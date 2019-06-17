 Туреччина не прийме вимог США щодо поставок російських ЗРК С-400, - глава МЗС Чавушоглу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.
"Анкара не прийме вимог СШАщодо ЗРК С-400", - цитує агентство "Анадолу" слова міністра в ході відвідування прикордонної з Сирією провінції Хатай.
Крім цього, Чавушоглу торкнувся теми обстрілів турецьких спостережних постів у зоні деескалації в сирійській провінції Ідліб. Міністр назвав неприпустимими "агресивні дії режиму Башара Асада", охарактеризувавши їх як такі, що порушують угоди Туреччини та Росії щодо Ідліб.
Міністр пообіцяв дати "рішучу відсіч" діям сирійських проурядових сил.
Американська сторона неодноразово заявляла, що не має наміру постачати Туреччині винищувачі-бомбардувальники F-35, якщо Анкара одночасно з цим отримає від Росії С-400. Так, минулого тижня американські ЗМІ повідомили, що виконуючий обов'язки голови Пентагону Патрік Шанахан попередив у листі Анкару про готовність США повністю згорнути співпрацю з нею за програмою винищувачів-бомбардувальників F-35, якщо до 31 липня турецька сторона не відмовиться від отримання російських ЗРК С -400.
Представник держдепартаменту США Морган Ортагус заявляла, що Вашингтон може припинити участь Туреччини в програмі F-35 і застосувати щодо Анкари санкції в рамках закону CAATSA через закупівлі у Росії ЗРК С-400.
На думку спостерігачів, у Вашингтоні побоюються, що придбання Анкарою С-400 дозволить розсекретити системи F-35, і ці літаки стануть вразливими для російської системи ППО.
У неділю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що очікує початку поставок С-400 Туреччині в першій половині липня.
О нормах поведения в обществе и т.п. А потеряв что-либо или изодрав, восстановить уже не удастся.
«Наташя, падхаді пакупай сладкій памідор, сочнай персік»
Тому вони і турки!
Может быть украинские эксперты ошибаются, может такое вообще быть?
тобто - радіус дії ракет пво, це гарантія якогось % знищення цілей,
але знищення самого пво - це теж завдання для вирішення...
я колись))) мав курс воєнки) в КПІ по пво))- тоді були шрайки) для рлс)))
то може то піар проти колективного Заходу, який не бере Туреччину в ЄС і тд
а кацяпськв с-400, вони може купують на швидкий продаж - модернізують) і
тоді кацяпи взагалі нічого не продадуть!
В прошлом году был сбит Ил20 с рассеянами на борту в Сирии. Вопрос только в том, чем именно был сбит. С200, или С400.
Уйлостан обвинил Израиль, т.к. их самолеты летали, а сирийцы выстрелив по ним, попали в Ил. Сирия, которая полностью зависит от винторогих, заявила, что она вообще не стреляла! Казалось бы, ну возьмите и проехали. Нет, не сбивали, настаивает Сирия.
Остается сам Уйлостан со своими С400, которые оказывается дупля не отбивают где свой, где чужой!
Международное агентство Moody's 14 июня понизило кредитный рейтинг Турции на один уровень - с Ba3 до B1. Тем самым ее ценные бумаги оказались на «мусорном» уровне. --- всем все ясно чего добилась Турция покупая русский металлолом ?