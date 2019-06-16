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Все про:РПЦ (252) Ткаченко (11) Юраш (6) Слуга народу (50)

 Учасник команди створення ПЦУ і отримання Томосу Юраш агітує підтримати свого сина зі списку "Слуги народу"

"Апологети московської традиції" закликають ставити дізлайки висуванцям у народні депутати за списком партії "Слуга народу" Святославу Юрашу та Олександру Ткаченку.

Про це написав у facebook директор Департаменту у справах релігій Міністерства культури України Андрій Юраш, передає Цензор.НЕТ.

"Мої особисті "друзі" з відомого табору та ідеологічного рускомірівського планктону вирішили мені помститися і закликали влаштувати масакру синові - Святославу Юрашу - і зробити для нього від‘ємний рейтинг у рамках неофіційного голосування на сайті партіі "Слуга народу", яка включила його в перелік кандидатів до ВРУ за своім партійним списком", - повідомив чиновник.

Він закликав підтримати свого сина, засновника міжнародного медіацентру Майдану і учасника команди експертів Володимира Зеленського Святослава Юраша і підкреслив: "тут не пахне ні релігійністю, ні духовністю, ні мораллю. Є дике, первісне, ординське бажання помсти і крові".

"Можна по-різному ставитися до партіі "Слуга народу", але не можна сумніватися в двох речах: по-перше, там, у її лавах, потрібні такі проукраїнські люди як Святослав Юраш, а, по-друге, в своїх численних медійних баталіях він довів, що гідний цього свого нового покликання. Одночасно "топлять" і Олександра Ткаченка, гендиректора каналу "1+1" як нібито організатора антимосковських медійних подач", -повідомив Андрій Юраш.

Учасник команди створення ПЦУ і отримання Томосу Юраш агітує підтримати свого сина зі списку Слуги народу 01

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Учасник команди створення ПЦУ і отримання Томосу Юраш агітує підтримати свого сина зі списку Слуги народу 02

Нагадаємо, Верховна Рада 20 грудня 2018 ухвалила в цілому закон, який зобов'язує Українську православну церкву (Московського патріархату) в своїй назві вказати приналежність до Російської православної церкви. Відповідний проект закону (№5309) про внесення змін до закону "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій за основу і в цілому підтримали 240 народних депутатів. Тоді Андрій Юраш висловлював думку, що Українську православну церкву Московського Патріархату приберуть з державного реєстру юросіб, якщо вона не змінить свою назву відповідно до закону "про перейменування церков".

Пізніше директор Департаменту у справах релігій Міністерства культури України Андрій Юраш оприлюднив інформацію про те, що перехід парафій з УПЦ МП в ПЦУ штучно стримується "зовнішніми факторами".

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10 червня 2019 року партія "Слуга народу" оголосила постпраймеріз і пропонує повідомляти про недостойних кандидатів. На сайті політсили можна поставити лайк або дизлайк будь-кому зі списку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132636
 
   
 Топ коментарі
 
А хто узеленського є вірним ПЦУ?
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Про мразь Онуфрия лучше не надо... Он свою задницу с сидала не оторвал когда поминали воинов ВСУ, погибших за независимую Украину. Что эта сволочь до сих пор в Киеве делает?
Участник команды создания ПЦУ и получения Томоса Юраш агитирует поддержать своего сына из списка "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 635
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Алі Участник команды создания ПЦУ и получения Томоса Юраш агитирует поддержать своего сына из списка "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1335
Ти вже зовсім чокнувся )))
Не неси фігню!
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Ні було. Там на всіх рівнях крали та крадуть. Але без нас. Тому й не кажуть...
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Журналисты утверждают, что имеют данные о как минимум 250 млн гривен, "заработанных" на схеме через три "прокладки". Точнее узнаем после того, как Луценко уйдет с должности, перестав таким образом защищать своих "братів по партії". Если, конечно, они не подчистят там все с концами.
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Цифра быстро растёт, с 8 миллионов до 250, но от состояния Порошенко отстаёт, которое выросло ко второму туру, по данным зерады, в 83 раза, а тут всего в 30 раз.
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Действительно. Сложно о чем-либо судить, пока прокуратура занимается не своими обязанностями, а только прикрытием задницы Педро и компании. Я так понимаю, что среди порохоботов нет запроса на обеспечение законности государством, нет запроса на выполнение государством своей части общественного договора, поэтому и апеллировать к вам всеми этими аспектами я не буду. Можете не отвечать.
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Зеб, а у тебя есть запрос на достоверность информации или тебе достаточно только всяким вбросам (и чем говнистей, тем лучше для твоего восприятия) верить от тех, кто рвётся к власти?
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Деб, тебе еще полгода назад твой прокурор подтвердил, что дело есть и состав преступления есть, и даже расследуется, а ты до сих пор копротивляешься на цензоре. Местный Хироо Онода, что ли?
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Зеб, а ты знаешь чем отличается расследование от судебного решения, если ты не решил до конца изображать из себя конченного зеба? :D
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Так чем расследование-то кончилось, деб? Прикрыл-то Югик задницу свинарчукам после трех лет тайных спецопераций генпгокугатуры? А как пел в первые дни после бигусовских сюжетов, как пел, все у него было на карандаше, вот осталось только чуть-чуть. Небось бриллиантовые прокуроры лично расследование вели.
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Зеб, а ты до сих пор не вник в суть дела о контрабанде из паРаши? Может ты из тех правдогубов, которые правдой готовы подорвать обороноспособность Украину?
Тебе в детском садике ещё не рассказывали, что некоторые дела ведутся закрыто из-за государственных интересов или несвоевременна передача в суд может повредить государственным интересам. Может ты ещё в яслях, тогда у тебя всё впереди?
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Деб, вот только это дело 3 раза соскакивало с крючка генпрокуратуры (и это никто там не отрицает), и уже полгода назад было на стадии завершения, а воз и ныне там. И за это время свинарчука не только не задержали в СИЗО, но он еще и успел приобрести себе Феррари. Так что я прекрасно вижу, какого государства интересы тут отстаиваются, деб.
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Лахтинський, ти краще підрах*й для себе скільки ти заробив за ці роки? Поділися станом свого зубожіння. Якщо ти такий розумний, то чому ти такий бідний?
Спам.
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Так они в Евро воровали, умник... Так на чём и у кого, если ты, наконец, догадался о Евро.
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Порошенко обеднел за время президентства.
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Если верить выражению- природа на детях гениев отдыхает, а Юраш не глуп, в отличие от своего папы, то папа явно не гений.
Я не против Юраша, но если должен пройти Юраш, то нужно голосовать и за Бужанского из Зика, то для меня не мотив .
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Там 30 номер у Петі звільнився. Хай заносить гроші, так і передайте.
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Ті ні! Людям набрид олігарх Порошенко, ось і голосують за іншого олігарха, за Коломойського. Щоправда, його немає в списках.
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Зник, після повідомлення з Америки. Учасник команди створення ПЦУ і отримання Томосу Юраш агітує підтримати свого сина зі списку "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4685 Мабуть сумує за своїми чесно заробленими 470 млрд (13 річних бюджетів України) доларів
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Голосують за іншого олігарха, за Коломойського. Щоправда, його немає в списках. А нема в списках продажних українофобів ЗЕбілів бо цей міжнародний аферист- мафіозі.. сам ці списки складає та затверджує
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покажешь под каким номером лукаш и портнов ? уймись троляка кацапская
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вся российская нечисть голосовала за клоуна.
потому что клоун тормоз реформ.
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а на передовой половина за зе , тоже роснечесть ?
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А на сколько же нас Петя отодвинул от цивилизации?
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Да пускай топят. Не жалко. Тв_рь обыкновенная, продажная.
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порохоботы! я не понял - это зрада или перемога???????????
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Так продажные украинофобы ЗЕбилы вместе со своим паханом экс-клоуном ...резидентом люто ненавидят Украину преступно считают её проституткой и украинских православных обзывают их термосами .. И что делать в этой антиукраинской команде ЗЕбилов украинским патриотам да и всем просто норрмальным проукраинским гражданам?
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Зрозуміло, що у зе нема патріотів, а лише латентні сепари, кацапи...
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украинских православных обзывают их термосами ..\\\\\\\\

ссылку или кабздабол!
че ты брешешь то? даже если бы и обзывали - это же не "рабы" и "стадо", коими правослабных именуют сами попы.
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"Команда создателей ПЦУ."
Прости, Господи. Участник команды создания ПЦУ и получения Томоса Юраш агитирует поддержать своего сына из списка "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 9041
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прощаю(прихлебывает амброзию, создает очередную галактику))
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А с чего же козлы должны интересоваться комментариями?
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Вже краще підтримати патріотів, які прагнуть перетворень...
Якщо слуга народу матиме гідних кандидатів то це лише на користь державі.
Єдина вимога до всіх - НЕ ЗРАДЬ.
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Але патріотів у Слуг народу нема, тому нема кого там підтримувати. Я дивлюся, що усі сепари голосують за Слуг народу і це лакмусовий папірець для цієї партії.
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А де вони, патріоти, лишились - на вулицях та московських тюрмах...
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ти живеш серед сепарів? бідолага.. може тобі на захід спердолити .. Учасник команди створення ПЦУ і отримання Томосу Юраш агітує підтримати свого сина зі списку "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 8610
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У Києві ще є патріоти. А на ЗУ у мене є друзі і проблем нема.
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утырок конченый.шоб ты понимал,половина странв будет голосовать за слугу народа.а вы порохоботы ***********,что вам тупо начнут ********* бить
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По определению Эдварда Гиббона, патриоты - это те люди, интересы которых защищает существующая форма государственного образования. В коррупционно-олигархической Украине, где все блага предоставлены чиновникам-коррупционерам и продажным политикам, где полностью защищены их интересы, действительно большая часть патриотов сконцентрирована вокруг всяких Педро, Йуль и Оппоблоков.
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Складає списки партії на вибори. Багато хто перевзувся та хоче до блазня в команду. )
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Чет не понял. Герой новости очень добрый? Ну так пусть прочитает заклинание шоп дизлайкеров побил гром Учасник команди створення ПЦУ і отримання Томосу Юраш агітує підтримати свого сина зі списку "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 1147
Интересно шо там Филя - когда опять восстановит свою секту?)
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До речі цей Юраш із народу Зеленського?
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Ні, спершу він був із сивочолим гетьманом, створював церкву для пастви. Тепер побачив, що серед блазнів йому буде краще.
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Питання було іншим. Він з його народу?
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Він би тобі відповів, що ми всі з народу божого...
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27. Юраш Святослав Андрійович А як вiдноситься Зеленський до косплейства жiнки Святослава зi свастикою:


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Відкрию таємницю... Виборці ЗЕ собачаться між собою. Ватани наїхали на зебень, віджимиють проценти. А ми, порохоботи, споглядаємо за пацючими боями Учасник команди створення ПЦУ і отримання Томосу Юраш агітує підтримати свого сина зі списку "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 2793
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Попам з ПЦУ та їх відприскам дана була команда не балатуватись нікуди. Учасник команди створення ПЦУ і отримання Томосу Юраш агітує підтримати свого сина зі списку "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 977
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А ваші РПЦешні попи болотуються, від слова болото.
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Томос выклянчил? Директор по делам религий? Так он не там просит о поддержке. Андрюша, бога проси. Или шо, не очень веришь?
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За Юраша-молодшого - та нехай ЗЕбіли самі вирішують. Їм віддуватися.
А Ткаченко - гнида. Сам би забанив, якщо би зміг.
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Останні опитування SOCIS Edison Research, 14 июня 2019.Вибори до Верховної Ради проукраїнська команда "Голос" Вакарчука набрала вже 9,5 % а тиждень тому вона не мала навіть 5%. Такими темпами "Голос" вже скоро вийде на другу позицію, а там дивись і посперечаєтся з продажними слугамии, але ясно що не українського народу ЗЕбілами -украинофобами і за перше місце. Голос це звичайно не об'єднані націоналісти патріоти але все ж таки проукраїнська партія.
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Ещё есть дезертиры сбежавшие с Украины и вякающий из за пАребрика..
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посмотри дибилоид ! прозрееш ! сумма 250 мил гривен ,
где ты взял 8 мил
https://www.youtube.com/watch?v=_OnozZhvXt8
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..."топят" и Александра Ткаченко, гендиректора канала "1 + 1" как якобы организатора антимосковских медийных подач" Источник: https://censor.net.ua/n3132636

В єтом месте прослезился ...лять.

В партии "слуга урода" компроматом являются "антимосковские подачи"!
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Махровий порохобот вирішив відкласти личинку в тіло "Слуги народу". Дякую за посилання, пiду дiзлайкну. https://sluganarodu.ua/candidates/list
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Дивіться,дивіться ! Батько-порохобот заступився за сина в списках "слуги урода" !!! В День батька ! Ха-ха-ха !
Тобто,пан редактор не висловлював свою думку щодо наявності в списку мажорів(Ірини Панченко),громадян рф(Міхаіл Соколов-№99),купи народу з імперії Коломойського,регіоналів ,бандюків,і просто незрозумілих людей,а от син порохобота,що може бути сенсаційніше ?(його,до речі,тільки з-за цього й включили в список).
Буду радий,якщо хлопця виключать,не встигне забруднитись.
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слуга народа превращается в палача народа......... президенттсвоим указом не отменил не конституцинное решение о поднятие тарифов для население...... лежачий народ просто добивают.....
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Раду разогнать он видите ли может, а посадить Свинарчуков и снизить тарифы - нет! Лишь бы дорваться до корыта! Учасник команди створення ПЦУ і отримання Томосу Юраш агітує підтримати свого сина зі списку "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 1184
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Как написал известный политолог в США :
Путину за 20 лет не
удалось расставить на ключевые государственные посты столько правильных пацанов
из кооператива "Озеро", сколько Зеленскому за 20 дней - из
кооператива "Квартал-95"
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Это правда. При ЗЕкловуне эпоха кумовства достигла новых высот и небывалого расцвета. Всё тотально окупировано подельниками Бабломойского и клоунами из Шапито 95. Кумовсвоп роцветает. Значит дальше будут грабить. И как то совсем зебилы быстро забыли что в фейсбуке клоун им лапшу вешал про конкурсы назначения на должности, про конец эпохи кумовства, про то что только проф пригодных специалистов будут назначать..ну ну зебики...
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Навіть в попередньому антиукраїнському ригоАнальному парламенті банди продажного кремлівського холуя Іуди -ЗЕКА була фракція українських патріотів націоналістів ВО. "Свобода" .... Всі пам'ятають як верещали жорстоко гнані націоналістами продажні тітушки і як вили перелякані продажні бандити ригоАнали. Як до останнього блокуючи трибуну билися націоналісти з продажної п'ятої колоною кремля в парламенті відстоюючи національні інтереси Української держави. Тепер можна констатувати одне що якщо в новій Раді не буде фракції об'еднаних націоналістів та таку ЗРаду вже не можна навіть буде назвати Українською так як вона вщерть буде забита Бог їх чиїми слугами але не українського народу і лютими ворогами України кремлівськими холуями перефарбованими екс - ригоанали. Які почнуть злочинно планомірно знищувати Конституцію а потім і суверенітет незалежність України, а жорстко протистоять їм ворогам буде просто нікому.
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Спасибо, пойду зарегистрируюсь и поставлю дизлайк
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Тобто, члени команди, яка працювала над отриманням Томосу, зараз балотуються від "Слуги народу", а промоцьковські гниди і хрякоботи намагаються нагидити... все як завжди...
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Так вы имели отношение к этому бардаку с томосом?! Гнать вас надо с сыночком ссаными тряпками из политикума Украины! Объясню почему.
1) Томос выдан СЦУ:
- (Святейшая церковь Украины). "цим підписаним Патріаршим і Синодальним Томосом ми визнаємо та проголошуємо встановлену в межах території України Автокефальну Церкву нашою духовною донькою та закликаємо всі світовi Православнi Церкви визнавати її як сестру та згадувати під іменем «Святіша Церква України»"
- Таким чином, таке вирішене та розсуджене і в радості сповіщене вам від шанованого Центру Православ'я було соборно затверджено, для постійного збереження видається цей Патріарший і Синодальний Томос, написаний і підписаний в Кодексі нашої Великої Христової Константинопольської Церкви, вручений в точнiй і ідентичнiй копії Блаженнішому Предстоятелю Святішої Церкви України, кір Епіфанію та його високопревосходительству, Президенту країни пану Петру Порошенку, для вічного доказу та постійного представлення.
2) Что такое есть ПЦУ? Православна Церква в Україні (ПЦвУ) встречающаяся в документе, это ведь не Православна церква України (ПЦУ), о которой в томосе нет ни слова! Вы же понимаете, что это совершенно 2 разных названия церкви, не имеющие никакого отношения к томосу!?
Так кто именно виноват в этом позоре?! Я прекрасно понимаю Филарета. Он всю жизнь боролся за независимость церкви Украины! Он заявляет, что вы его обманули. Договоренности были совсем другие. Независимости церкви нет. Это есть смена ярма московского на константинопольское. Зачем ему ликвидировать КП ради вообще непонятно чего?! О борьбе за власть тут речи нет, тут есть борьба за разум!
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Кстати, проголосовать за каждого кандидата от СН якобы можно на странице. Лично у меня не получилось почему то авторизироваться ни через гугль, ни через фэйсбук, как со своего ноута, так и с ноута детей. Хотя на сайте проголосовало уже довольно много людей.
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Попробуйте кому-то поставить лайк/дизлайк, попросит авторизацию. Я вчера поставила лайки/дизлайки всем, кому хотела. Дизлайки поставила Радуцкому - заму Кличко, Ткаченко из 1+1 и еще паре человек. Сегодня поставила дизлайк Юрашу - вчера не знала, что его папа - близкий к Порошенко религиозный чиновник.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУчасник команди створення ПЦУ і отримання Томосу Юраш агітує підтримати свого сина зі списку "Слуги народу"
 
 
 
 
 
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