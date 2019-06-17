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Все про:Росія (17539) США (5098) енергетика (343) Трамп (1832)

 Америка зможе вимкнути енергетичну систему РФ, - New York Times

Президент США Дональд Трамп розкритикував щоденне видання New York Times і звинуватив у "віртуальному акті зради".

Президент гостро розкритикував статтю, яка з'явилася на сторінках цього видання в неділю і в якій йшлося про підготовку американців до кібератаки на російську енергетичну мережу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

У своєму профілі у Twitter Трамп назвав New York Times "корумпованими ЗМІ", які "роблять і пишуть казна-що, незважаючи на можливі наслідки".

Читайте: У США розглядають можливість введення санкцій проти проекту "Північний потік-2", - Трамп

Америка зможе вимкнути енергетичну систему РФ, - New York Times 01

Газета із посиланням на колишніх і чинних чиновників Білого дому повідомила, що американці розмістили в російській енергетичній системі шкідливе програмне забезпречення, завдяки чому, у випадку вибуху конфлікту на лінії Вашингтон-Москва американська сторона зможе вимкнути енергетичну систему в Росії.

"Ця агресивна тактика є відповіддю на російські кібератаки на США та дезінформаційну кампанію, але це теж попередження для Росії", - написала газета.

Також читайте: Росіяни вважають США та Україну найбільш ворожими державами, - опитування

Видання нагадало, що американське міністерство внутрішньої безпеки та ФБР вже віддавна повідомляли, що росіяни розмістили в США програмне забезпечення, здатне паралізувати роботу американських електростанцій, а також мережі нафто- і газогонів.

Як зазначає видання, досі не з’явилося офіційних доказів, що США вимкнули енергертичну систему Росії або що Росія зробила щось подібне у США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132657
 
   
 Топ коментарі
 
...і Штепа зустрічала окупантів з квітами ..Яку 5- ть Америка сможет выключить энергетическую систему РФ, - New York Times - Цензор.НЕТ 1728 років не може засудити *реХформований барижний суд .*
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Как раз перед этим не могли устоять около четверти населения 😁
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Отак. Пан Віктор прокинувсь зранку і перша думка - коли там гейпарад?
Є ще свідомі люди в нас....
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Ах, какой позор...какой позор...
Зеленский не ворует у нас бабки, не спасает от суда розенблатов, насировых, бриллиантовых, свинарчуков, а как простой человек БЕГАЕТ ПО ЛУЖАМ !!!!
А ещё он ходит без пиджака !
А ещё он ничего не украл !
Пороходупонюхи пробивают дно отупения, или их там рошетто отсортировует по признаку наличия мышления идиота...
Америка зможе вимкнути енергетичну систему РФ, - New York Times - Цензор.НЕТ 3658
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Мнение русского бота, с порядковым номером в имени (для идентификации), нас как то мало интересует)
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The New York Times і Трамп - давнішні вороги. Обмінюватись "філіпіками" - це вже їх традиція. Аби це ворогування не розірвало Америку
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Если бы не призывы отдельных идиотов сажать без суда и следствия и уничтожать друг друга, то спор между прыхыльныкамы Зе и По выглядел бы как противостояние отдельных футбольных команд, болельщики которых имеют кроме футбольного соперничества общие ценности. Но парадокс в том, что Порошенка как одного из основателей ПР, олигарха и т.п. поддерживают патриоты Украины (конечно не все), а Зеленского, кроме патриотов, поддерживает огромная масса ваты и совка, откровенные проросийские элементы, и кацапские тролли, которые подогревают кровожадность быдломасс.
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дело в советском народе, с выращенным годами пролетарским сознанием -
гибель народу без Слова Божьего
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Мне кажется что американцы используют человека молнию если он сможет летать при 220в
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Американский человек-молния работает от аккумуляторов, производимых Маском.
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Все компьютеры Козляндии куплены в США, или подарены Америкой
в качестве дружественной гуманитарной помощи.
Так что Трамп знает о чём говорит.
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А не отключают - зассали? Америка зможе вимкнути енергетичну систему РФ, - New York Times - Цензор.НЕТ 1917
Или считают происходящее нормальным?
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"...американцы разместили в российской энергетической системе вредоносное полезное программное обеспечение, благодаря чему, в случае взрыва конфликта на линии Вашинтон-Москва, американская сторона сможет выключить энергетическую систему в России".

Так лучше звучит. Америка зможе вимкнути енергетичну систему РФ, - New York Times - Цензор.НЕТ 6540
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Можуть - це коли є бажання. А так чергове "ля-ля". Можуть - ну ніколи не відключать. Нічого і пестіти.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономАмерика зможе вимкнути енергетичну систему РФ, - New York Times
 
 
 
 
 
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