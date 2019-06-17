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 Туреччина не прийме вимог США щодо поставок російських ЗРК С-400, - глава МЗС Чавушоглу

Анкара не змінює свою позицію за контрактом на постачання російських зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-400 і не приймає вимог Вашингтона відмовитися від цієї угоди

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"Анкара не прийме вимог СШАщодо ЗРК С-400", - цитує агентство "Анадолу" слова міністра в ході відвідування прикордонної з Сирією провінції Хатай.

Крім цього, Чавушоглу торкнувся теми обстрілів турецьких спостережних постів у зоні деескалації в сирійській провінції Ідліб. Міністр назвав неприпустимими "агресивні дії режиму Башара Асада", охарактеризувавши їх як такі, що порушують угоди Туреччини та Росії щодо Ідліб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ має намір поставити Туреччині ракетні комплекси С-400 вже в липні

Міністр пообіцяв дати "рішучу відсіч" діям сирійських проурядових сил.

Американська сторона неодноразово заявляла, що не має наміру постачати Туреччині винищувачі-бомбардувальники F-35, якщо Анкара одночасно з цим отримає від Росії С-400. Так, минулого тижня американські ЗМІ повідомили, що виконуючий обов'язки голови Пентагону Патрік Шанахан попередив у листі Анкару про готовність США повністю згорнути співпрацю з нею за програмою винищувачів-бомбардувальників F-35, якщо до 31 липня турецька сторона не відмовиться від отримання російських ЗРК С -400.

Представник держдепартаменту США Морган Ортагус заявляла, що Вашингтон може припинити участь Туреччини в програмі F-35 і застосувати щодо Анкари санкції в рамках закону CAATSA через закупівлі у Росії ЗРК С-400.

На думку спостерігачів, у Вашингтоні побоюються, що придбання Анкарою С-400 дозволить розсекретити системи F-35, і ці літаки стануть вразливими для російської системи ППО.

У неділю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що очікує початку поставок С-400 Туреччині в першій половині липня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132662
 
 
 Топ коментарі
 
от аллаха )))), остальным арабам от тоже нашептал что сАвеЦкие-рАссийские средства пво самые крутые. правда евреям сказать об этом забыл...))). неужели соврал?
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Странно другое.Какой то виталик Рига уже с утра щиплет травку на украинском сайте😂😂😂😂🌷
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Это развал НАТО как коллективной системы обороны. Турция Эрдогана теперь неуклонно начнет "подниматься с кален", как пить дать. А еще - "защищать туркоязычных туркоманов". И возрождать "Великую Порту". А там, глядишь, и до "кузькиной матери" - рукой подать.
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О нормах поведения в обществе и т.п. А потеряв что-либо или изодрав, восстановить уже не удастся.
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Ні, там просто сидить такий же автократ, брат-близнюк пуцина. Він вважає, що "кинути" "правильного пацана", навіть, якщо саме це диктує здоровий глузд - "нє па панятіям". Це ще раз показує, що у культурному товаристві гопниками не місце. А для виборців деяких країн - що вибирати президентів потрібно виважених і достойних, а не випадкових і самозакоханих.
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от аллаха )))), остальным арабам от тоже нашептал что сАвеЦкие-рАссийские средства пво самые крутые. правда евреям сказать об этом забыл...))). неужели соврал?
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Тому що
«Наташя, падхаді пакупай сладкій памідор, сочнай персік»
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Дивні вони ті турки!
Тому вони і турки!
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Правду кажете: розумних людей турками не назвуть
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Странно, а украинские эксперты говорили что С-400 надувные и бесполезные. А тут и Турция и Индия готовы на санкции от США, но С-400 очень хотят. И США непонятно чего так боятся эти надувные С-400???
Может быть украинские эксперты ошибаются, может такое вообще быть?
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Странно другое.Какой то виталик Рига уже с утра щиплет травку на украинском сайте😂😂😂😂🌷
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яка завгодно система пво це більше зброя оборони,
тобто - радіус дії ракет пво, це гарантія якогось % знищення цілей,
але знищення самого пво - це теж завдання для вирішення...
я колись))) мав курс воєнки) в КПІ по пво))- тоді були шрайки) для рлс)))
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"Зелен виноград". Хотели бы такую же - но нету. И альтернативы (в смысле штатовских "Пэтриотов" - тоже нет. Как и много чего другого нет.
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Турція, самодостатня країна, і те шо вони купують у ***** те чюдо)пво)),
то може то піар проти колективного Заходу, який не бере Туреччину в ЄС і тд
а кацяпськв с-400, вони може купують на швидкий продаж - модернізують) і
тоді кацяпи взагалі нічого не продадуть! Туреччина не прийме вимог США щодо поставок російських ЗРК С-400, - глава МЗС Чавушоглу - Цензор.НЕТ 8080
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Это развал НАТО как коллективной системы обороны. Турция Эрдогана теперь неуклонно начнет "подниматься с кален", как пить дать. А еще - "защищать туркоязычных туркоманов". И возрождать "Великую Порту". А там, глядишь, и до "кузькиной матери" - рукой подать.
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так було і 100 років назад. Самі турки ********** згадувати про більшовицьку допомогу золотом завдяки якому вони вистояли. В пам'ять про це і стяг червоного коліру, але із турецьким акцентом " і побачив Кемаль-паша Ататюрк у водоймі кров загиблих турків за свободу країни у якому відображався місяц з зірками"
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Ну так новых истребителей не видать. Турки одним словом, отказаться от высокотехнологичной техники в пользу расейского говна.
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Ставить Эрдогану ультиматумы тоже не очень умно.
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Если ты в НАТО то нужно придерживаться правил.
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Турки своим благополучием обязаны Западу. Пусть попробуют дружить с кацапами, будет как в Венесуэле.
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Да им какбэ насрать. Главное - "подняться с кален". И чтоб "величие", вот это вот все. Восток вообще всегда тяготел как не к деспотии, то к авторитаризму, это для них естественная модель власти.
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Странная ситуация сложилась с этими российскими ПВО.
В прошлом году был сбит Ил20 с рассеянами на борту в Сирии. Вопрос только в том, чем именно был сбит. С200, или С400.
Уйлостан обвинил Израиль, т.к. их самолеты летали, а сирийцы выстрелив по ним, попали в Ил. Сирия, которая полностью зависит от винторогих, заявила, что она вообще не стреляла! Туреччина не прийме вимог США щодо поставок російських ЗРК С-400, - глава МЗС Чавушоглу - Цензор.НЕТ 3470Казалось бы, ну возьмите и проехали. Нет, не сбивали, настаивает Сирия.
Остается сам Уйлостан со своими С400, которые оказывается дупля не отбивают где свой, где чужой! Туреччина не прийме вимог США щодо поставок російських ЗРК С-400, - глава МЗС Чавушоглу - Цензор.НЕТ 3589
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Тот борт сбили россияне (сирийцев на управлении этими системами нет, там как не рассейские "советники" то еще какие "контрактники"), сбили ракетой комплекса с - 200, ракета имеют полуактивную самонаводящуюся головку, при выборе нескольких целей приоритет на ту, что больше. "Больше", чем израильский Ф-16 и был "Ил-20", вот на него ракета и переключилась.
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Moody's понизило кредитный рейтинг Турции до «мусорного»
Международное агентство Moody's 14 июня понизило кредитный рейтинг Турции на один уровень - с Ba3 до B1. Тем самым ее ценные бумаги оказались на «мусорном» уровне. --- всем все ясно чего добилась Турция покупая русский металлолом ?
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"Понижение рейтинга отражает мнение Moody's о том, что риск кризиса платежного баланса продолжает расти, а вместе с ним и риск дефолта по государственным долговым бумагам", - говорится в сообщении.
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Турция сваливается в тоталитаризм и если этот процесс продолжиться то в НАТО ей делать нечего, как бы не хотелось США терять ценного союзника, к сожалению не способность штатов проявлять себя как мирового лидера закономерно привела к развалу мирового порядка! чем и и не применули воспользоваться Китай, параша а теперь и Турция, вот только не понятно что так радует Европу? в частности Германию.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономТуреччина не прийме вимог США щодо поставок російських ЗРК С-400, - глава МЗС Чавушоглу
 
 
 
 
 
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