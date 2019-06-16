EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 За кордоном
  915  22
Все про:армія (2486) НАТО (2010) Польща (1821) вишкіл (1191)

 У Польщі стартували наймасштабніші цьогорічні військові навчання НАТО DRAGON-19

У Польщі розпочалися військові навчання DRAGON-19 за участю 18 тис. солдатів з 12 держав НАТО і 2,5 тис. одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Польща.

Маневри відбуваються на суші, на морі, в повітрі і кіберпросторі, їхня головна мета - перевірити сумісність польських частин із союзницькими військами, які дислокуються в Польщі в рамках зміцнення східного флангу НАТО.

Головним учасником маневрів DRAGON-19 є 11-а Люблінська дивізія бронетанкової кавалерії, яку в рамках навчань підтримають військові підрозділи з США, Великої Британії, Канади, Німеччини, Румунії та Словаччини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Змагання на найкращий танковий екіпаж відбулися на Донеччині. ФОТОрепортаж

DRAGON-19 - це найбільші в цьому році військові маневри в Польщі, які триватимуть 4 дні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132634
 
   
 Топ коментарі
 
Після обрання зе співробітництво ізНАТО може бути зменшене, або відмінене. Це та середина, про яку він говорив.
 показати весь коментар
 
у нас бы сказали - барыги осваивают бюджет НАТО - воруют коррупционеры на армии - натовские свинарчуки - как то так))))))))
 показати весь коментар
 
Переговоры Трампа и Путина в Осаке сорвались: Вашингтон снова указал Кремлю на его место у параши.
Полноценных переговоров президентов США и РФ, Дональда Трампа и Владимира Путина, в Осаке на полях саммита G20 не будет. Планы Кремля снова сорвались.
---
По всей видимости, на встрече "двадцатки" в Осаке у Трампа и Путина снова не получится встретиться. Предполагается лишь встреча "на ногах" - новое изобретение российской пропаганды для деликатного обозначения игнорирования Путина со стороны Трампа.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Лучше бы в Украине такие учения проводили! Вот это было бы дело!
 показати весь коментар
 
 
Після обрання зе співробітництво ізНАТО може бути зменшене, або відмінене. Це та середина, про яку він говорив.
 показати весь коментар
 
 
Будеш сміятися, коли твої зелені роботодавці перестануть платити.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
тобто ты совсем туп😀
 показати весь коментар
 
 
есть где и по ком стрелять (а не играться в "зарницу")!
 показати весь коментар
 
 
у нас бы сказали - барыги осваивают бюджет НАТО - воруют коррупционеры на армии - натовские свинарчуки - как то так))))))))
 показати весь коментар
 
 
гы, ну так ты это и сказал же. У вас, у вас 😀
 показати весь коментар
 
 
Переговоры Трампа и Путина в Осаке сорвались: Вашингтон снова указал Кремлю на его место у параши.
Полноценных переговоров президентов США и РФ, Дональда Трампа и Владимира Путина, в Осаке на полях саммита G20 не будет. Планы Кремля снова сорвались.
---
По всей видимости, на встрече "двадцатки" в Осаке у Трампа и Путина снова не получится встретиться. Предполагается лишь встреча "на ногах" - новое изобретение российской пропаганды для деликатного обозначения игнорирования Путина со стороны Трампа.
 показати весь коментар
 
 
давай лучше что-то про крымский мост, как он рассыпается или типа того )) а то ты пишешь про этот срыв переговоров, как будто теперь уж точно рашка развалится ))
 показати весь коментар
 
Karl Shrayber
11 ч. ·

Русский президент
Повезло нам с президентом. 20 лет стабильности, такому многие бы позавидовали. 20 лет, уничтожения коренной нации и сокращения населения страны. Лидер умудрился сократить численность страны с 147 до 80 млн. Уничтожил всю промышленность и сельское хозяйство. ******* эпически космос, отбросив страну на задворки в данной отрасли. Нагнал чертей СТОЛЬКО, что любая европейская страна нервно курит в сторонке со своими неграми и арабами. Под ноль куда-то подевал фундаментальную науку. Спортивные успехи создают исключительно комментаторы, которые истерично визжат, радуясь очередному 6-7 месту, как будто это 1-2. Умудрился рассориться со всеми соседями и подверг страну позору, который та не видела века. Армия похоже свелась к батальону кадырова, который и будет воевать, когда начнётся, а о флоте, ракетных войсках, танковых, можно уже смело забыть. Народ в тотальной нищете, без малейшего шанса на светлое будущее, потому что любой адекватный человек понимает, что власть делает всё, чтоб его уже никогда не было. Тотальная безнадёга. Ну, ведь так же?!! Или вы всё ещё на что-то надеетесь? Если да, то расскажите на что.
 показати весь коментар
 
 
мне в Украине как-то плевать, повезло вам с ****** или не повезло, будет ваше ***** с трампом встречаться или нет... у нас тут своих проблем хватает
 показати весь коментар
 
ну шо, прігоженські, у мене для вас 2 новини
добра: ви ще будете потрібні хмуйлу
погана: гонка озброєнь буде посилюватись і виграти її хмуйлу не світить, пояси прийдеться підтягати ще
 показати весь коментар
 
 
Название так себе. Вообще дракон скорее символ Великой Тартарии и Китая.
 показати весь коментар
 
дракони - невід'ємна частина міфології європейських народів
почитай європейські казки
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУ Польщі стартували наймасштабніші цьогорічні військові навчання НАТО DRAGON-19
 
 
 
 
 
 вгору