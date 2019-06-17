 Мінімальну зарплату за два роки можна збільшити удвічі, - Гройсман

Про це він сказав в ефірі ICTV, повідомляється на Урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ.
"Хотілося б, аби кожна людина, яка працює, мала можливість прийти в магазин і придбати те, що потрібно. Мені вдалося зробити з 50 доларів мінімальної зарплати - 150 доларів. За найближчі два роки ми можемо досягти розміру мінімальної зарплати в 300 доларів. Я знаю, як це потрібно зробити далі", - сказав Володимир Гройсман.
Він наголосив, що друкарський станок – це не сценарій роботи Уряду. "Тільки той план, який я реалізую кілька років. Жодних друкарських верстатів! Тільки економіка – за рахунок детінізації і інвестицій", - додав Володимир Гройсман.
Як повідомлялося, зараз місячна мінімальна зарплата в Україні становить 4173 грн.
Пошел в задницу!
Приход клоуна на 95 процентов твоя заслуга и твоего безответственного вранья
Ни один премьер до тебя не был под полным управлением МВФ и не порол фигню даже не пытаясь найти компромис
А чего стоит пенсионная реформа?
Сколько трынделось, что в марте будет индексация пенсий в связи с инфляцией на 17-20 процентов?
И что ты учудил?
Перерасчёт для алкоголиков и бездельников без трудового стажа, а остальным жирный кукиш!
А к реформе полиции ты не имеешь отношения?
Аваков работает в каком то другом кабмине?
Слава Украине!!! Героям слава!!!
Слава Украине!!! Героям слава!!!
Правду не забаните.
1. 20 млрд. золотовалютних резервів;
2. 60% боргу до ВВП.
Через рік звіримо ці показники. І тоді буде про, що говорити.
Этого экономиста было кому обернуть, а идет команда полных отморозков.
А ты проверялся?
В Украине более 80% нищих и бедных, идём и дальше в ЕС, когда там Парубий сказал нас примут???
Поступления от налогов растут пропорционально инфляции, и минималка должна расти пропорционально.
ЕЩЁ С КОНЦА ШЕСТИДЕСЯТЫХ ,,СОВЕТСКИЙ НАРОД" НАЧАЛ СЛУШАТЬ МАНТРУ О ТОМ ЧТО НУЖНО ПОВЫШАТЬ КАКУЮТО ,,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА" И ЭТИМ НАРЯДУ С ВРАГАМИ ВОКРУГ И ОБЪЯСНЯЛОСЬ ПОЧЕМУ СТРАНА В ГЛУБОКОМ МЕСТЕ... 😂😅😂
В СТРАНАХ ГДЕ НЕБЫЛО И НЕТ КОММУНИСТОВ ДАЖЕ И НЕЗАИКАЮТСЯ О КАКОЙ ТО ТАМ ,,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА" НЕИМЕЮЩЕЙ ДО СИХ ПОР ЧЁТКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ, А ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ???? 😂😅😂
И ЧТО ТАКОЕ ,,ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"???? 😂😅😂
И да твоё чёткое - научное определение ,,производительности труда" должно чётко соответствовать всем видам деятельности, как физическому труду, так и труду мозгами. 😂😅😂
А за пять?
Сделал Украину самой бедной страной и ещё ему мало.
в УССР делали и ракеты и спутники и Мрии
куда это все исчезло
я часто в Германии и ответсвенно заявляю что мы тута в Уркаине працюемо намного более интенсивно
только вот в Германии оплачивают половину выработки а в Уркаине 5%
в какие палестины уходит 95% нашего труда всем известно
рабскому народу судьба вымереть
Нафтогаз каждый год дотировался из бюджета на десятки млрд , сумы иногда доходили до 100 млрд ( при желании можно погуглить и узнать точные цифры , за каждый год ) .
А цифри эти я читал раньше в отчётах министров , кабмина , госстата и т.д . В гугле всё это есть свободно , я же говорю .. .
Подняв ВВП в два раза или доллар в три раза.
По какому пути пойдете, нам не-товарищи?
опускаєш курс гривні втричі
зп пєнсії і всі збєрєженія зменшуються втричі
вкл друк гривні на сотні мільярдів
але
ці мільярди ідуть в банки своїм
вішь як просто переклали 200 млрд нашиг грошей у гросіні кармани
Жгучее желание еще больше наполнить казну(свои карманьі) вряд ли оправдано тем, что в карманах граждан ЕЩЕ осталось немножко денег, да и средне-мальій бизнес еще не весь накрьілся от покращень и "оптимизации" налогов и прочих тарифов.
Борзеют от безнаказанности.
збираємо уряд міністрів та Радівців всім без винятку конфіскація
і ще МВФу дамо позику