 Напередодні переговорів у Мінську ворог обстрілює Донбас із великих калібрів і поширює фейки про підготовлювані атаки ЗСУ, - ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"19 червня у Мінську заплановано проведення чергового засідання тристоронньої контактної групи з питань мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Водночас, готуючи обґрунтування для власних провокацій у рамках гібридних дій, російська окупаційна адміністрація ОРДЛО, усвідомлюючи наближення цієї важливої дати, розгорнула інформаційну кампанію спрямовану на дискредитацію підрозділів операції Об’єднаних сил.

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Зокрема, російська окупаційна адміністрація ОРДЛО та представники російських окупаційних підрозділів через власні джерела масової пропаганди відкрито публікують "фейкові" новини про нібито підготовку українськими військами провокативних обстрілів власних позицій та мирних населених пунктів", - сказано в повідомленні.

У штабі нагадали, що за останній тиждень відбулася ескалація застосування ворогом видів озброєнь заборонених Мінських угодами. Зокрема, зафіксовані непоодинокі випадки відкриття вогню зі сторони російських окупаційних військ із застосуванням артилерійських систем калібру 152 та 122 мм, а також мінометів калібру 120 мм та 82 мм передових позицій сил ООС. Усі вони відображені у офіційних звітах СММ ОБСЄ та ретельно задокументовані українською стороною СЦКК.

Крім того, ворог здійснював цинічні обстріли мирних мешканців та об’єктів цивільної інфраструктури по усій протяжності лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях. Особливо кричущим випадком став обстріл зі сторони окупованого Донецька із застосуванням самохідних гаубиць 2С1 населеного пункту Мар’їнка, під час якого постраждало п’ять мирних мешканців".

"Зважаючи на те, що ворог систематично та цинічно ігнорує будь-які домовленості і готовий до вчинення будь-яких дій, спрямованих на зрив засідання ТКГ, особовий склад ООС продовжує виконувати бойові завдання, дотримуючись прийнятих раніше зобов’язань у рамках Мінських домовленостей і не піддаючись на провокації з боку противника. Разом з тим, прямі загрози збоку російських окупаційних військ будуть миттєво ліквідуватися із застосуванням засобів, що не суперечать раніше укладеним мирним угодам.

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Зважаючи на ситуацію що склалась, прагнемо ще раз нагадати, що мета особового складу ООС – гарантувати безпеку та зберегти життя українців по обидва боки лінії розмежування, відновити територіальну цілісність та суверенітет України. Командування операції Об’єднаних сил та підпорядкований особовий склад виконуватиме цю місію керуючись нормами українського законодавства та міжнародного гуманітарного права", - підкреслили в прес-центрі ОС.