 Радянську культуру уваги до медиків один раз на рік - потрібно міняти, - Супрун про святкування Дня медпрацівника

Про це чиновниця написала на своїй сторінці в facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Про штучність й фальшивість тих чи інших свят, які Україна успадкувала від Союзу, треба говорити. День медичного працівника, який з’явився у 1980 році у Совєцькому Союзі, одне з таких свят. Це дуже у стилі імперій давати людям "свято" замість гідності, фінансової незалежності та належних умов праці й життя. Сьогодні цей день залишається святом в Україні, Білорусі та Росії", – зазначила Супрун.
На її переконання, "культуру уваги до медиків один раз на рік, постійних декларацій намірів і вічних косметичних ремонтів — потрібно змінювати. Це неможливо без конфліктів, але лише в таких конфліктах може народитись нова система охорони здоров’я України. Система в якій щодня— день медичного працівника. Щодня — день пацієнта, якому змогли надати своєчасну та якісну допомогу", –підкреслила глава МОЗ.
Нагадуємо, День медичного працівника відзначається в Україні щорічно в третю неділю червня.
Евроупыри у власти это уже неоднократно доказывали. К примеру Яценюк первое, что сделал, это запретил мониторить аптеки на лекарства подделки.
Он как раз больше стороник Пеци!
Не путай только, он - сторонник, а не порохобот!
Яценюк ввел мораторий на проверки аптек в августе 2014 года и только недавно этот мораторий сняли.
Аптечные учреждения и лекарственные средства, которые они реализовали, были практически вне профильного контроля. То есть недобросовестные участники рынка имели основания этим реально злоупотреблять. И речь здесь идет не только о качестве или фальсификации лекарств, но и об отсутствии контроля за ценами на медикаменты.
А Яценюк за нанесение непоправимого вреда украинцам должен сидеть в тюрьме, как европреступник.
И знаете что - они ноют. Прям даже кричат местами, что 3,14дец. И это странно. Ведь диктатора Порошенко убрали, теперь можно показать новому президенту, какие мы УХ прямо, а они ноют.
Оказывается, если свалить шоколадного барыгу и злочинных свинарчуков, то нихреная не меняется в лучшую сторону. Оказывается Кернес и Труханов - это избранные (и скорее всего переизбранные в будущем) святым наридом персонажи. Оказывается, сын Порошенко, вродь, уже как ни при делах, а в лифте насрано и в попижженой маршрутке сиденья порезаны.
И внезапно оказывается, что с уходом злочинного Порошенки начало хериться то, что он с трудом добился - не только армия, мова, вера (которые, конечно, на хлеб не намажешь), но и лоукосты, либерализация экономики, тарифы, децентрализация, иедреформа.
Зато все четче становится виден зеленский продукт намазаный на член коломойского, который шутит.
По этому поводу я придумал хороший анекдот:
Избиратель зеленского сейчас он как женщина в русском порно - готова принять сколько угодно с любой стороны, если пообщать ей что-то намазать на хлебушек.
Правда смешно?
Зашел я по случаю на парочку страниц людей, которые еще в марте писали "главное убрать Порошенко" в контексте идей "хуже не будет" и "если что, мы нового быстро поборем".
И знаете что - они ноют. Прям даже кричат местами, что 3,14дец. И это странно. Ведь диктатора Порошенко убрали, теперь можно показать новому президенту, какие мы УХ прямо, а они ноют.
Оказывается, если свалить шоколадного барыгу и злочинных свинарчуков, то нихреная не меняется в лучшую сторону. Оказывается Кернес и Труханов - это избранные (и скорее всего переизбранные в будущем) святым наридом персонажи. Оказывается, сын Порошенко, вродь, уже как ни при делах, а в лифте насрано и в попижженой маршрутке сиденья порезаны.
И внезапно оказывается, что с уходом злочинного Порошенки начало хериться то, что он с трудом добился - не только армия, мова, вера (которые, конечно, на хлеб не намажешь), но и лоукосты, либерализация экономики, тарифы, децентрализация, иедреформа.
Зато все четче становится виден зеленский продукт намазаный на член коломойского, который шутит.
По этому поводу я придумал хороший анекдот:
Избиратель зеленского сейчас он как женщина в русском порно - готова принять сколько угодно с любой стороны, если пообщать ей что-то намазать на хлебушек.
Правда смешно? Лахта затерла ,перепост
Согласен.... - должны отмечаться общенациональные события...
А так да... - совок...
Назовите город...
Андрій Янковський
14 июня в 19:25 ·
Это ж вам не лоукост какой-нибудь
Ну вот, эйфория от посещения северной Европы, прошла, пора поговорить о печальном.
Аэропорт "Борисполь" международные ворота страны. На посадке на рейс Киев -Рига, в самолет авиакомпании МАУ, детская команда синхронисток, в спортивных костюмах цвета национального флага, с надписью "Україна".
Команда вылетает на МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР В КОТОРОМ УЧАСТВУЮТ 10 СТРАН! Команда едет защищать, ЧЕСТЬ СТРАНЫ, если это еще кому-то, о чём-то говорит!
В наличии ручная кладь в виде чемоданчиков и рюкзаки за спиной. В рюкзаках шапочка, купальник, очки, зажим для носа.
Мы знаем правила. Мы знаем размеры ручной клади. Мы знаем, что плюс к ручной клади, можно дамскую сумку. Размер дамской сумки авиакомпанией не регламентирован.
Да возможно, на первый взгляд, рюкзаки и выглядят объемно, но будучи практически пустыми, не превышают размеры стандартной сумка-шоппер, так любимой современными женщинами! Рюкзак, лишь отличается от них по форме!
Для любой спортсменки, даже самой маленькой, спортивный рюкзак, это ее ДАМСКАЯ СУМОЧКА!! В ней все самое главное, как у любой женщины!
Истеричная дама на посадке, сразу сходу заявила, что на рейс нас не пустит! Снимет, отменит, нашу регистрацию, улетит без нас.... etc.....ЕСЛИ... правильно! Если мы не заплатим за рюкзаки! За рюкзаки, которые меньше сумки-шоппера и в сложенном виде входят в любой МАУский контрольный стенд!
Дама кричала, пугала детей, задерживала очередь, и требовала, требовала, требовала.... €15 за каждый рюкзак! Угрожала, что если мы не заплатим ей здесь, то нас отправят назад на контроль, где нам придется оплатить по €60 за каждый!
Мы пытались объясниться, вкладывали сложенные рюкзаки в измерительный стенд.... Один нам даже удалось затолкать в ручную кладь(. Но, к даме присоединились товарки с другой стойки! И вся эта.... "группа представителей МАУ", уже с утроенной силой кричала, шантажировала, торговалась, как на Привозе....и ПУГАЛА ДЕТЕЙ! Они делали это с таким азартом и злом...
Шантаж удался(
Мы заплатили. У нас не было выхода! ((. За спиной 5 зареванных девченок, которые месяц, сидели по 5 часов в воде, потому что не могли позволить Украине проиграть! И которым на стойке вылета, кричат, что они никуда не едут!
Мы заплатили со средств на питание! Мы не туристы, наш бюджет четко рассчитан и конечен.
Но, нас обманули даже здесь! Сумма списанных, с карты тренера, средств в гривне, составила 2000! Что превысило сумму €60 (оплата 4 рюкзаков) по курсу на 3.06.2019г. !!!
В итоге: Во время соревнований(!!) ДЕТИ получили калорий меньше нормы, потому что нам пришлось экономить! Экономить на еде!!
Таким образом:
Авиакомпания МАУ, ПУТЕМ СИЛЬНЕЙШЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ И ШАНТАЖА, практически ОГРАБИЛА ДЕТСКУЮ, УКРАИНСКУЮ, СПОРТИВНУЮ КОМАНДУ!
Это наше оценочное суждение! И мы бы хотели услышать объяснения представителя перевозчика!
Прошу распространить и затегать представителя у кого есть такая возможность.
Lana Pershina
Твой?
Янковского?
Першиной?
Это раз?
Два - это почему никто не заснял видос?
Вот видео я поверю!
Трёпу Гыгы - нет!
зюзю вибрали, шоб била как в расєюшкє!
адіннарот
а малороси у поросячому захваті лайкають
тьху, гидота!
Не дайте воду и канализацию в миллионники и тогда поймем важность воды и канализации. Отрубите на сутки энергию. Мысль можно продолжать до бесконечности.
ВСЕ профессии важны...
врача - Амосов и тут не стоит пояснять , как Амосов относился к людям , как он переживал каждую детскю смерть на операционном столе я знаю не только из его работ ,
но и по свидетельству его учеников , с коими были знакомы мои родака .
Другой врач - завотделения моей поликлиники . Дочка её училась в моей школе . Как она уже будучи завом бегала на 9й этаж и не открывая моей карточки говорила,
мол помню , что у тебя проблемы с бронхами ... Она бегала и помнила почти всех своих пациентов .
А в США ни бегать не будут , ни помнить историю болезни простых пацанов из семьи инженера . Бо всё на бабки завязанно .
Терпеть не могу софок , но были и там добрые и хорошие моменты ... И даже коммуняки были разные (хотя чем выше посада - тем чаще говно можно было встретить) ...
Я думаю у многих , кто застал тот совок , есть кого вспомнить из участковых трудяг ...
ну, буває
як я оце люблю: прі савкє попадалісь харошиє врачі, значіт в савкє нє всьо так било плохо
серйозно?
зєлєбобіки любят сваю савєцкую родіну!
така в Кошового посада
змісту рівно стільки ж
ви всі однаково тупі і це вас згуртовує
совок - єдина підходяща форма існування для вас: колективізм і таке інше...
Старший брат моего деда был начальником госпиталя в 1941 и погиб вместе со всем корпусом Кирпаноса ... И те , кто его помнили рассказывали , что оперировал он бойцов в полном окружении и под шквальной бомбёжкой . Я уже не говорю какое тогда было снабжение .
И Амосов так начинал - фронтовым хирургом .
А это тётка , шо она в жизни успела , как медик сколько жизней спасла ?!
Сколько раненных вытащила с того света ?!
Кстати , когда Семошко эту систему создавал в США тогда медицина была доступна только не просто богатым , а очень и очень богатым .
Да и сейчас в США одна из самых дорогих и недружественных медицинских систем в мире .
Потому , что не дай Бог операция нужна и ты нищий сразу . И твоя семья тоже . Если у тя нет assuarance - полный писец !
нах ти тут кому впав зі своїми казочками дядюшки Джугашвілє?
судячи із кількості зелебобіків, в нас багато педичних училищ