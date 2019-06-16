EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1254  65
Все про:медицина (739) свято (394) лікарі (272) Супрун Уляна (471)

 Радянську культуру уваги до медиків один раз на рік - потрібно міняти, - Супрун про святкування Дня медпрацівника

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вважає, що День медичного працівника дістався Україні в спадок від радянського минулого і вимагає наповнення новим змістом.

Про це чиновниця написала на своїй сторінці в facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Про штучність й фальшивість тих чи інших свят, які Україна успадкувала від Союзу, треба говорити. День медичного працівника, який з’явився у 1980 році у Совєцькому Союзі, одне з таких свят. Це дуже у стилі імперій давати людям "свято" замість гідності, фінансової незалежності та належних умов праці й життя. Сьогодні цей день залишається святом в Україні, Білорусі та Росії", – зазначила Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав українців із Днем батька. ФОТО

На її переконання, "культуру уваги до медиків один раз на рік, постійних декларацій намірів і вічних косметичних ремонтів — потрібно змінювати. Це неможливо без конфліктів, але лише в таких конфліктах може народитись нова система охорони здоров’я України. Система в якій щодня— день медичного працівника. Щодня — день пацієнта, якому змогли надати своєчасну та якісну допомогу", –підкреслила глава МОЗ.

Нагадуємо, День медичного працівника відзначається в Україні щорічно в третю неділю червня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Дякую за те, що навчив мене бути українцем": Олексій та Петро Порошенки записали привітання з нагоди Дня батька. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132633
 
   
 Топ коментарі
 
Коли вже вигонять цю "доктор смерть"?!
 показати весь коментар
 
А можно пруфы на странички "кричащих"? Просто интересно стало
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
общаюсь с медиками, говорят, всё замерло, при Пете хоть как-то что-то менялось, причем в лучшую сторону, даже по той же з/п, теперь все как будто выжидают
 показати весь коментар
 
 
Сидимо наразі із сусідом медиком,відмічаємо свято.Показав йому твій висер.Каже: -А,порохобот! Це майже всі наші клієнти.Він психіатр.
 показати весь коментар
 
Это не советская культура, а европейская культура плевать на украинскую медицину.
Евроупыри у власти это уже неоднократно доказывали. К примеру Яценюк первое, что сделал, это запретил мониторить аптеки на лекарства подделки.
 показати весь коментар
 
 
Придурок!
Он как раз больше стороник Пеци!
Не путай только, он - сторонник, а не порохобот!
 показати весь коментар
 
 
Короткая у тебя память или сам врешь выгораживая евровыродков.

Яценюк ввел мораторий на проверки аптек в августе 2014 года и только недавно этот мораторий сняли.

Аптечные учреждения и лекарственные средства, которые они реализовали, были практически вне профильного контроля. То есть недобросовестные участники рынка имели основания этим реально злоупотреблять. И речь здесь идет не только о качестве или фальсификации лекарств, но и об отсутствии контроля за ценами на медикаменты.
 показати весь коментар
 
Ничего, выборы покажут вам на ваше место в политике.
А Яценюк за нанесение непоправимого вреда украинцам должен сидеть в тюрьме, как европреступник.
 показати весь коментар
 
Что-то в стиле больше похоже на подстрахуй Радянську культуру уваги до медиків один раз на рік - потрібно міняти, - Супрун про святкування Дня медпрацівника - Цензор.НЕТ 5810
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Коли вже вигонять цю "доктор смерть"?!
 показати весь коментар
 
 
а что вместо советского говна? никто из аборигенов не имеет представления.
 показати весь коментар
 
 
Зашел я по случаю на парочку страниц людей, которые еще в марте писали "главное убрать Порошенко" в контексте идей "хуже не будет" и "если что, мы нового быстро поборем".
И знаете что - они ноют. Прям даже кричат местами, что 3,14дец. И это странно. Ведь диктатора Порошенко убрали, теперь можно показать новому президенту, какие мы УХ прямо, а они ноют.
Оказывается, если свалить шоколадного барыгу и злочинных свинарчуков, то нихреная не меняется в лучшую сторону. Оказывается Кернес и Труханов - это избранные (и скорее всего переизбранные в будущем) святым наридом персонажи. Оказывается, сын Порошенко, вродь, уже как ни при делах, а в лифте насрано и в попижженой маршрутке сиденья порезаны.
И внезапно оказывается, что с уходом злочинного Порошенки начало хериться то, что он с трудом добился - не только армия, мова, вера (которые, конечно, на хлеб не намажешь), но и лоукосты, либерализация экономики, тарифы, децентрализация, иедреформа.
Зато все четче становится виден зеленский продукт намазаный на член коломойского, который шутит.
По этому поводу я придумал хороший анекдот:
Избиратель зеленского сейчас он как женщина в русском порно - готова принять сколько угодно с любой стороны, если пообщать ей что-то намазать на хлебушек.
Правда смешно?
 показати весь коментар
 
 
А можно пруфы на странички "кричащих"? Просто интересно стало
 показати весь коментар
 
 
Андрій Жагун
Зашел я по случаю на парочку страниц людей, которые еще в марте писали "главное убрать Порошенко" в контексте идей "хуже не будет" и "если что, мы нового быстро поборем".
И знаете что - они ноют. Прям даже кричат местами, что 3,14дец. И это странно. Ведь диктатора Порошенко убрали, теперь можно показать новому президенту, какие мы УХ прямо, а они ноют.
Оказывается, если свалить шоколадного барыгу и злочинных свинарчуков, то нихреная не меняется в лучшую сторону. Оказывается Кернес и Труханов - это избранные (и скорее всего переизбранные в будущем) святым наридом персонажи. Оказывается, сын Порошенко, вродь, уже как ни при делах, а в лифте насрано и в попижженой маршрутке сиденья порезаны.
И внезапно оказывается, что с уходом злочинного Порошенки начало хериться то, что он с трудом добился - не только армия, мова, вера (которые, конечно, на хлеб не намажешь), но и лоукосты, либерализация экономики, тарифы, децентрализация, иедреформа.
Зато все четче становится виден зеленский продукт намазаный на член коломойского, который шутит.
По этому поводу я придумал хороший анекдот:
Избиратель зеленского сейчас он как женщина в русском порно - готова принять сколько угодно с любой стороны, если пообщать ей что-то намазать на хлебушек.
Правда смешно? Лахта затерла ,перепост
 показати весь коментар
 
 
Надо вообще убрать эти проф "праздники". Совок махровый...
 показати весь коментар
 
 
Linkor NewJersey - и заменить немецким arbeiten....

Согласен.... - должны отмечаться общенациональные события...
А так да... - совок...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Люди мрут в очередях поликлиники, или потому что не приезжает скорая, а санитарку волнуют праздники и чем можно закусывать водку и сало.
 показати весь коментар
 
 
Alex Rozhenko - где не приезжают и где мрут?

Назовите город...
 показати весь коментар
 
 
ну перенимаем нормьі Германии. там тоже нихуя не приезжают.
 показати весь коментар
 
коли стикаєшся з хворобами, то завжди мрієш, що десь на тебе чекає твій "доктор Хаус"!

 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Медицину вбила, вбивай і свято. Доктор Менгеле тебе в пеклі зачекався, Уляно. Радянську культуру уваги до медиків один раз на рік - потрібно міняти, - Супрун про святкування Дня медпрацівника - Цензор.НЕТ 2248
 показати весь коментар
 
 
то он вьіуил латинские буквьі, написал ими себе имя и думает, что стал умньім.
 показати весь коментар
 
к сожалению менять ничего не получится,и не только в медицине.все возвращается...

Андрій Янковський
14 июня в 19:25 ·

Это ж вам не лоукост какой-нибудь
Ну вот, эйфория от посещения северной Европы, прошла, пора поговорить о печальном.
Аэропорт "Борисполь" международные ворота страны. На посадке на рейс Киев -Рига, в самолет авиакомпании МАУ, детская команда синхронисток, в спортивных костюмах цвета национального флага, с надписью "Україна".

Команда вылетает на МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР В КОТОРОМ УЧАСТВУЮТ 10 СТРАН! Команда едет защищать, ЧЕСТЬ СТРАНЫ, если это еще кому-то, о чём-то говорит!
В наличии ручная кладь в виде чемоданчиков и рюкзаки за спиной. В рюкзаках шапочка, купальник, очки, зажим для носа.

Мы знаем правила. Мы знаем размеры ручной клади. Мы знаем, что плюс к ручной клади, можно дамскую сумку. Размер дамской сумки авиакомпанией не регламентирован.
Да возможно, на первый взгляд, рюкзаки и выглядят объемно, но будучи практически пустыми, не превышают размеры стандартной сумка-шоппер, так любимой современными женщинами! Рюкзак, лишь отличается от них по форме!

Для любой спортсменки, даже самой маленькой, спортивный рюкзак, это ее ДАМСКАЯ СУМОЧКА!! В ней все самое главное, как у любой женщины!

Истеричная дама на посадке, сразу сходу заявила, что на рейс нас не пустит! Снимет, отменит, нашу регистрацию, улетит без нас.... etc.....ЕСЛИ... правильно! Если мы не заплатим за рюкзаки! За рюкзаки, которые меньше сумки-шоппера и в сложенном виде входят в любой МАУский контрольный стенд!

Дама кричала, пугала детей, задерживала очередь, и требовала, требовала, требовала.... €15 за каждый рюкзак! Угрожала, что если мы не заплатим ей здесь, то нас отправят назад на контроль, где нам придется оплатить по €60 за каждый!

Мы пытались объясниться, вкладывали сложенные рюкзаки в измерительный стенд.... Один нам даже удалось затолкать в ручную кладь(. Но, к даме присоединились товарки с другой стойки! И вся эта.... "группа представителей МАУ", уже с утроенной силой кричала, шантажировала, торговалась, как на Привозе....и ПУГАЛА ДЕТЕЙ! Они делали это с таким азартом и злом...

Шантаж удался(
Мы заплатили. У нас не было выхода! ((. За спиной 5 зареванных девченок, которые месяц, сидели по 5 часов в воде, потому что не могли позволить Украине проиграть! И которым на стойке вылета, кричат, что они никуда не едут!

Мы заплатили со средств на питание! Мы не туристы, наш бюджет четко рассчитан и конечен.
Но, нас обманули даже здесь! Сумма списанных, с карты тренера, средств в гривне, составила 2000! Что превысило сумму €60 (оплата 4 рюкзаков) по курсу на 3.06.2019г. !!!
В итоге: Во время соревнований(!!) ДЕТИ получили калорий меньше нормы, потому что нам пришлось экономить! Экономить на еде!!

Таким образом:
Авиакомпания МАУ, ПУТЕМ СИЛЬНЕЙШЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ И ШАНТАЖА, практически ОГРАБИЛА ДЕТСКУЮ, УКРАИНСКУЮ, СПОРТИВНУЮ КОМАНДУ!
Это наше оценочное суждение! И мы бы хотели услышать объяснения представителя перевозчика!
Прошу распространить и затегать представителя у кого есть такая возможность.
Lana Pershina
 показати весь коментар
 
 
Позавчера улетал в США с МАУ, люди оставляли сумки на контроле при посадке потому что не входили в габариты и оставляли без слов потому им лень было на регистрации и в зале проверить габариты на специальной рамке и просто сдать в багаж. Взрослая баба просто зажала деньги на билеты купив самые дешевые и СОЗНАТЕЛЬНО заставив детей идти на нарушение правил перевозки. ****, иначе не скажешь.
 показати весь коментар
 
 
**** "не видела" рамку где ДВА размера, и для дамской сумки и для чемодана. Пост сознательная провокация с использованием детей.
 показати весь коментар
 
 
Гыга, так чей это пост?
Твой?
Янковского?
Першиной?
Это раз?
Два - это почему никто не заснял видос?
Вот видео я поверю!
Трёпу Гыгы - нет!
 показати весь коментар
 
 
чо непонятно?першиной,янковский перепостил,я тоже...
 показати весь коментар
 
"Сумма списанных, с карты тренера" то есть деньги выделенные государством на питание детей тренер списил сразу и положил на свою карту!!!! Для соевых это норма жизни поэтому даже не заморачиваются что пишут.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
"может родиться новая система здравоохранения Украины", а что ты пять молчалка американская в Украине делала, если сейчас только прогноз "может родиться". Жрала бюджет, нарушала Закон, Конституцию, мутила с заказами и теперь экстрасенса изображаешь. Нахю пожалуйста, Зеленского избрали не для того чтобы вы продолжали воровать и за корыто зубами держаться. Исполните волю народа, пошли нах ворюга.
 показати весь коментар
 
 
так, зюзю вибрали не для того!
зюзю вибрали, шоб била как в расєюшкє!
адіннарот
 показати весь коментар
 
 
якесь прігоженське чмо сидить під американським прапором і називає Супрун американською мочалкою
а малороси у поросячому захваті лайкають
тьху, гидота!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
И Министерство ЗдравоОхранения нужно переименовать в Министерство ЗдравоЗахоронения, что бы наполнить название реальным содержанием!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вятрович в юбке, мля! Радянську культуру уваги до медиків один раз на рік - потрібно міняти, - Супрун про святкування Дня медпрацівника - Цензор.НЕТ 5532
 показати весь коментар
 
 
Бабка ...нулась в марзаме? Остальные тогда как?
Не дайте воду и канализацию в миллионники и тогда поймем важность воды и канализации. Отрубите на сутки энергию. Мысль можно продолжать до бесконечности.
ВСЕ профессии важны...
 показати весь коментар
 
 
У меня советская эпоха в медицине , софковая мед-культура связанны с двумя совершенно разными людьми разного статуса , но оба
врача - Амосов и тут не стоит пояснять , как Амосов относился к людям , как он переживал каждую детскю смерть на операционном столе я знаю не только из его работ ,
но и по свидетельству его учеников , с коими были знакомы мои родака .
Другой врач - завотделения моей поликлиники . Дочка её училась в моей школе . Как она уже будучи завом бегала на 9й этаж и не открывая моей карточки говорила,
мол помню , что у тебя проблемы с бронхами ... Она бегала и помнила почти всех своих пациентов .
А в США ни бегать не будут , ни помнить историю болезни простых пацанов из семьи инженера . Бо всё на бабки завязанно .
Терпеть не могу софок , но были и там добрые и хорошие моменты ... И даже коммуняки были разные (хотя чем выше посада - тем чаще говно можно было встретить) ...
Я думаю у многих , кто застал тот совок , есть кого вспомнить из участковых трудяг ...
 показати весь коментар
 
 
терпіти не можеш себе?
ну, буває
як я оце люблю: прі савкє попадалісь харошиє врачі, значіт в савкє нє всьо так било плохо
серйозно?
 показати весь коментар
 
нє ґаварі так, плахая тьотька!
зєлєбобіки любят сваю савєцкую родіну!
 показати весь коментар
 
 
зюзя теж любить поганять лисого на совок
така в Кошового посада
 показати весь коментар
 
ти б міг сказати, наприклад: паровоз піти землеміром райдуга гуртом
змісту рівно стільки ж
 показати весь коментар
 
нашо мені.. бачу, це твоя прерогатива.. мели Омеля
 показати весь коментар
 
 
не переймайся, зелебобікам мізки ні до чого
ви всі однаково тупі і це вас згуртовує
совок - єдина підходяща форма існування для вас: колективізм і таке інше...
 показати весь коментар
 
Шакаладники любят Свына и ничё. УспАГойся!
 показати весь коментар
 
 
Зная , какая в США медицина , не Супрун точно критиковать софок .
Старший брат моего деда был начальником госпиталя в 1941 и погиб вместе со всем корпусом Кирпаноса ... И те , кто его помнили рассказывали , что оперировал он бойцов в полном окружении и под шквальной бомбёжкой . Я уже не говорю какое тогда было снабжение .
И Амосов так начинал - фронтовым хирургом .
А это тётка , шо она в жизни успела , как медик сколько жизней спасла ?!
Сколько раненных вытащила с того света ?!

Кстати , когда Семошко эту систему создавал в США тогда медицина была доступна только не просто богатым , а очень и очень богатым .

Да и сейчас в США одна из самых дорогих и недружественных медицинских систем в мире .
Потому , что не дай Бог операция нужна и ты нищий сразу . И твоя семья тоже . Если у тя нет assuarance - полный писец !
 показати весь коментар
 
 
так збудуй совок в Обєтованій, в чому справа?
нах ти тут кому впав зі своїми казочками дядюшки Джугашвілє?
 показати весь коментар
 
Щезни вже зі своєю рехвормою, відьмо ! Поклали совкове лайно в рошенівську обгортку і кажуть, що це європейська медмцина ! Зробили лише медпослугу більш бюракратичною, по чергах людей ганяють від одного до другого лікаря, а кваліфакація лікарів як була низькою, так і залишилася
 показати весь коментар
 
 
Супрун надо поменять всего один раз. Иначе придется менять подходы ежедневно...
 показати весь коментар
 
 
так вот оказывается, что нужно менять....
 показати весь коментар
 
медики закінчують медичні учбові заклади
судячи із кількості зелебобіків, в нас багато педичних училищ
 показати весь коментар
 
Тётку Супрун не тронь...Она рехформатор... Радянську культуру уваги до медиків один раз на рік - потрібно міняти, - Супрун про святкування Дня медпрацівника - Цензор.НЕТ 1436 Недоразвитая страна, в такой срани нуждается.. Радянську культуру уваги до медиків один раз на рік - потрібно міняти, - Супрун про святкування Дня медпрацівника - Цензор.НЕТ 1142
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРадянську культуру уваги до медиків один раз на рік - потрібно міняти, - Супрун про святкування Дня медпрацівника
 
 
 
 
 
 вгору