преуменьшать заслуги Петра Алексеевича! Шокин, Ложкин, Гройсман, Кононенко, Свинарчуки - это все одна цепочка и одна политика.
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Ага,сейчас это чмо вороватое расскажет,что можно сделать ,если дать ему ещё повышивать .. Мінімальну зарплату за два роки можна збільшити удвічі, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7808
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Деньги не возникают из ничего, и не исчезают бесследно. Они только меняют своих владельцев, переходя из одного кошелька в другой. Если у кого-то их становится больше, то, обязательно, у кого-то - меньше. (закон сохранения денег). В связи с вышесказанным хотелось бы понять, где (у кого) Грося возьмёт денег для выполнения этой задачи? Если собирается взять в долг, то опять же,- у кого, и на каких условиях?
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Ну до Чепушилина ему еще далеко, тот вообще хочет за полгода увеличить зарплаты и пенсии на 70% в ОРЛДО.
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4173 грв. минус налоги, 1497 грв. у пенсионеров, а цены уже Европейские.
Слава Украине!!! Героям слава!!!
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какие налоги у пенсионеров? Ты бредишь?
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Читай внимательно до запятой, не заставляй ругать тебя.
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и чмо, которое это сотворило, пытается прорваться в ВР
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4173 грв. минус налоги, 1497 грв. у пенсионеров, а цены уже Европейские.
Слава Украине!!! Героям слава!!!
Правду не забаните.
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Не не истери ты так...скоро все наладится....зебобики будут платить по 4000 баксов...и налоги отменят...😀
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Правда у тебя какая-то с душком. Герои к этому беспределу каким боком? Впрочем, как и эта провластная шпана к Украине. И таки да, Героям слава!
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Все дуже просто зафіксуйте 2 показники, які залишає Гройсман:
1. 20 млрд. золотовалютних резервів;
2. 60% боргу до ВВП.
Через рік звіримо ці показники. І тоді буде про, що говорити.
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А никто не сомневается, что будет только хуже.
Этого экономиста было кому обернуть, а идет команда полных отморозков.
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Тобто Зєлю вибрали щоб "било только хуже"?..Ти людей за ідіотів вважаєш?..Хуже після базарного економіста Гройса бути не може по визначенню...
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Да, считаю тебя за идиота
А ты проверялся?
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Мировой уровень нищеты это менее 5,5 долларов в день, уровень бедности это менее 8 долларов в день.
В Украине более 80% нищих и бедных, идём и дальше в ЕС, когда там Парубий сказал нас примут???
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Отморозок и неуч. Менталитет базарного барыги, привитый с раннего детства, неискореним. Даже коммунисты понимали, что кухарки, рабочие и крестьяне не в состоянии качественно управлять государством, заставляя их учиться уму-разуму, в том числе и у иностранцев. Но у нашей шпаны свои университеты и авторитеты. Благодарим за то кучму, что поднял уголовников до уровня государственных управленцев.
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Если минималку можно поднять в двое через 2 года, то ее можно поднять в 1,5 раза уже сейчас!!!!
Поступления от налогов растут пропорционально инфляции, и минималка должна расти пропорционально.
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Так может рассуждать человек, который абсолютно ничего не понимает в экономике, ну если конечно он не собирается платить эту минималку в долларах. Увеличение минимальной з/платы без увеличения производительности труда и положительного баланса внешнеторговых отношений приведет только к увеличению инфляции и обесцениванию денег.
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Не. Оно говорит как настоящий коммунист. 😂😅😂
ЕЩЁ С КОНЦА ШЕСТИДЕСЯТЫХ ,,СОВЕТСКИЙ НАРОД" НАЧАЛ СЛУШАТЬ МАНТРУ О ТОМ ЧТО НУЖНО ПОВЫШАТЬ КАКУЮТО ,,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА" И ЭТИМ НАРЯДУ С ВРАГАМИ ВОКРУГ И ОБЪЯСНЯЛОСЬ ПОЧЕМУ СТРАНА В ГЛУБОКОМ МЕСТЕ... 😂😅😂
В СТРАНАХ ГДЕ НЕБЫЛО И НЕТ КОММУНИСТОВ ДАЖЕ И НЕЗАИКАЮТСЯ О КАКОЙ ТО ТАМ ,,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА" НЕИМЕЮЩЕЙ ДО СИХ ПОР ЧЁТКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ, А ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ???? 😂😅😂
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Дай чёткое определение - ЧТО ТАКОЕ ,,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА"?????? 😂😅😂
И ЧТО ТАКОЕ ,,ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"???? 😂😅😂

И да твоё чёткое - научное определение ,,производительности труда" должно чётко соответствовать всем видам деятельности, как физическому труду, так и труду мозгами. 😂😅😂
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И даже путЕн не нападе? Порохоскот же так и волал всё время...
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Гнойсман никак не уймётся.
Сделал Украину самой бедной страной и ещё ему мало.
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В три раза была богаче, пока ПП, Гонтарева и вся кодла не обвалила гривну в три раза.
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Украина установила рекорд среди государств Европы. К сожалению, похвастаться нечем. Ведь Украина заняла последнее место по количеству средств, которые среднестатистическая семья тратит на еду, - а это 50,2% расходов на продукты питания. Ни в одной европейской стране нет таких удручающих показателей . - от 26 декабря 2013, http://thekievtimes.ua/kyiv/296365-nazvana-samaya-bednaya-strana-evropy.html Мінімальну зарплату за два роки можна збільшити удвічі, - Гройсман - Цензор.НЕТ 570.
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Гройсман расчитывает, что Зеленскому дадут кредиты, а он их пристроит ...
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Если честно зарплата примерно такой и осталось как при Яныке, а вот тарифы выросли в разы, в результате уровень жизни упал.
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Тарифы при Яныке сдерживались искусственно , недостающую разницу в цене покупки углеводородов и продажи их населению , компенсировали всегда из бюджета .А это десятки млрд , ежегодно . За счёт бюджета создавалась иллюзия дешёвых тарифов . Мінімальну зарплату за два роки можна збільшити удвічі, - Гройсман - Цензор.НЕТ 879 .
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а в бюджет потом потраченное на тарифы за счет чего компенсировали??
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За счёт недофинансирования , или урезания других статей расхода ,, социалки , зарплат бюджетникам , строительства тех же дорог и многого другого . Мінімальну зарплату за два роки можна збільшити удвічі, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7585 . Низкие тарифы это банальное очковтирательство выборцю .
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Углеводороды облагаются акцизом, причем в Евро. Газ вообще был бесплатный, доход от транзита покрывал импорт... ну или взаимозачет. Ну и третье бюджет все равно наполняет население, а перекидывание из одной банки в другую сумму не меняют... вся проблема Украины в так называемых шаровиках, получать деньги и ничего не делать, ну или барыжничать... а нужно создавать валовый продукт, а чем можем похвастать? АПК и металургия... все... остальное либо не технологичное, либо убитое бюрократической машиной.
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козел а как так харашо живут в Германии при том что и нефть и газ импортирують на многие миллиарді євро га
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У них огромный валовый продукт, начиная от авто, на которых ездит весь мир, до технологичного оборудования, им импорт ресурсов - это всего лишь составляющая тех. процессов... и то тянут трубу дабы не переплачивать за транзит.
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кто не дает Украине создавать тот самый прадукт а
в УССР делали и ракеты и спутники и Мрии
куда это все исчезло
я часто в Германии и ответсвенно заявляю что мы тута в Уркаине працюемо намного более интенсивно
только вот в Германии оплачивают половину выработки а в Уркаине 5%
в какие палестины уходит 95% нашего труда всем известно
рабскому народу судьба вымереть
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При рыночной экономике нужны дешевые кредиты, а у нас учетная ставка НБУ 17 %, барыги тупо на депозитах рубят бабло кредитуя экономику, на самом деле добивая её. Ну и нужны мозги, а они уехали.
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Этим ( что газ якобы - бесплатный , потомушо - транзит , взаимозачёт и т.д ) украинцев успешно " кормили " всё предыдущие влады . На самом деле , транзит никогда не покрывал и третей части сумы необходимой для уплаты кацапам за газ . Ну сколько он там приносил дохода , 2-3 млрд$ в год , а газ закупали на 10 млрд ( к примеру ) . Мінімальну зарплату за два роки можна збільшити удвічі, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6640 .

Нафтогаз каждый год дотировался из бюджета на десятки млрд , сумы иногда доходили до 100 млрд ( при желании можно погуглить и узнать точные цифры , за каждый год ) .
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Оперировать цифрами не имея точных данных это все равно что ловить рыбу на ледяном катке. Его и сейчас компенсируют из бюджета, в виде субсидий... это все перекладывание из одной банки в другую.
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Субсидии идут по статье расходов - " социальна допомога малоимущим " , это статья расходов бюджета проголосованная ВР , утверждённая кабмином и подписанная президентом . Это совсем не то что - взял сколько захотел и не перед кем не отчитался . " не то пальто " .!! "Из другой оперы" ..

А цифри эти я читал раньше в отчётах министров , кабмина , госстата и т.д . В гугле всё это есть свободно , я же говорю .. .
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Цей ідіот вже так "доувєлічівал" мінімалку, що скоро в магазин тільки з п'ятисотками можна буде ходити.
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Можно, запросто!
Подняв ВВП в два раза или доллар в три раза. Мінімальну зарплату за два роки можна збільшити удвічі, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8794
По какому пути пойдете, нам не-товарищи?
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Когда понятие прожиточный минимум исчезнет, ворюга?
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зачем ждать 2а года ? просто снизить курс , и увеличить выплату , хотя снизить то вы можете , а увеличиваете вы только свои карманы
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фокус мафії беспредєльщиков
опускаєш курс гривні втричі
зп пєнсії і всі збєрєженія зменшуються втричі
вкл друк гривні на сотні мільярдів
але
ці мільярди ідуть в банки своїм
вішь як просто переклали 200 млрд нашиг грошей у гросіні кармани
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Надо скорее закрывать ЧП, иначе без трусов останусть, молодец Грося, цэ перемога!!!
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"...Я знаю, как это нужно сделать..." -- это у него что, мантра какая-то? Заладил одно и тоже. Только сейчас узнал, как нужно? Наверное, было видение...
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Можно и в десять раз увеличить, и очень просто... Как в старом анекдоте, где прапорщик останавливает поезд - "Поезд! СТОЙ, раз-два!".
Жгучее желание еще больше наполнить казну(свои карманьі) вряд ли оправдано тем, что в карманах граждан ЕЩЕ осталось немножко денег, да и средне-мальій бизнес еще не весь накрьілся от покращень и "оптимизации" налогов и прочих тарифов.
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Сначала научитесь сдерживать цены.. по крайней мере контролировать процесс
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Спрос на работников это инвистиции,что и определяет уровень зарплат. Инвестиции зависят от власти Власть от выбора народа. Выбор зависит от сциального развития населения Социальное развитие от учебы этому.А учеба от степени понимания насколько просвещенность в социальных вопросах связана с благами и зарплатой тоже.
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Не люблю фанатизм. Первый раз в Украине фанатизм зашкалил до безумия среди сторонников Зе и Оппо в основном. Поддержка поддержкой, но слепой фанатизм и озлобленость?
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Пока с гнойсманами не начнут рассчитываться за их деяния, толку не будет.
Борзеют от безнаказанности.
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це всім відомо
збираємо уряд міністрів та Радівців всім без винятку конфіскація
і ще МВФу дамо позику
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМінімальну зарплату за два роки можна збільшити удвічі, - Гройсман
 
 
 
 
 
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