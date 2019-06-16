 Радянську культуру уваги до медиків один раз на рік - потрібно міняти, - Супрун про святкування Дня медпрацівника

Про це чиновниця написала на своїй сторінці в facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Про штучність й фальшивість тих чи інших свят, які Україна успадкувала від Союзу, треба говорити. День медичного працівника, який з’явився у 1980 році у Совєцькому Союзі, одне з таких свят. Це дуже у стилі імперій давати людям "свято" замість гідності, фінансової незалежності та належних умов праці й життя. Сьогодні цей день залишається святом в Україні, Білорусі та Росії", – зазначила Супрун.

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На її переконання, "культуру уваги до медиків один раз на рік, постійних декларацій намірів і вічних косметичних ремонтів — потрібно змінювати. Це неможливо без конфліктів, але лише в таких конфліктах може народитись нова система охорони здоров’я України. Система в якій щодня— день медичного працівника. Щодня — день пацієнта, якому змогли надати своєчасну та якісну допомогу", –підкреслила глава МОЗ.

Нагадуємо, День медичного працівника відзначається в Україні щорічно в третю неділю червня.

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