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 Політика України, Технології
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 "Країна в смартфоні" вже працює, - Гройсман

Система онлайн-послуг вже працює в Україні і дозволяє зареєструвати бізнес або отримати допомогу на дитину. Електронними послугами користуються тисячі українців.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Зареєструвати дитину, бізнес, взяти витяги з реєстру. Це все можна зробити онлайн. Це вже є країна в смартфоні. Систему треба розвивати, звісно. Ми знаємо, як зробити. Наше завдання – мінімізувати контакт із чиновниками. Якщо будуть нові ідеї, ми знаємо, як їх реалізувати", - сказав Володимир Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про "Державу в смартфоні": Я хочу швидких змін і гарантую політичну волю. ФОТОрепортаж

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда прагне зробити "країну в смартфоні, уряд в смартфоні".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132644
 
   
 Топ коментарі
 
Бегать по фонтанам, жрать шаурму, не брать тяжёлого в руки, а дурного в голову,смотреть Г+Г! И всё будет ОК. Ну ещё можно и шорты надеть..
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А ты с рязанских лесов Сибири вылез? Связь не ловила, не знал что это уже пару лет как работает??
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Ссылка там же где и кнопка "импичмент кловуну"
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ось вона, печатка диявола!
666 - це номер смартфону!
ги
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ну и что, зебилята поверит что это новое и достижение под присмотром Зебила
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когда уже свой собачий выучишь нормально?.. столько лет пишешь на ломаном собачьем..уважай собеседников "Страна в смартфоне" уже работает, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2681
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так шо с твоим сабачьим? исправляться будешь?
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О, выучил. Самые паскудные слова. Учи ещё.
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Федя,ти тошни вже....не пиши херню...ну реально...ти чи хворий, чи дурне створіння...мля,ну таку херню пишеш,що дебіл !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Олігархи формують правила, за якими буде жити країна - програмний директор партії "Голос" Павло Кухта

"У нас дуже мало економічної свободи. Це відбувається через те, що за усіма формальними інститутами стоїть неформальна ієрарахія, яка їх контролює. Існує кілька великих олігархічних угруповань, які формують порядок денний для країни. Вони контролюють медіа - три чверті українського інформаційного ринку контролюють олігархи: Фіпташ і Льовочкін, Пінчук, Ахметов та Коломоський. Вони контролюють і парламентські фаркції. Фінансують їх кожні вибори. Створюють систему зобов'язань, через яку впливають на політику. Таким вирішують, хто буде займати ключові посади у державному секторі", - сказав він.
"Олігархи формують правила, за якими буде жити країна. Викривлюють їх так, щоб могли заробляти гроші, створюючи собі тепличні умови. Таким чином нищать своїх конкурентів. Ще гірше, якщо вони просто крадуть з держбюджету. Так вони генерують гроші, на які утримують партії та ЗМІ. Це - замкнене коло. Його треба розірвати. В іншому випадку ми не зможемо стати успішною європеською країною", -вважає Кухта. https://gazeta.ua/articles/life/_oligarhi-formuyut-pravila-za-yakimi-bude-zhiti-*******-kuhta/908936
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Есть такие ,,профессионалы,, , которые изобретают колесо, не зная, что колесо давно изобретено.
Надо команде Зе не колесо изобретать, а начать работать .... через 100 дней могут отправить команду Зе на отдых ....
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Чесно кажучи, якось інакше уявляв собі кіберпанк.
...За запитом cyberpunk Ukraine сподобався оцей артворк.
Окремо завищав від ШАУРМА НОГОТОЧКИ МУТАЦИИ

"Страна в смартфоне" уже работает, - Гройсман - Цензор.НЕТ 710
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А чому ти ще раз відрекомендувався?
І так видно, що ти передаст.
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Дахто, ми давно знаємо що зебілів на цензорі вже нема. У них зараз почалася спрогнозована фахівцями "ломка". тож не**й лахтинцям за них віддуватися. Посидь у спамі.
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Не накуренний,не нанюханий,гарно вбраний,ну а те що випивший,свято ж
"Страна в смартфоне" уже работает, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7224
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то його Марися гамселить "Страна в смартфоне" уже работает, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3615.......аби не бухав ! ..))
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Так вот она какая, Свыния в вышиванке
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Такому файному вуйку 7, 9% голосів вистачить з головою. Отже пєдровати з 24% залишилося в три рази менше.
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віктор фьодоровіч порошенка - чєловєк і пароход.
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В Молдове задержали лидера пророссийской партии Ренато Усатого.

В Украине мертвейчук рвет баяны на ТВ и скупает их пачками.
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***
если в кофейне сидит за столом человек без смартфона, без ноутбука
и просто медленно пьет кофе... то он уже выглядит как маньяк - психопат!

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Что то порохоботня активизировались
Вот гнойсман базарный жлоб сегодня тут ещё не испражнялся. Или испражнялся?
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в мене в місті ця жидівська харя чрез кожні 100 метрів стирчить.. за які бабки питається? а за наші - відповідається
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Ти теж? Просто цікавлюся, я не антисеміт.
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То что имеет в виду Зе гораздо продвинутей того что предлагает Зе и что уже внедрено во многих странах
Все эти спекуляции отвратительны
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Гройсман пожаловался на Порошенко и его систему
Премьер-министр считает, что для стабилизации экономики, для поступления инвестиций необходимы поступления доходов в бюджет от детенизации экономики и от борьбы с контрабандой.
Премьер-министр Владимир Гройсман надеется, что при президенте Владимире Зеленском удастся навести порядок в вопросе детенизации экономики, в том числе не без помощи "очищенной" правоохранительной системы.
"Надеюсь, что с приходом нового президента будет вычищена вся правоохранительная система, туда придут нормальные люди, они будут работать над тем, чтобы создать нормальные условия правоохранительной системы для экономики", - сказал Гройсман в эфире телеканала ICTV, пишет Интерфакс-Украина.
Премьер пояснил, что для стабилизации экономики, для поступления инвестиций необходимы поступления доходов в бюджет от детенизации экономики, от борьбы с контрабандой.
"Кое-что мне удалось сделать, но много, чего не удалось сделать, потому что вся система вокруг меня была абсолютно вражеская - СБУ, прокуратура, таможенники… Мне трудно было пробиться кого-то поменять, изменить в этой системе, у меня не было никаких рычагов", - отметил Гройсман.
Он подчеркнул, что сделает все, чтобы изменить ситуацию.
"В предыдущий период, к большому сожалению, у предыдущего президента такой воли не было и мои разговоры заканчивались просто нечем. Сейчас я имею шанс", - подытожил премьер.
Напомним, что Гройсман стал премьер-министром именно благодаря Порошенко. Его выдвижение поддержала фракция Блок Петра Порошенко в Верховной Раде, от партии прошлого президента Гройсман и баллотировался в Верховную Раду.
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Опа на! Скоро труселявая проститутка главным свидетелем обвинения против лалиты будет! Что бы самой на нары не попасть...
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Гройсман пожаловался на Порошенко и его систему
Премьер-министр считает, что для стабилизации экономики, для поступления инвестиций необходимы поступления доходов в бюджет от детенизации экономики и от борьбы с контрабандой.
Премьер-министр Владимир Гройсман надеется, что при президенте Владимире Зеленском удастся навести порядок в вопросе детенизации экономики, в том числе не без помощи "очищенной" правоохранительной системы.
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Забыли только ск5азать , что все ето придумал на волонтерских началах ЧЕТЫРЕ Г*ОДА НАЗАД наш Украинский Стив Джобс - Дмитрий Дубилет , бывший главный Айтишник всего Привата и Приватбанка .Создал Монобанк , https://ibox.ua ..., pay-status https://igov.gov.ua/ и все то , что рассказывают Гройсманы и Кубиви ******* ..Они даже спасибо не сказали и не пригласили ни куда его- Гения , только потому , что из старой гени альной команды приватбанка .Но он щас в Англии еще один виртуальный банк гениальный создает ..

Странные видения .
По Вашему велению придуман банк без отделения .
Ну а вчера на Набережной в астрале был я
И на цоколе за табелированием следил
И вдруг кота ученного на цоколе увидел я
Он в космос собирался , но пароль забыл
Его движенья были ловки ,грациозны и легки!
Сей кот крыло надев поверх хвоста
Подглядывал за девушками поверх плеча
Затем клиентов страсти изучив и уравновесил
В портале банкомата бумаги он разложил
И карточки ibox.уа он в виртуале распределил
И Дмитрия Дубилета ввести пароль кот упрасил...
ibox.уа - в смартфоне виртуальный банк без отделения
ibox.уа - мечта твоя мобильного приложения
ibox.уа - крутые карточки без всякого сомнения
ibox.уа - кредитные условия и лишние сравнения
ibox.уа - по мановению от очередей освобождения
ibox.уа - по Вашему велению , все эти воплощения
ibox.уа - в картине изменения, все это озарений зарождения
ibox.уа - по нашему хотению и Коту банк без отделения .
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LSD? Псилоциби? Чи совєтські кацапські мухомори?
А щодо першого головного айтішника ПБ - нізачот. Його звали Юрій Кошак.
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Активна лесба. Виросте, стане контролером жіночої зони.
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Ти гермафродит чи транссексуал? Я співпрацював з айті-департаментом ПБ ще у 90-тих. Коли ти ще на горщику сиділо.
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Врешь .Я работал до Нового года . Ты бред несеш .Зачем нам 20 лентяя давность ...
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Врешь ..И бредишь .Любой может проверить....
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Страна не в смартфоне, а в **** от воров и барыг типа винницкого плохиша и шоколадного брехливого зайца.
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педро в последнее время не просыхает
"Країна в смартфоні" вже працює, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9740
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Работает в парлельной реальности. При помощи порошкоботов регулярно оттуда доносятся какие то слухи.
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Больше всего смущает не то что Порошенко постоянно врет,а то что есть ещё такие кто ему верит
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Ого..как верят.. С дерьмом за Пепу перемешают, слова нужные подберут....хотя слова одни и те же.
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Отож 10000%! До сих пір не дійде їм, що ну все, порошенко не президент і вже ним не буде, час його пройшов, переключіться на інших, ні блін, вони його ще 3 роки згадувати будуть.
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Атжигай, лахто! Сам бачиш, зебіли "попрятались, суки, в окошки отдельних квартір". Бо в них нейромедіаторна ломка. А лахта у 4 зміни атжи гаєт і атжигаєт.
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у них он давно работает, еще со времен совка! "Країна в смартфоні" вже працює, - Гройсман - Цензор.НЕТ 740


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Ну шо тут сказати? Буратіна з Місяця впав і нічого не знає.
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"Зареєструвати дитину, бізнес, взяти витяги з реєстру. Це все можна зробити онлайн.



от тільки самобуд на неприватизованій власній землі узаконити ніяк.і приватизувати власну землю при наявності ТВОГО САМОБУДУ.
навіть через суд..Лише хабарем..у львівській міськраді це 3000 доларів


Постмайданні дегенерати з уряду,а не пішли би ви на ..уй?
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недавно в рабочем кабинете подал документы в Пенсионный фонд
Пришел ответ:
Мы так не работаем, Только личный приход.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Країна в смартфоні" вже працює, - Гройсман
 
 
 
 
 
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