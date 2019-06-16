 У Борисполі вболівальники зустріли чемпіонів світу - футбольну збірну України U-20. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Нагадаємо, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши у фіналі Південну Корею 3:1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.





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Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська збірна U-20 стала чемпіоном світу з футболу. ФОТОрепортаж













