Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Польща.
Маневри відбуваються на суші, на морі, в повітрі і кіберпросторі, їхня головна мета - перевірити сумісність польських частин із союзницькими військами, які дислокуються в Польщі в рамках зміцнення східного флангу НАТО.
Головним учасником маневрів DRAGON-19 є 11-а Люблінська дивізія бронетанкової кавалерії, яку в рамках навчань підтримають військові підрозділи з США, Великої Британії, Канади, Німеччини, Румунії та Словаччини.
DRAGON-19 - це найбільші в цьому році військові маневри в Польщі, які триватимуть 4 дні.
Полноценных переговоров президентов США и РФ, Дональда Трампа и Владимира Путина, в Осаке на полях саммита G20 не будет. Планы Кремля снова сорвались.
---
По всей видимости, на встрече "двадцатки" в Осаке у Трампа и Путина снова не получится встретиться. Предполагается лишь встреча "на ногах" - новое изобретение российской пропаганды для деликатного обозначения игнорирования Путина со стороны Трампа.
11 ч. ·
Русский президент
Повезло нам с президентом. 20 лет стабильности, такому многие бы позавидовали. 20 лет, уничтожения коренной нации и сокращения населения страны. Лидер умудрился сократить численность страны с 147 до 80 млн. Уничтожил всю промышленность и сельское хозяйство. ******* эпически космос, отбросив страну на задворки в данной отрасли. Нагнал чертей СТОЛЬКО, что любая европейская страна нервно курит в сторонке со своими неграми и арабами. Под ноль куда-то подевал фундаментальную науку. Спортивные успехи создают исключительно комментаторы, которые истерично визжат, радуясь очередному 6-7 месту, как будто это 1-2. Умудрился рассориться со всеми соседями и подверг страну позору, который та не видела века. Армия похоже свелась к батальону кадырова, который и будет воевать, когда начнётся, а о флоте, ракетных войсках, танковых, можно уже смело забыть. Народ в тотальной нищете, без малейшего шанса на светлое будущее, потому что любой адекватный человек понимает, что власть делает всё, чтоб его уже никогда не было. Тотальная безнадёга. Ну, ведь так же?!! Или вы всё ещё на что-то надеетесь? Если да, то расскажите на что.
добра: ви ще будете потрібні хмуйлу
погана: гонка озброєнь буде посилюватись і виграти її хмуйлу не світить, пояси прийдеться підтягати ще
почитай європейські казки