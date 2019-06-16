 "Країна в смартфоні" вже працює, - Гройсман

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Зареєструвати дитину, бізнес, взяти витяги з реєстру. Це все можна зробити онлайн. Це вже є країна в смартфоні. Систему треба розвивати, звісно. Ми знаємо, як зробити. Наше завдання – мінімізувати контакт із чиновниками. Якщо будуть нові ідеї, ми знаємо, як їх реалізувати", - сказав Володимир Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про "Державу в смартфоні": Я хочу швидких змін і гарантую політичну волю. ФОТОрепортаж

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда прагне зробити "країну в смартфоні, уряд в смартфоні".