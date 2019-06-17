 Депутат Новинський і глава МП Онуфрій у РФ зустрілися з главою РПЦ Кирилом

Про це Новинський повідомив на своїй сторінці в Facebook, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Сьогодні у Свято-Троїцькій Сергієвій лаврі (монастир РПЦ в місті Сергіїв-Посад Московської області Росії – ред.). День святої Трійці", – написав Новинський та оприлюднив своє фото з представниками духівництва. Згодом Новинський видалив свій допис.

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На сайті Свято-Троїцької Сергієвої Лаври вказано, що митрополит Онуфрій прибув до Росії на богослужіння голови РПЦ Кирила. Сайт РПЦ повідомляє, що патріарх Кирило назвав прибуття Онуфрія "особливою радістю".

Видання нагадує, що на з’їзді "Опозиційного блоку" (який планує брати участь у парламентських виборах) 10 червня Новинський заявляв, що Московський патріархат є "єдиною канонічною церквою в Україні".