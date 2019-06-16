EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  2301  16
Все про:змії (5) Львівщина (886) ДСНС (1914)

 На Львівщині жінка потрапила до реанімації після укусу змії, - ДСНС

У Сколівському районі Львівської області жінка потрапила до реанімації після укусу змії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

15 червня о 23:00 до рятувальників надійшло повідомлення від чергової Сколівської центральної районної лікарні про те, що до  реанімаційного відділення привезли жінку, 1963 року народження, жительку с. Риків, Сколівського району, з діагнозом "укус змії верхньої частини лівого стегна". За даними медиків стан потерпілої – середньої важкості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадянин Алжиру потонув у Дніпрі біля київського Гідропарку, - ДСНС

Раніше, 13 червня, рятувальникам Львівщини надійшло повідомлення, що в Городоцьку Центральну районну лікарню в стані середнього ступеня тяжкості доставили жінку, 1959 року народження, жительку с. Малий Любінь, з діагнозом - "укус лівої кисті змією".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132632
 
 
 Топ коментарі
 
Укус наших гадюк - это херня.Меня кусала степная в детстве.По ощущению как куча комаров укусила в одну точку. А вот в этом году,в феврале меня цапнул бушмейстер в Латинской Америке за палец руки. Вот это я вам скажу,проблема. Чуть не сдох. Шаман индеец лечил. Клыки ,шо у собаки у той гадости....Шрам на всю жизнь теперь останется.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
уточните, это новый подвид или что вы имели ввиду??
 показати весь коментар
 
"укус змеи верхней части левого бедра"

"укус змеи левой кисти"

...
Формулювання кострубаті, чесно кажучи. І уявляється щось жахливе... змія стегна та змія кисті... це анатомія якогось демона
 показати весь коментар
 
Злоупотребление фальшивым шоколадом приводит к ухудшению интеллекта. Проверено электроникой.
-----
Перелом ЧЕГО? шейки ЧЕГО? левого бедра.
Укус ЧЕЙ? змеи ЧЕГО? верхней трети левого бедра.
 показати весь коментар
 
Схоже якийсь ублюдок тяпнув жінку вище бедра.
 показати весь коментар
 
Укус наших гадюк - это херня.Меня кусала степная в детстве.По ощущению как куча комаров укусила в одну точку. А вот в этом году,в феврале меня цапнул бушмейстер в Латинской Америке за палец руки. Вот это я вам скажу,проблема. Чуть не сдох. Шаман индеец лечил. Клыки ,шо у собаки у той гадости....Шрам на всю жизнь теперь останется.
 показати весь коментар
 
 
Это для основной массы. Но бывают и аллергии на укус гадюки. Тогда уже далеко не комары.
 показати весь коментар
 
Ми, з хлопцями, пасли корів(почав з 6-ти років) і для нас найбільшою розвагою було(крім пошуку військової амуніції, війна тільки закінчилась), змагання хто впіймає найбільшу гадюку(вужі не поважались). Кожен мав рогачку і вистежував. Гадюки обережні і вміють тікати швидше ніж її зауважиш. Я вистежив, притиснув рогачкою до землі, взяв за шию біля голови(як старші хлопці навчали) і підняв в повітря. Що було далі... Мені деколи це сниться. Мій ріст 1,2м, а гадюки більший... Вона почала звиватись, я підняв гвалт, бо не мав сили втримати... Прибігли старші хлопці, перейняли її в мене і відкинули подалі (вона шустро втеклка). Батьки навіть не підозрювали чим їх діти займаються. Було не до того. Треба було виживати.
 показати весь коментар
 
Нічого дивного - гадюк в тому регіоні дуже багато.
А нині вони ще й всі розлючені.
 показати весь коментар
 
Наши гадюки не нападают.Всегда тикают.Чтобы укусила нужно или наступить или в брачный период лезть к ней. Так в брачный период , даже ужи речные и морские кидаются.
 показати весь коментар
 
В лесу надо ходить с палкой, дети, когда играют, сбивая росу или траву, тем себя защищают. Змеи не нападают, а обороняются или убегают от шума...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїНа Львівщині жінка потрапила до реанімації після укусу змії, - ДСНС
 
 
 
 
 
 вгору