 Учасник команди створення ПЦУ і отримання Томосу Юраш агітує підтримати свого сина зі списку "Слуги народу"

Про це написав у facebook директор Департаменту у справах релігій Міністерства культури України Андрій Юраш, передає Цензор.НЕТ.
"Мої особисті "друзі" з відомого табору та ідеологічного рускомірівського планктону вирішили мені помститися і закликали влаштувати масакру синові - Святославу Юрашу - і зробити для нього від‘ємний рейтинг у рамках неофіційного голосування на сайті партіі "Слуга народу", яка включила його в перелік кандидатів до ВРУ за своім партійним списком", - повідомив чиновник.
Він закликав підтримати свого сина, засновника міжнародного медіацентру Майдану і учасника команди експертів Володимира Зеленського Святослава Юраша і підкреслив: "тут не пахне ні релігійністю, ні духовністю, ні мораллю. Є дике, первісне, ординське бажання помсти і крові".
"Можна по-різному ставитися до партіі "Слуга народу", але не можна сумніватися в двох речах: по-перше, там, у її лавах, потрібні такі проукраїнські люди як Святослав Юраш, а, по-друге, в своїх численних медійних баталіях він довів, що гідний цього свого нового покликання. Одночасно "топлять" і Олександра Ткаченка, гендиректора каналу "1+1" як нібито організатора антимосковських медійних подач", -повідомив Андрій Юраш.
Нагадаємо, Верховна Рада 20 грудня 2018 ухвалила в цілому закон, який зобов'язує Українську православну церкву (Московського патріархату) в своїй назві вказати приналежність до Російської православної церкви. Відповідний проект закону (№5309) про внесення змін до закону "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій за основу і в цілому підтримали 240 народних депутатів. Тоді Андрій Юраш висловлював думку, що Українську православну церкву Московського Патріархату приберуть з державного реєстру юросіб, якщо вона не змінить свою назву відповідно до закону "про перейменування церков".
Пізніше директор Департаменту у справах релігій Міністерства культури України Андрій Юраш оприлюднив інформацію про те, що перехід парафій з УПЦ МП в ПЦУ штучно стримується "зовнішніми факторами".
10 червня 2019 року партія "Слуга народу" оголосила постпраймеріз і пропонує повідомляти про недостойних кандидатів. На сайті політсили можна поставити лайк або дизлайк будь-кому зі списку.
Тебе в детском садике ещё не рассказывали, что некоторые дела ведутся закрыто из-за государственных интересов или несвоевременна передача в суд может повредить государственным интересам. Может ты ещё в яслях, тогда у тебя всё впереди?
Спам.
Я не против Юраша, но если должен пройти Юраш, то нужно голосовать и за Бужанского из Зика, то для меня не мотив .
потому что клоун тормоз реформ.
ссылку или кабздабол!
че ты брешешь то? даже если бы и обзывали - это же не "рабы" и "стадо", коими правослабных именуют сами попы.
Прости, Господи.
Якщо слуга народу матиме гідних кандидатів то це лише на користь державі.
Єдина вимога до всіх - НЕ ЗРАДЬ.
Интересно шо там Филя - когда опять восстановит свою секту?)
А Ткаченко - гнида. Сам би забанив, якщо би зміг.
где ты взял 8 мил
https://www.youtube.com/watch?v=_OnozZhvXt8
В єтом месте прослезился ...лять.
В партии "слуга урода" компроматом являются "антимосковские подачи"!
Тобто,пан редактор не висловлював свою думку щодо наявності в списку мажорів(Ірини Панченко),громадян рф(Міхаіл Соколов-№99),купи народу з імперії Коломойського,регіоналів ,бандюків,і просто незрозумілих людей,а от син порохобота,що може бути сенсаційніше ?(його,до речі,тільки з-за цього й включили в список).
Буду радий,якщо хлопця виключать,не встигне забруднитись.
Путину за 20 лет не
удалось расставить на ключевые государственные посты столько правильных пацанов
из кооператива "Озеро", сколько Зеленскому за 20 дней - из
кооператива "Квартал-95"
1) Томос выдан СЦУ:
- (Святейшая церковь Украины). "цим підписаним Патріаршим і Синодальним Томосом ми визнаємо та проголошуємо встановлену в межах території України Автокефальну Церкву нашою духовною донькою та закликаємо всі світовi Православнi Церкви визнавати її як сестру та згадувати під іменем «Святіша Церква України»"
- Таким чином, таке вирішене та розсуджене і в радості сповіщене вам від шанованого Центру Православ'я було соборно затверджено, для постійного збереження видається цей Патріарший і Синодальний Томос, написаний і підписаний в Кодексі нашої Великої Христової Константинопольської Церкви, вручений в точнiй і ідентичнiй копії Блаженнішому Предстоятелю Святішої Церкви України, кір Епіфанію та його високопревосходительству, Президенту країни пану Петру Порошенку, для вічного доказу та постійного представлення.
2) Что такое есть ПЦУ? Православна Церква в Україні (ПЦвУ) встречающаяся в документе, это ведь не Православна церква України (ПЦУ), о которой в томосе нет ни слова! Вы же понимаете, что это совершенно 2 разных названия церкви, не имеющие никакого отношения к томосу!?
Так кто именно виноват в этом позоре?! Я прекрасно понимаю Филарета. Он всю жизнь боролся за независимость церкви Украины! Он заявляет, что вы его обманули. Договоренности были совсем другие. Независимости церкви нет. Это есть смена ярма московского на константинопольское. Зачем ему ликвидировать КП ради вообще непонятно чего?! О борьбе за власть тут речи нет, тут есть борьба за разум!