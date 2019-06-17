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 Синоптики попередили про грози і дощі в західних областях, - ДСНС

За даними Укргідрометцентру, в найближчі дні в частині регіонів випадуть рясні опади на всій території буде жарко.

Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, 17 червня очікуються дощі і грози в західних регіонах, а також у Житомирській і Вінницькій областях, місцями град і шквали 15-20 м/с, інформує Цензор.НЕТ.

На річках басейну Сяну і Дністра у Львівській та в верхів'ях річок Закарпатської області можливий підйом води, але без негативних наслідків.

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"Під час зливових дощів можливе формування значного місцевого та схилового стоку, в горах існує загроза утворення локальних селевих потоків", - йдеться в повідомленні.

На всій території України, за прогнозами синоптиків, буде переважати надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132652
 
 
 Топ коментарі
 
Высокий уровень пепла в атмосфере стал причиной необычайно впечатляющих закатов в течение этого периода, в особенности запечатленных на картинах Каспара Давида Фридриха и Уильяма Тёрнера, в которых преобладали жёлтые оттенки. Исследование под руководством К. Церефоса из Афинской обсерватории, в котором были проанализированы изображения заката солнца на 554 картинах 181 художника, работавших с 1500-го по 1900 год, позволили сделать вывод, что интенсивность окраски неба на картинах соответствует объёму вулканических выбросов на момент их создания.
Синоптики попередили про грози і дощі в західних областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2774
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Да не рассказывай сказки.
Вуйков всегда заливало, бо им лень строить хаты на 20 метров дальше от реки. Гораздо сподручнее каждый год все восстанавливать.
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Журналюги ещё и не то напишут.
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Через слово припизживает.
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Ты постиг тайну украинских иероглифов?
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Невже будуть вимагати припинити знущання Коломойского над Зеленським?
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Раньше "непогода" не заливала сёла, потому, что тогда "попередников" вырубающих леса не было...
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Да не рассказывай сказки.
Вуйков всегда заливало, бо им лень строить хаты на 20 метров дальше от реки. Гораздо сподручнее каждый год все восстанавливать.
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а фраза в новостях, - "побиты все рекорды уровня воды" Вам не говорит о том, что раньше ТАКИЕ ПОТОПЫ не случались?
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Ты дурак? Какая "лень"? Если бы было бы лень строить каждый год, они бы построили за 20 метров от воды. А так государство им каждый год компенсацию выплачивает, да их тупорылых деток в вузы вне конкурса принимает, типа постраждали.
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Кто это вуйки? Ты был хоть раз в карпатах и за ними?
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Год без лета - прозвище 1816 года, в котором в Западной Европе и Северной Америке была необычайно холодная погода. До сегодняшнего дня он остаётся самым холодным годом с начала документирования погодных наблюдений. В США его также прозвали «тысяча восемьсот насмерть замёрзший» (eighteen hundred and froze to death).

В июне и июле в Америке были заморозки. В Нью-Йорке и Новой Англии выпадал снег. Германию неоднократно терзали сильные бури, многие реки (в том числе и Рейн) вышли из берегов. В Швейцарии каждый месяц выпадал снег.
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Высокий уровень пепла в атмосфере стал причиной необычайно впечатляющих закатов в течение этого периода, в особенности запечатленных на картинах Каспара Давида Фридриха и Уильяма Тёрнера, в которых преобладали жёлтые оттенки. Исследование под руководством К. Церефоса из Афинской обсерватории, в котором были проанализированы изображения заката солнца на 554 картинах 181 художника, работавших с 1500-го по 1900 год, позволили сделать вывод, что интенсивность окраски неба на картинах соответствует объёму вулканических выбросов на момент их создания.
Синоптики попередили про грози і дощі в західних областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2774
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Соседка чихнула. Кот усрался. Я убираю. Где справедливость?!
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Ты гей-фюрер щто ле?
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Был бы идеальный вариант, если бы снесло к такой матери дубосарскую гес
Сразу бы экология восстановилась
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Західники виженіть Парашенка а то він вам ще й землетрус принесе 😂
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вся российская нечисть голосовала за клоуна.
Ни один враг Украины не проголосовал за Порошенка.
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