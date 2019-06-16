 Учасник команди створення ПЦУ і отримання Томосу Юраш агітує підтримати свого сина зі списку "Слуги народу"

Про це написав у facebook директор Департаменту у справах релігій Міністерства культури України Андрій Юраш, передає Цензор.НЕТ.

"Мої особисті "друзі" з відомого табору та ідеологічного рускомірівського планктону вирішили мені помститися і закликали влаштувати масакру синові - Святославу Юрашу - і зробити для нього від‘ємний рейтинг у рамках неофіційного голосування на сайті партіі "Слуга народу", яка включила його в перелік кандидатів до ВРУ за своім партійним списком", - повідомив чиновник.

Він закликав підтримати свого сина, засновника міжнародного медіацентру Майдану і учасника команди експертів Володимира Зеленського Святослава Юраша і підкреслив: "тут не пахне ні релігійністю, ні духовністю, ні мораллю. Є дике, первісне, ординське бажання помсти і крові".





"Можна по-різному ставитися до партіі "Слуга народу", але не можна сумніватися в двох речах: по-перше, там, у її лавах, потрібні такі проукраїнські люди як Святослав Юраш, а, по-друге, в своїх численних медійних баталіях він довів, що гідний цього свого нового покликання. Одночасно "топлять" і Олександра Ткаченка, гендиректора каналу "1+1" як нібито організатора антимосковських медійних подач", -повідомив Андрій Юраш.

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Нагадаємо, Верховна Рада 20 грудня 2018 ухвалила в цілому закон, який зобов'язує Українську православну церкву (Московського патріархату) в своїй назві вказати приналежність до Російської православної церкви. Відповідний проект закону (№5309) про внесення змін до закону "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій за основу і в цілому підтримали 240 народних депутатів. Тоді Андрій Юраш висловлював думку, що Українську православну церкву Московського Патріархату приберуть з державного реєстру юросіб, якщо вона не змінить свою назву відповідно до закону "про перейменування церков".

Пізніше директор Департаменту у справах релігій Міністерства культури України Андрій Юраш оприлюднив інформацію про те, що перехід парафій з УПЦ МП в ПЦУ штучно стримується "зовнішніми факторами".

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10 червня 2019 року партія "Слуга народу" оголосила постпраймеріз і пропонує повідомляти про недостойних кандидатів. На сайті політсили можна поставити лайк або дизлайк будь-кому зі списку.