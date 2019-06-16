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Все про:Крим (6926) фальсифікат (248) паливо (214)

 47% дизельного палива, що продається в окупованому Криму, - фальсифікат

В окупованому Криму дизельне паливо, що не відповідає вимогам, виявлено в 47% перевірок "Росстандарту", а фальсифікований бензин - в 20%.

Такі підсумки показав перший етап перевірок автозаправних станцій півострова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на delo.ua.

"Випробування відібраних на 19 АЗС в травні і на початку червня 2019 року 58 проб дизельного палива і бензину показали наступні результати: дизельне паливо, що не відповідає вимогам, виявлено в 47% проведених перевірок, фальсифікований бензин - в 20%. Відзначаються також порушення в частині документарного супроводу і маркування палива", - йдеться в повідомленні.

При цьому в "Росстандарті" відзначили, що в порівнянні з 2018 роком, в нинішньому фіксується поліпшення ситуації з якістю палива в Криму. Так,  минулого року оборот сурогату на окупованих півострові становив до 70% дизеля і до 45%  бензину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132635
 
   
 Топ коментарі
 
И пошла методичка, я тебе все время пишу, хватит врать, кто и чей бизнес все и так знают, я заправляюсь на нормальных заправках и проблем нет, а такие как ты заливают дизель по 24 грн и жалуются что их обманывают, но заправляются именно там где все принадлежит медведчуку, так чего тогда жаловаться????
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В Україні пальне це бізнес олігархів, тому про якість пального не хочуть навіть згадувати! Розводять бензин спиртом (біоетанолом), щоб не сплачувати екологічний податок і щоб паливо було дешевше, але не додають в цей розбадяжений спиртом бензин потрібних добавок, які покращують це паливо і тому двигуни та паливне обладнання машин нещадно страждає і псується. Якщо зараз перевірити по-чесному українські заправки і заборонити продаж фальсифікату в Україні, то працювати лишиться хіба мережа Сокар.
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И пошла методичка, я тебе все время пишу, хватит врать, кто и чей бизнес все и так знают, я заправляюсь на нормальных заправках и проблем нет, а такие как ты заливают дизель по 24 грн и жалуются что их обманывают, но заправляются именно там где все принадлежит медведчуку, так чего тогда жаловаться????
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а не идешли ты куда подальше с дизелем по 32 когда есть по 24 не хуже ни разу.
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Так кто ж тебе запрещает по 24 брать, тот что по 32))) может даже и точно нальют)))
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Я по 23 и куда точнее чем на ОККО. Мозырь с сертификатами.
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Ага, с миксеров в канистры, тут дело твое...
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Нет, на заправке и из пистолета. Мой камон рейл чувствует себя отлично.
Зачем кормить шелупонь всякую когда есть достойные люди и ведут бизнес достойно. В Киеве 2 заправки. Но это как ты сказал, мое сугубо дело))).
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А в Раше, по-Вашему, это бизнес меценатов и филантропов?
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не 100% а где то половина это факт. Качество и соляры и бензина на крысме тоскливое, это правда. Но даже после подорожания у них топлива оно стоит дешевле чем на Херсонщине. Но заправляться там стремно. Максимум можно долить к заправленному в Украине топливу. Это конечно если машина позволит ехать на такой смеси.
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Толя, запомни!
Нет у них проверок!
Есть точечные опытные примеры!
Всё остальное - отчёты! Но только на бумаге, то есть - Филькина грамота!
У нас же стараются уйти от такой фигни...
Начали ещё при Пете, но почему то не развили это...
Может при Зе' выведут на должный уровень...
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да...зелебеня выбедет...коломойша уже лет пять на заброшенных военных аэродромах с помощью бомжей керосин пролитый еще совком добывает.отстоится недельку-в топливозаправщик и на базу.там маслеца самого дешевого добавили-и вот тебе соляра...
с одной стороны конешно неплохо-все таки экология улучшается.
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А нам какое дело чем они заправляются,знаю заправки где после 100 метров движок нахер летит
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Не заправлялся там, а заправки в студию, у нас свободная страна...
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Свободная,это на Сумщине,виновные наказаны
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Не долго им мучится.
Беня обеспечит качественным керосином.
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Та по сути отчетался Беня сразу, он как раз ничего не скрывает, особенно как людей за лохов держит...
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Беня это Медведчук? Или Порошенко? Они ведь солярку от "агрессора" качают. Или "Беня"? Баран, ***...
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Беня это Беня, он качает точно так же, а вот в том что ты покупаешь солярку от агрессора кто виноват? И что ты сделал чтобы что то изменить???
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Ничего удивительного, что фальсификат!
Или они, кричавшие "Путин, Россия..." и получившие и то идругое - РОДИНУ МАЧЕХУ будут ею снабжаться не фальсификатом?
Раз предали СВОЮ Родину -
жрите объедки со стола ЧУЖОЙ родины-мачехи с её мужем-педофилом и вором )))
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Пустят паровозы по мосту процент фальсификата понизят. Сегодня кстати состыковали рельсы, в Ютюбе ролик видел.
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Що? Соляра зуйова? Зате біндер нєтутя. Тримайтеся там.
Бо... "то ли исьтьчо будеть"...


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Хотів брати тойоту з двигуном d-4-d. Але замислився, чому їх офіційно не поставляли в Україну? Тепер цього двигуна не хо, бо буде дуже больно в ремонті. Хоча мотори дуже класні та економні.
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мне пох че в крыму , а вот че у нас горючка дороже чем у них , да обыдна ,
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47% продаваемого в оккупированном Крыму дизельного топлива - фальсификат

так,нехай собі у баки хоть гівно заливають)))
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Теперь Украина вспоминает о Крыме лишь в контексте дебильных новостей... Вот и весь Крым-Украина )))
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном47% дизельного палива, що продається в окупованому Криму, - фальсифікат
 
 
 
 
 
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