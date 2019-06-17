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Все про:Кирил (279) Новинський (220) Росія (17539) Онуфрій (41)

 Депутат Новинський і глава МП Онуфрій у РФ зустрілися з главою РПЦ Кирилом

Народний депутат України від партії "Опозиційний блок" Вадим Новинський і глава Московського патріархату Онуфрій зустрілися в Росії з главою Російської православної церкви патріархом Кирилом (Гундяєвим).

Про це Новинський повідомив на своїй сторінці в Facebook, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Сьогодні у Свято-Троїцькій Сергієвій лаврі (монастир РПЦ в місті Сергіїв-Посад Московської області Росії – ред.). День святої Трійці", – написав Новинський та оприлюднив своє фото з представниками духівництва. Згодом Новинський видалив свій допис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партії "Опозиційний блок", "Миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй справам" об'єдналися для участі у виборах у Раду

На сайті Свято-Троїцької Сергієвої Лаври вказано, що митрополит Онуфрій прибув до Росії на богослужіння голови РПЦ Кирила. Сайт РПЦ повідомляє, що патріарх Кирило назвав прибуття Онуфрія "особливою радістю".

Видання нагадує, що на з’їзді "Опозиційного блоку" (який планує брати участь у парламентських виборах) 10 червня Новинський заявляв, що Московський патріархат є "єдиною канонічною церквою в Україні".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132654
 
 
 Топ коментарі
 
ПЦУ, кацапа. плохо методичку учишь - премию снимут.
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У лисапедиста переезд на новое место нихеранеделанья. Лалалаха сказала, шо переезду быть, она в курсе дела.
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Первим дєлом навєрное пєревєзут фортепіано.....
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смешно, а почему не инкогнито? и не чартерным рейсом?
за бюджетные деньги шиковал, а свои теперь экономит?
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Так чартер и инкогнито как раз за свои ездил. Наверное, ибо выложил в чемоданах за отдых.
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а закрийте їм в'їзд в Україну!!!! нехай на мокшанських болотах рачки повзають та збирають ягель гебняві виродки!!!!
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Жесть. И что характерно-"жоппаблок" получит свои проценты и в фсбэшную конторку упц мп стадо продолжит лазить челом бить. Скоро 30 лет независимости Украины. Просвета нет сквозь кокошники,лапти и косоворотки.
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Новинский шпион, получивший гражданство при Януковиче (поправьте если не прав). Почему не арестована эта гнида? Онуфрий - сексот. Когда откроете агентурные списки врагов? Вопросы, вопросы...
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Интересно, что бы с ними сделали во время второй мировой?
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Интересней шо во время первой пелопоннесской.
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Жаль что нет сейчас таких как Иван Сирко или Петро Сагайдачный, они бы показали что делать с такими оборотнями промосковскими, научили Украину любить.
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Та Сирко если честно, поднасрал Выговскому, когда был шанс уничтожить заразу.
А Сагайдачный вообще пожалел штурмовать Москву, ибо против него в панике выставили толпу быдла.
Насколько мона с истории понять, как раз эти двое просрали шикарные шансы стать вменяемой страной.
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чего? раз такое высрал, значит Яхве не против. а раз цел и невредим - значит и веруны не против. и ведь знаешь шо не докажешь обратное его словам. был бы Яхве или нет - не докажешь что Онучрий солгал.
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І зустрілася разом нечисть православна... І оголосила свою зустріч особливою радістю... І повідомила про це нечисть православна у бісівській мережі Facebook... Депутат Новинский и глава МП Онуфрий в РФ встретились с главой РПЦ Кириллом - Цензор.НЕТ 4391
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Позбавити українського громадянства цього засланого казачка, але маларос цього не зробить.
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а конкретніше ?
за бездоказовий бан сам туди попадеш (
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независимая украинская церковь, куратор новинский Депутат Новинский и глава МП Онуфрий в РФ встретились с главой РПЦ Кириллом - Цензор.НЕТ 7796
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Церква називається "украінская" а Онуфрій репетує що бог не розуміє української.
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Бизнес этого путинца нормально пережил правление величайшего патриота Украины потроха без всяких проблем,ни тебе проверок,ни штрафов,ни конфискаций,сотни миллионов санкций прошли мимо пророссийского бизнеса и были уплачены теми бизнесменами,кто поддерживал майдан и евроинтеграцию.
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Эти бесогоны беснуются ровно настолько, насколько им позволяют. Разве они не угроза нацбезопасности?
Ах оставьте, бошьи же люди - читают заклинание "мызамир"(правда за "мир" по Оруэллу) Депутат Новинский и глава МП Онуфрий в РФ встретились с главой РПЦ Кириллом - Цензор.НЕТ 2600
Вот только интересно - неужто Саакашвили приносил больше вреда, чем это православное животное? Да и это, что с горшком на голове тоже - в Раде тогда даже платье не соизволило оторвать от кресла и ничего, сглотнули. Почему бы и не подгадить еще?
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Я не понял, как Нечисть может встречаться с духовным служителем?...А хотя Гундяй, какой он духовный служитель??...так, обычный пропагандон!...)))
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Скрепнее ж, Саакашвили лишать гражданства, правда?? Пьетя?
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Онуфрій з новінським допригались. Зеленський позбавить їх українського громаданства. Чекаємо рішучих дій, від президента, по зупинці цієї московсьої зарази !!! Чекаємо Депутат Новинський і глава МП Онуфрій у РФ зустрілися з главою РПЦ Кирилом - Цензор.НЕТ 6295
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НЕМАЄ ПІДСТАВ.
А від Генпрокурора -алкаша і не буде.. Депутат Новинський і глава МП Онуфрій у РФ зустрілися з главою РПЦ Кирилом - Цензор.НЕТ 244
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Не ганьбіться. Ви знаєте функції прокуратури, чи аби лайном харкнуть?
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1.Я маю знати всі функції прокуратури? Депутат Новинський і глава МП Онуфрій у РФ зустрілися з главою РПЦ Кирилом - Цензор.НЕТ 7111Хоча основну знаю-вимагати дотримання законності.
2. Пан Чайка наполягає,що Президент має позбавити це прокацапське лайно громадянства у позаправовий спосіб?

ПАНІ ТИМОШЕНКО! Я ВАС ВПІЗНАВ! Депутат Новинський і глава МП Онуфрій у РФ зустрілися з главою РПЦ Кирилом - Цензор.НЕТ 3109
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дело не в Зе..пока... дело в псевдонационалисте Пьтре, брехуне...
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Ви в курсі, що діючий президент України, Зеленський, а в.о. керівника СБУ його бізнеспартнер, товариш по парадняку, Баканов? А зустріч колаборантів з пуйлом відбулася сьогодні. Чекаємо реакції діючої влади. Чи при цій владі дозволена співпраця з ворогом проти України?
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СБУ АУ! ЗЕ де Ваші дії як гаранта по збереженню цілосності держави? Чи Ви з ними за одно?
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апропо.

ЧОМУ НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ ЗАКОН ПРО ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ РПЦ ?)
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Доки це триватиме? Новінського позбути громалянства і викинуть з країни те саме зробить із козломлрдим онуірієм!
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справа важка...
БУДЬ-ЯКИЙ ХОХОЛ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ ДЕКЛАРАЦІЄЮ ПРАВ ЛЮДИНИ МАЄ ПРАВО МОЛИТИСЯ ЧИ НА ГУНДЯЄВА,ЧИ НА ПУТІНА...
10 ВІДСОТКІВ так і чинять
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нагадую.
Чому в Україні НІКЧЕМНА ПРОТИДІЯ "РУССМИРСТВУ".

В УКРАЇНі ДОСІ Мінсоцполітики очолює нікчема і кум Порошенко СТЕЦЬ...
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Гниды поехали за "благословением" перед выборами.
Порохоботы можете сказать спасибо своему шоколадному спонсору, за то что гниды из жОППОблока комфортно себя чувствуют, за пять лет ни один эксРЫГ не пострадал. Оказалось Бойко по делу "Вышки Бойко" может быть только свидетелем.
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Подчиненные на приеме у ФСБшного попа получали новые задания по развалу Украины
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У нас есть СБУ ??? ... Одни едут на поклон к Миллеру, другие к Кириллу..а там вскоре и к путину " ходоки " отправятся?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДепутат Новинський і глава МП Онуфрій у РФ зустрілися з главою РПЦ Кирилом
 
 
 
 
 
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