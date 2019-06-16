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Все про:МЗС (1777) санкції (2305) Естонія (247) Рейнсалу (3)

 Санкції залишаються одним із найефективніших інструментів реагування на грубі порушення Росією міжнародного права, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу 17 червня візьме участь у засіданні Ради із закордонних справ у Люксембурзі, щоб обговорити ефективність спільної зовнішньої політики і політики безпеки.

Як повідомляється на сайті МЗС Естонії, міністри закордонних справ і міністри оборони країн ЄС оцінять хід реалізації Глобальної стратегії ЄС і обговорять, як за останні три роки Європейський союз зміцнив свій голос у світі і допоміг вирішити кризи безпеки, передає Цензор.НЕТ.

На переговорах глава МЗС планує підкреслити необхідність тісної євроатлантичної співпраці для безпеки Європи, а також важливість солідарності в політиці щодо Росії. "Після окупації Криму Європейський союз став одним із найважливіших прихильників суверенітету і територіальної цілісності України. Санкції продовжують залишатися одним з найефективніших інструментів реагування на грубі порушення міжнародного права. У цьому контексті Естонія приділяє велику увагу трансатлантичній єдності і розширенню співробітництва НАТО і ЄС", - зазначив Урмас Рейнсалу.

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Порядок денний також включає в себе ситуацію в Судані, зустріч із міністром закордонних справ Йорданії та інші актуальні питання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132650
 
 
 Топ коментарі
 
Дякуємо Балтійським Друзям!!!
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Санкції це сила. Звісно економічні санкції , а не розмови про санкції, чи особисті санкції проти капітанів ФСБ.
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Ща зебилы разрабатывают тактику крысиной войны. Не стрелять в ответ на обстрелы врага, а быстро бегать раком в кукурузе. Как Хамча - тараканья сиська, под Иловайском
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Ваши санкции, что лекция повара коту Ваське по то, что не хорошо воровать мясо, который жрет поварское мясо... слушает да ест.
Нужны не санкции, А ГЕНОЦИД этой кремлевской власти и всех, кто к ней причастен!!!!
Их нужно отстреливать как бешеных зверей... сбивать самолеты и топить корабли в которых есть хоть одна сволочь из банды кремлевского карлика! Нуж но и тех, кто из украинского политикума хоть раз вякнул прокремлевские речи ТАК ЖЕ умертвить на МАйдановских столбах!!!!
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Что б Вам больше не дрожать,
Желаю Вам флакон Боярышника сожрать...
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Ни один населённый пункт не вернулся под контроль Украины. Санкции не эффективны.
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путирашка стоить раком, але нечем долбиты
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Якщо в нас будуть покращуватися відносини з Московією,то санкції знімуть.
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Согласен, только санкции это то, что Трамп вводит против Ирана, а не та унылая дрочь которую ЕС вводят против России называя санкциями))
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Санкции остаются одним из наиболее эффективных инструментов реагирования на грубые нарушения Россией международного права, - глава МИД Эстонии Рейнсалу кацапёздолы!!вы поняли!!вас эстонцы вертят но кое чём!!а вы придурки!!свою писю на украинцев дрочить пытаетесь!!(не смешно??) Санкції залишаються одним із найефективніших інструментів реагування на грубі порушення Росією міжнародного права, - глава МЗС Естонії Рейнсалу - Цензор.НЕТ 5216
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономСанкції залишаються одним із найефективніших інструментів реагування на грубі порушення Росією міжнародного права, - глава МЗС Естонії Рейнсалу
 
 
 
 
 
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