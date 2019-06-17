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 Двоє українських воїнів були поранені на Донбасі. За добу - 30 обстрілів, - ОС

16 червня збройні формування РФ 30 разів порушили режим припинення вогню. З них два рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював українських захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 23 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- шість разів ВОДЯНЕ – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- два рази околиці населеного пункту Талаківка – з великокаліберних кулеметів;
- три рази поблизу Павлополя – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів;
- Новотроїцьке – з великокаліберних кулеметів;
- два рази околиці Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- чотири рази поблизу населеного пункту Пищевик – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- Богданівку – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета, зенітної установки та стрілецької зброї;
- в районі Опитного – з мінометів калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомета;

- двічі Широкине – з 82 мм міномета, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

- поблизу населеного пункту Новогнатівка – зі станкового протитанкового гранатомета.

Читайте також: Напередодні переговорів у Мінську ворог обстрілює Донбас із великих калібрів і поширює фейки про підготовлювані атаки ЗСУ, - ОС

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 7 разів:

- двічі Південне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

- два рази Кримське – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- двічі Новотошківське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- околиці Станиці Луганської – зі стрілецької зброї.

"За минулу добу два українські захисники дістали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Одного українського воїна поранено, найманці РФ 21 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

За даними розвідки 15 червня два окупанти були поранені.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил 7 разів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив 5 обстрілів позицій українських захисників:
- поблизу населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

- Лебединське – з протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;

- околиці Талаківки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

- в районі населеного пункту Пищевик – з великокаліберних кулеметів;

- Водяне – з автоматичних гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог 2 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

околиці Південного – з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;

Новотошківське – з гранатомета різних систем, стрілецької зброї.

"За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню", - повідомили в прес-центрі ОС.

Двоє українських воїнів були поранені на Донбасі. За добу - 30 обстрілів, - ОС 01
Двоє українських воїнів були поранені на Донбасі. За добу - 30 обстрілів, - ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132661
 
 
 Топ коментарі
 
Желаем нашим защитникам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским пидорам и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
Двоє українських воїнів були поранені на Донбасі. За добу - 30 обстрілів, - ОС - Цензор.НЕТ 7129
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Повідомлення від Українців Донецька.

О 5 ранку чув до десятка потужних пострілів арти на півночі містаДвое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 30 обстрелов, - ОС - Цензор.НЕТ 1092
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Привіт, Люц) ось бачимо як рогаті бісяться, а штабні крисюкі щось замовчують про обстріли, таке враження, що наші тільки з калашів дають відсіч, Мінськ, кучма, зе....
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Желаем нашим защитникам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

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Смерть расіянсько-фашиським окупантам!!!! щоб ото масква стала як другий Донецьк!!
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Украинским воинам полного выздоровления, оккупантам жирный украинский чернозём в глубину.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДвоє українських воїнів були поранені на Донбасі. За добу - 30 обстрілів, - ОС
 
 
 
 
 
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