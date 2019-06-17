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 Напередодні переговорів у Мінську ворог обстрілює Донбас із великих калібрів і поширює фейки про підготовлювані атаки ЗСУ, - ОС

Російська окупаційна адміністрація ОРДЛО розгорнула інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію підрозділів операції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"19 червня у Мінську заплановано проведення чергового засідання тристоронньої контактної групи з питань мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Водночас, готуючи обґрунтування для власних провокацій у рамках гібридних дій, російська окупаційна адміністрація ОРДЛО, усвідомлюючи наближення цієї важливої дати, розгорнула інформаційну кампанію спрямовану на дискредитацію підрозділів операції Об’єднаних сил.

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Зокрема, російська окупаційна адміністрація ОРДЛО та представники російських окупаційних підрозділів через власні джерела масової пропаганди відкрито публікують "фейкові" новини про нібито підготовку українськими військами провокативних обстрілів власних позицій та мирних населених пунктів", - сказано в повідомленні.

У штабі нагадали, що за останній тиждень відбулася ескалація застосування ворогом видів озброєнь заборонених Мінських угодами. Зокрема, зафіксовані непоодинокі випадки відкриття вогню зі сторони російських окупаційних військ із застосуванням артилерійських систем калібру 152 та 122 мм, а також мінометів калібру 120 мм та 82 мм передових позицій сил ООС. Усі вони відображені у офіційних звітах СММ ОБСЄ та ретельно задокументовані українською стороною СЦКК.

Крім того, ворог здійснював цинічні обстріли мирних мешканців та об’єктів цивільної інфраструктури по усій протяжності лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях. Особливо кричущим випадком став обстріл зі сторони окупованого Донецька із застосуванням самохідних гаубиць 2С1 населеного пункту Мар’їнка, під час якого постраждало п’ять мирних мешканців".

"Зважаючи на те, що ворог систематично та цинічно ігнорує будь-які домовленості і готовий до вчинення будь-яких дій, спрямованих на зрив засідання ТКГ, особовий склад ООС продовжує виконувати бойові завдання, дотримуючись прийнятих раніше зобов’язань у рамках Мінських домовленостей і не піддаючись на провокації з боку противника. Разом з тим, прямі загрози збоку російських окупаційних військ будуть миттєво ліквідуватися із застосуванням засобів, що не суперечать раніше укладеним мирним угодам.

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Зважаючи на ситуацію що склалась, прагнемо ще раз нагадати, що мета особового складу ООС – гарантувати безпеку та зберегти життя українців по обидва боки лінії розмежування, відновити територіальну цілісність та суверенітет України. Командування операції Об’єднаних сил та підпорядкований особовий склад виконуватиме цю місію керуючись нормами українського законодавства та міжнародного гуманітарного права", - підкреслили в прес-центрі ОС.

Напередодні переговорів у Мінську ворог обстрілює Донбас із великих калібрів і поширює фейки про підготовлювані атаки ЗСУ, - ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132660
 
 
 Топ коментарі
 
Кацапня як завжди сама стріляє, а нас обвинувачують
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Никаких переговоров с убийцами украинцев ! СМЕРТЬ рашистским оккупантам,только СМЕРТЬ и ничего другого ! В преддверии переговоров в Минске враг обстреливает Донбасс из крупных калибров и распространяет фейки о готовящихся атаках ВСУ, - ОС - Цензор.НЕТ 3183
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Та вродь би там дійсно йде бій, жорстокий замес:

Жителі Донецька в соціальних мережах повідомляють, що в районі аеропорту йде сильний бій, передають Патріоти України.
Донеччани пишуть про потужні вибухи і сильну стрільбу з важкої зброї в районі ДАПа:
"Идет мощный монотонный обстрел из тяжелого!!!";
"Бой в стороне аэропорта. Давно такого не было…";
"21:35 В районе аэропорта разгорелся бой. Сначала пулеметы, потом подключилось арта. Хорошо слышны очереди и разрывы".
Зазначається, що такого обстрілу давно не було. Постріли чутні в багатьох районах міста:
"Донецк 21.30 Смолянка слышит сильный гуп-гуп за окном Марабушта слышно бой Жд, и район за переходом трясутся дома... Давненько такого не было. Страшно!".
"Донецк. Киевский, залпы со шлейфом, что-то по новому звучит и набирает обороты".
"Донецк 21.47 Киевский Рик..бой... очень интенсивно Район универмага Радуга слышны разрывы мин и стрельба. Площадка слушает - очень близко Гвардейка Бутовка слушаем тяжелое ,что-то совсем близко".
"Донецк. С сиренами проехали пожарные машины... Значит, кому-то сегодня не повезло...".

Скріни: https://patrioty.org.ua/politic/tiazheloe-rabotaet-yntensyvno-s-syrenamy-proekhaly-pozharne-pid-donetskom-pochalysia-potuzhni-boi-283407.html
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Кацапня як завжди сама стріляє, а нас обвинувачують
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Орда може вести переговори лише з позиції сили. Дати цеглиною по голові, приставити ніж до горла, і потім розпочинають шукати компроміс. Іншої альтернативи для них немає. Хай дає бог нашому керівництву ПАТРІОТИЗМУ, МУЖНОСТІ І ТЕРПІННЯ.
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Никаких переговоров с убийцами украинцев ! СМЕРТЬ рашистским оккупантам,только СМЕРТЬ и ничего другого ! В преддверии переговоров в Минске враг обстреливает Донбасс из крупных калибров и распространяет фейки о готовящихся атаках ВСУ, - ОС - Цензор.НЕТ 3183
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Так було завжди, нічого дивного. Сепари діють по старій передбачуваній схемі.
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Они не сепары ,а русские фашисты с их обмундированием и оружием !!!но для Зелупы просто бунтари,повстанцы
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Все равно, юридически весь этот Минск - преступление и измена Родине в чистом виде. Не подписывал эту макулатуру Порошенко, не подпишет и Зеленский. А то мало ли что, поменяется власть, военное положение, поставят к стенке.
П.С, А Кучма уже старенький, ему все равно.
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*****, повторює загострення, надіється на договорняк з зелею, по типу, як було з папом?!
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Та вродь би там дійсно йде бій, жорстокий замес:

Жителі Донецька в соціальних мережах повідомляють, що в районі аеропорту йде сильний бій, передають Патріоти України.
Донеччани пишуть про потужні вибухи і сильну стрільбу з важкої зброї в районі ДАПа:
"Идет мощный монотонный обстрел из тяжелого!!!";
"Бой в стороне аэропорта. Давно такого не было…";
"21:35 В районе аэропорта разгорелся бой. Сначала пулеметы, потом подключилось арта. Хорошо слышны очереди и разрывы".
Зазначається, що такого обстрілу давно не було. Постріли чутні в багатьох районах міста:
"Донецк 21.30 Смолянка слышит сильный гуп-гуп за окном Марабушта слышно бой Жд, и район за переходом трясутся дома... Давненько такого не было. Страшно!".
"Донецк. Киевский, залпы со шлейфом, что-то по новому звучит и набирает обороты".
"Донецк 21.47 Киевский Рик..бой... очень интенсивно Район универмага Радуга слышны разрывы мин и стрельба. Площадка слушает - очень близко Гвардейка Бутовка слушаем тяжелое ,что-то совсем близко".
"Донецк. С сиренами проехали пожарные машины... Значит, кому-то сегодня не повезло...".

Скріни: https://patrioty.org.ua/politic/tiazheloe-rabotaet-yntensyvno-s-syrenamy-proekhaly-pozharne-pid-donetskom-pochalysia-potuzhni-boi-283407.html
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О 5 годині ранку десь десять потужних пострілів у напрямку Пєскі, ДАП, Авдіївка.
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Люц, що з жилих районів рогаті шмалять??
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Стратегия очень простая, убедить Зелю, что нужно договариваться с бандитами.
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Петро з ними п"ять років домовлявся))Подивимось на Зелю,буде діяти як Петро,піде за ним слідом))
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официально петя с ними тоже не вел переговры.
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Догоняй! Е7Ы09 🆗‏ @mix_voronezh 11 ч.11 часов назадЕще
Самолет сказочного ссыкуна взлетает в Душанбе. Впереди 2 вертолета МИ-24, которые в случае запуска ракеты примут её на себя. Смертники короче.https://twitter.com/mix_voronezh/status/1140312279696777216
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Ой, хто до нас завітав?
Та «Это я, Эдичка»
Напередодні переговорів у Мінську ворог обстрілює Донбас із великих калібрів і поширює фейки про підготовлювані атаки ЗСУ, - ОС - Цензор.НЕТ 4376
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Привіт, Люц) Як там у вас, кацапи казяться?? щоб їх мор узяв усіх!!
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За п'ять років вже вивчив їх наскрізь.
На тему війни з ними не розмовляю, тільки з провіренними. Бо марна трата часу і нервів. Але все більш висловлювань по типу «Что то пошло не так»
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Це головне, бути обережним на окупованих територіях, бо кляті рогаті можуть... смерть клятой расії!!!!
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Намагаюсь бути обережним - коли проходжу повз мавпи у формі то питаю коли підете у наступ на Київ як планував Захарченко. Я вже заї.... чекати.Напередодні переговорів у Мінську ворог обстрілює Донбас із великих калібрів і поширює фейки про підготовлювані атаки ЗСУ, - ОС - Цензор.НЕТ 7715
І що вони мене за це зроблять? Це ж я так патріотично кажу.
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Почему войну не прекратили как обещали? Сколько это будет продолжаться? Вот не понимаю почему не договариваются с Россией? почему еще никто не стоит на коленях? Наверно как и тарифы снизить никто не обещал?
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Розумію ваш гумор.
І всеж -
З Ордою треба домовлятися, але цього не хоче ***** і його камарілья. Вони твердять що Україні треба домовлятися з ОРДЛО.
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Это что - первый случай?
Нет - это система.
Это "СБУ" Парашенки.
Это потужна судова рехворма.

Интересно - выдавали ли немцы солдат по запросу НКВД?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНапередодні переговорів у Мінську ворог обстрілює Донбас із великих калібрів і поширює фейки про підготовлювані атаки ЗСУ, - ОС
 
 
 
 
 
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