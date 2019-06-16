 Санкції залишаються одним із найефективніших інструментів реагування на грубі порушення Росією міжнародного права, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

Як повідомляється на сайті МЗС Естонії, міністри закордонних справ і міністри оборони країн ЄС оцінять хід реалізації Глобальної стратегії ЄС і обговорять, як за останні три роки Європейський союз зміцнив свій голос у світі і допоміг вирішити кризи безпеки, передає Цензор.НЕТ.

На переговорах глава МЗС планує підкреслити необхідність тісної євроатлантичної співпраці для безпеки Європи, а також важливість солідарності в політиці щодо Росії. "Після окупації Криму Європейський союз став одним із найважливіших прихильників суверенітету і територіальної цілісності України. Санкції продовжують залишатися одним з найефективніших інструментів реагування на грубі порушення міжнародного права. У цьому контексті Естонія приділяє велику увагу трансатлантичній єдності і розширенню співробітництва НАТО і ЄС", - зазначив Урмас Рейнсалу.

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Порядок денний також включає в себе ситуацію в Судані, зустріч із міністром закордонних справ Йорданії та інші актуальні питання.