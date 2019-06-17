 Депутат Новинський і глава МП Онуфрій у РФ зустрілися з главою РПЦ Кирилом

Про це Новинський повідомив на своїй сторінці в Facebook, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Сьогодні у Свято-Троїцькій Сергієвій лаврі (монастир РПЦ в місті Сергіїв-Посад Московської області Росії – ред.). День святої Трійці", – написав Новинський та оприлюднив своє фото з представниками духівництва. Згодом Новинський видалив свій допис.
На сайті Свято-Троїцької Сергієвої Лаври вказано, що митрополит Онуфрій прибув до Росії на богослужіння голови РПЦ Кирила. Сайт РПЦ повідомляє, що патріарх Кирило назвав прибуття Онуфрія "особливою радістю".
Видання нагадує, що на з’їзді "Опозиційного блоку" (який планує брати участь у парламентських виборах) 10 червня Новинський заявляв, що Московський патріархат є "єдиною канонічною церквою в Україні".
за бюджетные деньги шиковал, а свои теперь экономит?
А Сагайдачный вообще пожалел штурмовать Москву, ибо против него в панике выставили толпу быдла.
Насколько мона с истории понять, как раз эти двое просрали шикарные шансы стать вменяемой страной.
за бездоказовий бан сам туди попадеш (
Ах оставьте, бошьи же люди - читают заклинание "мызамир"(правда за "мир" по Оруэллу)
Вот только интересно - неужто Саакашвили приносил больше вреда, чем это православное животное? Да и это, что с горшком на голове тоже - в Раде тогда даже платье не соизволило оторвать от кресла и ничего, сглотнули. Почему бы и не подгадить еще?
А від Генпрокурора -алкаша і не буде..
2. Пан Чайка наполягає,що Президент має позбавити це прокацапське лайно громадянства у позаправовий спосіб?
ПАНІ ТИМОШЕНКО! Я ВАС ВПІЗНАВ!
ЧОМУ НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ ЗАКОН ПРО ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ РПЦ ?)
БУДЬ-ЯКИЙ ХОХОЛ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ ДЕКЛАРАЦІЄЮ ПРАВ ЛЮДИНИ МАЄ ПРАВО МОЛИТИСЯ ЧИ НА ГУНДЯЄВА,ЧИ НА ПУТІНА...
10 ВІДСОТКІВ так і чинять
Чому в Україні НІКЧЕМНА ПРОТИДІЯ "РУССМИРСТВУ".
В УКРАЇНі ДОСІ Мінсоцполітики очолює нікчема і кум Порошенко СТЕЦЬ...
Порохоботы можете сказать спасибо своему шоколадному спонсору, за то что гниды из жОППОблока комфортно себя чувствуют, за пять лет ни один эксРЫГ не пострадал. Оказалось Бойко по делу "Вышки Бойко" может быть только свидетелем.