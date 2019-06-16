 47% дизельного палива, що продається в окупованому Криму, - фальсифікат

Такі підсумки показав перший етап перевірок автозаправних станцій півострова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на delo.ua.
"Випробування відібраних на 19 АЗС в травні і на початку червня 2019 року 58 проб дизельного палива і бензину показали наступні результати: дизельне паливо, що не відповідає вимогам, виявлено в 47% проведених перевірок, фальсифікований бензин - в 20%. Відзначаються також порушення в частині документарного супроводу і маркування палива", - йдеться в повідомленні.
При цьому в "Росстандарті" відзначили, що в порівнянні з 2018 роком, в нинішньому фіксується поліпшення ситуації з якістю палива в Криму. Так, минулого року оборот сурогату на окупованих півострові становив до 70% дизеля і до 45% бензину.
Зачем кормить шелупонь всякую когда есть достойные люди и ведут бизнес достойно. В Киеве 2 заправки. Но это как ты сказал, мое сугубо дело))).
Нет у них проверок!
Есть точечные опытные примеры!
Всё остальное - отчёты! Но только на бумаге, то есть - Филькина грамота!
У нас же стараются уйти от такой фигни...
Начали ещё при Пете, но почему то не развили это...
Может при Зе' выведут на должный уровень...
с одной стороны конешно неплохо-все таки экология улучшается.
Беня обеспечит качественным керосином.
Или они, кричавшие "Путин, Россия..." и получившие и то идругое - РОДИНУ МАЧЕХУ будут ею снабжаться не фальсификатом?
Раз предали СВОЮ Родину -
жрите объедки со стола ЧУЖОЙ родины-мачехи с её мужем-педофилом и вором )))
Бо... "то ли исьтьчо будеть"...
так,нехай собі у баки хоть гівно заливають)))