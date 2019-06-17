 Однопартійна система зі зосередженням влади в одних руках може призвести до автократії, - Кравчук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в ефірі телеканалу "Прямий" у неділю ввечері.
"Я вважаю, що однопартійна система зі зосередженням влади в одних руках: і президентської, і парламентської, і уряду, може створити такі умови, в яких стануть можливими дії, коли не зважатимуть на інтереси всього українського народу.
"Це завжди може привести до автократії, до елементів автократії", - сказав він.
У зв'язку з цим Кравчук наголосив, що при владі повинна бути обов'язково сильна опозиція, а в коаліції мінімум дві політсили.
Потому что толпа своих МОЗГОВ не имеет - вместо мозга впечатление от телесериалов.
Чего вам не хватало хз .? .
блестящий каминг аут в извращенной форме ))))))))))))
У меня тут вокруг голосовали за зе в основном люмпены и пенсионерки, бывший электорат рыгов, потребители пива и сериалов
А вы ж считаете народ быдлом, который «сейчас вам нарулит»
Да будет тебе известно , что всё в стране теперь решает Беня , а не Зе ,, и тем более - не народ . А ты для власти как была - нихто , так им и осталась .Для неё ты , ото самое слово которое ты написала , а думаешь что стала цаца . Спустись на землю .
Знаю знаю такого . Ушлый хлопец .
Для тех кому нужен царь на троне, неприемлем Зеленский, особенно в рубашке с закатанными рукавами, говорящий обычным языком, не желающий оставаться в этом пафосном недоЛувре на Банковой.
Им нужен «лидер нации», «отец нации», рулевой. Названия меняются, суть та же.
Среди них много скучающих за совком: «при Брежневе было не так плохо»
Просто это, как правило, люди от 50 и старше.
Вы там напридумали фигни и сами в неё поверили.
За "заканные рукава" проголосовали те, кто смотрел сериал "Слуга народа" и "Сваты" про недалеких и смешных малороссов, перепутав вирт с реальностью.
А вот моя подруга смотрела и голосовала за Петю
Так что каша тут не у меня в голове.
Українське(Європейське) ні.
тому аналогія некоректна.
Мені боляче за вас,кларк...
Що Україна вирішила послати Баригу на..уй..І що для альтернативи був потрібний хтось з антирейтингом меншим,яку "Косатої"...
Тому це не перемога ЗЕ.
ЦЕ НАЙБІЛЬШИЙ ПРО..ОБ У ЖИТТІ У ВАКАРЧУКА.
Эти выборы будут иметь смысл, когда партии будут представлять конкретные программы действий (а не захист-перезахист), и будут нести ответственность (кстати, как и Президент) за их исполнение
И да, где совок, а где Порох?
Предвыборная программа СН
Там и отмена офшоров даже была! И что в итоге? Пшик. Безвиз и томос, выписаный СЦУ.
На популизме вьезжают во власть и забывают свои программы. Где реальные дела, Зеленский? Без закрытия офшоров, развития Украины невозможно!
Кстати в странах Запада они не закрыты но система все равно другая
Но пусть они все будут демократичными
Рыги, БПП, Гройсман - вот без этого балласта Рада будет гораздо лучше
Маразм косить наші ряди...