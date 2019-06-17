 Америка зможе вимкнути енергетичну систему РФ, - New York Times

Президент гостро розкритикував статтю, яка з'явилася на сторінках цього видання в неділю і в якій йшлося про підготовку американців до кібератаки на російську енергетичну мережу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
У своєму профілі у Twitter Трамп назвав New York Times "корумпованими ЗМІ", які "роблять і пишуть казна-що, незважаючи на можливі наслідки".
Газета із посиланням на колишніх і чинних чиновників Білого дому повідомила, що американці розмістили в російській енергетичній системі шкідливе програмне забезпречення, завдяки чому, у випадку вибуху конфлікту на лінії Вашингтон-Москва американська сторона зможе вимкнути енергетичну систему в Росії.
"Ця агресивна тактика є відповіддю на російські кібератаки на США та дезінформаційну кампанію, але це теж попередження для Росії", - написала газета.
Видання нагадало, що американське міністерство внутрішньої безпеки та ФБР вже віддавна повідомляли, що росіяни розмістили в США програмне забезпечення, здатне паралізувати роботу американських електростанцій, а також мережі нафто- і газогонів.
Як зазначає видання, досі не з’явилося офіційних доказів, що США вимкнули енергертичну систему Росії або що Росія зробила щось подібне у США.
Є ще свідомі люди в нас....
Зеленский не ворует у нас бабки, не спасает от суда розенблатов, насировых, бриллиантовых, свинарчуков, а как простой человек БЕГАЕТ ПО ЛУЖАМ !!!!
А ещё он ходит без пиджака !
А ещё он ничего не украл !
Пороходупонюхи пробивают дно отупения, или их там рошетто отсортировует по признаку наличия мышления идиота...
https://www.nytimes.com/2019/06/14/opinion/iran-oil-tanker-attack.html
гибель народу без Слова Божьего
в качестве дружественной гуманитарной помощи.
Так что Трамп знает о чём говорит.
Или считают происходящее нормальным?
вредоносноеполезное программное обеспечение, благодаря чему, в случае взрыва конфликта на линии Вашинтон-Москва, американская сторона сможет выключить энергетическую систему в России".
Так лучше звучит.