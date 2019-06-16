 "Країна в смартфоні" вже працює, - Гройсман

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Зареєструвати дитину, бізнес, взяти витяги з реєстру. Це все можна зробити онлайн. Це вже є країна в смартфоні. Систему треба розвивати, звісно. Ми знаємо, як зробити. Наше завдання – мінімізувати контакт із чиновниками. Якщо будуть нові ідеї, ми знаємо, як їх реалізувати", - сказав Володимир Гройсман.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда прагне зробити "країну в смартфоні, уряд в смартфоні".
666 - це номер смартфону!
ги
"У нас дуже мало економічної свободи. Це відбувається через те, що за усіма формальними інститутами стоїть неформальна ієрарахія, яка їх контролює. Існує кілька великих олігархічних угруповань, які формують порядок денний для країни. Вони контролюють медіа - три чверті українського інформаційного ринку контролюють олігархи: Фіпташ і Льовочкін, Пінчук, Ахметов та Коломоський. Вони контролюють і парламентські фаркції. Фінансують їх кожні вибори. Створюють систему зобов'язань, через яку впливають на політику. Таким вирішують, хто буде займати ключові посади у державному секторі", - сказав він.
"Олігархи формують правила, за якими буде жити країна. Викривлюють їх так, щоб могли заробляти гроші, створюючи собі тепличні умови. Таким чином нищать своїх конкурентів. Ще гірше, якщо вони просто крадуть з держбюджету. Так вони генерують гроші, на які утримують партії та ЗМІ. Це - замкнене коло. Його треба розірвати. В іншому випадку ми не зможемо стати успішною європеською країною", -вважає Кухта. https://gazeta.ua/articles/life/_oligarhi-formuyut-pravila-za-yakimi-bude-zhiti-*******-kuhta/908936
Надо команде Зе не колесо изобретать, а начать работать .... через 100 дней могут отправить команду Зе на отдых ....
...За запитом cyberpunk Ukraine сподобався оцей артворк.
Окремо завищав від ШАУРМА НОГОТОЧКИ МУТАЦИИ
І так видно, що ти передаст.
В Украине мертвейчук рвет баяны на ТВ и скупает их пачками.
если в кофейне сидит за столом человек без смартфона, без ноутбука
и просто медленно пьет кофе... то он уже выглядит как маньяк - психопат!
Вот гнойсман базарный жлоб сегодня тут ещё не испражнялся. Или испражнялся?
Все эти спекуляции отвратительны
Премьер-министр считает, что для стабилизации экономики, для поступления инвестиций необходимы поступления доходов в бюджет от детенизации экономики и от борьбы с контрабандой.
Премьер-министр Владимир Гройсман надеется, что при президенте Владимире Зеленском удастся навести порядок в вопросе детенизации экономики, в том числе не без помощи "очищенной" правоохранительной системы.
"Надеюсь, что с приходом нового президента будет вычищена вся правоохранительная система, туда придут нормальные люди, они будут работать над тем, чтобы создать нормальные условия правоохранительной системы для экономики", - сказал Гройсман в эфире телеканала ICTV, пишет Интерфакс-Украина.
Премьер пояснил, что для стабилизации экономики, для поступления инвестиций необходимы поступления доходов в бюджет от детенизации экономики, от борьбы с контрабандой.
"Кое-что мне удалось сделать, но много, чего не удалось сделать, потому что вся система вокруг меня была абсолютно вражеская - СБУ, прокуратура, таможенники… Мне трудно было пробиться кого-то поменять, изменить в этой системе, у меня не было никаких рычагов", - отметил Гройсман.
Он подчеркнул, что сделает все, чтобы изменить ситуацию.
"В предыдущий период, к большому сожалению, у предыдущего президента такой воли не было и мои разговоры заканчивались просто нечем. Сейчас я имею шанс", - подытожил премьер.
Напомним, что Гройсман стал премьер-министром именно благодаря Порошенко. Его выдвижение поддержала фракция Блок Петра Порошенко в Верховной Раде, от партии прошлого президента Гройсман и баллотировался в Верховную Раду.
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Премьер-министр считает, что для стабилизации экономики, для поступления инвестиций необходимы поступления доходов в бюджет от детенизации экономики и от борьбы с контрабандой.
Премьер-министр Владимир Гройсман надеется, что при президенте Владимире Зеленском удастся навести порядок в вопросе детенизации экономики, в том числе не без помощи "очищенной" правоохранительной системы.
Странные видения .
По Вашему велению придуман банк без отделения .
Ну а вчера на Набережной в астрале был я
И на цоколе за табелированием следил
И вдруг кота ученного на цоколе увидел я
Он в космос собирался , но пароль забыл
Его движенья были ловки ,грациозны и легки!
Сей кот крыло надев поверх хвоста
Подглядывал за девушками поверх плеча
Затем клиентов страсти изучив и уравновесил
В портале банкомата бумаги он разложил
И карточки ibox.уа он в виртуале распределил
И Дмитрия Дубилета ввести пароль кот упрасил...
ibox.уа - в смартфоне виртуальный банк без отделения
ibox.уа - мечта твоя мобильного приложения
ibox.уа - крутые карточки без всякого сомнения
ibox.уа - кредитные условия и лишние сравнения
ibox.уа - по мановению от очередей освобождения
ibox.уа - по Вашему велению , все эти воплощения
ibox.уа - в картине изменения, все это озарений зарождения
ibox.уа - по нашему хотению и Коту банк без отделения .
А щодо першого головного айтішника ПБ - нізачот. Його звали Юрій Кошак.
от тільки самобуд на неприватизованій власній землі узаконити ніяк.і приватизувати власну землю при наявності ТВОГО САМОБУДУ.
навіть через суд..Лише хабарем..у львівській міськраді це 3000 доларів
Постмайданні дегенерати з уряду,а не пішли би ви на ..уй?
Пришел ответ:
Мы так не работаем, Только личный приход.