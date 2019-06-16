 На Львівщині жінка потрапила до реанімації після укусу змії, - ДСНС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

15 червня о 23:00 до рятувальників надійшло повідомлення від чергової Сколівської центральної районної лікарні про те, що до реанімаційного відділення привезли жінку, 1963 року народження, жительку с. Риків, Сколівського району, з діагнозом "укус змії верхньої частини лівого стегна". За даними медиків стан потерпілої – середньої важкості.

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Раніше, 13 червня, рятувальникам Львівщини надійшло повідомлення, що в Городоцьку Центральну районну лікарню в стані середнього ступеня тяжкості доставили жінку, 1959 року народження, жительку с. Малий Любінь, з діагнозом - "укус лівої кисті змією".