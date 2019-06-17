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Все про:ВР (4977) Кравчук (143)

 Однопартійна система зі зосередженням влади в одних руках може призвести до автократії, - Кравчук

Перший президент України (1991-1994) Леонід Кравчук вважає, що за однопартійної системи і зосередження президентської і парламентської влади в одних руках стануть можливими ситуації, коли не зважатимуть на інтереси українського народу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в ефірі телеканалу "Прямий" у неділю ввечері.

"Я вважаю, що однопартійна система зі зосередженням влади в одних руках: і президентської, і парламентської, і уряду, може створити такі умови, в яких стануть можливими дії, коли не зважатимуть на інтереси всього українського народу.

"Це завжди може привести до автократії, до елементів автократії", - сказав він.

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У зв'язку з цим Кравчук наголосив, що при владі повинна бути обов'язково сильна опозиція, а в коаліції мінімум дві політсили.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132659
 
   
 Топ коментарі
 
Быть такого не может. Зеленский, Богдан, Разумков - благороднейшие джентльмены, которые спят и видят, как облагодетельствовать народ(правда непонятно какой, но этот вопрос вынесем за скобки). Так говорит Коломойский. Правда еще он говорит про небольшую гражданскую войну для хохлов и дефолт. Но разве хохлов этим запугать? Переживут, не все, но некоторые. Что для них эти маленькие неудобства по сравнению с тем, что президент скачет в фонтане и в АП можно приходить в трусах. Но с ноутбуком, без него никак. Зебилы, подумайте на досуге о чем речь. Кравчук сам в той системе вырос, знает о чем говорит. Оно вам надо? Жаловаться потом будет некому.
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Такому успіху Зеленського треба подякувати Порошенку. Ну не можна свій народ вважати таким дебільним, як це робить Порошенко! П'ять років казати одне, а робити зворотнє - навіть дебіла змусить ненавидіти Порошенка до глибини души.
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Без автократии коррупционно-олигархическую систему в Украине победить невозможно ,увы но это так ,поэтому выбор прост ,либо дальнейший воровской беспредел и обнищание Украины с вероятным её распадом либо расчленением ,либо автократический режим на протяжении лет десяти .
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А ще Земля - квадратна, а Сонце розміром з лампочку.
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Бросай курить всякую фигню и смотреть Г+Г
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sulima ivan, у Саакашвили в Грузии и Порошенко в Украине одинаковый результат правления - их партии внизу рейтинга.
Потому что толпа своих МОЗГОВ не имеет - вместо мозга впечатление от телесериалов.
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Нечего пенять на зеркало , коли рожа крива Однопартійна система зі зосередженням влади в одних руках може призвести до автократії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5403 .. К сожалению , значительная часть общества , и в самом оказались теми , кем ты назвал . Зебилами .! И никакой вины Пороха тут нет . Не он тебя одурачил , а Беня ..

Чего вам не хватало хз .? Однопартійна система зі зосередженням влади в одних руках може призвести до автократії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7513 .
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какое шикарное признание..
блестящий каминг аут в извращенной форме ))))))))))))
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Скепсис первого президента можно поянть. Впервые общество разделилась не на восток и запад, а по возрасту. Молдые желающие перемн и ухоядщие стрики этого не желающие. На либералов и консерваторов.
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Та не.
У меня тут вокруг голосовали за зе в основном люмпены и пенсионерки, бывший электорат рыгов, потребители пива и сериалов
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Народ наконец-то стал ближе к власти и что-то решает
А вы ж считаете народ быдлом, который «сейчас вам нарулит»
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.. ржунимагу ..
Да будет тебе известно , что всё в стране теперь решает Беня , а не Зе ,, и тем более - не народ . А ты для власти как была - нихто , так им и осталась .Для неё ты , ото самое слово которое ты написала , а думаешь что стала цаца . Спустись на землю .
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и что же он решает, как Петя делил на Банковой бабло с облгазов Ахметова?
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"Райнин ежемесячно получал наличными 3-5 миллионов", - бывший нардеп Крючков о хищении 150 млн гривен госсредств через "Харьковоблэнерго". ВИДЕО
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..Она как , сам Крючков . !!! Однопартійна система зі зосередженням влади в одних руках може призвести до автократії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6782 .. бздютовец - ворюга , арестованный в Германии , в прошлом году ,, по подозрению в хищении 300 млн государственных денег .?
Знаю знаю такого . Ушлый хлопец .
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ну конечно, порохобот не поверит даже Петиному признанию в суде. Точно так же ведут сбя путиноиды ВЫ ФСЕ ВРЕТИ.
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Признанию Пети поверю . Суду и следствию поверю . А ворюге Крючкову никогда . Однопартійна система зі зосередженням влади в одних руках може призвести до автократії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5711 .
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тогда потерпи, если он не сбежит, то скоро сам узнаешь.
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Тогда ( до суда ) не печатай мне разной х...и ,, со ссылками на брехню разного ворья . На котором клейма негде ставить . Однопартійна система зі зосередженням влади в одних руках може призвести до автократії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4899 .
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тогда не ходи на Цензор, где это печатают.
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Тупее совета , ты дать не мог ?? Однопартійна система зі зосередженням влади в одних руках може призвести до автократії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5546 .К чему ты это ляпнул . хз .?
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Макс, ну ей с Германии виднее, что в Украине и как. Не спорь.
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Да , я тоже заметил .. Давать "ценные указания" , что делать украинцам в своей стране , и как и зачем и почему ,, лучше всего из за бугра . Однопартійна система зі зосередженням влади в одних руках може призвести до автократії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9025 .
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Больше не по возрасту, а по отношению к совку и власти.
Для тех кому нужен царь на троне, неприемлем Зеленский, особенно в рубашке с закатанными рукавами, говорящий обычным языком, не желающий оставаться в этом пафосном недоЛувре на Банковой.
Им нужен «лидер нации», «отец нации», рулевой. Названия меняются, суть та же.

Среди них много скучающих за совком: «при Брежневе было не так плохо»
Просто это, как правило, люди от 50 и старше.
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У вас в голове каша.
Вы там напридумали фигни и сами в неё поверили.
За "заканные рукава" проголосовали те, кто смотрел сериал "Слуга народа" и "Сваты" про недалеких и смешных малороссов, перепутав вирт с реальностью.
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Я не смотрела Слугу Народа и Сватов
А вот моя подруга смотрела и голосовала за Петю

Так что каша тут не у меня в голове.
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Що у пана болить, про те він і говорить(каша в голові))
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Значит вы из тех, кто смотрел фоточке с инстаграмм и голосовал по приколу, есть такая часть, недалекие любители лайков
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А що? Ніхто не знає про досвід Китаю? Під керівництвом єдиної компартії (КПК) держава виходить на передові рівні в сіті. А про народ десь хто думає? Ні! Всюди держава окремо, а народ окремо. Невже й цього не знали? Мені боляче за Вас.
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Азійське суспільство характеризується колективізмом..
Українське(Європейське) ні.
тому аналогія некоректна.
Мені боляче за вас,кларк... Однопартійна система зі зосередженням влади в одних руках може призвести до автократії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6881
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Так бидлу і приколістам все рівно - вони проголосували за прикольного актора і забули про нього до наступних виборів. Вони зовсім не цікавляться його діями, він для них прикольний актор і не більше того, а що буде з країною, то їм байдуже, бо вони живуть на іншій планетіі.
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sulima ivan, може вже досить вішати усе на Пороха, Чи це вже мода така, якщо топити, то вже на саме дно. Як би не висунули кандидатуру Зєлябєні на виборах, то ще не відомо, кого б обрали українці. Треба було висунути прикольного лицедія, відомого і улюбленого усім українцям, щоб голосували за кращого актора. Коломойський поцілив у саме яблучко, розкрутивши образ Голобородька.
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ультра-заюльку Сулімі не поясниш.

Що Україна вирішила послати Баригу на..уй..І що для альтернативи був потрібний хтось з антирейтингом меншим,яку "Косатої"...
Тому це не перемога ЗЕ.
ЦЕ НАЙБІЛЬШИЙ ПРО..ОБ У ЖИТТІ У ВАКАРЧУКА. Однопартійна система зі зосередженням влади в одних руках може призвести до автократії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6687
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На мародера Порошенка українці вішають не все, а лише зраду, шалену корупцію, патологічну жадібність, постійну брехню і декілька десятків мільярдів вкрадених доларів. З яких він вас і купує разом з вашою совістю.
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На мой взгляд важно следующее. Надо голосовать не за людей, а за программы. Голосовали за Зеленского, а не за его программу (программа была, но там ничего толком не было). Результат - думали, что будет заниматься снижением тарифов. А что получили? Один представитель сказал, что это не его полномочия. Второй представитель сказал, что он ничего не обещал, а только шутил в Квартале. Тоже самое с партиями. Вчера заходил на сайт Слуги народа. Программы нет (или она так глубоко спрятана, что я не увидел). В то же время высокий рейтинг партии. Почему?
Эти выборы будут иметь смысл, когда партии будут представлять конкретные программы действий (а не захист-перезахист), и будут нести ответственность (кстати, как и Президент) за их исполнение
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Голосовали не за, а ПРОТИВ того, что из себя предсталяет уходящий совок в виде Порошенко.
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Голосовали за Слугу Урода.
И да, где совок, а где Порох?
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https://m.facebook.com/sluganarodu.official/photos/a.605890223250314/607259333113403/?&theater

Предвыборная программа СН
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Жаль ЦВК убрала предвыборную программу Порошенко за 2014 год.
Там и отмена офшоров даже была! И что в итоге? Пшик. Безвиз и томос, выписаный СЦУ.
На популизме вьезжают во власть и забывают свои программы. Где реальные дела, Зеленский? Без закрытия офшоров, развития Украины невозможно!
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рельные дела Зеленского будут, когда у него будет РЕАЛЬНАЯ власть.
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Надеюсь Рада сдержит этот позор Украины, превратив клоуна в что то наподобии молдавского Додона
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позор Украины был тогда, когда нам помогал весь мир в войне с паРашей, а твой Петя все воровал.
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Ты утомил с этим бредом про воровство с каламойских методичек.
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твой порох утомили больше своим воровством, а его боты как ты своей тупостью.
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запиши это у себя на лбу зеленкой, что бы не защищать вора - Порошенко.
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всетаки сделай это, что бы в следющий раз не быть идитом.
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зебильное жабье во всей красе - тупое, надувающее щеки от пафоса

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У нього вже є реальна влада. І що це зелене чмо зробило? Набрехало, кинуло, порушило Конституцію.
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Не думаю что офшоры можно раз и закрыть
Кстати в странах Запада они не закрыты но система все равно другая
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Безусловно нужны разные партии в Раде
Но пусть они все будут демократичными
Рыги, БПП, Гройсман - вот без этого балласта Рада будет гораздо лучше
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Рыги, БПП, Гройсман это буржуазные демократы. Они есть везде.
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клептократми они стноваться при власти, чего нельзя допускать.
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Люди Каломойского - просто бандиты, рейдеры, на фоне которых любые (доказанные) клептократы - пушистые ангелы
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ФІларет..Кравчук..

Маразм косить наші ряди... Однопартійна система зі зосередженням влади в одних руках може призвести до автократії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5305
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Филарет распродал Черноморский флот ?
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Секретарь ЦК КПУ Кравчучкин проснулся и вещает об однопартиной автократии.
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У Кравчука настав період ремісії? Старечий маразм тимчасово відступив? 😊
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Кравчучка. Ти ж старий козел за зелень топив. А тепер задній на всяк випадок включаєш?
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Согласен. А почему когда у пети была почти вся власть в стране и он рвался к следующему президенству - ты не говорил, что демократия под угрозой?
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он молчал даже тогда, когда Петя вводил военное положние, что бы отменить выборы.
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як і раніше все або майже все в державі залежить від президента. команди "нових облич" які йдуть по спискам чесно кажучи викликають деякий скепсис тому що дуже схожі на масовку, на такий собі флешмоб. головне щоб зеленському хоч він і сам нове обличчя вистачило розуму не поплисти за течією невігластва. серед тих хто можливо не потрапить до парламенту може бути багато досвідчених розумних і порядних людей яких можна і потрібно використати в хорошому сенсі цього слова на важливих державних посадах.
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"..минимум две политсилы" = двух, таких как "слуга русскаго народу" и батькивщина, хватит как раз на установление автократии всего одного олигарха, теневого президента Украины - и зебилы сделали цэ разом.
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Обов'язково мають бути противаги у владі! Якщо вона сконцентрується в одних руках - буде біда. Саме конкурентність змушує еліти шукати компроміси і рухає суспільство вперед. Так побудовані усі цивілізовані демократії.
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Шо ты гонишь мудень, все историю Украины непрерывно происходят "действия не считаясь с интересами украинского народа.Источник: https://censor.net.ua/n3132659"
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