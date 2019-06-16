 У Борисполі вболівальники зустріли чемпіонів світу - футбольну збірну України U-20. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Нагадаємо, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши у фіналі Південну Корею 3:1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Нагадаємо, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши у фіналі Південну Корею 3:1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.
Спасибо мужики !!!!!
Неймовірна перемога !
Пишаємося збірною - нарешті !!!
Все уже все поняли.
Но всё же, здесь особый случай!
Дайте полный список героев!
ФИО, год рождения, принадлежность клубу!
Даже не любители футбола должны знать своих героев!
У меня в закладках шесть футбольных сайтов ))
У меня с этим проблем нет...
Прошу дать информацию для простых читателей...
Получается, твои союзники как раз в рассее, ибо они не смотрят