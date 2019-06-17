 Синоптики попередили про грози і дощі в західних областях, - ДСНС

Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, 17 червня очікуються дощі і грози в західних регіонах, а також у Житомирській і Вінницькій областях, місцями град і шквали 15-20 м/с, інформує Цензор.НЕТ.
На річках басейну Сяну і Дністра у Львівській та в верхів'ях річок Закарпатської області можливий підйом води, але без негативних наслідків.
"Під час зливових дощів можливе формування значного місцевого та схилового стоку, в горах існує загроза утворення локальних селевих потоків", - йдеться в повідомленні.
На всій території України, за прогнозами синоптиків, буде переважати надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Даже Друзья забудут имя.
Двери Приличные закроют,
Ха...
Что мне Косые эти взгляды -
Я вне Закона, я синоптик. Я синоптик!
Вуйков всегда заливало, бо им лень строить хаты на 20 метров дальше от реки. Гораздо сподручнее каждый год все восстанавливать.
В июне и июле в Америке были заморозки. В Нью-Йорке и Новой Англии выпадал снег. Германию неоднократно терзали сильные бури, многие реки (в том числе и Рейн) вышли из берегов. В Швейцарии каждый месяц выпадал снег.
Сразу бы экология восстановилась
Ни один враг Украины не проголосовал за Порошенка.